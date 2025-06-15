Манчестер Сити - Видад Касабланка, где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Звездам «Манчестер Сити» этот сезон уже наверняка кажется бесконечным. 25 мая они провели последний тур в АПЛ, в июне большинство было занято в сборных, а впереди еще один турнир, где снова нужно оправдывать ожидания болельщиков. Есть большая вероятность, что команда Гвардиолы изможденной и не слишком мотивированной подойдет к летнему американскому приключению. По крайней мере, в первых матчах не будет лезть из кожи вон.

Для «Видада» это дополнительный шанс на достойный результат в первом туре. Очевидно, что настрой марокканцев на игру будет куда более решительным, чем у утомленных миллионов из «Сити».

Марокканский футбол всегда славился крепкими, неуступчивыми защитниками. Вот и «Видад» пропускает достаточно редко. Понятно, что соперники у него были значительно ниже классом «Ман Сити». Но, учитывая вышесказанное, мы бы не стали ожидать голевого карнавала в Филадельфии. Тотал меньше 3.5 выглядит вполне реалистичным сценарием для предстоящей игры.