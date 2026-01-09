Даниил Медведев – Алекс Микельсен, 10 января: прогноз на полуфинал турнира в Брисбене

В Брисбене Медведев испытал определенные проблемы пока только против поляка Камила Майчрзака, который умудрился забрать сет. В играх против более статусных соперников в лице Фучовича и Тиафо россиянин выглядел практически безупречно, допустив в сумме лишь четыре брейк-пойнта.

Микельсен в роли черной лошадки подобрался к полуфиналу, и в какой-то мере неожиданно выбил с розыгрыша двух соотечественников – Тиена и Корду. Однако полуфинальная стадия – практически ахиллесова пята для 21-летнего теннисиста, так как проиграл пять из шести таких схваток.

В умении выстраивать тактические розыгрыши Микельсен заметно уступает Медведеву. Вероятно, американец сделает ставку на свою подачу и выходы к сетке. Тем не менее, Даниил славится надежным приемом и не должен позволить сопернику доминировать на корте. Есть основания проверить победу Медведева с сухим счетом за коэффициент 1,82.