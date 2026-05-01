Магомед Магомедов – Леандро Хиго, 3 мая: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Основной кард крупного турнира PFL в США откроет противостояние в легчайшем весе (до 61,2 кг) между россиянином Магомедом Магомедовым и бразильцем Леандро Хиго. Сумеет ли уроженец Дагестана закрыть поражение от Серхио Петтиса?
Магомедов
Хиго
|Россия
Страна
Бразилия
|34
Возраст
37
|26
Бои
30
|21 (4 / 10 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
23 (3 / 13 / 7)
|5 (1 / 1 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
7 (2 / 1 / 4)
|7
Место в рейтинге легкого дивизиона PFL
–
|168
Рост (см)
173
|175
Размах рук (см)
175
|98
Размах ног (см)
96,5
Уроженец Хасавюрта. Боевыми искусствами занимается с 14 лет, активно осваивал ушу-саньда. В профессиональных MMA выступает с 2011 г., имеет опыт боев в легчайшей, полулегкой, легкой и полусредней весовых категориях. В 2016-м стал первым чемпионом ACB (сейчас – ACA) в легчайшем дивизионе, победив Петра Яна. Один раз защитил титул, после чего уступил Яну в реванше. С 2020 г. бился в Bellator, где выиграл четырежды при трех поражениях. В прошлом июне дебютировал в PFL с победы, но в последнем поединке в октябре был нокаутирован Серхио Петтисом во втором раунде.
Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2006 г. Был чемпионом LFA в легчайшем весе. Бился за пояс и в Bellator, но проиграл. В последнем поединке в апреле дебютировал в PFL и потерпел поражение от Марсирлея Алвеса раздельным решением судей.
Магомедов никак не может добраться до топового статуса в крупных американских лигах. Он конкурирует с лидерами, выглядит достойно почти в каждом бою, но поражений всё же немало. Вот и в последнем поединке россиянин проиграл Петтису нокаутом, хотя до этого владел инициативой.
Теперь у Магомедова вновь опасный соперник. Хиго – качественный джитсер, который может доставить проблем в партере плюс-минус любому оппоненту. Вот только дерется в последнее время редко, а потом пресловутой «ржавчины» хватает. Вполне возможно, что обоим потребуется время на раскачку и разведку. Ждем, что поединок как минимум дойдет до последнего третьего раунда.
Турнир стартует на арене «Sanford Pentagon» в Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) в воскресенье, 3 мая, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, его откроет именно бой Магомедов – Хиго.
В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.
Основной кард
Предварительный кард