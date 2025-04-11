Даниил Медведев — Алекс де Минаур, 10 апреля: прогноз на матч турнира в Монте-Карло

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Падение Даниила Медведева в мировом рейтинге привело к тому, что грунтовый турнир ATP 1000 в Монте-Карло он начнет с первого круга. Причем уже на старте россиянину будет противостоять его соотечественник Карен Хачанов. Кто окажется сильнее в матче второй и третьей ракеток страны?
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Дата / Время: 10.04.2025, не ранее 15:30 по московскому времени
Арена: «Monte Carlo Country Club», Корт де Пренс (Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom
Даниил Медведев (29 лет, 11-я ракетка мира, 9-й номер посева)
Алекс де Минаур (26 лет, 10-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшим из пары Алехандро Табило (Чили) — Григор Димитров (Болгария, 15)
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 19 турниров ATP, в том числе одного грунтового. Также выиграл один мэйджор — US Open 2021 года. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Марселе и Индиан-Уэллсе, четвертьфинала в Дохе и Дубае, вылетел во втором круге Australian Open. Всего в 2025 году одержал 14 побед при семи поражениях. В Монте-Карло лучший результат показал в 2019-м, когда дошел до полуфинала. В прошлом сезоне вылетел в третьем круге.
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Выиграл девять турниров ATP в одиночном разряде, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне на харде дошел до финала в Роттердаме, на Australian Open вылетел в четвертьфинале. Всего в 2025 году одержал 18 побед при шести поражениях. На турнире в Монте-Карло лучший результат показал в прошлом сезоне, когда дошел до четвертьфинала.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперники провели десять официальных очных матчей. Де Минаур выиграл единственную встречу на грунте. На харде он одержал две победы, Медведев — семь.
Букмекеры считают австралийца фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,73 на его победу и 2,12 на успех россиянина.
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Последний официальный очный матч спортсменов продлился 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,99 на ТБ (22,5) и 1,82 на ТМ (22,5).
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Оба спортсмена пока играют в Монте-Карло только трехсетовые матчи. Однако у Медведева таких было уже два, ведь он стартовал с первого круга. Потенциально свежее должен быть де Минаур, но всё же россиянин демонстрирует отличные физические кондиции, поэтому есть основания ждать от него качественное выступление.
В последние годы матчи между этими теннисистами получаются весьма конкурентными. Так было и в их единственной встрече на грунте, которая на прошлом «Ролан Гаррос» растянулась на четыре сета. Всего же в пяти из шести последних очных матчей Медведева и де Минаура было сыграно минимум 22 гейма. Пробуем ставку на тотал и в этот раз, так как соперники выглядят достойными друг друга.
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