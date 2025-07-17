Педро Мартинес-Портеро — Роман Бурручага, 16 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Гштааде

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Во втором круге турнира в швейцарском Гштааде 16 июля встретятся Педро Мартинес-Портеро и Роман Андрес Бурручага. У испанца третий номер посева и первый раунд он пропускал. Аргентинец в своем первом матче не заметил на корте чешского соперника - Далибора Сврчины. Прикидываем шансы противников на выход в четвертьфинал.
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Дата / Время: 16.07.2025, не ранее 11:00 по московскому времени
Арена: «Рой Эмерсон Арена»
Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.
Педро Мартинес-Портеро (28 лет, 47-я ракетка мира)
Роман Андрес Бурручага (23 года, 136-я ракетка мира)
Победитель одного турнира АТР в одиночном разряде. Профессионал с 2016 года. Наивысшее место в мировом мужском рейтинге - 36. В текущем сезоне провел 27 матчей: 12 побед и 19 поражений. Полуфиналист турнира в Буэнос-Айресе (грунт). Четвертьфиналист турниров в Бухаресте (хард), Роттердаме (хард). На Уимблдоне дошел до третьего круга, в котором уступил будущему победителю турнира - первой ракетке мира Яннику Синнеру. На «Ролан Гаррос» вылетел по итогам первого раунда. На Australian Open во втором круге уступил второй ракетке турнира - Александру Звереву.
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Сын знаменитого футболиста, выигрывавшего чемпионат мира вместе с Марадоной Хорхе Бурручаги. Профессионал с 2021 года. Максимальное место в рейтинге АТР - 117. В 2025 году на турнирах АТР провел 5 матчей: 2 победы - 3 поражения. В основную сетку турниров серии Большого шлема в этом сезоне не попадал.
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Это будет первая встреча соперников в рамках турниров АТР.
WINLINE в котировках отдает предпочтение испанцу. Поставить на успех Мартинеса-Портеро предложено с коэффициентом 1.56. Вероятность победы аргентинца котируется за 2.33.
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В линии БК WINLINE на тотал геймов предложен коэффициент 1.94 за ТБ 22.5, а ТМ 22.5 идет за 1,87.
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Все вводные говорят о том, что более опытный, титулованный и находящийся выше в рейтинге АТР испанец будет явным фаворитом встречи. Смущает лишь одно - уж больно лихо разобрался Бурручага в первом круге с чехом Далибором Сврчиной, отдав тому лишь три гейма из 17 сыгранных. Аргентинец явно на хорошем ходу и способен преподнести сюрпризы Мартинесу-Портеро. 3-я ракетка турнира должна проходить в четвертьфинал, но рискнем предположить, что свой сет Бурручага все же возьмет. Букмекер предлагает на три сета в матче даже чуть больший коэффициент, чем на победу аргентинца. Попытаемся на этом сыграть. Наш выбор - 3 сета в матче.