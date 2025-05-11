Ливерпуль - Арсенал, 11 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Ливерпуль» уже чемпион и спокойно доигрывает золотой сезон. «Арсенал» - в печали после вылета из Лиги чемпионов, но еще не решил задачу-минимум в АПЛ. Понятно, что Микель Артета настроен удержать команду на второй позиции, но главное - не выкатиться за границы топ-5. Чисто математически такой сценарий еще реален - за три тура до конца шестое место от второго отделяют шесть очков.

Можно предположить, что чемпион этим воскресным вечером будет настроен благодушно. Не настолько, конечно, чтобы без боя отдать очки вице-чемпиону, но наверняка не столь строг в обороне, как обычно. Парни Арне Слота постараются порадовать своего зрителя зрелищной игрой. «Арсеналу» тоже захочется поднять настроение своим поклонникам после неудачи в Париже. Так что берем на игру комбо: обе забьют и тотал больше 2.5 голов. Если ставка зайдет, FONBET удвоит ее номинал.