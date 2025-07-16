Локомотив — Сочи, 19 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В первой части прошлого сезона молодой «Локомотив» всех очаровал, а во второй - скорее разочаровал. Пройти всю дистанцию ровно железнодорожникам не удалось. Поэтому итоговое шестое место в красно-зеленом комьюнити вызвало крайне противоречивую реакцию. В новом сезоне, судя по заявлениям руководителей клуба, команда будет преследовать более высокие цели. Разумеется, в ее планы потеря очков в первом же туре чемпионата не входит.

«Сочи» вообще не должно было быть сейчас в РПЛ. Помогла коллизия с соседским «Черноморцем». Отсутствие в Новороссийске приличной арены позволило сочинцам с пятого места в первой лиге зайти в стыковые матчи. Уже в плей-офф южане обыграли «Пари НН» и вернулись-таки на высший уровень.

Естественно, и футболисты «Сочи», и их статусный испанский тренер преисполнены желания доказать, что они не просто так пришли в Премьер-лигу и точно не будут в ней транзитными пассажирами. Роберт Морено хочет играть в атаку, и тут их желания с Михаилом Галактионовым должны совпасть. Возвращение Гуарирапы и приход Игнатова с Зиньковским резко повысило наступательный потенциал южан. Ждем голов в Черкизово от обеих команд.