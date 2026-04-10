Локомотив – Динамо Махачкала, 12 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Локомотив» за пять последних матчей выиграл только раз, но зато крупно - 5:1 у «Акрона». Трижды на этом отрезке красно-зеленые уступили (в Самаре - по пенальти) и однажды сыграли вничью.

У махачкалинцев похожая картина: одна победа, одна ничья, три неудачи. За пять туров чемпионата один из лидеров и борец за выживание набрали поровну очков - по семь.

«Локо» с ноября прошлого года не играет в лиге на ноль (1:0 с «Оренбургом»). «Динамо» за последние пять туров не вскрыло только ворота «Крыльев». Есть основания полагать, что в воскресенье в Черкизово нули на табло не сохранятся до финального свистка.

Winline оценила вероятность обмена голами высоким коэффициентом 2.04.