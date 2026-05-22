Манчестер Сити - Астон Вилла, 24 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Все матчи последнего тура чемпионата Англии по футболу пройдут в один день и одно время. Самый статусный из них состоится в Манчестере. Обладатель двух национальных трофеев и вице-чемпион АПЛ примет победителя Лиги Европы. Большого турнирного значения для участников игра на «Этихаде» уже не имеет, но имеет символическое: в этот день официально закончится эра Гвардиолы в «Манчестер Сити». Испортит ли Эмери проводы соотечественнику?
Турнир: английская Премьер-лига, 38-й тур
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Сити»
|82
|42
|60
|305-256
|«Астон Вилла»
|60
|42
|82
|256-305
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.05.2026
|«Борнмут»
1:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|16.05.2026
|«Челси»
0:1
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
|13.05.2026
|«Манчестер Сити»
3:0
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|09.05.2026
|«Манчестер Сити»
3:0
«Брентфорд»
АПЛ
|04.05.2026
|«Эвертон»
3:3
«Манчестер Сити»
АПЛ
Последние пять матчей «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.05.2026
|«Фрайбург»
0:3
«Астон Вилла»
Лига Европы
|15.05.2026
|«Астон Вилла»
4:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|10.05.2026
|«Бернли»
2:2
«Астон Вилла»
АПЛ
|07.05.2026
|«Астон Вилла»
4:0
«Ноттингем Форест»
Лига Европы
|03.05.2026
|«Астон Вилла»
1:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
За тур до финиша сезона «Ман Сити» занимает второе место в таблице АПЛ, «Астон Вилла» - четвертое.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|37
|25
|7
|5
|69-26
|82
|2
|Манчестер Сити
|37
|23
|9
|5
|76-33
|78
|3
|Манчестер Юнайтед
|37
|19
|11
|7
|66-50
|68
|4
|Астон Вилла
|37
|18
|8
|11
|54-48
|62
|5
|Ливерпуль
|37
|17
|8
|12
|62-52
|59
|6
|Борнмут
|37
|13
|17
|7
|57-53
|56
|7
|Брайтон
|37
|14
|11
|12
|52-43
|53
|8
|Челси
|37
|14
|10
|13
|57-50
|52
|9
|Брентфорд
|37
|14
|10
|13
|54-51
|52
|10
|Сандерленд
|37
|13
|12
|12
|40-47
|51
|11
|Ньюкасл
|37
|14
|7
|16
|53-53
|49
|12
|Эвертон
|37
|13
|10
|14
|47-49
|49
|13
|Фулхэм
|37
|14
|7
|16
|45-51
|49
|14
|Лидс
|37
|11
|14
|12
|49-53
|47
|15
|Кристал Пэлас
|37
|11
|12
|14
|40-49
|45
|16
|Ноттингем Форест
|37
|11
|10
|16
|47-50
|43
|17
|Тоттенхэм
|37
|9
|11
|17
|47-57
|38
|18
|Вест Хэм
|37
|9
|9
|19
|43-65
|36
|19
|Бернли
|37
|4
|9
|24
|37-74
|21
|20
|Вулверхэмптон
|37
|3
|10
|24
|26-67
|19
Удивительная ситуация: в игре представителей топ-4 таблицы результат мало волнует обе стороны. «Астон Вилла» уже обеспечила себе место в Лиге чемпионов на правах победителя Лиги Европы - соответственно, для нее итоговая позиция в АПЛ уже не имеет особого значения. А «Ман Сити» обессмыслил последний тур для себя, потеряв драгоценные очки в Борнмуте. «Арсенал» ему уже не догнать и ниже второго места не спуститься.
Таким образом, игра на «Этихаде» приобрела фактически выставочный характер. Сдерживать себя в наступательных порывах не станет ни одна из сторон. Проводы Пепа из Манчестера должны получиться яркими.
Наш прогноз на матч: обе забьют и тотал больше 2.5.
Матч в Манчестере покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Манчестер Сити»: нет
«Астон Вилла»: Алиссон, Камара (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Борнмут» - «Манчестер Сити»:
|Позиция
|«Ман Сити»
|«Астон Вилла»
|Позиция
|Вратарь
|25. Доннарумма
|23. Мартинес
|Вратарь
|Защитник
|27. Нунес
|12. Динь
|Защитник
|Защитник
|45. Хусанов
|14. Торрес
|Защитник
|Защитник
|15. Гехи
|4. Конса
|Защитник
|Защитник
|33. О'Райли
|2. Кэш
|Защитник
|Полузащитник
|16. Родри
|8. Тилеманс
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Силва
|26. Богард
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Шерки
|27. Роджерс
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Доку
|7. Макгинн
|Полузащитник
|Полузащитник
|42. Семеньо
|10. Буэндиа
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Холанд
|11. Уоткинс
|Нападающий
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
|Унаи Эмери
Главный тренер
Коэффициент 1.30 на успех хозяев поля предлагает бетторам PARI. Котировки на ничью и победу гостей значительно выше - соответственно, 6.20 и 8.50.
