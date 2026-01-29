Ливерпуль - Карабах, 28 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В достаточной степени сенсационной победой над «Айнтрахтом» «Карабах» существенно повысил свои шансы на продление «жизни» в Лиге чемпионов еще минимум на один раунд. Причем для этого ему теоретически может хватить и нынешних 10 очков. В Азербайджане вряд ли кто-то всерьез рассчитывает на позитивный для гостей исход матча в Ливерпуле, но точно так же очевидно, что здесь и сейчас это игра года для команды Гурбана Гурбанова. Как в плане результата, так и с точки зрения имиджа. Этим и можно объяснить неожиданное поражение команды из Агдама в возобновившемся чемпионате страны. Понятно, что мысленно хозяева уже были где-то на берегах Мерси. Против «Кяпаза» Гурбанов выпустил фактически второй состав, дав основе отдохнуть перед британским испытанием.

«Ливерпуль», понятно, явный фаворит. Но команда по-прежнему жутко нестабильна: то громит на выезде «Марсель» (3:0), то проигрывает в Борнмуте (2:3). Последнее поражение, безусловно, подстегнет «красных». С другой стороны, настаивать на непременно крупной победе у хозяев нет резонов. Впереди не менее, а может быть, более сложный матч с «Ньюкаслом». Поэтому чемпион Англии скорее всего постарается затратить на победу в среду ровно столько сил, сколько она потребует, не больше. Победа гостей с форой (+2.5) тут выглядит вполне вероятным исходом.