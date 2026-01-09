Ведомости
Мали - Сенегал, 9 января: где смотреть матч Кубка африканских наций, прогноз, составы

А слабо малийцам пятый раз подряд вничью сыграть?!
Валентин Васильев

Четвертьфинальную стадию Кубка африканских наций откроет встреча сборных Мали и Сенегала. Предлагаем вашему вниманию самые интересные предложения легальных букмекеров на игру в Танжере в комплексе с расчетами аналитиков.   

Команда 1

Время начала

Команда 2

 Мали

Место в рейтинге ФИФА: 54

09.01.2026, Пт

22:00 МСК

  Сенегал

Место в рейтинге ФИФА: 19

П1 - 6.50

Х - 3.60

П2 - 1.60

Турнир: Кубок африканских наций, 1/4 финала

Стадион: «Стад Ибн-Батута»   (Танжер, Марокко)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Мали8141331-40
Сенегал1314840-31

Последние пять игр сборной Мали:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.01.2026Мали

1:1, пен. 3:2

Тунис

Кубок африканских наций

29.12.2025Коморы

0:0

Мали

Кубок африканских наций

26.12.2025Марокко

1:1

Мали

Кубок африканских наций

22.12.2025Мали

1:1

Замбия

Кубок африканских наций

18.11.2025Иордания

0:0

Мали

Товарищеский матч

Последние пять игр сборной Сенегала:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.01.2026Сенегал

3:1

Судан

Кубок африканских наций

30.12.2025Бенин

0:3

Сенегал

Кубок африканских наций

27.12.2025Сенегал

1:1

ДР Конго

Кубок африканских наций

23.12.2025Сенегал

3:0

Ботсвана

Кубок африканских наций

18.11.2025Сенегал

8:0

Кения

Товарищеский матч

Календарь игр

Свернуть

1/4 финала

09.01.2026.  19:00. Мали – Сенегал

09.01.2026.  22:00. Камерун – Марокко

10.01.2026.  19:00. Алжир – Нигерия

10.01.2026.  22:00. Египет – Кот-д'Ивуар

1/2 финала

14.01.2026. 20:00  

14.01.2026  23:00  

Матч за третье место

17.01.2026.  19:00  

 Финал

18.01.2026.  22:00 

Прогноз на матч

Свернуть

Сборная Мали - самый уникальный участник нынешнего Кубка Африки. Только она сумела достичь четвертьфинала, не одержав ни одной победы в игровое время. Все четыре матча в Марокко малийцы свели вничью. При этом в 1/8 финала парни Тома Сенфье проявили настоящий бойцовский характер: не рассыпались после удаления в середине первого тайма. Мало того, отыгрались в меньшинстве с 0:1 на шестой компенсированной минуте основного времени! Наградой за стойкость сборной Мали стал выигрыш у Туниса в серии пенальти.  

Команда Сенегала пробивалась в восьмерку лучших с меньшими волнениями. Двух соперников - Ботсвану и Сенегал - она обыграла крупно (3:0). Понервничать пришлось на старте плей-офф - после раннего гола сборной Судана. Но и тут сенегальская атака наработала на уже традиционную «трешку». Итог - волевая победа со счетом 3:1. 

Малийцы редко балуют результативными матчами (всего два случая за 10 игр). Сенегальцы - наоборот (семь из 10 игр). Поэтому предугадать характер их очной встречи весьма непросто. 

При этом сборная Мали поражала чужие ворота в трех из четырех матчей КАН-2025, а команде Сенегала - во всех без исключения. Рискнем предположить, что в четвертьфинале оба нуля с табло стадиона в Танжере будут удалены. Коэффициент на этот исход в PARI ну очень симпатичный.

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

Мали: Хайдара, Кулибали (оба - дисквалификации), Диарра (травма)

Сенегал: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Коэффициент на победу малийцев в PARI в четыре раза превосходит предложение на успех Сенегала - 6.50 против 1.60. Ничья по итогам 90 минут котируется за 3.60.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче Мали - Сенегал?

Эксперты считают команду Сенегала явным фаворитом первого четвертьфинала. Но при этом по личным встречам Мали ведет в этом противостоянии со счетом 13-8 (14 игр завершились вничью). 

Где бесплатно смотреть Мали - Сенегал?

Бесплатно за ходом матча можно следить на ресурсах легальных букмекеров.

С кем сыграет победитель матча Мали - Сенегал?

Победитель этого противостояния сразится с лучшей командой из пары Египет - Кот-д'Ивуар.

