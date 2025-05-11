Ливерпуль - Арсенал, 11 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Если бы не легендарное испанское «класико», главным событием футбольного уикенда в Европе безоговорочно был бы признан матч на «Энфилде». Первая команда АПЛ против второй - что может быть круче?! Увы, турнирное значение игра «Ливерпуля» и «Арсенала» имеет только для гостей. Но это не значит, что свежеиспеченный чемпион Англии подойдет к ней спустя рукава. Битва будет в любом случае!
Турнир: английская Премьер-лига, 36-й тур
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ливерпуль»
|89
|64
|81
|355-322
|«Арсенал»
|81
|64
|89
|322-355
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2025
|«Челси»
3:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|27.04.2025
|«Ливерпуль»
5:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
|20.04.2025
|«Лестер»
0:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|13.04.2025
|«Ливерпуль»
2:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|06.04.2025
|«Фулхэм»
3:2
«Ливерпуль»
АПЛ
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.05.2025
|ПСЖ
2:1
«Арсенал»
Лига чемпионов
|03.05.2025
|«Арсенал»
1:2
«Борнмут»
АПЛ
|29.04.2025
|«Арсенал»
0:1
ПСЖ
Лига чемпионов
|23.04.2025
|«Арсенал»
2:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|20.04.2025
|«Ипсвич»
0:4
«Арсенал»
АПЛ
Последние пять матчей между «Ливерпулем» и «Арсеналом»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.10.2024
|«Арсенал»
2:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|01.08.2024
|«Ливерпуль»
2:1
«Арсенал»
Товарищеский матч
|04.02.2024
|«Арсенал»
3:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|07.01.2024
|«Арсенал»
0:2
«Ливерпуль»
Кубок Англии
|23.12.2023
|«Ливерпуль»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
Перед очной встречей команды разделяют 15 очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|35
|25
|7
|3
|81-35
|82
|2. Арсенал
|35
|18
|13
|4
|64-31
|67
|3. Манчестер Сити
|35
|19
|7
|9
|67-43
|64
|4. Ньюкасл
|35
|19
|6
|10
|66-45
|63
|5. Челси
|35
|18
|9
|8
|62-41
|63
|6. Ноттингем Форест
|35
|18
|7
|10
|54-42
|61
|7. Астон Вилла
|35
|17
|9
|9
|55-49
|60
|8. Борнмут
|35
|14
|11
|10
|55-42
|53
|9. Брентфорд
|35
|15
|7
|13
|62-53
|52
|10. Брайтон
|35
|13
|13
|9
|57-56
|52
|11. Фулхэм
|35
|14
|9
|12
|50-47
|51
|12. Кристал Пэлас
|35
|11
|13
|11
|44-48
|46
|13. Вулверхэмптон
|35
|12
|5
|18
|51-62
|41
|14. Эвертон
|35
|8
|15
|12
|36-43
|39
|15. Манчестер Юнайтед
|35
|10
|9
|16
|42-51
|39
|16. Тоттенхэм
|35
|11
|5
|19
|63-57
|38
|17. Вест Хэм
|35
|9
|10
|16
|40-59
|37
|18. Ипсвич
|35
|4
|10
|21
|35-76
|22
|19. Лестер
|35
|5
|6
|24
|29-76
|21
|20. Саутгемптон
|35
|2
|5
|28
|25-82
|11
«Ливерпуль» уже чемпион и спокойно доигрывает золотой сезон. «Арсенал» - в печали после вылета из Лиги чемпионов, но еще не решил задачу-минимум в АПЛ. Понятно, что Микель Артета настроен удержать команду на второй позиции, но главное - не выкатиться за границы топ-5. Чисто математически такой сценарий еще реален - за три тура до конца шестое место от второго отделяют шесть очков.
Можно предположить, что чемпион этим воскресным вечером будет настроен благодушно. Не настолько, конечно, чтобы без боя отдать очки вице-чемпиону, но наверняка не столь строг в обороне, как обычно. Парни Арне Слота постараются порадовать своего зрителя зрелищной игрой. «Арсеналу» тоже захочется поднять настроение своим поклонникам после неудачи в Париже. Так что берем на игру комбо: обе забьют и тотал больше 2.5 голов. Если ставка зайдет, FONBET удвоит ее номинал.
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|Текстовая
|-
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Потери
«Ливерпуль»: Мортон, Гомес (оба - травмы)
«Арсенал»: Магальяйнс, Томиясу, Жезус, Хаверц (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Арсенал»:
|Позиция
|«Ливерпуль»
|«Арсенал»
Позиция
|Вратарь
|62. Келлехер
|22. Райя
Вратарь
|Защитник
|26. Робертсон
|49. Льюис-Скелли
Защитник
|Защитник
|4. ван Дейк
|15. Кивер
Защитник
|Защитник
|5. Конате
|2. Салиба
Защитник
|Защитник
|21. Цимикас
|12. Тимбер
Полузащитник
|Полузащитник
|17. Джонс
|5. Парти
Полузащитник
|Полузащитник
|3. Эндо
|41. Райс
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Эллиотт
|8. Эдегор
Полузащитник
|Нападающий
|11. Салах
|53. Нванери
Нападающий
|Нападающий
|7. Диас
|19. Троссард
Нападающий
|Нападающий
|20. Жома
|30. Стерлинг
Нападающий
|Главный тренер
|Арне Слот
|Микель Артета
Главный тренер
Коэффициент на победу чемпиона в основной линии FONBET совсем немного не дотягивает до двойки. Котировка на гостей почти вдвое выше - 3.80. Ничья идет за 3.60.
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Коэффициент 8.00 установлен на ничью 1:1. С точки зрения аналитиков, это наиболее вероятный исход встречи лидеров АПЛ.
Следить за матчами английского чемпионата в РФ можно по текстовым и графическим трансляций.
Напрямую в ЛЧ квалифицируются пять первых клубов АПЛ. Но в следующем розыгрыше турнира от Англии выступят шесть команд. Дополнительную путевку в главный турнир континента получит победитель Лиги Европы - «МЮ» или «Тоттенхэм».
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