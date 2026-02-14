Ливерпуль - Брайтон, 14 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе в Англии два самых статусных турнира поменялись местами: игры АПЛ прошли во вторник-среду, а кубковые матчи пройдут в выходные. Действующий чемпион страны в субботу примет на своем поле «Брайтон». Анализируем встречу на «Энфилде» с точки зрения котировок букмекеров и интересных вариантов для прогноза.
Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/16 финала
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
Главный судья: еще не назначен
Получить до 15 000 рублей от FONBET
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ливерпуль»
|24
|12
|8
|96-55
|«Брайтон»
|8
|12
|24
|55-96
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.02.2026
|«Сандерленд»
0:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|08.02.2026
|«Ливерпуль»
1:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|31.01.2026
|«Ливерпуль»
4:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|28.01.2026
|«Ливерпуль»
6:0
«Карабах»
Лига чемпионов
|24.01.2026
|«Борнмут»
3:2
«Ливерпуль»
АПЛ
Последние пять матчей «Брайтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.02.2026
|«Астон Вилла»
1:0
«Брайтон»
АПЛ
|08.02.2026
|«Брайтон»
0:1
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|31.01.2026
|«Брайтон»
1:1
«Эвертон»
АПЛ
|24.01.2026
|«Фулхэм»
2:1
«Брайтон»
АПЛ
|19.01.2026
|«Брайтон»
1:1
«Борнмут»
АПЛ
1/16 финала
13.02.2026, 22:45. «Халл Сити» – «Челси»
13.02.2026, 22:45. «Рексем» – «Ипсвич Таун»
14.02.2026, 15:15. «Бертон Альбион» – «Вест Хэм Юнайтед»
14.02.2026, 18:00. «Манчестер Сити» – «Солфорд Сити»
14.02.2026, 18:00. «Норвич Сити» – «Вест Бромвич Альбион»
14.02.2026, 18:00. «Саутгемптон» – «Лестер Сити»
14.02.2026, 18:00. «Порт Вейл» – «Бристоль Сити»
14.02.2026, 18:00. «Бернли» – «Мэнсфилд Таун»
14.02.2026, 20:45. «Астон Вилла» – «Ньюкасл Юнайтед»
14.02.2026, 23:00. «Ливерпуль» – «Брайтон энд Хоув Альбион»
15.02.2026, 15:00. «Бирмингем Сити» – «Лидс Юнайтед»
15.02.2026, 16:30. «Гримсби Таун» – «Вулверхэмптон»
15.02.2026, 17:00. «Оксфорд Юнайтед» – «Сандерленд»
15.02.2026, 17:00. «Сток Сити» – «Фулхэм»
15.02.2026, 19:30. «Арсенал» – «Уиган Атлетик»
16.02.2026, 22:30. «Маклсфилд Таун» – «Брентфорд»
«Ливерпуль» заметно улучшим результаты относительно второго полугодия 2025-го, но до чемпионской стабильности ему еще далеко. Два поражения за пять матчей - это все-таки много для топа АПЛ. Причем только одно из них «красные» потерпели от такого же гранда (1:2 от «Ман Сити»), второе - от скромного «Борнмута» (2:3).
«Брайтон» вообще не выигрывает с середины января. После выездной победы над «МЮ» команда Фабиана Хюрцелера потерпела три поражения и дважды разделила очки с соперниками. Четыре из этих пяти матчей содержали не более двух голов на пару клубов.
«Ливерпуль» дома играет результативно. Учитывая мизер шансов на защиту своего чемпионского титула в АПЛ, он явно не станет пренебрегать вторым по значимости национальным турниром. Учитывая все входящие, в качестве прогноза на матч выбираем комбо: тотал больше 2.5 и проход хозяев поля в 1/8 финала. В FONBET собрать такое можно с суммарным коэффициентом 1.83.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2026 ГОДУ
Следить за ходом игры онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Ливерпуль»: Фримпонг, Исак, Брэдли, Байчетич, Леони (все - травмы)
«Брайтон»: ван Хеке, Марч, Уэбстер, Цимас (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Брайтон»:
|Позиция
|«Ливерпуль»
|«Брайтон»
|Вратарь
|25. Мамардашвили
|23. Стил
|Защитник
|5. Конате
|34. Вельтман
|Защитник
|4. ван Дейк
|5. Данк
|Защитник
|6. Керкез
|21. Боскальи
|Защитник
|17. Джонс
|24. Кадиоглу
|Полузащитник
|10. Мак Аллистер
|13. Хиншелвуд
|Полузащитник
|38. Гравенберх
|26. Айяри
|Полузащитник
|7. Вирц
|30 Гросс
|Полузащитник
|11. Салах
|10. Рюттер
|Полузащитник
|18. Гакпо
|22. Митома
|Нападающий
|22. Экитике
|18. Уэлбек
|Главный тренер
|Арне Слот
|Фабиан Хюрцелер
Победа чемпиона Англии идет в линии FONBET за 1.55, а его гостя - за 5.40. Котировка на ничью составляет 4.60.
Судя по коэффициенту на тотал больше 2.5 (1.48), в Ливерпуле намечается результативный футбол.
Матчи британских турниров в России легально не транслируются.