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10 мая 8:29ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Ливерпуль - Арсенал, 11 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Чемпион уже может расслабиться и сыграть в свое удовольствие
Валентин Васильев

Если бы не легендарное испанское «класико», главным событием футбольного уикенда в Европе безоговорочно был бы признан матч на «Энфилде». Первая команда АПЛ против второй - что может быть круче?! Увы, турнирное значение игра «Ливерпуля» и «Арсенала» имеет только для гостей. Но это не значит, что свежеиспеченный чемпион Англии подойдет к ней спустя рукава. Битва будет в любом случае!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ливерпуль»

11.05.2025, Вс

18:30 МСК

«Арсенал» (Лондон) 

П1 - 1.95

Х - 3.60

П2 - 3.80

Турнир: английская Премьер-лига, 36-й тур

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)

Главный судья:  Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ливерпуль»896481355-322
«Арсенал»816489322-355

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2025«Челси»

3:1

«Ливерпуль»

АПЛ

27.04.2025«Ливерпуль»

5:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

20.04.2025«Лестер»

0:1

«Ливерпуль»

АПЛ

13.04.2025«Ливерпуль»

2:1

«Вест Хэм»

АПЛ

06.04.2025«Фулхэм»

3:2

«Ливерпуль»

АПЛ

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.05.2025ПСЖ

2:1

«Арсенал»

Лига чемпионов

03.05.2025«Арсенал»

1:2

«Борнмут»

АПЛ

29.04.2025«Арсенал»

0:1

ПСЖ

Лига чемпионов

23.04.2025«Арсенал»

2:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

20.04.2025«Ипсвич»

0:4

«Арсенал»

АПЛ

Последние пять матчей между «Ливерпулем» и «Арсеналом»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.10.2024«Арсенал»

2:2

«Ливерпуль»

АПЛ

01.08.2024«Ливерпуль»

2:1

«Арсенал»

Товарищеский матч

04.02.2024«Арсенал»

3:1

«Ливерпуль»

АПЛ

07.01.2024«Арсенал»

0:2

«Ливерпуль»

Кубок Англии

23.12.2023«Ливерпуль»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

Место в таблице

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Перед очной встречей команды разделяют 15 очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль35257381-3582
2. Арсенал351813464-3167
3. Манчестер Сити35197967-4364
4. Ньюкасл351961066-4563
5. Челси35189862-4163
6. Ноттингем Форест351871054-4261
7. Астон Вилла35179955-4960
8. Борнмут3514111055-4253
9. Брентфорд351571362-5352
10. Брайтон351313957-5652
11. Фулхэм351491250-4751
12. Кристал Пэлас3511131144-4846
13. Вулверхэмптон351251851-6241
14. Эвертон358151236-4339
15. Манчестер Юнайтед351091642-5139
16. Тоттенхэм351151963-5738
17. Вест Хэм359101640-5937
18. Ипсвич354102135-7622
19. Лестер35562429-7621
20. Саутгемптон35252825-8211

Прогноз на матч

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«Ливерпуль» уже чемпион и спокойно доигрывает золотой сезон. «Арсенал» - в печали после вылета из Лиги чемпионов, но еще не решил задачу-минимум в АПЛ. Понятно, что Микель Артета настроен удержать команду на второй позиции, но главное - не выкатиться за границы топ-5. Чисто математически такой сценарий еще реален - за три тура до конца шестое место от второго отделяют шесть очков. 

Можно предположить, что чемпион этим воскресным вечером будет настроен благодушно. Не настолько, конечно, чтобы без боя отдать очки вице-чемпиону, но наверняка не столь строг в обороне, как обычно. Парни Арне Слота постараются порадовать своего зрителя зрелищной игрой. «Арсеналу» тоже захочется поднять настроение своим поклонникам после неудачи в Париже. Так что берем на игру комбо: обе забьют и тотал больше 2.5 голов.  Если ставка зайдет, FONBET удвоит ее номинал.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Российское ТВ три года не транслирует АПЛ.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ливерпуль»:  Мортон, Гомес (оба - травмы)

«Арсенал»: Магальяйнс, Томиясу, Жезус, Хаверц  (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Арсенал»:

Позиция«Ливерпуль»«Арсенал»

Позиция

Вратарь62. Келлехер22. Райя

Вратарь

Защитник26. Робертсон49. Льюис-Скелли

Защитник

Защитник4. ван Дейк15. Кивер

Защитник

Защитник5. Конате2. Салиба

Защитник

Защитник21. Цимикас12. Тимбер

Полузащитник

Полузащитник 17. Джонс5. Парти

Полузащитник

Полузащитник 3. Эндо41. Райс

Полузащитник 

Полузащитник19. Эллиотт8. Эдегор

Полузащитник

Нападающий11. Салах53. Нванери

Нападающий

Нападающий7. Диас19. Троссард

Нападающий

Нападающий20. Жома30. Стерлинг

Нападающий

Главный тренерАрне СлотМикель Артета

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на победу чемпиона в основной линии FONBET совсем немного не дотягивает до двойки. Котировка на гостей почти вдвое выше - 3.80. Ничья идет за 3.60.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Ливерпуль» - «Арсенал»?

Коэффициент 8.00 установлен на ничью 1:1. С точки зрения аналитиков, это наиболее вероятный исход встречи лидеров АПЛ.

Где бесплатно смотреть матч  «Ливерпуль» - «Арсенал»?

Следить за матчами английского чемпионата в РФ можно по текстовым и графическим трансляций.

Сколько команд АПЛ попадает в Лигу чемпионов?

Напрямую в ЛЧ квалифицируются пять первых клубов АПЛ. Но в следующем розыгрыше турнира от Англии выступят шесть команд. Дополнительную путевку в главный турнир континента получит победитель Лиги Европы - «МЮ» или «Тоттенхэм».

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных