Ливерпуль - Галатасарай, 18 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В Лиге чемпионов УЕФА на неделе пройдут ответные матчи 1/8 финала. В среду, 18 марта, «Ливерпуль» сыграет дома с «Галатасараем». Невзирая на поражение британцев недельной давности, аналитики с оптимизмом смотрят на их европейские перспективы. По крайней мере, на этой стадии.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ливерпуль» (Англия)
18.03.2026, Ср
23:00 МСК
«Галатасарай» (Стамбул, Турция)
|П1 - 1.28
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ливерпуль»
|1
|2
|4
|7-10
|«Галатасарай»
|4
|2
|1
|10-7
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2026
|«Ливерпуль»
1:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
|10.03.2026
|«Галатасарай»
1:0
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
|06.03.2026
|«Вулверхэмптон»
1:3
«Ливерпуль»
Кубок Англии
|03.03.2026
|«Вулверхэмптон»
2:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|28.02.2026
|«Ливерпуль»
5:2
«Вест Хэм»
АПЛ
Последние пять матчей «Галатасарая»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.03.2026
|«Галатасарай»
3:0
«Истанбул»
Суперлига Турции
|10.03.2026
|«Галатасарай»
1:0
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
|07.03.2026
|«Бешикташ»
0:1
«Галатасарай»
Суперлига Турции
|03.03.2026
|«Аланьяспор»
1:2
«Галатасарай»
Кубок Турции
|28.02.2026
|«Галатасарай»
3:1
«Аланьяспор»
Суперлига Турции
Ответные матчи
17.03.2026, 20:45. «Спортинг» (Португалия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 0:3
17.03.2026, 23:00. «Арсенал» (Англия) – «Байер» (Германия). Первый матч - 1:1
17.03.2026, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания). Первый матч - 0:3
17.03.2026, 23:00. «Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция). Первый матч - 2:5
18.03.2026, 20:45. «Барселона» (Испания) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия). Первый матч - 1:1
18.03.2026, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Атлетико» (Испания). Первый матч - 0:0
18.03.2026, 23:00. «Бавария» (Германия) – «Аталанта» (Италия). Первый матч - 6:1
18.03.2026, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 0:1
Первый матч команд в Стамбуле начинался очень многообещающе: уже на седьмой минуте Марио Лемина буквально внес мяч в сетку с метра после углового и скидки Осимхена. Но больше голов зрители не дождались. Впрочем, даже минимальная победа над таким классным соперником «Галатасарай» должна была устроить. Чемпион Турции уже вывел из игры в ЛЧ «Ювентус» и явно намеревается проделать то же самое с сильнейшим клубом АПЛ прошлого сезона.
«Ливерпуль» в чемпионате Англии снова засбоил. За два последних тура команда Арне Слота набрала всего одно очко - при том, что в соперниках у нее были скромный «Вулверхэмптон» и переживающий кризис «Тоттенхэм». Однако первому «красные» проиграли, а второй отпустили домой с миром (1:1).
Учитывая форму «Галатасарая» (пять побед подряд) и результативность в Лиге чемпионов (семь голов «Ювентусу» на предыдущей стадии), перспективным для прогноза выглядит вариант с обменом голами.
«Бетсити» дает коэффициент 1.65 на «обе забьют».
В прямом эфире игру в Ливерпуле покажет Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Бетсити»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ливерпуль»: Байчетич, Эндо, Исак, Брэдли, Леони (все - травмы)
«Галатасарай»: Санчес (дисквалификация), Гюрпюз, Гюнер, Нхага (все - запрет на участие в матчах), Бююк, Арда (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Галатасарай»:
|Позиция
|«Ливерпуль»
|«Галатасарай»
|Позиция
|Вратарь
|1. Алисон
|1. Чакыр
|Вратарь
|Защитник
|5. Конате
|93. Боэ
|Защитник
|Защитник
|4. ван Дейк
|6. Санчес
|Защитник
|Защитник
|8. Собослаи
|42. Бардакчи
|Защитник
|Полузащитник
|17. Джонс
|4. Якобс
|Защитник
|Полузащитник
|10. Мак Аллистер
|20. Гюндоган
|Полузащитник
|Полузащитник
|38. Гравенберх
|99. Лемина
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Вирц
|77. Ланг
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Салах
|22. Асприлья
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Гакпо
|9. Икарди
|Нападающий
|Нападающий
|22. Экитике
|45. Осимхен
|Нападающий
|Главный тренер
|Арне Слот
|Окан Бурук
|Главный тренер
В случае победы турок «Бетсити» в 10-кратном размере выплатит выигрыш по соответствующим ставкам. Коэффициент на ничью тоже выглядит солидно - 6.60. Успех англичан идет в линии букмекера за 1.28.
Эксперты отдают предпочтение в паре англичанам, хотя из семи предыдущих матчей они выиграли у турок лишь один при четырех поражениях.
В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.
Аналитики оценили шансы «Ливерпуля» на квалификацию в следующий раунд коэффициентом 1.38. На «Галатасарай» можно поставить за 3.10.