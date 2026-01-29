Ведомости
Ливерпуль - Карабах, 28 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Чемпион Азербайджана - в шаге от еще одного исторического достижения
Валентин Васильев

28 января года в Ливерпуле состоится матч восьмого тура Общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. В гости к одноименному гранду приехал «Карабах». Удастся ли азербайджанскому клубу достойно выступить на легендарной арене и впервые в истории пробиться в плей-офф турнира?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ливерпуль» (Англия)

28.01.2026, Ср

23:00 МСК

«Карабах» (Агдам, Азербайджан) 

П1 - 1.13

Х - 9.00

П2 - 19.00

Турнир: Лига чемпионов, общий этап, 8-й тур

Стадион: «Энфилд»  (Ливерпуль, Англия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ливерпуль» 0000-0
«Карабах»0000-0

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.01.2026«Борнмут»

3:2

«Ливерпуль»

АПЛ

21.01.2026«Марсель»

0:3

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

17.01.2026«Ливерпуль»

1:1

«Бернли»

АПЛ

12.01.2026«Ливерпуль»

4:1

«Барнсли»

Кубок Англии

08.01.2026«Арсенал»

0:0

«Ливерпуль»

АПЛ

Последние пять матчей «Карабаха»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.01.2026«Карабах»

0:2

«Кяпаз»

Премьер-лига Азербайджана

21.01.2026«Карабах»

3:2

«Айнтрахт»

Лига чемпионов

16.01.2026«Заглембе»

1:3

«Карабах»

Товарищеский матч

12.01.2026«Карабах»

5:0

«Нефтчи» (Фергана)

Товарищеский матч

21.12.2025«Габала»

1:2

«Карабах»

Премьер-лига Азербайджана

Место в турнирной таблице

Свернуть

За тур до конца группового этапа места в 1/8 финала обеспечили себе только «Арсенал» и «Бавария». «Ливерпуль» как минимум будет в «стыках», тогда как «Карабаху» туда еще надо попасть.

МестоКомандаИВНПМО
1Арсенал770020-221
2Бавария760120-718
3Реал Мадрид750219-815
4Ливерпуль750214-815
5Тоттенхэм742115-714
6ПСЖ741220-1013
7Ньюкасл741216-613
8Челси741214-813
9Барселона741218-1313
10Спортинг741214-913
11Манчестер Сити741213-913
12Атлетико741216-1313
13Аталанта741210-913
14Интер740313-712
15Ювентус733114-1012
16Боруссия Д732219-1511
17Галатасарай73139-910
18Карабах731313-1510
19Марсель730411-119
20Байер723210-149
21Монако72328-149
22ПСВ722315-148
23Атлетик72237-118
24Олимпиакос72238-138
25Наполи72237-128
26Копенгаген722311-178
27Брюгге721412-177
28Буде-Глимт713312-146
29Бенфика72056-106
30Пафос71334-106
31Юнион72057-176
32Аякс72057-196
33Айнтрахт711510-194
34Славия Прага70344-153
35Вильярреал70165-151
36Кайрат70165-191

Прогноз на матч

Свернуть

В достаточной степени сенсационной победой над «Айнтрахтом» «Карабах» существенно повысил свои шансы на продление «жизни» в Лиге чемпионов еще минимум на один раунд. Причем для этого ему теоретически может хватить и нынешних 10 очков. В Азербайджане вряд ли кто-то всерьез рассчитывает на позитивный для гостей исход матча в Ливерпуле, но точно так же очевидно, что здесь и сейчас это игра года для команды Гурбана Гурбанова. Как в плане результата, так и с точки зрения имиджа. Этим и можно объяснить неожиданное поражение команды из Агдама в возобновившемся чемпионате страны. Понятно, что мысленно хозяева уже были где-то на берегах Мерси. Против «Кяпаза» Гурбанов выпустил фактически второй состав, дав основе отдохнуть перед британским испытанием. 

«Ливерпуль», понятно, явный фаворит. Но команда по-прежнему жутко нестабильна: то громит на выезде «Марсель» (3:0), то проигрывает в Борнмуте (2:3). Последнее поражение, безусловно, подстегнет «красных». С другой стороны, настаивать на непременно крупной победе у хозяев нет резонов. Впереди не менее, а может быть, более сложный матч с «Ньюкаслом». Поэтому чемпион Англии скорее всего постарается затратить на победу в среду ровно столько сил, сколько она потребует, не больше. Победа гостей с форой (+2.5) тут выглядит вполне вероятным исходом. 

Трансляции

Свернуть

Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Ливерпуль»: Исак, Брэдли, Байчетич, Кьеза  (все - травмы)

«Карабах»: Кади (травма)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Winline не поскупилась на коэффициенты на ничью и победу гостей. Удачное пари на первый вариант сулит девятикратный выигрыш, а на второй - 19-кратный. А вот котировка на успех фаворита составляет чисто символические 1.13.

Вопросы и ответы

Сколько голов будет в матче «Ливерпуль» - «Карабах»?

Свернуть

Судя по коэффициенту на тотал больше 2.5 (1.32), аналитики не сомневаются в обилии забитых голов в Ливерпуле.

Все фрибеты букмекеров смотрите на сайте «Советского спорта». 

Где смотреть матч «Ливерпуль» - «Карабах»?

Свернуть

Онлайн-трансляцию предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании России. Легально ЛЧ в России показывает Okko.

