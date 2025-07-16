Локомотив — Сочи, 19 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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Футбольный клуб «Сочи» с приключениями возвращался в Российскую Премьер-лигу. И вот он снова здесь. В первом матче после «очищения» ФНЛ южане выступят в Черкизово. Анализируем шансы сторон на успех в субботнем противостоянии.
Турнир: чемпионат России по футболу, 1-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|7
|3
|2
|20-13
|«Сочи»
|2
|3
|7
|13-20
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.07.2025
|«Локомотив»
1:5
«Динамо» Москва
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Акрон»
1:4
«Локомотив»
РПЛ
|11.05.2025
|«Факел»
0:1
«Локомотив»
РПЛ
|03.05.2025
|«Локомотив»
1:1
«Оренбург»
РПЛ
|30.04.2025
|«Локомотив»
0:2
«Ростов»
Кубок России
Последние пять игр «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.07.2025
|«Сочи»
2:1
«Балтика»
Товарищеский матч
|31.05.2025
|«Пари НН»
1:3
«Сочи»
Стыковые матчи
|28.05.2025
|«Сочи»
1:2
«Пари НН»
Стыковые матчи
|17.05.2025
|«Сочи»
0:1
«Торпедо»
Первая лига
|10.05.2025
|«Нефтехимик»
1:1
«Сочи»
Первая лига
18.07.2025. 20:30. «Динамо» Москва – «Балтика»
19.07.2025. 15:30. «Акрон» – «Крылья Советов»
19.07.2025. 18:00. «Локомотив» – «Сочи»
19.07.2025. 20:30. «Спартак» – «Динамо» Махачкала
20.07.2025. 15:30. «Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»
20.07.2025. 18:00. «Зенит» – «Ростов»
20.07.2025. 20:30. «Ахмат» – «Рубин»
21.07.2025. 20:00. «Оренбург» – ЦСКА
В первой части прошлого сезона молодой «Локомотив» всех очаровал, а во второй - скорее разочаровал. Пройти всю дистанцию ровно железнодорожникам не удалось. Поэтому итоговое шестое место в красно-зеленом комьюнити вызвало крайне противоречивую реакцию. В новом сезоне, судя по заявлениям руководителей клуба, команда будет преследовать более высокие цели. Разумеется, в ее планы потеря очков в первом же туре чемпионата не входит.
«Сочи» вообще не должно было быть сейчас в РПЛ. Помогла коллизия с соседским «Черноморцем». Отсутствие в Новороссийске приличной арены позволило сочинцам с пятого места в первой лиге зайти в стыковые матчи. Уже в плей-офф южане обыграли «Пари НН» и вернулись-таки на высший уровень.
Естественно, и футболисты «Сочи», и их статусный испанский тренер преисполнены желания доказать, что они не просто так пришли в Премьер-лигу и точно не будут в ней транзитными пассажирами. Роберт Морено хочет играть в атаку, и тут их желания с Михаилом Галактионовым должны совпасть. Возвращение Гуарирапы и приход Игнатова с Зиньковским резко повысило наступательный потенциал южан. Ждем голов в Черкизово от обеих команд.
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Потери
«Локомотив»: нет
«Сочи»: Кравцов, Мелешин (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Сочи»:
|Позиция
|«Локомотив»
|«Сочи»
|Позиция
|Вратарь
|1. Митрюшкин
|35. Дегтев
|Вратарь
|Защитник
|24. Ненахов
|24. Абердин
|Защитник
|Защитник
|85. Морозов
|4. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|5. Ньямси
|27. Заика
|Защитник
|Защитник
|45. Сильянов
|17. Макарчук
|Защитник
|Полузащитник
|6. Баринов
|8. Игнатов
|Полузащитник
|Полузащитник
|93. Карпукас
|21. Сааведра
|Полузащитник
|Полузащитник
|83. Батраков
|28. Магаль
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Пиняев
|10. Крамарич
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Салтыков
|7. Зиньковский
|Полузащитник
|Нападающий
|27. Комличенко
|23. Гуарирапа
|Нападающий
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Роберт Морено
|Главный тренер
Winline установила коэффициент 1.68 на победу хозяев, 3.95 - на ничью и 4.50 - на успех гостей.
ФРИБЕТ 3 000 РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Коэффициент 6.60 на 1:1 намекает нам, что результативная ничья в Черкизово - более чем вероятный исход.
Коэффициент 1.69 на тотал больше 2.5 скорее предвещает «верховой» матч в столице, чем «низовой».
Winline как официальный спонсор РПЛ транслирует игры чемпионата России на своей платформе.
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