Локомотив — Динамо Москва, 28 ноября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

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Четвертьфинальная стадия Кубка России по футболу содержит одно столичное дерби. Рассмотрим встречу “Локомотива” с “Динамо” в контексте котировок букмекеров и предматчевых раскладов.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Локомотив» (Москва)
28.11.2023, Чт
19:30 МСК
«Динамо» (Москва)
|П1 - 2.00
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, 1/4 финала, ответный матч
Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|49
|34
|67
|210-269
|«Динамо»
|67
|34
|49
|269-210
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2024
|«Спартак»
5:2
«Локомотив»
РПЛ
|09.11.2024
|«Локомотив»
2:1
«Факел»
РПЛ
|05.10.2024
|«Динамо»
1:2
«Локомотив»
FONBET Кубок России
|01.11.2024
|«Локомотив»
1:0
«Ростов»
РПЛ
|27.10.2024
|«Зенит»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
Последние пять игр «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2024
|«Факел»
1:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|09.11.2024
|«Динамо» (Москва)
3:1
«Пари НН»
РПЛ
|05.11.2024
|«Динамо» (Москва)
1:2
«Локомотив»
FONBET Кубок России
|01.11.2024
|«Динамо» (Москва)
1:1
«Ростов»
РПЛ
|27.10.2024
|«Химки»
3:4
«Динамо» (Москва)
РПЛ
30.07.2024. "Локомотив" М – "Ростов" - 1:0
13.08.2024. "Оренбург" – "Локомотив" М - 2:3
28.08.2024. "Локомотив" М – "Химки" - 4:0
19.09.2024. "Химки" – "Локомотив" М - 1:5
01.10.2024. "Локомотив" М – "Оренбург" - 2:1
23.10.2024. "Ростов" – "Локомотив" М - 2:2, по пенальти - 7:8
05.11.2024. "Динамо" М – "Локомотив" М - 1:2
31.07.2024. "Спартак" М – "Динамо" М - 3:0
14.08.2024. "Динамо" М – "Динамо" Мх - 2:1
28.08.2024. "Динамо" М – "Крылья Советов" - 5:1
18.09.2024. "Динамо" Мх – "Динамо" М - 2:2, по пенальти - 3:5
02.10.2024. "Динамо" М – "Спартак" М - 2:3
24.10.2024. "Крылья Советов" – "Динамо" М - 3:6
05.11.2024. "Динамо" М – "Локомотив" М - 1:2
“Локо” пока выдает идеальный сезон в кубковом турнире: семь матчей - семь побед, пускай одна из них и добыта в серии пенальти. В первом противостоянии с динамовцами “железнодорожники” тоже добились успеха, сделав серьезную заявку на выход в полуфинал Пути РПЛ. Впрочем, преимущество в один мяч еще ничего красно-зеленым не гарантирует. У бело-голубых наверняка тоже есть свои планы на этот розыгрыш - все-таки в Кубке добраться до трофея быстрее и проще, чем в чемпионате.
Если прошлого иностранного тренера “Динамо” Славишу Йокановича часто упрекали в чересчур закрытом, скучном футболе, то при Марцеле Личке команда ушла в другую крайность. Теперь она играет даже слишком открыто и весело. Ставка на обоюдное взятие ворот в матчах динамовцев - практически беспроигрышный вариант. Такой исход фиксировался в шести последних матчах парней Лички. Полагаем, что и в четверг этот тренд сохранится.
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В прямом эфире игру в Черкизово покажет канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: Фассон (травма)
«Динамо» (Москва): Майсторович, Бителло, Лунев (все - травмы)
Стартовые составы на матч «Локомотив» - «Динамо»:
|Позиция
|«Локомотив»
|«Динамо»
|Вратарь
|1. Митрюшкин
|31. Лещук
|Защитник
|77. Самошников
|2. Даса
|Защитник
|5. Ньямси
|6. Фернандес
|Защитник
|23. Монтес
|3. Бальбуэна
|Защитник
|24. Ненахов
|93. Лаксальт
|Полузащитник
|6. Баринов
|74. Фомин
|Полузащитник
|93. Карпукас
|24. Чавес
|Полузащитник
|83. Батраков
|8. Карраскаль
|Нападающий
|9. Пиняев
|13. Нгамалё
|Нападающий
|10. Воробьев
|14. Маухуб
|Нападающий
|99. Сулейманов
|70. Тюкавин
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Марцел Личка
Аналитики компании «Фонбет» установили высокие коэффициенты на все базовые исходы встречи. Наиболее выгодные предложения зафиксированы на успех гостей (3.60) и ничью (3.90). В случае же успеха “Локо” букмекер удвоит номинал пари.
Букмекеры отдают предпочтение в паре хозяевам, но “Динамо” - крайне непредсказуемая команда. В этом дерби ни один из возможных исходов не станет сенсацией.
Бесплатная прямая трансляция кубкового дерби запланирована на “Матч ТВ”.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «РЖД Арена» или онлайн - на официальном сайте «Локомотива». Стоимость базового билета начинается с 1 200 рублей.
Нет, паспорт болельщика на кубковых матчах не нужен.
Победитель дерби сразится в полуфинале со “Спартаком” или “Ростовом”.
Партнерский проект