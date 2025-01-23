Локомотив — Динамо Москва, 28 ноября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

“Локо” пока выдает идеальный сезон в кубковом турнире: семь матчей - семь побед, пускай одна из них и добыта в серии пенальти. В первом противостоянии с динамовцами “железнодорожники” тоже добились успеха, сделав серьезную заявку на выход в полуфинал Пути РПЛ. Впрочем, преимущество в один мяч еще ничего красно-зеленым не гарантирует. У бело-голубых наверняка тоже есть свои планы на этот розыгрыш - все-таки в Кубке добраться до трофея быстрее и проще, чем в чемпионате.

Если прошлого иностранного тренера “Динамо” Славишу Йокановича часто упрекали в чересчур закрытом, скучном футболе, то при Марцеле Личке команда ушла в другую крайность. Теперь она играет даже слишком открыто и весело. Ставка на обоюдное взятие ворот в матчах динамовцев - практически беспроигрышный вариант. Такой исход фиксировался в шести последних матчах парней Лички. Полагаем, что и в четверг этот тренд сохранится.