Ливерпуль - Ньюкасл, 26 февраля: где смотреть матч АПЛ, трансляция, составы, прогноз

«Ливерпуль» в этом году проигрывает только в кубковых турнирах. И не сказать, что эти поражения сильно его беспокоят. ПСВ в Лиге чемпионов парни Арне Слота уступили в статусе победителя Общего этапа, а внутренние кубки их в этом сезоне, похоже, не очень интересовали. Приоритеты другие! Экспериментальный же состав «Ливера» вылетел из Кубка Англии от заурядного «Плимута». Зато в АПЛ у «красных» все прекрасно: комфортные «+ 11» от «Арсенала» и все более зримая перспектива досрочной коронации.

У «Ньюкасла» амбиции скромнее, но тоже присутствуют. Команда Эдди Хау уже достигла финала Кубка лиги, где сразится как раз таки с «Ливерпулем», и пятого раунда Кубка Англии. Параллельно «сороки» сражаются за место в топ-4 АПЛ, ведущее в Лигу чемпионов. Кажется, что в этом противостоянии гостям очки понужнее будут. Но это не значит, что лидер станет их раздаривать. Но и чересчур «жестить» тоже не станет - нет турнирного резона рвать жилы. При таких вводных обоюдное взятие ворот представляется вполне реалистичным сценарием.