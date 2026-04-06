Манчестер Сити - Ливерпуль, 4 апреля: где смотреть четвертьфинал Кубка Англии, прогноз, составы

Обоих британских топов в этом сезоне не отличает стабильность. Восхитительные матчи они чередуют с посредственными, а иногда и провальными. «Сити» уже на стадии 1/8 финала завершил выступления в Лиге чемпионов, но частично компенсировал это огорчение своим болельщикам выигрышем Кубка лиги. Дубль молодого Нико О'Рейли в течение пятиминутки принес команде Гвардиолы крайне важную с моральной точки зрения победу над «Арсеналом». Без трофея в этом сезоне они в любом случае уже не останутся.

«Ливерпуль», наоборот, благополучно решив задачу выхода в четвертьфинал ЛЧ, тут же снова споткнулся в АПЛ. После поражения от «Брайтона» отставание все еще действующего чемпиона страны от четвертой позиции в таблице выросло до пяти очков. Соответственно, пробиться в главный турнир Европы через национальную лигу парням Арне Слота будет крайне сложно.

Возможно, Кубок Англии к первоочередным приоритетам клубов прямо сейчас не относится, но в любом случае команды будут играть только на победу. Это вопрос чести, престижа.

За 10 последних матчей у обоих клубов набралось по шесть «верховых» игр. Ждем чего-то подобного и в субботу.

