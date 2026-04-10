Партнерский проект

Локомотив – Динамо Махачкала, 12 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Евсеев в гостях у «Локомотива» - это очень интересно!
Валентин Васильев

В воскресенье, 12 апреля, в Москве пройдут сразу два матча в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Локомотив» сыграет на Большой Черкизовской с махачкалинским «Динамо». Интриги будничной, на первый взгляд, встрече добавляет «железнодорожное» прошлое тренера гостей Евсеева. Этой весной Вадим Валентинович регулярно «зажигает» в телевизионном эфире - ждем бескомпромиссной борьбы на поле и очередного колоритного стендапа на флеш-интервью. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Москва)

12.04.2026, Вс

16:30 МСК

«Динамо» (Махачкала)

П1 - 1.58

Х - 3.85

П2 - 5.60

Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»3208-4
«Динамо» (Махачкала)0234-8

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2026«Спартак»

2:1

«Локомотив»

РПЛ

09.03.2026«Локомотив»

5:1

«Акрон»

РПЛ

19.03.2026«Крылья Советов»

2:2, пен. 5:4

«Локомотив»

Кубок России

15.03.2026«Рубин»

3:0

«Локомотив»

РПЛ

09.03.2026«Локомотив»

2:2

«Ахмат»

РПЛ

Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2026«Динамо» (Махачкала)

2:2

«Балтика»

РПЛ

21.03.2026ЦСКА

3:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

18.03.2026«Зенит»

1:0

«Динамо» (Махачкала)

Кубок России

13.03.2026«Динамо» (Махачкала)

1:0

«Оренбург»

РПЛ

08.03.2026«Крылья Советов»

2:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

Место в турнирной таблице

«Локомотив» на восемь очков отстает в таблице от действующего чемпиона и на семь - от серебряного призера. Махачкалинцы стоят вровень по очкам с «Акроном».

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар23164348-1652
2Зенит23156243-1651
3Локомотив23128349-3244
4Балтика231110232-1143
5ЦСКА23133736-2542
6Спартак23125637-3141
7Рубин2396823-2533
8Динамо Москва2387840-3331
9Ахмат2386927-2930
10Ростов23671018-2525
11Акрон23571128-4022
12Динамо Махачкала23571114-2922
13Крылья Советов23561223-4221
14Пари НН23621518-3720
15Оренбург23471224-3619
16Сочи23231820-539

Прогноз на матч

«Локомотив» за пять последних матчей выиграл только раз, но зато крупно - 5:1 у «Акрона». Трижды на этом отрезке красно-зеленые уступили (в Самаре - по пенальти) и однажды сыграли вничью.

У махачкалинцев похожая картина: одна победа, одна ничья, три неудачи. За пять туров чемпионата один из лидеров и борец за выживание набрали поровну очков - по семь.

«Локо» с ноября прошлого года не играет в лиге на ноль (1:0 с «Оренбургом»). «Динамо» за последние пять туров не вскрыло только ворота «Крыльев». Есть основания полагать, что в воскресенье в Черкизово нули на табло не сохранятся до финального свистка. 

Winline оценила вероятность обмена голами высоким коэффициентом 2.04.

Трансляции

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч  ПремьерВидеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Локомотив»: Морозов (дисквалификация)

«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Шумахов (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо» (Махачкала):

Позиция«Локомотив»«Динамо» (Махачкала)
Вратарь1. Митрюшкин27. Волк
Защитник45. Сильянов22. Аззи
Защитник5. Ньямси5. Табидзе
Защитник23. Монтес43. Алибеков
Защитник3. Фассон71. Джапо
Полузащитник93. Карпукас77. Сундуков
Полузащитник25. Пруцев16. Мрезиг
Полузащитник83. Батраков47. Глушков
Полузащитник7. Бакаев9. Магомедов
Полузащитник19. Руденко47. Глушков
Нападающий10. Воробьёв25. Агаларов
Главный тренерМихаил ГалактионовВадим Евсеев

Коэффициенты букмекеров

По мнению аналитиков Winline, шансы хозяев на победу выше – коэффициент 1.58 на такой исход. Котировка на выигрыш дагестанской команды составляет 5.60, а на ничью – 3.85.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Локомотив» – «Динамо» Махачкала?

Махачкалинцы еще никогда не побеждали «Локо» (две ничьи, три поражения). Букмекеры и сейчас считают москвичей явными фаворитами матча.

Где смотреть бесплатно матч «Локомотив» – «Динамо» Махачкала?

Winline как официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире. 

Где купить билет на матч «Локомотив» – «Динамо» Махачкала?

Минимальная стоимость билета на воскресный футбол составляет 600 рублей. Приобрести его можно на официальном сайте столичного коллектива.

