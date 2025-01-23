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25 ноября 7:03ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Локомотив — Динамо Москва, 28 ноября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Последний матч года в турнире
Валентин Васильев

Четвертьфинальная стадия Кубка России по футболу содержит одно столичное дерби. Рассмотрим встречу “Локомотива” с “Динамо” в контексте котировок букмекеров и предматчевых раскладов.  

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Москва)

28.11.2023, Чт

19:30 МСК

«Динамо» (Москва) 

П1 - 2.00

Х - 3.90

П2 - 3.60

Турнир:  FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, 1/4 финала, ответный матч

Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)

Судьи:  пока не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»493467210-269
«Динамо»673449269-210

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.11.2024«Спартак»

5:2

«Локомотив»

РПЛ

09.11.2024«Локомотив»

2:1

«Факел» 

РПЛ

05.10.2024«Динамо»

1:2

«Локомотив»

FONBET Кубок России

01.11.2024«Локомотив»

1:0

«Ростов» 

РПЛ

27.10.2024«Зенит»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

Последние пять игр «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.11.2024«Факел» 

1:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

09.11.2024«Динамо» (Москва)

3:1

«Пари НН»

РПЛ

05.11.2024«Динамо» (Москва)

1:2

«Локомотив»

FONBET Кубок России

01.11.2024«Динамо» (Москва)

1:1

«Ростов»

РПЛ

27.10.2024«Химки» 

3:4

«Динамо» (Москва)

РПЛ

Путь к четвертьфиналу

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"Локомотив" М

30.07.2024. "Локомотив" М – "Ростов" - 1:0  

13.08.2024. "Оренбург" – "Локомотив" М - 2:3  

28.08.2024. "Локомотив" М – "Химки" - 4:0  

19.09.2024. "Химки" – "Локомотив" М - 1:5  

01.10.2024. "Локомотив" М – "Оренбург" - 2:1  

23.10.2024. "Ростов" – "Локомотив" М - 2:2, по пенальти - 7:8  

05.11.2024. "Динамо" М – "Локомотив" М - 1:2

"Динамо" М

31.07.2024. "Спартак" М – "Динамо" М - 3:0  

14.08.2024. "Динамо" М – "Динамо" Мх - 2:1  

28.08.2024. "Динамо" М – "Крылья Советов" - 5:1  

18.09.2024. "Динамо" Мх – "Динамо" М - 2:2, по пенальти - 3:5  

02.10.2024. "Динамо" М – "Спартак" М - 2:3  

24.10.2024. "Крылья Советов" – "Динамо" М - 3:6  

05.11.2024. "Динамо" М – "Локомотив" М - 1:2

Матчи Кубка России live.

Прогноз на матч

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“Локо” пока выдает идеальный сезон в кубковом турнире: семь матчей - семь побед, пускай одна из них и добыта в серии пенальти. В первом противостоянии с динамовцами “железнодорожники” тоже добились успеха, сделав серьезную заявку на выход в полуфинал Пути РПЛ. Впрочем, преимущество в один мяч еще ничего красно-зеленым не гарантирует. У бело-голубых наверняка тоже есть свои планы на этот розыгрыш - все-таки в Кубке добраться до трофея быстрее и проще, чем в чемпионате.

Если прошлого иностранного тренера “Динамо” Славишу Йокановича часто упрекали в чересчур закрытом, скучном футболе, то при Марцеле Личке команда ушла в другую крайность. Теперь она играет даже слишком открыто и весело. Ставка на обоюдное взятие ворот в матчах динамовцев - практически беспроигрышный вариант. Такой исход фиксировался в шести последних матчах парней Лички. Полагаем, что и в четверг этот тренд сохранится.

Бонусы на матч

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«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
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Трансляции

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В прямом эфире игру в Черкизово покажет канал «Матч ТВ»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Локомотив»: Фассон (травма)

«Динамо» (Москва): Майсторович, Бителло, Лунев (все - травмы)

Стартовые составы на матч «Локомотив» - «Динамо»:

Позиция«Локомотив»«Динамо»
Вратарь1. Митрюшкин31. Лещук
Защитник77. Самошников2. Даса
Защитник5. Ньямси6. Фернандес
Защитник23. Монтес3. Бальбуэна
Защитник24. Ненахов93. Лаксальт
Полузащитник6. Баринов74. Фомин
Полузащитник 93. Карпукас24. Чавес
Полузащитник83. Батраков8. Карраскаль
Нападающий9. Пиняев13. Нгамалё
Нападающий10. Воробьев14. Маухуб
Нападающий99. Сулейманов70. Тюкавин
Главный тренерМихаил ГалактионовМарцел Личка

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики компании «Фонбет» установили высокие коэффициенты на все базовые исходы встречи. Наиболее выгодные предложения зафиксированы на успех гостей (3.60) и ничью (3.90). В случае же успеха “Локо” букмекер удвоит номинал пари. 

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Локомотив» - «Динамо»?

Букмекеры отдают предпочтение в паре хозяевам, но “Динамо” - крайне непредсказуемая команда. В этом дерби ни один из возможных исходов не станет сенсацией.

Где бесплатно смотреть матч «Локомотив» - «Динамо»?

Бесплатная прямая трансляция кубкового дерби запланирована на “Матч ТВ”.

Где купить билеты на матч «Локомотив» - «Динамо»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «РЖД Арена» или онлайн - на официальном сайте «Локомотива». Стоимость базового билета начинается с 1 200 рублей.

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Нет, паспорт болельщика на кубковых матчах не нужен.

С кем сыграет победитель пары  «Локомотив» - «Динамо»

Победитель дерби сразится в полуфинале со “Спартаком” или “Ростовом”.

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