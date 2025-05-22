Ливерпуль - Кристал Пэлас, 25 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Официальный сезон в Англии венчает символичная встреча: новый чемпион страны - против обладателя национального Кубка. Чем порадуют футболисты «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас» своих поклонников напоследок?
Турнир: английская Премьер-лига, 38-й тур
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ливерпуль»
|36
|13
|15
|129-60
|«Кристал Пэлас»
|15
|13
|36
|60-129
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.05.2025
|«Брайтон»
3:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|11.05.2025
|«Ливерпуль»
2:2
«Арсенал»
АПЛ
|04.05.2025
|«Челси»
3:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|27.04.2025
|«Ливерпуль»
5:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
|20.04.2025
|«Лестер»
0:1
«Ливерпуль»
АПЛ
Последние пять матчей «Кристал Пэлас»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.05.2025
|«Кристал Пэлас»
4:2
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|17.05.2025
|«Кристал Пэлас»
1:0
«Манчестер Сити»
Кубок Англии. Финал
|11.05.2025
|«Тоттенхэм»
0:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|05.05.2025
|«Кристал Пэлас»
1:1
«Ноттингем»
АПЛ
|26.04.2025
|«Кристал Пэлас»
3:0
«Астон Вилла»
АПЛ
«Кристал Пэлас» еще может подняться на несколько ступенек турнирной таблицы выше. «Ливерпуль» никуда со своего места уже не сдвинется.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|37
|25
|8
|4
|85-40
|83
|2. Арсенал
|37
|19
|14
|4
|67-33
|71
|3. Манчестер Сити
|37
|20
|8
|9
|70-44
|68
|4. Ньюкасл
|37
|20
|6
|11
|68-46
|66
|5. Челси
|37
|19
|9
|9
|63-43
|66
|6. Астон Вилла
|37
|19
|9
|9
|58-49
|66
|7. Ноттингем Форест
|37
|19
|8
|10
|58-45
|65
|8. Брайтон
|37
|15
|13
|9
|62-58
|58
|9. Брентфорд
|37
|16
|7
|14
|65-56
|55
|10. Фулхэм
|37
|15
|9
|13
|54-52
|54
|11. Борнмут
|37
|14
|11
|12
|56-46
|53
|12. Кристал Пэлас
|37
|13
|13
|11
|50-50
|52
|13. Эвертон
|37
|10
|15
|12
|41-44
|45
|14. Вулверхэмптон
|37
|12
|5
|20
|53-68
|41
|15. Вест Хэм
|37
|10
|10
|17
|43-61
|40
|16. Манчестер Юнайтед
|37
|10
|9
|18
|42-54
|39
|17. Тоттенхэм
|37
|11
|5
|21
|63-61
|38
|18. Лестер
|37
|6
|7
|24
|33-78
|25
|19. Ипсвич
|37
|4
|10
|23
|35-79
|22
|20. Саутгемптон
|37
|2
|6
|29
|25-84
|12
Обе команды с чувством глубокого удовлетворения завершают сезон-2024/25. «Ливерпуль» благополучно решил генеральную задачу на сезон и вернул чемпионский трофей на «Энфилд». «Кристал Пэлас» с большим запасом превзошел ожидания своих болельщиков, выиграв свой первый Кубок Англии за более чем столетнюю историю существования клуба.
Триумф по-разному подействовал на команды. Если красные за три последних тура АПЛ набрали лишь одно очко, то «стекольщики» на радостях разбили «Вулверхэмптон» - 4:2. Последняя игра сезона - возможность выбросить из головы любые турнирные расклады и просто поиграть в футбол. Есть подозрения, что забитых мячей в Ливерпуле будет достаточно. Рискнем поставить на тотал больше 3.5.
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Графическая трансляция из Ливерпуля будет доступна у легальных букмекеров. В видеоформате АПЛ в России сейчас не представлена.
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|Условия
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|Графическая
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Ливерпуль»: Мортон (травма)
«Кристал Пэлас»: Дакур, Риад (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Кристал Пэлас»:
|Позиция
|«Ливерпуль»
|«Кристал Пэлас»
Позиция
|Вратарь
|1. Бекер
|1. Хендерсон
Вратарь
|Защитник
|26. Робертсон
|12. Муньос
Защитник
|Защитник
|4. Ван Дейк
|2. Уорд
Защитник
|Защитник
|5. Конате
|26. Ричардс
Защитник
|Защитник
|84. Брэдли
|25. Чилуэлл
Защитник
|Полузащитник
|17. Джонс
|3. Митчелл
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Собослаи
|20. Уортон
Полузащитник
|Полузащитник
|38. Гравенберх
|8. Лерма
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Гакпо
|10. Эзе
Нападающий
|Нападающий
|11. Салах
|7. Сарр
Нападающий
|Нападающий
|7. Диас
|9. Нкетиа
Нападающий
|Главный тренер
|Арне Слотт
|Оливер Гласнер
Главный тренер
Коэффициент на победу чемпиона в линии FONBET составляет 1.40. Котировка на обладателя Кубка более чем в четыре раза выше - 6.50. Сыгравшая ставка на ничью принесет беттору выигрыш в соотношении 1 к 5.50.
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Аналитики находят счёт 2:1 наиболее вероятным исходом встречи. В линии FONBET он идет за 9.00 (остальные варианты котируются выше).
Коэффициент 1.37 на тотал больше 2.5 можно расценивать как предвестье веселой и результативной игры.
Помимо ценного трофея «Кристал Пэлас» получил виртуальный пропуск в основной этап Лиги Европы.
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