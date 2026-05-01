Магомед Магомедов – Леандро Хиго, 3 мая: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Россиянин проиграл прошлый поединок
Источник: PFL MMA
  • Статистика
  • Магомед Магомедов
  • Леандро Хиго
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Магомедов – Хиго

Основной кард крупного турнира PFL в США откроет противостояние в легчайшем весе (до 61,2 кг) между россиянином Магомедом Магомедовым и бразильцем Леандро Хиго. Сумеет ли уроженец Дагестана закрыть поражение от Серхио Петтиса?

Магомедов

 

Хиго

Россия

Страна

Бразилия

34

Возраст

37

26

Бои

30

21 (4 / 10 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

23 (3 / 13 / 7)

5 (1 / 1 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

7 (2 / 1 / 4)

7

Место в рейтинге легкого дивизиона PFL

168

Рост (см)

173

175

Размах рук (см)

175

98

Размах ног (см)

96,5

Магомед Магомедов

Уроженец Хасавюрта. Боевыми искусствами занимается с 14 лет, активно осваивал ушу-саньда. В профессиональных MMA выступает с 2011 г., имеет опыт боев в легчайшей, полулегкой, легкой и полусредней весовых категориях. В 2016-м стал первым чемпионом ACB (сейчас – ACA) в легчайшем дивизионе, победив Петра Яна. Один раз защитил титул, после чего уступил Яну в реванше. С 2020 г. бился в Bellator, где выиграл четырежды при трех поражениях. В прошлом июне дебютировал в PFL с победы, но в последнем поединке в октябре был нокаутирован Серхио Петтисом во втором раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Леандро Хиго

Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2006 г. Был чемпионом LFA в легчайшем весе. Бился за пояс и в Bellator, но проиграл. В последнем поединке в апреле дебютировал в PFL и потерпел поражение от Марсирлея Алвеса раздельным решением судей.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

 Победа МагомедоваПобеда ХигоТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,175,002,201,60

Прогноз на бой

Магомедов никак не может добраться до топового статуса в крупных американских лигах. Он конкурирует с лидерами, выглядит достойно почти в каждом бою, но поражений всё же немало. Вот и в последнем поединке россиянин проиграл Петтису нокаутом, хотя до этого владел инициативой. 

Теперь у Магомедова вновь опасный соперник. Хиго – качественный джитсер, который может доставить проблем в партере плюс-минус любому оппоненту. Вот только дерется в последнее время редко, а потом пресловутой «ржавчины» хватает. Вполне возможно, что обоим потребуется время на раскачку и разведку. Ждем, что поединок как минимум дойдет до последнего третьего раунда.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Полный кард, где смотреть бой Магомедов – Хиго

Турнир стартует на арене «Sanford Pentagon» в Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) в воскресенье, 3 мая, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, его откроет именно бой Магомедов – Хиго.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

  • Логан Сторли (США) Флорим Зендели (Албания). Полусредний вес;
  • Гаджи Рабаданов (Россия) Александр Чижов (Латвия). Легкий вес;
  • Симеон Пауэлл (Англия) Эмилиано Сорди (Аргентина). Полутяжелый вес;
  • Ренан Феррейра (Бразилия) Сергей Билостенный (Россия). Тяжелый вес;
  • Магомед Магомедов (Россия) Леандро Хиго (Бразилия). Легчайший вес;

Предварительный кард

  • Расул Магомедов (Бахрейн) Рафаэль Ксавьер (Германия). Полутяжелый вес;
  • Чеянн Боуэрс (США) Сабринна де Соуза (Бахрейн). Женский наилегчайший вес;
  • Сауль Маррокуин (Мексика) Сан Вон Ким (Южная Корея). Полулегкий вес;
  • Тайла Сантос (Бразилия) Ян Цихуй (Китай). Женский наилегчайший вес;
  • Анхель Альварес (США) Брайс Логан (США). Легкий вес;
  • Бретт Бай (США) Тейлор Микелс (США). Полусредний вес;
  • Максвелл Джанту Нана (Камерун) Карл Уильямс (Американские Виргинские острова). Тяжелый вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_4eb1865757.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer60 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading