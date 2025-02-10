Манчестер Сити - Реал Мадрид, 11 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов УЕФА, прогноз, составы

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В Лиге чемпионов УЕФА стартует плей-офф за право выступить в 1/8 финала. Самое статусное противостояние на этой стадии угадывается безошибочно. Слепой жребий задолго до конца турнире столкнул его чемпиона с сильнейшим клубом Англии. «Манчестер Сити» - «Реал» Мадрид - самое ожидаемое событие недели в мировом футболе.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Сити» (Англия)
11.02.2025, Вт
23:00 МСК
«Реал» (Мадрид, Испания)
|П1 - 2.25
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, плей-офф, первый матч
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)
Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ман Сити»
|4
|5
|3
|21-18
|«Реал»
|3
|5
|4
|18-21
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.02.2025
|«Лейтон Ориент»
1:2
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
|02.02.2025
|«Арсенал»
5:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|29.01.2025
|«Манчестер Сити»
3:1
«Брюгге»
Лига чемпионов
|25.01.2025
|«Манчестер Сити»
3:1
«Челси»
АПЛ
|22.01.2025
|«ПСЖ»
4:2
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.02.2025
|«Реал»
1:1
«Атлетико»
Примера
|05.02.2025
|«Леганес»
2:3
«Реал»
Кубок Испании
|01.02.2025
|«Эспаньол»
1:0
«Реал»
Примера
|29.01.2025
|«Брест»
0:3
«Реал»
Лига Чемпионов
|25.01.2025
|«Вальядолид»
0:3
«Реал»
Примера
11.02. 20:45. «Брест» (Франция) - «Пари Сен-Жермен» (Франция)
11.02. 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» Мадрид (Испания)
11.02. 23:00. «Спортинг» (Португалия) - «Боруссия» (Германия)
11.02. 23:00. «Ювентус» (Италия) - «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)
12.02. 20:45. «Брюгге» (Бельгия) - «Аталанта» (Италия)
12.02. 23:00. «Монако» (Франция) - «Бенфика» (Португалия)
12.02. 23:00. «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Милан» (Италия)
12.02. 23:00. «Селтик» (Шотландия) - «Бавария» (Германия)
Единицы команд в мире могут похвастать положительным балансом личных встреч с прославленным мадридским «Реалом». «Манчестер Сити» - из этого узкого кружка избранных. Эти топы по четыре раза побеждали друг друга, но у испанцев одна победа случилась в серии пенальти, тогда как у британцев все - в игровое время. И мячей «горожане» в этом противостоянии забили на три больше, чем пропустили. Редчайший случай, когда действующий обладатель трофея Лиги чемпионов не является фаворитом конкретно взятого матча.
На выходных обоим клубам пришлось непросто. «Реал» довольствовался только ничьей в мадридском дерби с «Атлетико» (1:1). И хотя первое место в таблице сохранил, позволил «Барселоне» до двух очков сократить отставание от лидера. «Ман Сити» позабавил народ тем, что 40 минут уступал в счете «Лейтону» из третьего по счету национального дивизиона. Пришлось Гвардиоле поднимать с лавки Де Брейне. Кевин и провел победный для фаворита мяч.
Во вторник расслабленности себе точно никто не позволит. Игра обещает быть крайне упорной. Но у «Ман Сити» продолжается серия «верховых» матчей - уже девять подряд. Есть надежда, что и предстоящий будет достаточно результативным, как минимум на три гола.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери
«Манчестер Сити»: Родри, Диаш, Доку, Аке (все - травмы)
«Реал»: Алаба, Васкес, Карвахаль, Милитао, Рюдигер (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Реал»:
|Позиция
|«Манчестер Сити»
|«Реал»
|Позиция
|Вратарь
|31. Эдерсон
|1. Куртуа
|Вратарь
|Защитник
|27. Нунес
|23. Менди
|Защитник
|Защитник
|5. Стоунз
|14. Тчуамени
|Защитник
|Защитник
|25. Аканджи
|35. Рауль Асенсио
|Защитник
|Полузащитник
|24. Гвардиол
|17. Васкес
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Ковачич
|10. Модрич
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Фоден
|8. Вальверде
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Силва
|5. Беллингем
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Де Брейне
|21. Диас
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Гюндоган
|7. Винисиус Жуниор
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Холанд
|9. Мбаппе
|Нападающий
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
|Карло Анчелотти
|Главный тренер
Представьте себе, официально сильнейший клуб Европы - не фаворит в предстоящем матча. Коэффициент на победу «Реала» на 0.55 превышает котировку на «Манчестер Сити» (2.80 против 2.25). В случае ничьей FONBET умножит номинал пари на 3.85.
Тяжелейший вариант для прогнозирования. Игра может завершиться в чью угодно пользу. Три из четырех встреч команд в 2023-24 годах завершились ничьей в игровое время.
Исходя из котировок букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является результативная ничья 1:1 (коэффициент 9.00).
С нового сезона правами на показ ЛЧ в РФ владеет платформа Okko.
Перед стартом стадии плей-офф топ-3 фаворитов турнира от экспертов FONBET выглядит следующим образом:
«Реал» в этом рейтинге четвертый (8.50), «Ман Сити» - шестой (11.00).
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