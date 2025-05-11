Локомотив — Трактор, прогноз на 13 мая: ставки и коэффициенты на финал Кубка Гагарина

Симптоматично, что две предыдущие серии «Локомотив» начинал с поражений. Нельзя исключать повторения такого сценария, но базово ярославцы действительно выглядят фаворитами. У них более системная игра, больше запас прочности и выше потенциал. Однако «Трактор» уже показал, что многое может компенсировать волевым характером и безостановочными камбэками.

При этом бросается в глаза статистика личных встреч. Восемь последних очных матчей команд завершились победами «Локомотива». Крайний раз «Трактор» обыгрывал ярославцев в январе 2023 года. «Локомотив» — явно неудобный соперник для челябинцев, и мы рискнем предположить, что хозяева льда всё же продлят эту серию и начнут финал с победы.