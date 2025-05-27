Маккензи Макдональд — Новак Джокович, 27 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Разумеется, на бумаге всё понятно. Джокович — громадный фаворит. У него есть всё, чтобы довольно быстро оформить победу в трех сетах. Однако в нынешнем сезоне всё очевиднее, насколько тяжело сербу даются выступления на высочайшем уровне в его возрасте. Джокович несколько раз вылетал после первых же матчей, успел прекратить сотрудничество с Энди Марреем. В общем, опыт и ментальная силы никуда не делись, но функционально сербу порой тяжело.

Впрочем, перед «Ролан Гаррос» он получил важнейший эмоциональный буст, выиграв турнир в Женеве и закрыв гештальт с сотым титулом в карьере. Затем Джокович появился на торжественной церемонии в честь Рафаэля Надаля и выглядел довольно спокойным и в меру расслабленным. Похоже, что серьезных проблем в первом круге серб всё-таки не испытает.

Да и соперник, при всём уважении, довольно удобный. Макдональду уже 30, и пик его карьеры, похоже, позади. Грунт — непрофильное покрытие для американца, поэтому и здесь не получится зацепиться за интригу.

Если Джокович сам не создаст себе проблем, то наверняка действительно закроет матч в трех сетах. Но коэффициенты на такой исход скромны, поэтому попробуем поиграть с тоталом и рискнем предположить, что тотального разгрома всё же не случится.