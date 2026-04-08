Партнерский проект

Даниил Медведев – Маттео Берреттини, 8 апреля: прогноз на матч турнира в Монте-Карло

У россиянина неудобный соперник для открытия грунтового сезона
Александр Бокулёв

Россиянин Даниил Медведев начнет выступление на турнире ATP-1000 в Монте-Карло со второго круга. Его соперником по этой стадии будет итальянец Маттео Берреттини, получивший wild card, то есть специальное приглашение от организаторов. Кто продолжит борьбу на первом грунтовом «Мастерсе» сезона?

Дата / Время: 08.04.2026, 12:00 по московскому времени

Арена: Monte Carlo Country Club, корт имени Ренье III (Монте-Карло)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom

Даниил Медведев (30 лет, 10-я ракетка мира, 7-й номер посева)

  • 1-й круг: –

Маттео Берреттини (29 лет, 90-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 4:0, отказ

Победитель этого матча в третьем круге встретится с сильнейшим из пары Жоао Фонсека (Бразилия) – Артур Риндеркнеш (Франция)

Даниил Медведев

Бывшая первая ракетка мира. Победитель 22 турниров ATP, в том числе одного грунтового. Также выиграл один мэйджор – US Open 2021 г. В нынешнем сезоне на харде взял титулы в Брисбене и Дубае, дошел до финала в Индиан-Уэллсе, а на Australian Open вылетел в четвертом круге. Всего в 2026 г. одержал 19 побед при пяти поражениях. На турнире в Монте-Карло лучший результат показал в 2019 г., когда дошел до полуфинала. В прошлом сезоне вылетел в третьем круге.

Маттео Берреттини

Бывшая шестая ракетка мира. Выиграл десять турниров ATP, в том числе шесть грунтовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до четвертьфинала в Рио-де-Жанейро. На Australian Open не выступал. Всего в сезоне одержал шесть побед при пяти поражениях. На турнире в Монте-Карло лучший результат показал в 2023 и 2025 гг., когда доходил до третьего круга.

Личные встречи

Спортсмены ранее провели три официальных очных матча, все – на харде. Во всех случаях побеждал Медведев.

Букмекеры считают явным фаворитом россиянина. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,48 на его победу и 2,62 на успех итальянца.

Все очные матчи спортсменов продлились не мене 18 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,97 на ТБ (22,5) и 1,83 на ТМ (22,5).

 Победа МедведеваПобеда БерреттиниТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE1,482,621,971,83

У Медведева очень неудобный соперник для открытия грунтового сезона. Берреттини – профильный грунтовик, который всё ещё способен играть на топовом уровне. Но из-за проблем со здоровьем этих всплесков становится меньше. Вероятно, в плюс итальянцу сыграл отказ Баутисты-Агута после четырех геймов, что снизило нагрузку. Теперь Берреттини может по максимуму выложиться в матче с Медведевым.

Полагаем, россиянину понадобится время, чтобы войти в предстоящую встречу и поймать соревновательный тонус на грунте. Ждем борьбу минимум на 10 геймов хотя бы в первом сете.

