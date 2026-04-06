Манчестер Сити - Ливерпуль, 4 апреля: где смотреть четвертьфинал Кубка Англии, прогноз, составы

Чемпионы Англии двух последних лет сойдутся в четвертьфинале старейшего футбольного турнира на планете. Анализируем шансы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на успех в одном из самых интригующих противостояний субботы.
Турнир: Кубок Англии, 1/4 финала
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Сити»
|52
|54
|96
|273-352
|«Ливерпуль»
|96
|54
|52
|353-273
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.03.2026
|«Арсенал»
0:2
«Манчестер Сити»
Кубок лиги
|18.03.2026
|«Манчестер Сити»
1:2
«Реал»
Лига чемпионов
|14.03.2026
|«Вест Хэм»
1:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|11.03.2026
|«Реал»
3:0
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|07.03.2026
|«Ньюкасл»
1:3
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.03.2026
|«Брайтон»
2:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|18.03.2026
|«Ливерпуль»
4:0
«Галатасарай»
Лига чемпионов
|15.03.2026
|«Ливерпуль»
1:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
|10.03.2026
|«Галатасарай»
1:0
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
|06.03.2026
|«Вулверхэмптон»
1:3
«Ливерпуль»
Кубок Англии
1/4 финала
04.04.2026, 14:45. «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»
04.04.2026, 19:15. «Челси» – «Порт Вейл»
04.04.2026, 22:00. «Саутгемптон» – «Арсенал»
05.04.2026, 18:30. «Вест Хэм Юнайтед» – «Лидс Юнайтед»
Обоих британских топов в этом сезоне не отличает стабильность. Восхитительные матчи они чередуют с посредственными, а иногда и провальными. «Сити» уже на стадии 1/8 финала завершил выступления в Лиге чемпионов, но частично компенсировал это огорчение своим болельщикам выигрышем Кубка лиги. Дубль молодого Нико О'Рейли в течение пятиминутки принес команде Гвардиолы крайне важную с моральной точки зрения победу над «Арсеналом». Без трофея в этом сезоне они в любом случае уже не останутся.
«Ливерпуль», наоборот, благополучно решив задачу выхода в четвертьфинал ЛЧ, тут же снова споткнулся в АПЛ. После поражения от «Брайтона» отставание все еще действующего чемпиона страны от четвертой позиции в таблице выросло до пяти очков. Соответственно, пробиться в главный турнир Европы через национальную лигу парням Арне Слота будет крайне сложно.
Возможно, Кубок Англии к первоочередным приоритетам клубов прямо сейчас не относится, но в любом случае команды будут играть только на победу. Это вопрос чести, престижа.
За 10 последних матчей у обоих клубов набралось по шесть «верховых» игр. Ждем чего-то подобного и в субботу.
«Бетсити» дает коэффициент 1.52 на тотал больше 2.5.
Матчи британских турниров на территории РФ транслируют специализированные группы в социальных сетях.
Потери
«Манчестер Сити»: Диаш, Гвардиол (оба - травмы)
«Ливерпуль»: Алисон, Салах, Кьеза, Байчетич, Эндо, Исак, Брэдли, Леони (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Ливерпуль»:
|Позиция
|«Ман Сити»
|«Ливерпуль»
|Позиция
|Вратарь
|25. Доннарумма
|25. Мамардашвили
|Вратарь
|Защитник
|27. Нунеш
|5. Конате
|Защитник
|Защитник
|45. Хусанов
|4. ван Дейк
|Защитник
|Защитник
|15. Гехи
|8. Собослаи
|Защитник
|Защитник
|21. Аит-Нури
|17. Джонс
|Защитник
|Полузащитник
|16. Родри
|10. Мак Аллистер
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Силва
|38. Гравенберх
|Полузащитник
|Полузащитник
|4. Рейндерс
|7. Вирц
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Доку
|8. Собослаи
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Шерки
|18. Гакпо
|Нападающий
|Нападающий
|9. Холанд
|22. Экитике
|Нападающий
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
|Арне Слот
|Главный тренер
По мнению аналитиков «БЕТСИТИ», шансы хозяев на победу значительно выше – коэффициент 1.80 на такой исход в основное время. Котировки на ничью и победу гостей установлены на одинаково высоком уровне - 4.20.
Букмекеры дают коэффициент 1.44 на проход манчестерцев в полуфинал и в два раза выше - на их соперника.
Легальных прямых эфиров английских турниров в РФ нет.
Матчи предпоследней стадии Кубка Англии пройдут 25-26 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли». Полуфинальные пары определит жеребьевка.