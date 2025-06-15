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12 июня 7:54ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Манчестер Сити - Видад Касабланка, где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Звезды Гвардиолы не станут рвать жилы?
Валентин Васильев

В среду, 18 июня, на клубном чемпионате мира по футболу стартует один из главных фаворитов - «Манчестер Сити». В первом туре звездам Гвардиолы предстоит знакомство с  «темной лошадкой» из Марокко. Рассказываем, чего ждать от встречи топа с андердогом любителям ставок на международный футбол.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити» (Англия)

18.06.2025, Вт

19:00 МСК

 «Видад» (Касабланка, Марокко)

П1 - 1.11

Х - 8.00

П2 - 34.00

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа G, 1-й тур

Стадион: «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники не встречались.

Последние пять матчей «Ман Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.05.2025«Фулхэм»

0:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

20.05.2025«Манчестер Сити»

3:1

«Борнмут»

АПЛ

17.05.2025«Кристал Пэлас»

1:0

«Манчестер Сити»

Кубок Англии. Финал

10.05.2025«Саутгемптон»

0:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

02.05.2025«Манчестер Сити»

1:0

«Вулверхэмптон»

АПЛ

Последние пять игр «Видада»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.06.2025«Юнион Турага»

2:0

 «Видад»

Кубок Марокко

03.06.2025«Стад Марокан»

1:2

 «Видад»

Кубок Марокко

11.05.2025 «Видад»

2:0

«Земамра»

Чемпионат Марокко

08.05.2025«Суалем»

0:2

 «Видад»

Чемпионат Марокко

03.05.2025 «Видад»

2:1

«ФАР Рабат»

Чемпионат Марокко

Турнирное положение 

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Группа G

КомандаИВНПМО
Манчестер Сити00000-00
Ювентус00000-00
Аль-Айн00000-00
Видад00000-00

Прогноз на матч

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Звездам «Манчестер Сити» этот сезон уже наверняка кажется бесконечным.  25 мая они провели последний тур в АПЛ, в июне большинство было занято в сборных, а впереди еще один турнир, где снова нужно оправдывать ожидания болельщиков. Есть большая вероятность, что команда Гвардиолы изможденной и не слишком мотивированной подойдет к летнему американскому приключению. По крайней мере, в первых матчах не будет лезть из кожи вон. 

Для «Видада» это дополнительный шанс на достойный результат в первом туре. Очевидно, что настрой марокканцев на игру будет куда более решительным, чем у утомленных миллионов из «Сити».

Марокканский футбол всегда славился крепкими, неуступчивыми защитниками. Вот и «Видад» пропускает достаточно редко. Понятно, что соперники у него были значительно ниже классом «Ман Сити». Но, учитывая вышесказанное, мы бы не стали ожидать голевого карнавала в Филадельфии. Тотал меньше 3.5 выглядит вполне реалистичным сценарием для предстоящей игры. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Прямые трансляции всех матчей клубного ЧМ можно посмотреть на онлайн-кинотеатре Okko. Текстовые трансляции проведут спортивные порталы.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«МС»: Ковачич (травма)

 «Видад»: Виана  (травма)

Коэффициенты букмекеров

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В линии на основные исходы FONBET наблюдается настоящая пропасть между П1 и П2. Победа английского клуба идет в конторе с чисто символическим коэффициентом 1.11, тогда как успех марокканцев - аж за 34.00. В случае ничьей букмекер выплатит вознаграждение за сыгравшую ставку в восьмикратном размере.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Манчестер Сити» -  «Видад»?

При ставке на точный счет самый низкий коэффициент предложен за победу англичан со счетом 3:0. Удачное пари на такой исход будет рассчитано по коэффициенту 5.50.

Будет ли играть Холанд?

В заявку манчестерского клуба на турнир не вошли Кевин Де Брейне, который недавно объявил о своем уходе из команды, вернувшийся после аренды в «Милане» Кайл Уокер и хавбек Джек Грилиш. Есть и новички: приобретенный из французского «Лиона» Райан Шерки, перебравшийся из итальянского «Милана» Тейани Рейндерс и Райан Аит-Нури (экс-«Вулверхэмптон»).

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Кто выиграет клубный чемпионат мира?

Тройка фаворитов турнира, по версии FONBET, выглядит так:

  1. «Реал» Мадрид - коэффициент 5.00
  2. «ПСЖ» - 6.00
  3. «Манчестер Сити» - 6.50

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