Манчестер Сити - Реал Мадрид, 11 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов УЕФА, прогноз, составы

Единицы команд в мире могут похвастать положительным балансом личных встреч с прославленным мадридским «Реалом». «Манчестер Сити» - из этого узкого кружка избранных. Эти топы по четыре раза побеждали друг друга, но у испанцев одна победа случилась в серии пенальти, тогда как у британцев все - в игровое время. И мячей «горожане» в этом противостоянии забили на три больше, чем пропустили. Редчайший случай, когда действующий обладатель трофея Лиги чемпионов не является фаворитом конкретно взятого матча.

На выходных обоим клубам пришлось непросто. «Реал» довольствовался только ничьей в мадридском дерби с «Атлетико» (1:1). И хотя первое место в таблице сохранил, позволил «Барселоне» до двух очков сократить отставание от лидера. «Ман Сити» позабавил народ тем, что 40 минут уступал в счете «Лейтону» из третьего по счету национального дивизиона. Пришлось Гвардиоле поднимать с лавки Де Брейне. Кевин и провел победный для фаворита мяч.

Во вторник расслабленности себе точно никто не позволит. Игра обещает быть крайне упорной. Но у «Ман Сити» продолжается серия «верховых» матчей - уже девять подряд. Есть надежда, что и предстоящий будет достаточно результативным, как минимум на три гола.