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10 апреля 6:44ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Даниил Медведев — Алекс де Минаур, 10 апреля: прогноз на матч турнира в Монте-Карло

Пока у россиянина только трехсетовые игры на этом Мастерсе
Александр Бокулёв
Медведев - де Минор
Медведев - де Минор

Падение Даниила Медведева в мировом рейтинге привело к тому, что грунтовый турнир ATP 1000 в Монте-Карло он начнет с первого круга. Причем уже на старте россиянину будет противостоять его соотечественник Карен Хачанов. Кто окажется сильнее в матче второй и третьей ракеток страны?

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Дата / Время: 10.04.2025, не ранее 15:30 по московскому времени

Арена: «Monte Carlo Country Club», Корт де Пренс (Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline и BetBoom

Турнирная сетка

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Даниил Медведев (29 лет, 11-я ракетка мира, 9-й номер посева)

  • 1-й круг: Карен Хачанов (Россия) — 7:5, 4:6, 6:4
  • 2-й круг: Александр Мюллер (Франция) — 7:6 (8:6), 5:7, 6:2

Алекс де Минаур (26 лет, 10-я ракетка мира, 8-й номер посева)

  • 1-й круг: —
  • 2-й круг: Томаш Махач (Чехия) — 3:6, 6:0, 6:3

Победитель этого матча встретится в четвертьфинале с сильнейшим из пары Алехандро Табило (Чили) — Григор Димитров (Болгария, 15)

Даниил Медведев

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Бывшая первая ракетка мира. Победитель 19 турниров ATP, в том числе одного грунтового. Также выиграл один мэйджор — US Open 2021 года. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Марселе и Индиан-Уэллсе, четвертьфинала в Дохе и Дубае, вылетел во втором круге Australian Open. Всего в 2025 году одержал 14 побед при семи поражениях. В Монте-Карло лучший результат показал в 2019-м, когда дошел до полуфинала. В прошлом сезоне вылетел в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Алекс де Минаур

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Выиграл девять турниров ATP в одиночном разряде, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне на харде дошел до финала в Роттердаме, на Australian Open вылетел в четвертьфинале. Всего в 2025 году одержал 18 побед при шести поражениях. На турнире в Монте-Карло лучший результат показал в прошлом сезоне, когда дошел до четвертьфинала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели десять официальных очных матчей. Де Минаур выиграл единственную встречу на грунте. На харде он одержал две победы, Медведев — семь.

Ставки на исход

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Букмекеры считают австралийца фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,73 на его победу и 2,12 на успех россиянина.

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Ставки на тоталы

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Последний официальный очный матч спортсменов продлился 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,99 на ТБ (22,5) и 1,82 на ТМ (22,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа МедведеваПобеда де МинаураТБ (22,5)ТМ (22,5)
WINLINE2,121,731,991,82

Прогноз и ставка

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Оба спортсмена пока играют в Монте-Карло только трехсетовые матчи. Однако у Медведева таких было уже два, ведь он стартовал с первого круга. Потенциально свежее должен быть де Минаур, но всё же россиянин демонстрирует отличные физические кондиции, поэтому есть основания ждать от него качественное выступление.

В последние годы матчи между этими теннисистами получаются весьма конкурентными. Так было и в их единственной встрече на грунте, которая на прошлом «Ролан Гаррос» растянулась на четыре сета. Всего же в пяти из шести последних очных матчей Медведева и де Минаура было сыграно минимум 22 гейма. Пробуем ставку на тотал и в этот раз, так как соперники выглядят достойными друг друга.

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