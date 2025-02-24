Ливерпуль - Ньюкасл, 26 февраля: где смотреть матч АПЛ, трансляция, составы, прогноз

Партнерский проект
В воскресенье, 22 февраля, «Ливерпуль» сделал, возможно, решающий шаг в направлении чемпионского титула. Обыграв в гостях «Манчестер Сити», команда Арне Слота, похоже, сняла последние вопросы в золотой гонке АПЛ. Игра с «Ньюкаслом» обещает быть не менее интересной - ведь «сороки» рвутся в топ-4. Анализируем предматчевые расклады и предложения легальных букмекеров на один из самых любопытных матчей мидуика.
Турнир: чемпионат Англии по футболу, 27-й тур
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ливерпуль»
|92
|45
|49
|331-223
|«Ньюкасл»
|49
|45
|92
|223-331
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.02.2025
|«Манчестер Сити»
0:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|19.02.2025
|«Астон Вилла»
2:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|16.02.2025
|«Ливерпуль»
2:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|12.02.2025
|«Эвертон»
2:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|09.02.2025
|«Плимут»
1:0
«Ливерпуль»
Кубок Англии
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.02.2025
|«Ньюкасл»
4:3
«Ноттингем»
АПЛ
|15.02.2025
|«Манчестер Сити»
4:0
«Ньюкасл»
АПЛ
|08.02.2025
|«Бирмингем»
2:3
«Ньюкасл»
Кубок Англии
|05.02.2025
|«Ньюкасл»
2:0
«Арсенал»
Кубок лиги
|01.02.2025
|«Ньюкасл»
1:2
«Фулхэм»
АПЛ
В 26-м туре «Ливерпуль» нарастил свое преимущество над «Арсеналом» в турнирной таблице до 11 очков. «Ньюкасл» догнал «Манчестер Сити» и вплотную подошел к зоне Лиги чемпионов.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|27
|19
|7
|1
|64-26
|64
|2. Арсенал
|26
|15
|8
|3
|51-23
|53
|3. Ноттингем Форест
|26
|14
|5
|7
|44-33
|47
|4. Манчестер Сити
|26
|13
|5
|8
|52-37
|44
|5. Ньюкасл
|26
|13
|5
|8
|46-36
|44
|6. Борнмут
|26
|12
|7
|7
|44-30
|43
|7. Челси
|26
|12
|7
|7
|48-36
|43
|8. Астон Вилла
|27
|11
|9
|7
|39-41
|42
|9. Брайтон
|26
|10
|10
|6
|42-38
|40
|10. Фулхэм
|26
|10
|9
|7
|38-35
|39
|11. Брентфорд
|26
|11
|4
|11
|47-42
|37
|12. Тоттенхэм
|26
|10
|3
|13
|53-38
|33
|13. Кристал Пэлас
|26
|8
|9
|9
|31-32
|33
|14. Эвертон
|26
|7
|10
|9
|29-33
|31
|15. Манчестер Юнайтед
|26
|8
|6
|12
|30-37
|30
|16. Вест Хэм
|26
|8
|6
|12
|30-47
|30
|17. Вулверхэмптон
|26
|6
|4
|16
|36-54
|22
|18. Ипсвич
|26
|3
|8
|15
|24-54
|17
|19. Лестер
|26
|4
|5
|17
|25-59
|17
|20. Саутгемптон
|26
|2
|3
|21
|19-61
|9
«Ливерпуль» в этом году проигрывает только в кубковых турнирах. И не сказать, что эти поражения сильно его беспокоят. ПСВ в Лиге чемпионов парни Арне Слота уступили в статусе победителя Общего этапа, а внутренние кубки их в этом сезоне, похоже, не очень интересовали. Приоритеты другие! Экспериментальный же состав «Ливера» вылетел из Кубка Англии от заурядного «Плимута». Зато в АПЛ у «красных» все прекрасно: комфортные «+ 11» от «Арсенала» и все более зримая перспектива досрочной коронации.
У «Ньюкасла» амбиции скромнее, но тоже присутствуют. Команда Эдди Хау уже достигла финала Кубка лиги, где сразится как раз таки с «Ливерпулем», и пятого раунда Кубка Англии. Параллельно «сороки» сражаются за место в топ-4 АПЛ, ведущее в Лигу чемпионов. Кажется, что в этом противостоянии гостям очки понужнее будут. Но это не значит, что лидер станет их раздаривать. Но и чересчур «жестить» тоже не станет - нет турнирного резона рвать жилы. При таких вводных обоюдное взятие ворот представляется вполне реалистичным сценарием.
В текстовом режиме игру в Ливерпуле осветят электронные спортивные СМИ. Графические трансляции АПЛ доступны на официальных сайтах букмекерских контор.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Бетсити»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Ливерпуль»: Гомес, Мортон, Брэдли (все - травмы)
«Ньюкасл»: Жоэлинтон, Льюис, Ботман, Ласселлс (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Ньюкасл»:
|Позиция
|«Ливерпуль»
|«Ньюкасл»
|Позиция
|Вратарь
|1. Алисон Бекер
|1. Дубравка
|Вратарь
|Защитник
|26. Робертсон
|21. Ливраменто
|Защитник
|Защитник
|4. ван Дейк
|5. Шер
|Защитник
|Защитник
|5. Конате
|17. Крафт
|Защитник
|Полузащитник
|21. Цимикас
|20. Холл
|Защитник
|Полузащитник
|10. Мак Аллистер
|8. Тонали
|Полузащитник
|Полузащитник
|3. Эндо
|36. Лонгстафф
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Эллиотт
|23. Мерфи
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Салах
|9. Уилсон
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Собослаи
|28. Уиллок
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Диас
|14. Исак
|Нападающий
|Главный тренер
|Арне Слот
|Эдди Хау
|Главный тренер
В случае выигрыша лидера сезона «Бетсити» умножит номинал удачной ставки на 1.56. Вероятность победы «Ньюкасла» оценена коэффициентом 5.70. На ничью котировка не намного ниже - 4.90.
🎁 ПРОМОКОД НА 2 000 РУБЛЕЙ ОТ БЕТСИТИ
Самый низкий коэффициент (8.20) при ставке на точный счет «Бетсити» дает на 2:1. Отметим, что за последние 10 личных встреч команды ни разу не повторились в результате, а «Ньюкасл» ни разу не победил (три ничьи, семь поражений).
В последний раз «красные» поднимали чемпионский трофей в 2020 году. Предстоящий триумф в АПЛ - а букмекеры в нем уже не сомневаются - станет для «Ливерпуля» 20-м в истории.
Партнерский проект