Педро Мартинес-Портеро — Роман Бурручага, 16 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Гштааде

Во втором круге турнира в швейцарском Гштааде 16 июля встретятся Педро Мартинес-Портеро и Роман Андрес Бурручага. У испанца третий номер посева и первый раунд он пропускал. Аргентинец в своем первом матче не заметил на корте чешского соперника - Далибора Сврчины. Прикидываем шансы противников на выход в четвертьфинал.

Дата / Время: 16.07.2025, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: «Рой Эмерсон Арена»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Педро Мартинес-Портеро (28 лет, 47-я ракетка мира)

1-й круг: освобожден от участия

Роман Андрес Бурручага (23 года, 136-я ракетка мира)