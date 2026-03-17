Ливерпуль - Галатасарай, 18 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Этих гостей аурой «Энфилда» не испугаешь
Валентин Васильев

В Лиге чемпионов УЕФА на неделе пройдут ответные матчи 1/8 финала. В среду, 18 марта, «Ливерпуль» сыграет дома с «Галатасараем». Невзирая на поражение британцев недельной давности, аналитики с оптимизмом смотрят на их европейские перспективы. По крайней мере, на этой стадии.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ливерпуль» (Англия) 

18.03.2026, Ср

23:00 МСК

«Галатасарай» (Стамбул, Турция)

П1 - 1.28

Х - 6.60

П2 - 10.00

Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Стадион: «Энфилд»   (Ливерпуль, Англия)

Главный судья:  еще не назначен

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ливерпуль»1247-10
«Галатасарай»42110-7

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2026«Ливерпуль»

1:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

10.03.2026«Галатасарай»

1:0

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

06.03.2026«Вулверхэмптон»

1:3

«Ливерпуль»

Кубок Англии

03.03.2026«Вулверхэмптон»

2:1

«Ливерпуль»

АПЛ

28.02.2026«Ливерпуль»

5:2

«Вест Хэм»

АПЛ

Последние пять матчей «Галатасарая»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.03.2026«Галатасарай»

3:0

«Истанбул»

Суперлига Турции

10.03.2026«Галатасарай»

1:0

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

07.03.2026«Бешикташ»

0:1

«Галатасарай»

Суперлига Турции

03.03.2026«Аланьяспор»

1:2

«Галатасарай»

Кубок Турции

28.02.2026«Галатасарай»

3:1

«Аланьяспор»

Суперлига Турции

Календарь и результаты матчей

1/8 финала

Ответные матчи

17.03.2026, 20:45. «Спортинг» (Португалия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 0:3

17.03.2026, 23:00. «Арсенал» (Англия) – «Байер» (Германия). Первый матч - 1:1

17.03.2026, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Реал» (Испания). Первый матч - 0:3

17.03.2026, 23:00. «Челси» (Англия) – «ПСЖ» (Франция). Первый матч - 2:5

18.03.2026, 20:45. «Барселона» (Испания) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия). Первый матч - 1:1

18.03.2026, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Атлетико» (Испания). Первый матч - 0:0

18.03.2026, 23:00. «Бавария» (Германия) – «Аталанта» (Италия). Первый матч - 6:1

18.03.2026, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 0:1

Прогноз на матч

Первый матч команд в Стамбуле начинался очень многообещающе: уже на седьмой минуте Марио Лемина буквально внес мяч в сетку с метра после углового и скидки Осимхена. Но больше голов зрители не дождались. Впрочем, даже минимальная победа над таким классным соперником «Галатасарай» должна была устроить. Чемпион Турции уже вывел из игры в ЛЧ «Ювентус» и явно намеревается проделать то же самое с сильнейшим клубом АПЛ прошлого сезона.  

«Ливерпуль» в чемпионате Англии снова засбоил. За два последних тура команда Арне Слота набрала всего одно очко - при том, что в соперниках у нее были скромный «Вулверхэмптон» и переживающий кризис «Тоттенхэм». Однако первому «красные» проиграли, а второй отпустили домой с миром (1:1).

Учитывая форму «Галатасарая» (пять побед подряд) и результативность в Лиге чемпионов (семь голов «Ювентусу» на предыдущей стадии), перспективным для прогноза выглядит вариант с обменом голами. 

«Бетсити» дает коэффициент 1.65 на «обе забьют».

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

В прямом эфире игру в Ливерпуле покажет Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Бетсити»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Ливерпуль»: Байчетич, Эндо, Исак, Брэдли, Леони (все - травмы)

«Галатасарай»: Санчес (дисквалификация), Гюрпюз, Гюнер, Нхага (все - запрет на участие в матчах), Бююк, Арда (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Галатасарай»:

Позиция«Ливерпуль»«Галатасарай»Позиция
Вратарь1. Алисон1. ЧакырВратарь
Защитник5. Конате93. БоэЗащитник
Защитник4. ван Дейк6. СанчесЗащитник
Защитник8. Собослаи42. БардакчиЗащитник
Полузащитник17. Джонс4. ЯкобсЗащитник
Полузащитник10. Мак Аллистер20. ГюндоганПолузащитник
Полузащитник38. Гравенберх99. ЛеминаПолузащитник
Полузащитник7. Вирц77. ЛангПолузащитник
Полузащитник11. Салах22. АсприльяПолузащитник
Полузащитник18. Гакпо9. ИкардиНападающий
Нападающий22. Экитике45. ОсимхенНападающий
Главный тренерАрне СлотОкан БурукГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

В случае победы турок «Бетсити» в 10-кратном размере выплатит выигрыш по соответствующим ставкам. Коэффициент на ничью тоже выглядит солидно - 6.60. Успех  англичан идет в линии букмекера за 1.28.

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта». 

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Ливерпуль» - «Галатасарай»?

Эксперты отдают предпочтение в паре англичанам, хотя из семи предыдущих матчей они выиграли у турок лишь один при четырех поражениях.

Где смотреть матч «Ливерпуль» - «Галатасарай»?

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Кто пройдет в четвертьфинал?

Аналитики оценили шансы «Ливерпуля» на квалификацию в следующий раунд коэффициентом 1.38. На «Галатасарай» можно поставить за 3.10.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer289 дней 5 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer105 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer289 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer289 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer289 дней 5 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer289 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer289 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё