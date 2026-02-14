Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



13 февраля 5:38ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Англии по футболу

Ливерпуль - Брайтон, 14 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Чемпион АПЛ не станет пренебрегать Кубком
Валентин Васильев

На этой неделе в Англии два самых статусных турнира поменялись местами: игры АПЛ прошли во вторник-среду, а кубковые матчи пройдут в выходные.  Действующий чемпион страны в субботу примет на своем поле «Брайтон».  Анализируем  встречу на «Энфилде» с точки зрения котировок букмекеров и интересных вариантов для прогноза.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ливерпуль»

14.02.2026, Сб

23:00 МСК

«Брайтон»

П1 - 1.55

Х - 4.60

П2 - 5.40

Турнир: Кубок Англии по футболу, 1/16 финала

Стадион: «Энфилд»  (Ливерпуль, Англия)

Главный судья: еще не назначен

Получить до 15 000 рублей от FONBET

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ливерпуль» 2412896-55
«Брайтон»8122455-96

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.02.2026«Сандерленд»

0:1

«Ливерпуль»

АПЛ

08.02.2026«Ливерпуль»

1:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

31.01.2026«Ливерпуль»

4:1

«Ньюкасл»

АПЛ

28.01.2026«Ливерпуль»

6:0

«Карабах»

Лига чемпионов

24.01.2026«Борнмут»

3:2

«Ливерпуль»

АПЛ

Последние пять матчей «Брайтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.02.2026«Астон Вилла»

1:0

«Брайтон»

АПЛ

08.02.2026«Брайтон»

0:1

«Кристал Пэлас»

АПЛ

31.01.2026«Брайтон»

1:1

«Эвертон»

АПЛ

24.01.2026«Фулхэм»

2:1

«Брайтон»

    АПЛ

19.01.2026«Брайтон»

1:1

«Борнмут»

АПЛ

Календарь матчей

Свернуть

1/16 финала

13.02.2026, 22:45. «Халл Сити» – «Челси»

13.02.2026, 22:45. «Рексем» – «Ипсвич Таун»

14.02.2026, 15:15. «Бертон Альбион» – «Вест Хэм Юнайтед»

14.02.2026, 18:00. «Манчестер Сити» – «Солфорд Сити»

14.02.2026, 18:00. «Норвич Сити» – «Вест Бромвич Альбион»

14.02.2026, 18:00. «Саутгемптон» – «Лестер Сити»

14.02.2026, 18:00. «Порт Вейл» – «Бристоль Сити»

14.02.2026, 18:00. «Бернли» – «Мэнсфилд Таун»

14.02.2026, 20:45. «Астон Вилла» – «Ньюкасл Юнайтед»

14.02.2026, 23:00. «Ливерпуль» – «Брайтон энд Хоув Альбион»  

15.02.2026, 15:00. «Бирмингем Сити» – «Лидс Юнайтед»

15.02.2026, 16:30. «Гримсби Таун» – «Вулверхэмптон»

15.02.2026, 17:00. «Оксфорд Юнайтед» – «Сандерленд»

15.02.2026, 17:00. «Сток Сити» – «Фулхэм»

15.02.2026, 19:30. «Арсенал» – «Уиган Атлетик»  

16.02.2026, 22:30. «Маклсфилд Таун» – «Брентфорд»

Прогноз на матч

Свернуть

«Ливерпуль» заметно улучшим результаты относительно второго полугодия 2025-го, но до чемпионской стабильности ему еще далеко. Два поражения за пять матчей - это все-таки много для топа АПЛ. Причем только одно из них «красные» потерпели от такого же гранда (1:2 от «Ман Сити»), второе - от скромного «Борнмута» (2:3).

«Брайтон» вообще не выигрывает с середины января. После выездной победы над «МЮ» команда Фабиана Хюрцелера потерпела три поражения и дважды разделила очки с соперниками. Четыре из этих пяти матчей содержали не более двух голов на пару клубов.

«Ливерпуль» дома играет результативно. Учитывая мизер шансов на защиту своего чемпионского  титула в АПЛ, он явно не станет пренебрегать вторым по значимости национальным турниром. Учитывая все входящие, в качестве прогноза на матч выбираем комбо: тотал больше 2.5 и проход хозяев поля в 1/8 финала.   В FONBET собрать такое можно с суммарным коэффициентом 1.83.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBET До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2026 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Следить за ходом игры онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBET Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ливерпуль»: Фримпонг,  Исак, Брэдли, Байчетич, Леони (все - травмы)

«Брайтон»: ван Хеке, Марч, Уэбстер, Цимас (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Брайтон»:

Позиция«Ливерпуль»«Брайтон»
Вратарь25. Мамардашвили23. Стил
Защитник5. Конате34. Вельтман
Защитник4. ван Дейк5. Данк
Защитник6. Керкез21. Боскальи
Защитник17. Джонс24. Кадиоглу
Полузащитник10. Мак Аллистер13. Хиншелвуд
Полузащитник38. Гравенберх26. Айяри
Полузащитник7. Вирц30 Гросс
Полузащитник11. Салах10. Рюттер
Полузащитник18. Гакпо22. Митома
Нападающий22. Экитике18. Уэлбек
Главный тренерАрне СлотФабиан Хюрцелер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Победа чемпиона Англии идет в линии FONBET  за 1.55, а его гостя - за 5.40. Котировка на ничью составляет 4.60.

Вопросы и ответы

Сколько голов будет в матче «Ливерпуль» - «Брайтон»?

Свернуть

Судя по коэффициенту на тотал больше 2.5 (1.48), в Ливерпуле намечается результативный футбол.

Где смотреть матч «Ливерпуль» - «Брайтон»?

Свернуть

Матчи британских турниров в России легально не транслируются.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer320 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer14 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer136 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer45 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer320 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer320 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer320 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer320 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё