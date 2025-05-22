Ливерпуль - Кристал Пэлас, 25 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Обе команды с чувством глубокого удовлетворения завершают сезон-2024/25. «Ливерпуль» благополучно решил генеральную задачу на сезон и вернул чемпионский трофей на «Энфилд». «Кристал Пэлас» с большим запасом превзошел ожидания своих болельщиков, выиграв свой первый Кубок Англии за более чем столетнюю историю существования клуба.

Триумф по-разному подействовал на команды. Если красные за три последних тура АПЛ набрали лишь одно очко, то «стекольщики» на радостях разбили «Вулверхэмптон» - 4:2. Последняя игра сезона - возможность выбросить из головы любые турнирные расклады и просто поиграть в футбол. Есть подозрения, что забитых мячей в Ливерпуле будет достаточно. Рискнем поставить на тотал больше 3.5.