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10 февраля 4:10ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Манчестер Сити - Реал Мадрид, 11 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов УЕФА, прогноз, составы

Битва, достойная даже финала
Валентин Васильев

В Лиге чемпионов УЕФА стартует плей-офф за право выступить в 1/8 финала. Самое статусное противостояние на этой стадии угадывается безошибочно. Слепой жребий задолго до конца турнире столкнул его чемпиона с сильнейшим клубом Англии. «Манчестер Сити» - «Реал» Мадрид - самое ожидаемое событие недели в мировом футболе.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити» (Англия)

11.02.2025, Вт

23:00 МСК

«Реал» (Мадрид, Испания) 

П1 - 2.25

Х - 3.85

П2 - 2.80

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, плей-офф, первый матч

Стадион: «Этихад»  (Манчестер, Англия)

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ман Сити»45321-18
«Реал»35418-21

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2025«Лейтон Ориент»

1:2

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

02.02.2025«Арсенал»

5:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

29.01.2025«Манчестер Сити»

3:1

«Брюгге»

Лига чемпионов

25.01.2025«Манчестер Сити»

3:1

«Челси»

АПЛ

22.01.2025«ПСЖ»

4:2

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2025«Реал»

1:1

«Атлетико»

Примера

05.02.2025«Леганес»

2:3

«Реал»

Кубок Испании

01.02.2025«Эспаньол»

1:0

«Реал»

Примера

29.01.2025«Брест»

0:3

«Реал»

Лига Чемпионов

25.01.2025«Вальядолид»

0:3

«Реал»

Примера

Расписание игр

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Плей-офф. Первые матчи

11.02. 20:45. «Брест» (Франция) - «Пари Сен-Жермен» (Франция)
11.02. 23:00. «Манчестер Сити»  (Англия) - «Реал» Мадрид (Испания)
11.02. 23:00. «Спортинг» (Португалия) - «Боруссия» (Германия)
11.02. 23:00. «Ювентус» (Италия) - «ПСВ  Эйндховен» (Нидерланды)
12.02. 20:45. «Брюгге» (Бельгия) - «Аталанта» (Италия)
12.02. 23:00. «Монако» (Франция) - «Бенфика» (Португалия)
12.02. 23:00. «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Милан» (Италия)
12.02. 23:00. «Селтик» (Шотландия) - «Бавария» (Германия)

Прогноз на матч

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Единицы команд в мире могут похвастать положительным балансом личных встреч с прославленным мадридским «Реалом». «Манчестер Сити» - из этого узкого кружка избранных. Эти топы по четыре раза побеждали друг друга, но у испанцев одна победа случилась в серии пенальти, тогда как у британцев все - в игровое время. И мячей «горожане» в этом противостоянии забили на три больше, чем пропустили. Редчайший случай, когда действующий обладатель трофея Лиги чемпионов не является фаворитом конкретно взятого матча.

На выходных обоим клубам пришлось непросто. «Реал» довольствовался только ничьей в мадридском дерби с «Атлетико» (1:1). И хотя первое место в таблице сохранил, позволил «Барселоне» до двух очков сократить отставание от лидера. «Ман Сити» позабавил народ тем, что 40 минут уступал в счете «Лейтону» из третьего по счету национального дивизиона. Пришлось Гвардиоле поднимать с лавки Де Брейне. Кевин и провел победный для фаворита мяч. 

Во вторник расслабленности себе точно никто не позволит. Игра обещает быть крайне упорной. Но у «Ман Сити» продолжается серия «верховых» матчей - уже девять подряд. Есть надежда, что и предстоящий будет достаточно результативным, как минимум на три гола.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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В прямом эфире суперматч в Манчестере покажет онлайн-кинотеатр Okko. Также следить за игрой можно на ресурсах легальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Манчестер Сити»: Родри, Диаш, Доку, Аке (все - травмы)

«Реал»: Алаба, Васкес, Карвахаль, Милитао, Рюдигер (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Реал»:

Позиция«Манчестер Сити»«Реал»Позиция
Вратарь31. Эдерсон1. КуртуаВратарь
Защитник27. Нунес23. МендиЗащитник
Защитник5. Стоунз14. ТчуамениЗащитник
Защитник25. Аканджи35. Рауль АсенсиоЗащитник
Полузащитник 24. Гвардиол17. ВаскесПолузащитник
Полузащитник 8. Ковачич10. МодричПолузащитник
Полузащитник 47. Фоден8. ВальвердеПолузащитник 
Полузащитник20. Силва5. БеллингемПолузащитник
Нападающий17. Де Брейне21. ДиасПолузащитник
Нападающий19. Гюндоган7. Винисиус ЖуниорПолузащитник
Нападающий9. Холанд9. МбаппеНападающий
Главный тренерХосеп ГвардиолаКарло АнчелоттиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Представьте себе, официально сильнейший клуб Европы - не фаворит в предстоящем матча. Коэффициент на победу «Реала» на 0.55 превышает котировку на «Манчестер Сити» (2.80 против 2.25). В случае ничьей FONBET умножит номинал пари на 3.85.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Манчестер Сити» - «Реал»?

Тяжелейший вариант для прогнозирования. Игра может завершиться в чью угодно пользу. Три из четырех встреч команд в 2023-24 годах завершились ничьей в игровое время.

С каким счетом закончится игра «Манчестер Сити» - «Реал»?

Исходя из котировок букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является результативная ничья 1:1 (коэффициент 9.00). 

Где бесплатно смотреть матч «Манчестер Сити» - «Реал»?

С нового сезона правами на показ ЛЧ в РФ владеет платформа Okko. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Перед стартом стадии плей-офф топ-3 фаворитов турнира от экспертов FONBET выглядит следующим образом:

  1. «Ливерпуль» - 5.50
  2. «Арсенал» - 7.00
  3. «Барселона» - 7.00

«Реал» в этом рейтинге четвертый (8.50), «Ман Сити» - шестой (11.00).

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