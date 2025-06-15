Манчестер Сити - Видад Касабланка, где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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В среду, 18 июня, на клубном чемпионате мира по футболу стартует один из главных фаворитов - «Манчестер Сити». В первом туре звездам Гвардиолы предстоит знакомство с «темной лошадкой» из Марокко. Рассказываем, чего ждать от встречи топа с андердогом любителям ставок на международный футбол.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Сити» (Англия)
18.06.2025, Вт
19:00 МСК
«Видад» (Касабланка, Марокко)
|П1 - 1.11
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа G, 1-й тур
Стадион: «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
Ранее соперники не встречались.
Последние пять матчей «Ман Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.05.2025
|«Фулхэм»
0:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|20.05.2025
|«Манчестер Сити»
3:1
«Борнмут»
АПЛ
|17.05.2025
|«Кристал Пэлас»
1:0
«Манчестер Сити»
Кубок Англии. Финал
|10.05.2025
|«Саутгемптон»
0:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
|02.05.2025
|«Манчестер Сити»
1:0
«Вулверхэмптон»
АПЛ
Последние пять игр «Видада»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.06.2025
|«Юнион Турага»
2:0
«Видад»
Кубок Марокко
|03.06.2025
|«Стад Марокан»
1:2
«Видад»
Кубок Марокко
|11.05.2025
|«Видад»
2:0
«Земамра»
Чемпионат Марокко
|08.05.2025
|«Суалем»
0:2
«Видад»
Чемпионат Марокко
|03.05.2025
|«Видад»
2:1
«ФАР Рабат»
Чемпионат Марокко
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Аль-Айн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Видад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Звездам «Манчестер Сити» этот сезон уже наверняка кажется бесконечным. 25 мая они провели последний тур в АПЛ, в июне большинство было занято в сборных, а впереди еще один турнир, где снова нужно оправдывать ожидания болельщиков. Есть большая вероятность, что команда Гвардиолы изможденной и не слишком мотивированной подойдет к летнему американскому приключению. По крайней мере, в первых матчах не будет лезть из кожи вон.
Для «Видада» это дополнительный шанс на достойный результат в первом туре. Очевидно, что настрой марокканцев на игру будет куда более решительным, чем у утомленных миллионов из «Сити».
Марокканский футбол всегда славился крепкими, неуступчивыми защитниками. Вот и «Видад» пропускает достаточно редко. Понятно, что соперники у него были значительно ниже классом «Ман Сити». Но, учитывая вышесказанное, мы бы не стали ожидать голевого карнавала в Филадельфии. Тотал меньше 3.5 выглядит вполне реалистичным сценарием для предстоящей игры.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«МС»: Ковачич (травма)
«Видад»: Виана (травма)
В линии на основные исходы FONBET наблюдается настоящая пропасть между П1 и П2. Победа английского клуба идет в конторе с чисто символическим коэффициентом 1.11, тогда как успех марокканцев - аж за 34.00. В случае ничьей букмекер выплатит вознаграждение за сыгравшую ставку в восьмикратном размере.
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При ставке на точный счет самый низкий коэффициент предложен за победу англичан со счетом 3:0. Удачное пари на такой исход будет рассчитано по коэффициенту 5.50.
В заявку манчестерского клуба на турнир не вошли Кевин Де Брейне, который недавно объявил о своем уходе из команды, вернувшийся после аренды в «Милане» Кайл Уокер и хавбек Джек Грилиш. Есть и новички: приобретенный из французского «Лиона» Райан Шерки, перебравшийся из итальянского «Милана» Тейани Рейндерс и Райан Аит-Нури (экс-«Вулверхэмптон»).
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
Тройка фаворитов турнира, по версии FONBET, выглядит так: