Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



16 июля 5:02ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Локомотив — Сочи, 19 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

С такой бригадой в атаке южане должны забивать!
Валентин Васильев

Футбольный клуб «Сочи» с приключениями возвращался в Российскую Премьер-лигу. И вот он снова здесь. В первом матче после «очищения» ФНЛ южане выступят в Черкизово. Анализируем шансы сторон на успех в субботнем противостоянии.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Москва)

19.07.2025, Сб

18:00 МСК

«Сочи»

П1 - 1.68

Х - 3.95

П2 - 4.50

Турнир: чемпионат России по футболу, 1-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»73220-13
«Сочи»23713-20

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.07.2025«Локомотив»

1:5

«Динамо» Москва

Товарищеский матч

24.05.2025«Акрон»

1:4

«Локомотив»

РПЛ

11.05.2025«Факел»

0:1

«Локомотив»

РПЛ

03.05.2025«Локомотив»

1:1

«Оренбург»

РПЛ

30.04.2025«Локомотив»

0:2

«Ростов»

Кубок России

Последние пять игр «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.07.2025«Сочи»

2:1

«Балтика»

Товарищеский матч

31.05.2025«Пари НН»

1:3

«Сочи»

Стыковые матчи

28.05.2025«Сочи»

1:2

«Пари НН»

Стыковые матчи

17.05.2025«Сочи»

0:1

«Торпедо»

Первая лига

10.05.2025«Нефтехимик»

1:1

«Сочи»

Первая лига

Календарь матчей

Свернуть

18.07.2025.  20:30. «Динамо» Москва – «Балтика»

19.07.2025.  15:30. «Акрон» – «Крылья Советов»

19.07.2025.  18:00. «Локомотив» – «Сочи»

19.07.2025.  20:30. «Спартак» – «Динамо»  Махачкала

20.07.2025.  15:30. «Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»

20.07.2025.  18:00. «Зенит» – «Ростов»

20.07.2025.  20:30. «Ахмат» – «Рубин»

21.07.2025.  20:00. «Оренбург» – ЦСКА

Прогноз на матч

Свернуть

В первой части прошлого сезона молодой «Локомотив» всех очаровал, а во второй - скорее разочаровал. Пройти всю дистанцию ровно железнодорожникам не удалось. Поэтому итоговое шестое место в красно-зеленом комьюнити вызвало крайне противоречивую реакцию. В новом сезоне, судя по заявлениям руководителей клуба, команда будет преследовать более высокие цели. Разумеется, в ее планы потеря очков в первом же туре чемпионата не входит.

«Сочи» вообще не должно было быть сейчас в РПЛ. Помогла коллизия с соседским «Черноморцем». Отсутствие в Новороссийске приличной арены позволило сочинцам с пятого места в первой лиге зайти в стыковые матчи. Уже в плей-офф южане обыграли «Пари НН» и вернулись-таки на высший уровень.

Естественно, и футболисты «Сочи», и их статусный испанский тренер преисполнены желания доказать, что они не просто так пришли в Премьер-лигу и точно не будут в ней транзитными пассажирами. Роберт Морено хочет играть в атаку, и тут их желания с Михаилом Галактионовым должны совпасть. Возвращение Гуарирапы и приход Игнатова с Зиньковским резко повысило наступательный потенциал южан.  Ждем голов в Черкизово от обеих команд. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Москве покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
Лучшие букмекеры с лайв-ставками

Составы команд

Свернуть

Потери

«Локомотив»: нет

«Сочи»: Кравцов, Мелешин (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Сочи»:

Позиция«Локомотив»«Сочи»Позиция
Вратарь1. Митрюшкин 35. ДегтевВратарь
Защитник24. Ненахов 24. АбердинЗащитник
Защитник85. Морозов 4. ЛитвиновЗащитник
Защитник5. Ньямси 27. ЗаикаЗащитник
Защитник45. Сильянов 17. МакарчукЗащитник
Полузащитник6. Баринов8. ИгнатовПолузащитник
Полузащитник 93. Карпукас 21. СааведраПолузащитник 
Полузащитник83. Батраков 28. МагальПолузащитник
Полузащитник9. Пиняев 10. КрамаричПолузащитник
Полузащитник14. Салтыков7. ЗиньковскийПолузащитник
Нападающий27. Комличенко23. ГуарирапаНападающий
Главный тренерМихаил Галактионов Роберт МореноГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Winline установила коэффициент 1.68 на победу хозяев, 3.95 - на ничью и 4.50 - на успех гостей.

ФРИБЕТ 3 000 РУБЛЕЙ ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Локомотив» - «Сочи»?

Коэффициент 6.60 на 1:1 намекает нам, что результативная ничья в Черкизово - более чем вероятный исход.

Будет ли матч результативным?

Коэффициент 1.69 на тотал больше 2.5 скорее предвещает «верховой» матч в столице, чем «низовой».

Где бесплатно смотреть матч «Локомотив» - «Сочи»?

Winline как официальный спонсор РПЛ транслирует игры чемпионата России на своей платформе.

Где купить билеты на матч «Локомотив» - «Сочи»

Купить билеты на матч на официальном сайте «Локомотива». Диапазон цен широкий - от 400 до 12 000 рублей.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer168 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer199 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer533 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer168 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer168 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer154 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer168 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_code_42c86d6f9f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer168 дней 13 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer533 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer168 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё