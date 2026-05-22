Манчестер Сити - Астон Вилла, 24 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Удивительная ситуация: в игре представителей топ-4 таблицы результат мало волнует обе стороны. «Астон Вилла» уже обеспечила себе место в Лиге чемпионов на правах победителя Лиги Европы - соответственно, для нее итоговая позиция в АПЛ уже не имеет особого значения. А «Ман Сити» обессмыслил последний тур для себя, потеряв драгоценные очки в Борнмуте. «Арсенал» ему уже не догнать и ниже второго места не спуститься.

Таким образом, игра на «Этихаде» приобрела фактически выставочный характер. Сдерживать себя в наступательных порывах не станет ни одна из сторон. Проводы Пепа из Манчестера должны получиться яркими.

Наш прогноз на матч: обе забьют и тотал больше 2.5.