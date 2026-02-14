Ливерпуль - Брайтон, 14 февраля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

«Ливерпуль» заметно улучшим результаты относительно второго полугодия 2025-го, но до чемпионской стабильности ему еще далеко. Два поражения за пять матчей - это все-таки много для топа АПЛ. Причем только одно из них «красные» потерпели от такого же гранда (1:2 от «Ман Сити»), второе - от скромного «Борнмута» (2:3).

«Брайтон» вообще не выигрывает с середины января. После выездной победы над «МЮ» команда Фабиана Хюрцелера потерпела три поражения и дважды разделила очки с соперниками. Четыре из этих пяти матчей содержали не более двух голов на пару клубов.