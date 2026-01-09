Ведомости
Даниил Медведев – Алекс Микельсен, 10 января: прогноз на полуфинал турнира в Брисбене

Ждем экс-первую ракетку мира в финале?
Валентин Васильев

Даниил Медведев имеет возможность начать новый сезон с гордо поднятой головой. В борьбе за выход в финал Брисбена россиянин встретится с представителем США Алексом Микельсеном, который уже оставил не у дел двух соотечественников на турнире. Кому достанется победа?

Дата / Время: 10.01.2026, не ранее 11:30 по московскому времени

Арена: Queensland Tennis Center, Корт №1 (Брисбен, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE

Турнирная сетка



Даниил Медведев (29 лет, 13-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Мартон Фучович (Венгрия) – 6:2, 6:3
  • 3-й круг: Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 6:2
  • ¼ финала: Камил Майчрзак (Польша) – 6:7, 6:3, 6:2

Алекс Микельсен (21 год, 37-я ракетка мира)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Джеймс Дакворт (Австралия) – 6:7, 7:6, 6:3
  • 3-й круг: Лернер Тиен (США) – 6:4, 6:2
  • ¼ финала: Себастьян Корда США) – 6:3, 7:6

Победитель этого матча в финале сыграет с сильнейшим из пары Александр Ковачевич - Брендон Накашима

Даниил Медведев



В ходе карьеры россиянин занимал первое место в мировом рейтинге. Медведев является победителем US Open-2021 и 21 турнира ATP в одиночном разряде. Также на его счету выигранный Кубок Дэвиса и Кубок ATP в 2021 году в составе национальной команды. В прошлом сезоне Медведев завоевал лишь один титул, став лучшим на турнире в Алматы. 

Алекс Микельсен



Американец пока не имеет выигранных титулов на уровне ATP. Наивысшей позицией теннисиста в мировом рейтинге была 30-я строчка. На турнирах «Большого шлема» лучшим результатом Микельсена стал выход в четвертый круг Australian Open в 2025 году. В прошлом сезоне он одержал 29 побед и потерпел 27 поражений.

Личные встречи



Спортсмены дважды в прошлом сезоне пересекались на корте в официальных матчах. На травяном турнире в Галле Медведев одержал победу в двух сетах, а в рамках «Мастерса» в Индиан-Уэллсе россиянин прошел соперника на отказе.

Ставки на исход



Эксперты PARI ведут Медведева явным фаворитом матча, выставив за его победу коэффициент 1,28. Котировки на успех американца почти втрое выше - 3,70.

Ставки на тоталы



БК PARI склоняется к тому, что поединок между игроками затянется. Коэффициент на ТБ 20,5 составляет 1,55. В обратную сторону - 2,30.

Сравнение коэффициентов букмекеров


 Победа МедведеваПобеда МикельсенаТБ (20,5)ТМ (20,5)
PARI1,283,701,552,30

Прогноз и ставка



В Брисбене Медведев испытал определенные проблемы пока только против поляка Камила Майчрзака, который умудрился забрать сет. В играх против более статусных соперников в лице Фучовича и Тиафо россиянин выглядел практически безупречно, допустив в сумме лишь четыре брейк-пойнта.

Микельсен в роли черной лошадки подобрался к полуфиналу, и в какой-то мере неожиданно выбил с розыгрыша двух соотечественников – Тиена и Корду. Однако полуфинальная стадия – практически ахиллесова пята для 21-летнего теннисиста, так как проиграл пять из шести таких схваток. 

В умении выстраивать тактические розыгрыши Микельсен заметно уступает Медведеву. Вероятно, американец сделает ставку на свою подачу и выходы к сетке. Тем не менее, Даниил славится надежным приемом и не должен позволить сопернику доминировать на корте. Есть основания проверить победу Медведева с сухим счетом за коэффициент 1,82.

