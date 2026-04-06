Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Англии по футболу

Манчестер Сити - Ливерпуль, 4 апреля: где смотреть четвертьфинал Кубка Англии, прогноз, составы

Обновлено:
Такая пара украсила бы и решающий матч!
Валентин Васильев

Чемпионы Англии двух последних лет сойдутся в четвертьфинале старейшего футбольного турнира на планете. Анализируем шансы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на успех в одном из самых интригующих противостояний субботы. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити»

04.04.2026, Сб

14:45 МСК

«Ливерпуль»

П1 - 1.80

Х - 4.20

П2 - 4.20

Турнир: Кубок Англии, 1/4 финала

Стадион: «Этихад»  (Манчестер, Англия)

Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)

💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ «БЕТСИТИ»

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Сити» 525496273-352
«Ливерпуль»965452353-273

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.03.2026«Арсенал»

0:2

«Манчестер Сити»

Кубок лиги

18.03.2026«Манчестер Сити»

1:2

«Реал»

Лига чемпионов

14.03.2026«Вест Хэм»

1:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

11.03.2026«Реал»

3:0

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

07.03.2026«Ньюкасл»

1:3

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.03.2026«Брайтон»

2:1

«Ливерпуль»

АПЛ

18.03.2026«Ливерпуль»

4:0

«Галатасарай»

Лига чемпионов

15.03.2026«Ливерпуль»

1:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

10.03.2026«Галатасарай»

1:0

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

06.03.2026«Вулверхэмптон»

1:3

«Ливерпуль»

Кубок Англии

Календарь матчей

Свернуть

1/4 финала

04.04.2026, 14:45. «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»

04.04.2026, 19:15. «Челси» – «Порт Вейл»

04.04.2026, 22:00. «Саутгемптон» – «Арсенал»

05.04.2026, 18:30. «Вест Хэм Юнайтед» – «Лидс Юнайтед»

Прогноз на матч

Свернуть

Обоих британских топов в этом сезоне не отличает стабильность. Восхитительные матчи они чередуют с посредственными, а иногда и провальными. «Сити» уже на стадии 1/8 финала завершил выступления в Лиге чемпионов, но частично компенсировал это огорчение своим болельщикам выигрышем Кубка лиги.  Дубль молодого Нико О'Рейли в течение пятиминутки принес команде Гвардиолы крайне важную с моральной точки зрения победу над «Арсеналом». Без трофея в этом сезоне они в любом случае уже не останутся. 

«Ливерпуль», наоборот, благополучно решив задачу выхода в четвертьфинал ЛЧ, тут же снова споткнулся в АПЛ. После поражения от «Брайтона» отставание все еще действующего чемпиона страны от четвертой позиции в таблице выросло до пяти очков. Соответственно, пробиться в главный турнир Европы через национальную лигу парням Арне Слота будет крайне сложно.

Возможно, Кубок Англии к первоочередным приоритетам клубов прямо сейчас не относится, но в любом случае команды будут играть только на победу. Это вопрос чести, престижа.

За 10 последних матчей у  обоих клубов набралось по шесть «верховых» игр. Ждем чего-то подобного и в субботу. 

«Бетсити» дает коэффициент 1.52 на тотал больше 2.5.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Свернуть

Матчи британских турниров на территории РФ транслируют специализированные группы в социальных сетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Манчестер Сити»: Диаш, Гвардиол (оба - травмы)

«Ливерпуль»: Алисон, Салах, Кьеза, Байчетич, Эндо, Исак, Брэдли, Леони (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Ливерпуль»:

Позиция«Ман Сити»«Ливерпуль»Позиция
Вратарь25. Доннарумма25. МамардашвилиВратарь
Защитник27. Нунеш5. КонатеЗащитник
Защитник45. Хусанов4. ван ДейкЗащитник
Защитник15. Гехи8. СобослаиЗащитник
Защитник21. Аит-Нури17. ДжонсЗащитник
Полузащитник16. Родри10. Мак АллистерПолузащитник
Полузащитник20. Силва38. ГравенберхПолузащитник
Полузащитник4. Рейндерс7. ВирцПолузащитник
Полузащитник11. Доку8. СобослаиПолузащитник
Полузащитник10. Шерки18. ГакпоНападающий
Нападающий9. Холанд22. ЭкитикеНападающий
Главный тренерХосеп ГвардиолаАрне СлотГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

По мнению аналитиков «БЕТСИТИ», шансы хозяев на победу значительно выше – коэффициент 1.80 на такой исход в основное время. Котировки на ничью и победу гостей установлены на одинаково высоком уровне - 4.20.

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта». 

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выйдет в полуфинал?

Букмекеры дают коэффициент 1.44 на проход манчестерцев в полуфинал и в два раза выше - на их соперника.

Где смотреть бесплатно матч «Манчестер Сити» - «Ливерпуль»?

Легальных прямых эфиров английских турниров в РФ нет. 

Когда пройдут полуфиналы?

Матчи предпоследней стадии Кубка Англии пройдут 25-26 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли». Полуфинальные пары определит жеребьевка.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 16 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 16 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё