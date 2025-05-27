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26 мая 10:35ГлавнаяПрогнозыТеннисРолан Гаррос

Маккензи Макдональд — Новак Джокович, 27 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Минимальные коэффициенты на победу серба
Александр Бокулёв

Серб Новак Джокович начнет выступление на Открытом чемпионате Франции 2025 года матчем с американцем Маккензи Макдональдом. Испытает ли проблемы самый титулованный из действующих теннисистов?

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Дата / Время: 27.05.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Roland Garros» (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline 

Турнирная сетка

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Победитель этого матча встретится во втором круге с сильнейшим из пары Корентен Муте (Франция) — Клеман Табюр (Франция).

Маккензи Макдональд

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30 лет, 98-я ракетка мира

Ни разу не брал титулов ATP и не поднимался выше 37-й строчки в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне на этом уровне не пробивался дальше второго круга, на Australian Open не вышел в основную сетку. Всего в 2025 году одержал четыре победы при стольких же поражениях на уровне ATP. На «Ролан Гаррос» лучший результат показал в 2022-м, когда дошел до третьего круга. В прошлом сезоне вылетел в стартовом раунде.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Новак Джокович

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38 лет, 6-я ракетка мира, 6-й номер посева

Бывшая первая ракетка мира, обладатель 100 титулов на уровне ATP, победитель Олимпиады-2024 и бронзовый призер Олимпиады-2008 в одиночном разряде. Обладатель рекорда среди мужчин по числу титулов на турнирах Большого шлема (24). В нынешнем сезоне стал победителем на грунте в Женеве. На Australian Open дошел до полуфинала, но по ходу матча снялся из-за травмы, а в Майами уступил в финале. Всего в 2025 году одержал 16 побед при семи поражениях. Чемпионом «Ролан Гаррос» становился трижды (2016, 2021, 2023), в прошлом сезоне вылетел в четвертьфинале.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники ранее не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

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Букмекеры почти не сомневаются в сербе. Так, WINLINE предлагает минимальный коэффициент 1,01 на его победу и 16,00 на успех американца.

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Ставки на тоталы

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Букмекеры не ждут, что матч продлится дольше минимальных трех сетов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,74 на ТБ (26,5) и 2,06 на ТМ (26,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа МакдональдаПобеда ДжоковичаТБ (26,5)ТМ (26,5)
WINLINE16,001,011,742,06

Прогноз и ставка

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Разумеется, на бумаге всё понятно. Джокович — громадный фаворит. У него есть всё, чтобы довольно быстро оформить победу в трех сетах. Однако в нынешнем сезоне всё очевиднее, насколько тяжело сербу даются выступления на высочайшем уровне в его возрасте. Джокович несколько раз вылетал после первых же матчей, успел прекратить сотрудничество с Энди Марреем. В общем, опыт и ментальная силы никуда не делись, но функционально сербу порой тяжело.

Впрочем, перед «Ролан Гаррос» он получил важнейший эмоциональный буст, выиграв турнир в Женеве и закрыв гештальт с сотым титулом в карьере. Затем Джокович появился на торжественной церемонии в честь Рафаэля Надаля и выглядел довольно спокойным и в меру расслабленным. Похоже, что серьезных проблем в первом круге серб всё-таки не испытает.

Да и соперник, при всём уважении, довольно удобный. Макдональду уже 30, и пик его карьеры, похоже, позади. Грунт — непрофильное покрытие для американца, поэтому и здесь не получится зацепиться за интригу. 

Если Джокович сам не создаст себе проблем, то наверняка действительно закроет матч в трех сетах. Но коэффициенты на такой исход скромны, поэтому попробуем поиграть с тоталом и рискнем предположить, что тотального разгрома всё же не случится.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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