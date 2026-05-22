Манчестер Сити - Астон Вилла, 24 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Манчестер прощается с Гвардиолой
Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

Все матчи последнего тура чемпионата Англии по футболу пройдут в один день и одно время. Самый статусный из них состоится в Манчестере. Обладатель двух национальных трофеев и вице-чемпион АПЛ примет победителя Лиги Европы. Большого турнирного значения для участников игра на «Этихаде» уже не имеет, но имеет символическое: в этот день официально закончится эра Гвардиолы в «Манчестер Сити». Испортит ли Эмери проводы соотечественнику?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити»

24.05.2026, Вс

18:00 МСК

«Астон Вилла» (Бирмингем)

П1 - 1.30

Х - 6.20

П2 - 8.50

Турнир: английская Премьер-лига, 38-й тур

Стадион: «Этихад»   (Манчестер, Англия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Сити»824260305-256
«Астон Вилла»604282256-305

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.05.2026«Борнмут»

1:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

16.05.2026«Челси»

0:1

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

13.05.2026«Манчестер Сити»

3:0

«Кристал Пэлас»

АПЛ

09.05.2026«Манчестер Сити»

3:0

«Брентфорд»

АПЛ

04.05.2026«Эвертон»

3:3

«Манчестер Сити»

АПЛ

Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.05.2026«Фрайбург»

0:3

«Астон Вилла»

Лига Европы

15.05.2026«Астон Вилла»

4:2

«Ливерпуль»

АПЛ

10.05.2026«Бернли»

2:2

«Астон Вилла»

АПЛ

07.05.2026«Астон Вилла»

4:0

«Ноттингем Форест»

Лига Европы

03.05.2026«Астон Вилла»

1:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

Место в турнирной таблице

За тур до финиша сезона «Ман Сити» занимает второе место в таблице АПЛ, «Астон Вилла» - четвертое.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Арсенал37257569-2682
2Манчестер Сити37239576-3378
3Манчестер Юнайтед371911766-5068
4Астон Вилла371881154-4862
5Ливерпуль371781262-5259
6Борнмут371317757-5356
7Брайтон3714111252-4353
8Челси3714101357-5052
9Брентфорд3714101354-5152
10Сандерленд3713121240-4751
11Ньюкасл371471653-5349
12Эвертон3713101447-4949
13Фулхэм371471645-5149
14Лидс3711141249-5347
15Кристал Пэлас3711121440-4945
16Ноттингем Форест3711101647-5043
17Тоттенхэм379111747-5738
18Вест Хэм37991943-6536
19Бернли37492437-7421
20Вулверхэмптон373102426-6719

Прогноз на матч

Удивительная ситуация: в игре представителей топ-4 таблицы результат мало волнует обе стороны. «Астон Вилла» уже обеспечила себе место в Лиге чемпионов на правах победителя Лиги Европы - соответственно, для нее итоговая позиция в АПЛ уже не имеет особого значения. А «Ман Сити» обессмыслил последний тур для себя, потеряв драгоценные очки в Борнмуте. «Арсенал» ему уже не догнать и ниже второго места не спуститься.

Таким образом, игра на «Этихаде» приобрела фактически выставочный характер. Сдерживать себя в наступательных порывах не станет ни одна из сторон. Проводы Пепа из Манчестера должны получиться яркими. 

Наш прогноз на матч: обе забьют и тотал больше 2.5.

Бонусы на матч

Трансляции

Матч в Манчестере покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Манчестер Сити»: нет

«Астон Вилла»: Алиссон, Камара (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Борнмут» - «Манчестер Сити»:

Позиция«Ман Сити»«Астон Вилла»Позиция
Вратарь25. Доннарумма23. МартинесВратарь
Защитник27. Нунес12. ДиньЗащитник
Защитник45. Хусанов14. ТорресЗащитник
Защитник15. Гехи4. КонсаЗащитник
Защитник33. О'Райли2. КэшЗащитник
Полузащитник 16. Родри8. ТилемансПолузащитник
Полузащитник 20. Силва26. БогардПолузащитник 
Полузащитник10. Шерки27. РоджерсПолузащитник
Полузащитник11. Доку7. МакгиннПолузащитник
Полузащитник42. Семеньо10. БуэндиаПолузащитник
Нападающий9. Холанд11. УоткинсНападающий
Главный тренерХосеп ГвардиолаУнаи Эмери

Коэффициенты букмекеров

Коэффициент 1.30 на успех хозяев поля предлагает бетторам PARI. Котировки на ничью и победу гостей значительно выше - соответственно, 6.20 и 8.50.

