Ливерпуль - Карабах, 28 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

28 января года в Ливерпуле состоится матч восьмого тура Общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. В гости к одноименному гранду приехал «Карабах». Удастся ли азербайджанскому клубу достойно выступить на легендарной арене и впервые в истории пробиться в плей-офф турнира?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Ливерпуль» (Англия)
28.01.2026, Ср
23:00 МСК
«Карабах» (Агдам, Азербайджан)
|П1 - 1.13
Турнир: Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ливерпуль»
|0
|0
|0
|0-0
|«Карабах»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.01.2026
|«Борнмут»
3:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|21.01.2026
|«Марсель»
0:3
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
|17.01.2026
|«Ливерпуль»
1:1
«Бернли»
АПЛ
|12.01.2026
|«Ливерпуль»
4:1
«Барнсли»
Кубок Англии
|08.01.2026
|«Арсенал»
0:0
«Ливерпуль»
АПЛ
Последние пять матчей «Карабаха»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.01.2026
|«Карабах»
0:2
«Кяпаз»
Премьер-лига Азербайджана
|21.01.2026
|«Карабах»
3:2
«Айнтрахт»
Лига чемпионов
|16.01.2026
|«Заглембе»
1:3
«Карабах»
Товарищеский матч
|12.01.2026
|«Карабах»
5:0
«Нефтчи» (Фергана)
Товарищеский матч
|21.12.2025
|«Габала»
1:2
«Карабах»
Премьер-лига Азербайджана
За тур до конца группового этапа места в 1/8 финала обеспечили себе только «Арсенал» и «Бавария». «Ливерпуль» как минимум будет в «стыках», тогда как «Карабаху» туда еще надо попасть.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Арсенал
|7
|7
|0
|0
|20-2
|21
|2
|Бавария
|7
|6
|0
|1
|20-7
|18
|3
|Реал Мадрид
|7
|5
|0
|2
|19-8
|15
|4
|Ливерпуль
|7
|5
|0
|2
|14-8
|15
|5
|Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6
|ПСЖ
|7
|4
|1
|2
|20-10
|13
|7
|Ньюкасл
|7
|4
|1
|2
|16-6
|13
|8
|Челси
|7
|4
|1
|2
|14-8
|13
|9
|Барселона
|7
|4
|1
|2
|18-13
|13
|10
|Спортинг
|7
|4
|1
|2
|14-9
|13
|11
|Манчестер Сити
|7
|4
|1
|2
|13-9
|13
|12
|Атлетико
|7
|4
|1
|2
|16-13
|13
|13
|Аталанта
|7
|4
|1
|2
|10-9
|13
|14
|Интер
|7
|4
|0
|3
|13-7
|12
|15
|Ювентус
|7
|3
|3
|1
|14-10
|12
|16
|Боруссия Д
|7
|3
|2
|2
|19-15
|11
|17
|Галатасарай
|7
|3
|1
|3
|9-9
|10
|18
|Карабах
|7
|3
|1
|3
|13-15
|10
|19
|Марсель
|7
|3
|0
|4
|11-11
|9
|20
|Байер
|7
|2
|3
|2
|10-14
|9
|21
|Монако
|7
|2
|3
|2
|8-14
|9
|22
|ПСВ
|7
|2
|2
|3
|15-14
|8
|23
|Атлетик
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|24
|Олимпиакос
|7
|2
|2
|3
|8-13
|8
|25
|Наполи
|7
|2
|2
|3
|7-12
|8
|26
|Копенгаген
|7
|2
|2
|3
|11-17
|8
|27
|Брюгге
|7
|2
|1
|4
|12-17
|7
|28
|Буде-Глимт
|7
|1
|3
|3
|12-14
|6
|29
|Бенфика
|7
|2
|0
|5
|6-10
|6
|30
|Пафос
|7
|1
|3
|3
|4-10
|6
|31
|Юнион
|7
|2
|0
|5
|7-17
|6
|32
|Аякс
|7
|2
|0
|5
|7-19
|6
|33
|Айнтрахт
|7
|1
|1
|5
|10-19
|4
|34
|Славия Прага
|7
|0
|3
|4
|4-15
|3
|35
|Вильярреал
|7
|0
|1
|6
|5-15
|1
|36
|Кайрат
|7
|0
|1
|6
|5-19
|1
В достаточной степени сенсационной победой над «Айнтрахтом» «Карабах» существенно повысил свои шансы на продление «жизни» в Лиге чемпионов еще минимум на один раунд. Причем для этого ему теоретически может хватить и нынешних 10 очков. В Азербайджане вряд ли кто-то всерьез рассчитывает на позитивный для гостей исход матча в Ливерпуле, но точно так же очевидно, что здесь и сейчас это игра года для команды Гурбана Гурбанова. Как в плане результата, так и с точки зрения имиджа. Этим и можно объяснить неожиданное поражение команды из Агдама в возобновившемся чемпионате страны. Понятно, что мысленно хозяева уже были где-то на берегах Мерси. Против «Кяпаза» Гурбанов выпустил фактически второй состав, дав основе отдохнуть перед британским испытанием.
«Ливерпуль», понятно, явный фаворит. Но команда по-прежнему жутко нестабильна: то громит на выезде «Марсель» (3:0), то проигрывает в Борнмуте (2:3). Последнее поражение, безусловно, подстегнет «красных». С другой стороны, настаивать на непременно крупной победе у хозяев нет резонов. Впереди не менее, а может быть, более сложный матч с «Ньюкаслом». Поэтому чемпион Англии скорее всего постарается затратить на победу в среду ровно столько сил, сколько она потребует, не больше. Победа гостей с форой (+2.5) тут выглядит вполне вероятным исходом.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|Winline
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ливерпуль»: Исак, Брэдли, Байчетич, Кьеза (все - травмы)
«Карабах»: Кади (травма)
Winline не поскупилась на коэффициенты на ничью и победу гостей. Удачное пари на первый вариант сулит девятикратный выигрыш, а на второй - 19-кратный. А вот котировка на успех фаворита составляет чисто символические 1.13.
Судя по коэффициенту на тотал больше 2.5 (1.32), аналитики не сомневаются в обилии забитых голов в Ливерпуле.
Онлайн-трансляцию предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании России. Легально ЛЧ в России показывает Okko.