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24 февраля 16:08ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Ливерпуль - Ньюкасл, 26 февраля: где смотреть матч АПЛ, трансляция, составы, прогноз

Ждем голов от обеих команд
Валентин Васильев

В воскресенье, 22 февраля, «Ливерпуль» сделал, возможно, решающий шаг в направлении чемпионского титула. Обыграв в гостях «Манчестер Сити», команда Арне Слота, похоже, сняла последние вопросы в золотой гонке АПЛ. Игра с «Ньюкаслом» обещает быть не менее интересной - ведь «сороки» рвутся в топ-4. Анализируем предматчевые расклады и предложения легальных букмекеров на один из самых любопытных матчей мидуика. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ливерпуль»

26.02.2024, Ср

23:15 МСК

«Ньюкасл»

П1 - 1.56

Х - 4.90

П2 - 5.70

Турнир: чемпионат Англии по футболу, 27-й тур

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ливерпуль»924549331-223
«Ньюкасл»494592223-331

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.02.2025«Манчестер Сити»

0:2

«Ливерпуль»

АПЛ

19.02.2025«Астон Вилла»

2:2

«Ливерпуль»

АПЛ

16.02.2025«Ливерпуль»

2:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

12.02.2025«Эвертон»

2:2

«Ливерпуль»

АПЛ

09.02.2025«Плимут»

1:0

«Ливерпуль»

Кубок Англии

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.02.2025«Ньюкасл»

4:3

«Ноттингем»

АПЛ

15.02.2025«Манчестер Сити»

4:0

«Ньюкасл»

АПЛ

08.02.2025«Бирмингем»

2:3

«Ньюкасл»

Кубок Англии

05.02.2025«Ньюкасл»

2:0

«Арсенал»

Кубок лиги

01.02.2025«Ньюкасл»

1:2

«Фулхэм»

АПЛ

Турнирное положение

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В 26-м туре «Ливерпуль» нарастил свое преимущество над «Арсеналом» в турнирной таблице до 11 очков. «Ньюкасл» догнал «Манчестер Сити» и вплотную подошел к зоне Лиги чемпионов.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль27197164-2664
2. Арсенал26158351-2353
3. Ноттингем Форест26145744-3347
4. Манчестер Сити26135852-3744
5. Ньюкасл26135846-3644
6. Борнмут26127744-3043
7. Челси26127748-3643
8. Астон Вилла27119739-4142
9. Брайтон261010642-3840
10. Фулхэм26109738-3539
11. Брентфорд261141147-4237
12. Тоттенхэм261031353-3833
13. Кристал Пэлас2689931-3233
14. Эвертон26710929-3331
15. Манчестер Юнайтед26861230-3730
16. Вест Хэм26861230-4730
17. Вулверхэмптон26641636-5422
18. Ипсвич26381524-5417
19. Лестер26451725-5917
20. Саутгемптон26232119-619

Прогноз на матч

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«Ливерпуль» в этом году проигрывает только в кубковых турнирах. И не сказать, что эти поражения сильно его беспокоят. ПСВ в Лиге чемпионов парни Арне Слота уступили в статусе победителя Общего этапа, а внутренние кубки их в этом сезоне, похоже, не очень интересовали. Приоритеты другие! Экспериментальный же состав «Ливера» вылетел из Кубка Англии от заурядного «Плимута». Зато в АПЛ у «красных» все прекрасно: комфортные «+ 11» от «Арсенала» и все более зримая перспектива досрочной коронации.   

У «Ньюкасла» амбиции скромнее, но тоже присутствуют. Команда Эдди Хау уже достигла финала Кубка лиги, где сразится как раз таки с «Ливерпулем», и пятого раунда Кубка Англии. Параллельно «сороки» сражаются за место в топ-4 АПЛ, ведущее в Лигу чемпионов. Кажется, что в этом противостоянии гостям очки понужнее будут. Но это не значит, что лидер станет их раздаривать. Но и чересчур «жестить» тоже не станет - нет турнирного резона рвать жилы. При таких вводных обоюдное взятие ворот представляется вполне реалистичным сценарием.

Бонусы на матч

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В текстовом режиме игру в Ливерпуле осветят электронные спортивные СМИ. Графические трансляции АПЛ доступны на официальных сайтах букмекерских контор.

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Бетсити»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ливерпуль»: Гомес, Мортон, Брэдли (все - травмы)

«Ньюкасл»: Жоэлинтон, Льюис, Ботман, Ласселлс (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Ньюкасл»:

Позиция«Ливерпуль»«Ньюкасл»Позиция
Вратарь1. Алисон Бекер1. ДубравкаВратарь
Защитник26. Робертсон21. ЛивраментоЗащитник
Защитник4. ван Дейк5. ШерЗащитник
Защитник5. Конате17. КрафтЗащитник
Полузащитник21. Цимикас20. ХоллЗащитник
Полузащитник10. Мак Аллистер8. ТоналиПолузащитник
Полузащитник 3. Эндо36. ЛонгстаффПолузащитник 
Полузащитник19. Эллиотт23. МерфиПолузащитник
Полузащитник11. Салах9. УилсонПолузащитник
Полузащитник8. Собослаи28. УиллокПолузащитник
Нападающий7. Диас14. ИсакНападающий
Главный тренерАрне СлотЭдди ХауГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В случае выигрыша лидера сезона «Бетсити» умножит номинал удачной ставки на 1.56. Вероятность победы «Ньюкасла» оценена коэффициентом 5.70. На ничью котировка не намного ниже - 4.90.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Ливерпуль» - «Ньюкасл»?

Самый низкий коэффициент (8.20) при ставке на точный счет  «Бетсити» дает на 2:1. Отметим, что за последние 10 личных встреч команды ни разу не повторились в результате, а «Ньюкасл» ни разу не победил (три ничьи, семь поражений). 

Когда «Ливерпуль» был чемпионом?

В последний раз «красные» поднимали чемпионский трофей в 2020 году. Предстоящий триумф в АПЛ - а букмекеры в нем уже не сомневаются - станет для «Ливерпуля» 20-м в истории. 

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