Локомотив — Трактор, прогноз на 13 мая: ставки и коэффициенты на финал Кубка Гагарина

Партнерский проект
Во вторник, 13 мая, стартует финальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2024/25. Кто начнет с победы в противостоянии ярославского «Локомотива» и челябинского «Трактора»?
Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), финал
Стадион: «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия)
Счет в серии: 0-0
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|31
|3
|18
|139-104
|«Трактор»
|18
|3
|31
|104-139
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.05.2025
|«Локомотив»
4:2
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
|03.05.2025
|«Салават Юлаев»
0:3
«Локомотив»
Кубок Гагарина
|01.05.2025
|«Салават Юлаев»
2:4
«Локомотив»
Кубок Гагарина
|29.04.2025
|«Локомотив»
2:1
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
|27.04.2025
|«Локомотив»
1:3
«Салават Юлаев»
Кубок Гагарина
Последние пять игр «Трактора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.05.2025
|«Трактор»
4:3
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
|04.05.2025
|«Динамо» (Москва)
3:1
«Трактор»
Кубок Гагарина
|02.05.2025
|«Динамо» (Москва)
2:3 ОТ
«Трактор»
Кубок Гагарина
|30.04.2025
|«Трактор»
3:2
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
|28.04.2025
|«Трактор»
4:3
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
Симптоматично, что две предыдущие серии «Локомотив» начинал с поражений. Нельзя исключать повторения такого сценария, но базово ярославцы действительно выглядят фаворитами. У них более системная игра, больше запас прочности и выше потенциал. Однако «Трактор» уже показал, что многое может компенсировать волевым характером и безостановочными камбэками.
При этом бросается в глаза статистика личных встреч. Восемь последних очных матчей команд завершились победами «Локомотива». Крайний раз «Трактор» обыгрывал ярославцев в январе 2023 года. «Локомотив» — явно неудобный соперник для челябинцев, и мы рискнем предположить, что хозяева льда всё же продлят эту серию и начнут финал с победы.
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Прямая видеотрансляция встречи «Локомотив» — «Трактор» будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|FONBET
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: Степан Никулин (травма)
«Трактор»: нет
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Трактора» можно с коэффициентом 3,50, ничья идет за 3,95, выигрыш «Локомотива» — за 1,95.
Партнерский проект