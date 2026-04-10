Локомотив – Динамо Махачкала, 12 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В воскресенье, 12 апреля, в Москве пройдут сразу два матча в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Локомотив» сыграет на Большой Черкизовской с махачкалинским «Динамо». Интриги будничной, на первый взгляд, встрече добавляет «железнодорожное» прошлое тренера гостей Евсеева. Этой весной Вадим Валентинович регулярно «зажигает» в телевизионном эфире - ждем бескомпромиссной борьбы на поле и очередного колоритного стендапа на флеш-интервью.
Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|3
|2
|0
|8-4
|«Динамо» (Махачкала)
|0
|2
|3
|4-8
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2026
|«Спартак»
2:1
«Локомотив»
РПЛ
|09.03.2026
|«Локомотив»
5:1
«Акрон»
РПЛ
|19.03.2026
|«Крылья Советов»
2:2, пен. 5:4
«Локомотив»
Кубок России
|15.03.2026
|«Рубин»
3:0
«Локомотив»
РПЛ
|09.03.2026
|«Локомотив»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2026
|«Динамо» (Махачкала)
2:2
«Балтика»
РПЛ
|21.03.2026
|ЦСКА
3:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|18.03.2026
|«Зенит»
1:0
«Динамо» (Махачкала)
Кубок России
|13.03.2026
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
«Оренбург»
РПЛ
|08.03.2026
|«Крылья Советов»
2:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
«Локомотив» на восемь очков отстает в таблице от действующего чемпиона и на семь - от серебряного призера. Махачкалинцы стоят вровень по очкам с «Акроном».
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|23
|16
|4
|3
|48-16
|52
|2
|Зенит
|23
|15
|6
|2
|43-16
|51
|3
|Локомотив
|23
|12
|8
|3
|49-32
|44
|4
|Балтика
|23
|11
|10
|2
|32-11
|43
|5
|ЦСКА
|23
|13
|3
|7
|36-25
|42
|6
|Спартак
|23
|12
|5
|6
|37-31
|41
|7
|Рубин
|23
|9
|6
|8
|23-25
|33
|8
|Динамо Москва
|23
|8
|7
|8
|40-33
|31
|9
|Ахмат
|23
|8
|6
|9
|27-29
|30
|10
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|18-25
|25
|11
|Акрон
|23
|5
|7
|11
|28-40
|22
|12
|Динамо Махачкала
|23
|5
|7
|11
|14-29
|22
|13
|Крылья Советов
|23
|5
|6
|12
|23-42
|21
|14
|Пари НН
|23
|6
|2
|15
|18-37
|20
|15
|Оренбург
|23
|4
|7
|12
|24-36
|19
|16
|Сочи
|23
|2
|3
|18
|20-53
|9
«Локомотив» за пять последних матчей выиграл только раз, но зато крупно - 5:1 у «Акрона». Трижды на этом отрезке красно-зеленые уступили (в Самаре - по пенальти) и однажды сыграли вничью.
У махачкалинцев похожая картина: одна победа, одна ничья, три неудачи. За пять туров чемпионата один из лидеров и борец за выживание набрали поровну очков - по семь.
«Локо» с ноября прошлого года не играет в лиге на ноль (1:0 с «Оренбургом»). «Динамо» за последние пять туров не вскрыло только ворота «Крыльев». Есть основания полагать, что в воскресенье в Черкизово нули на табло не сохранятся до финального свистка.
Winline оценила вероятность обмена голами высоким коэффициентом 2.04.
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: Морозов (дисквалификация)
«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Шумахов (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо» (Махачкала):
|Позиция
|«Локомотив»
|«Динамо» (Махачкала)
|Вратарь
|1. Митрюшкин
|27. Волк
|Защитник
|45. Сильянов
|22. Аззи
|Защитник
|5. Ньямси
|5. Табидзе
|Защитник
|23. Монтес
|43. Алибеков
|Защитник
|3. Фассон
|71. Джапо
|Полузащитник
|93. Карпукас
|77. Сундуков
|Полузащитник
|25. Пруцев
|16. Мрезиг
|Полузащитник
|83. Батраков
|47. Глушков
|Полузащитник
|7. Бакаев
|9. Магомедов
|Полузащитник
|19. Руденко
|47. Глушков
|Нападающий
|10. Воробьёв
|25. Агаларов
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Вадим Евсеев
По мнению аналитиков Winline, шансы хозяев на победу выше – коэффициент 1.58 на такой исход. Котировка на выигрыш дагестанской команды составляет 5.60, а на ничью – 3.85.
Махачкалинцы еще никогда не побеждали «Локо» (две ничьи, три поражения). Букмекеры и сейчас считают москвичей явными фаворитами матча.
Winline как официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире.
Минимальная стоимость билета на воскресный футбол составляет 600 рублей. Приобрести его можно на официальном сайте столичного коллектива.