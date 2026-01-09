Мали - Сенегал, 9 января: где смотреть матч Кубка африканских наций, прогноз, составы

Партнерский проект
Четвертьфинальную стадию Кубка африканских наций откроет встреча сборных Мали и Сенегала. Предлагаем вашему вниманию самые интересные предложения легальных букмекеров на игру в Танжере в комплексе с расчетами аналитиков.
Турнир: Кубок африканских наций, 1/4 финала
Стадион: «Стад Ибн-Батута» (Танжер, Марокко)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Мали
|8
|14
|13
|31-40
|Сенегал
|13
|14
|8
|40-31
Последние пять игр сборной Мали:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.01.2026
|Мали
1:1, пен. 3:2
Тунис
Кубок африканских наций
|29.12.2025
|Коморы
0:0
Мали
Кубок африканских наций
|26.12.2025
|Марокко
1:1
Мали
Кубок африканских наций
|22.12.2025
|Мали
1:1
Замбия
Кубок африканских наций
|18.11.2025
|Иордания
0:0
Мали
Товарищеский матч
Последние пять игр сборной Сенегала:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.01.2026
|Сенегал
3:1
Судан
Кубок африканских наций
|30.12.2025
|Бенин
0:3
Сенегал
Кубок африканских наций
|27.12.2025
|Сенегал
1:1
ДР Конго
Кубок африканских наций
|23.12.2025
|Сенегал
3:0
Ботсвана
Кубок африканских наций
|18.11.2025
|Сенегал
8:0
Кения
Товарищеский матч
1/4 финала
09.01.2026. 19:00. Мали – Сенегал
09.01.2026. 22:00. Камерун – Марокко
10.01.2026. 19:00. Алжир – Нигерия
10.01.2026. 22:00. Египет – Кот-д'Ивуар
1/2 финала
14.01.2026. 20:00
14.01.2026 23:00
Матч за третье место
17.01.2026. 19:00
Финал
18.01.2026. 22:00
Сборная Мали - самый уникальный участник нынешнего Кубка Африки. Только она сумела достичь четвертьфинала, не одержав ни одной победы в игровое время. Все четыре матча в Марокко малийцы свели вничью. При этом в 1/8 финала парни Тома Сенфье проявили настоящий бойцовский характер: не рассыпались после удаления в середине первого тайма. Мало того, отыгрались в меньшинстве с 0:1 на шестой компенсированной минуте основного времени! Наградой за стойкость сборной Мали стал выигрыш у Туниса в серии пенальти.
Команда Сенегала пробивалась в восьмерку лучших с меньшими волнениями. Двух соперников - Ботсвану и Сенегал - она обыграла крупно (3:0). Понервничать пришлось на старте плей-офф - после раннего гола сборной Судана. Но и тут сенегальская атака наработала на уже традиционную «трешку». Итог - волевая победа со счетом 3:1.
Малийцы редко балуют результативными матчами (всего два случая за 10 игр). Сенегальцы - наоборот (семь из 10 игр). Поэтому предугадать характер их очной встречи весьма непросто.
При этом сборная Мали поражала чужие ворота в трех из четырех матчей КАН-2025, а команде Сенегала - во всех без исключения. Рискнем предположить, что в четвертьфинале оба нуля с табло стадиона в Танжере будут удалены. Коэффициент на этот исход в PARI ну очень симпатичный.
В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
Мали: Хайдара, Кулибали (оба - дисквалификации), Диарра (травма)
Сенегал: нет
Коэффициент на победу малийцев в PARI в четыре раза превосходит предложение на успех Сенегала - 6.50 против 1.60. Ничья по итогам 90 минут котируется за 3.60.
Эксперты считают команду Сенегала явным фаворитом первого четвертьфинала. Но при этом по личным встречам Мали ведет в этом противостоянии со счетом 13-8 (14 игр завершились вничью).
Бесплатно за ходом матча можно следить на ресурсах легальных букмекеров.
Победитель этого противостояния сразится с лучшей командой из пары Египет - Кот-д'Ивуар.