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21 мая 16:15ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Ливерпуль - Кристал Пэлас, 25 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Чемпион против сенсационного обладателя Кубка Англии
Валентин Васильев

Официальный сезон в Англии венчает символичная встреча: новый чемпион страны - против обладателя национального Кубка. Чем порадуют футболисты «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас» своих поклонников напоследок?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ливерпуль» 

25.05.2025, Вс

18:00 МСК

«Кристал Пэлас» (Лондон)

П1 - 1.40

Х - 5.50

П2 - 6.50

Турнир: английская Премьер-лига, 38-й тур

Стадион: «Энфилд»  (Ливерпуль, Англия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ливерпуль»361315129-60
«Кристал Пэлас» 15133660-129

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.05.2025«Брайтон»

3:2

«Ливерпуль»

АПЛ

11.05.2025«Ливерпуль»

2:2

«Арсенал»

АПЛ

04.05.2025«Челси»

3:1

«Ливерпуль»

АПЛ

27.04.2025«Ливерпуль»

5:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

20.04.2025«Лестер»

0:1

«Ливерпуль»

АПЛ

Последние пять матчей «Кристал Пэлас»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.05.2025«Кристал Пэлас»

4:2

«Вулверхэмптон»

АПЛ

17.05.2025«Кристал Пэлас»

1:0

«Манчестер Сити»

Кубок Англии. Финал

11.05.2025«Тоттенхэм»

0:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

05.05.2025«Кристал Пэлас»

1:1

«Ноттингем»

АПЛ

26.04.2025«Кристал Пэлас»

3:0

«Астон Вилла»

АПЛ

Турнирное положение

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«Кристал Пэлас» еще может подняться на несколько ступенек турнирной таблицы выше. «Ливерпуль» никуда со своего места уже не сдвинется. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль37258485-4083
2. Арсенал371914467-3371
3. Манчестер Сити37208970-4468
4. Ньюкасл372061168-4666
5. Челси37199963-4366
6. Астон Вилла37199958-4966
7. Ноттингем Форест371981058-4565
8. Брайтон371513962-5858
9. Брентфорд371671465-5655
10. Фулхэм371591354-5254
11. Борнмут3714111256-4653
12. Кристал Пэлас3713131150-5052
13. Эвертон3710151241-4445
14. Вулверхэмптон371252053-6841
15. Вест Хэм3710101743-6140
16. Манчестер Юнайтед371091842-5439
17. Тоттенхэм371152163-6138
18. Лестер37672433-7825
19. Ипсвич374102335-7922
20. Саутгемптон37262925-8412

Прогноз на матч

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Обе команды с чувством глубокого удовлетворения завершают сезон-2024/25. «Ливерпуль» благополучно решил генеральную задачу на сезон и вернул чемпионский трофей на «Энфилд». «Кристал Пэлас» с большим запасом превзошел ожидания своих болельщиков, выиграв свой первый Кубок Англии за более чем столетнюю историю существования клуба.

Триумф по-разному подействовал на команды. Если красные за три последних тура АПЛ набрали лишь одно очко, то «стекольщики» на радостях разбили «Вулверхэмптон» - 4:2. Последняя игра сезона - возможность выбросить из головы любые турнирные расклады и просто поиграть в футбол. Есть подозрения, что забитых мячей в Ливерпуле будет достаточно. Рискнем поставить на тотал больше 3.5.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Графическая трансляция из Ливерпуля будет доступна у легальных букмекеров. В видеоформате АПЛ в России сейчас не представлена.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

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Потери

«Ливерпуль»: Мортон (травма)

«Кристал Пэлас»: Дакур, Риад (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Кристал Пэлас»:

Позиция«Ливерпуль»«Кристал Пэлас»

Позиция

Вратарь1. Бекер1. Хендерсон

Вратарь

Защитник26. Робертсон12. Муньос

Защитник

Защитник4. Ван Дейк2. Уорд

Защитник

Защитник5. Конате26. Ричардс

Защитник

Защитник84. Брэдли25. Чилуэлл

Защитник

Полузащитник 17. Джонс3. Митчелл

Полузащитник

Полузащитник 8. Собослаи20. Уортон

Полузащитник 

Полузащитник38. Гравенберх8. Лерма

Полузащитник

Полузащитник18. Гакпо10. Эзе

Нападающий

Нападающий11. Салах7. Сарр

Нападающий

Нападающий7. Диас9. Нкетиа

Нападающий

Главный тренерАрне СлоттОливер Гласнер

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на победу чемпиона в линии FONBET составляет 1.40. Котировка на обладателя Кубка более чем в четыре раза выше - 6.50. Сыгравшая ставка на ничью принесет беттору выигрыш в соотношении 1 к 5.50.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Ливерпуль» - «Кристал Пэлас»?

Аналитики находят счёт 2:1 наиболее вероятным исходом встречи. В линии FONBET он идет за 9.00 (остальные варианты котируются выше).

Матч «Ливерпуль» - «Кристал Пэлас» будет результативным?

Коэффициент 1.37 на тотал больше 2.5 можно расценивать как предвестье веселой и результативной игры. 

Куда выходит победитель Кубка Англии?

Помимо ценного трофея «Кристал Пэлас» получил виртуальный пропуск в основной этап Лиги Европы. 

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных