Мали - Сенегал, 9 января: где смотреть матч Кубка африканских наций, прогноз, составы

Сборная Мали - самый уникальный участник нынешнего Кубка Африки. Только она сумела достичь четвертьфинала, не одержав ни одной победы в игровое время. Все четыре матча в Марокко малийцы свели вничью. При этом в 1/8 финала парни Тома Сенфье проявили настоящий бойцовский характер: не рассыпались после удаления в середине первого тайма. Мало того, отыгрались в меньшинстве с 0:1 на шестой компенсированной минуте основного времени! Наградой за стойкость сборной Мали стал выигрыш у Туниса в серии пенальти.

Команда Сенегала пробивалась в восьмерку лучших с меньшими волнениями. Двух соперников - Ботсвану и Сенегал - она обыграла крупно (3:0). Понервничать пришлось на старте плей-офф - после раннего гола сборной Судана. Но и тут сенегальская атака наработала на уже традиционную «трешку». Итог - волевая победа со счетом 3:1.

Малийцы редко балуют результативными матчами (всего два случая за 10 игр). Сенегальцы - наоборот (семь из 10 игр). Поэтому предугадать характер их очной встречи весьма непросто.

При этом сборная Мали поражала чужие ворота в трех из четырех матчей КАН-2025, а команде Сенегала - во всех без исключения. Рискнем предположить, что в четвертьфинале оба нуля с табло стадиона в Танжере будут удалены. Коэффициент на этот исход в PARI ну очень симпатичный.