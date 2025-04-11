Даниил Медведев — Алекс де Минаур, 10 апреля: прогноз на матч турнира в Монте-Карло

Оба спортсмена пока играют в Монте-Карло только трехсетовые матчи. Однако у Медведева таких было уже два, ведь он стартовал с первого круга. Потенциально свежее должен быть де Минаур, но всё же россиянин демонстрирует отличные физические кондиции, поэтому есть основания ждать от него качественное выступление.

В последние годы матчи между этими теннисистами получаются весьма конкурентными. Так было и в их единственной встрече на грунте, которая на прошлом «Ролан Гаррос» растянулась на четыре сета. Всего же в пяти из шести последних очных матчей Медведева и де Минаура было сыграно минимум 22 гейма. Пробуем ставку на тотал и в этот раз, так как соперники выглядят достойными друг друга.