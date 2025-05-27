Маккензи Макдональд — Новак Джокович, 27 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

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Серб Новак Джокович начнет выступление на Открытом чемпионате Франции 2025 года матчем с американцем Маккензи Макдональдом. Испытает ли проблемы самый титулованный из действующих теннисистов?
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Дата / Время: 27.05.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Roland Garros» (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Победитель этого матча встретится во втором круге с сильнейшим из пары Корентен Муте (Франция) — Клеман Табюр (Франция).
30 лет, 98-я ракетка мира
Ни разу не брал титулов ATP и не поднимался выше 37-й строчки в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне на этом уровне не пробивался дальше второго круга, на Australian Open не вышел в основную сетку. Всего в 2025 году одержал четыре победы при стольких же поражениях на уровне ATP. На «Ролан Гаррос» лучший результат показал в 2022-м, когда дошел до третьего круга. В прошлом сезоне вылетел в стартовом раунде.
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38 лет, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева
Бывшая первая ракетка мира, обладатель 100 титулов на уровне ATP, победитель Олимпиады-2024 и бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Обладатель рекорда среди мужчин по числу титулов на турнирах Большого шлема (24). В нынешнем сезоне стал победителем на грунте в Женеве. На Australian Open дошел до полуфинала, но по ходу матча снялся из-за травмы, а в Майами уступил в финале. Всего в 2025 году одержал 16 побед при семи поражениях. Чемпионом «Ролан Гаррос» становился трижды (2016, 2021, 2023), в прошлом сезоне вылетел в четвертьфинале.
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Соперники ранее не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры почти не сомневаются в сербе. Так, WINLINE предлагает минимальный коэффициент 1,01 на его победу и 16,00 на успех американца.
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Букмекеры не ждут, что матч продлится дольше минимальных трех сетов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,74 на ТБ (26,5) и 2,06 на ТМ (26,5).
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Разумеется, на бумаге всё понятно. Джокович — громадный фаворит. У него есть всё, чтобы довольно быстро оформить победу в трех сетах. Однако в нынешнем сезоне всё очевиднее, насколько тяжело сербу даются выступления на высочайшем уровне в его возрасте. Джокович несколько раз вылетал после первых же матчей, успел прекратить сотрудничество с Энди Марреем. В общем, опыт и ментальная силы никуда не делись, но функционально сербу порой тяжело.
Впрочем, перед «Ролан Гаррос» он получил важнейший эмоциональный буст, выиграв турнир в Женеве и закрыв гештальт с сотым титулом в карьере. Затем Джокович появился на торжественной церемонии в честь Рафаэля Надаля и выглядел довольно спокойным и в меру расслабленным. Похоже, что серьезных проблем в первом круге серб всё-таки не испытает.
Да и соперник, при всём уважении, довольно удобный. Макдональду уже 30, и пик его карьеры, похоже, позади. Грунт — непрофильное покрытие для американца, поэтому и здесь не получится зацепиться за интригу.
Если Джокович сам не создаст себе проблем, то наверняка действительно закроет матч в трех сетах. Но коэффициенты на такой исход скромны, поэтому попробуем поиграть с тоталом и рискнем предположить, что тотального разгрома всё же не случится.
Партнерский проект