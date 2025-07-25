Даниил Медведев — Корентен Муте, 25 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Вашингтоне

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25 июля в четвертьфинале мужского одиночного турнира в Вашингтоне Даниил Медведев встретится с Корентеном Муте. Букмекеры называют явным фаворитом встречи российского теннисиста. В рамках турниров АТР соперники встречались до этого лишь однажды - Даниил выиграл тот матч у француза. Оцениваем шансы противников и котировки.
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Дата / Время: 25.07.2025, не ранее 21:00 по московскому времени
Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Даниил Медведев (29 лет, 14-я ракетка мира)
Корентен Муте (26 лет, 59-я ракетка мира)
Экс-первая ракетка мира в одиночном разряде. Победитель Открытый чемпионат США-2021. Финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победитель Итогового турнира ATP-2020. Финалист Итогового турнира ATP-2021 года. Победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде. Обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP-2021 года в составе сборной России. Двукратный обладатель Кубка Лэйвера в составе сборной Европы.
В текущем сезоне выиграл 24 матча, потерпев 14 поражений. Финалист турнира в Галле (трава). Полуфиналист турниров в Индиан-Уэллсе (хард), Марселе (хард). Четвертьфиналист турниров в Хертогенбосхе (трава), Мадриде (грунт), Дубае (хард), Дохе (хард).
На Уимблдоне вылетел в первом раунде. На «Ролан Гаррос» проиграл в первом круге. На Australian Open выбыл после второго матча.
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Победитель 12 «челленджеров» в одиночном разряде. Лучшее место в рейтинге АТР за карьеру - 51. Профессионал с 2016 года.
В 2025 году выиграл 16 и проиграл 14 матчей. Финалист турнира в Мальорке (трава).
Ну Уимблдоне вылетел во втором круге. На «Ролан Гаррос» не смог преодолеть барьер второго раунда, проиграв Новаку Джоковичу. На Открытом чемпионате Австралии сошел с турнирной дистанции по итогам 3-го круга.
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В турнирах АТР соперники сыграли друг с другом лишь однажды. В 2021 году во втором круге турнира на Мальорке Медведев победил в двух сетах - 6:4, 6:2.
Тотал меньше 20.5 (не больше 20 геймов в матче) предложен в линии за 2.00. Тотал больше 20.5 идет за 1.72.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Россиянин является записным фаворитом в матче с французом, никогда в карьере не фигурировавшим в топ-50 мирового мужского рейтинга. Единственным серьезным достижением Муте в текущем сезоне пока остается выход в финал травяного турнира в Мальорке. На остальных соревнованиях Корентен до высоких стадий плей-офф не добирался.
Настроение Медведева после ранних вылетов на Уимблдоне и «Ролан Гаррос» было не лучшим. Сам спортсмен говорил, что его самолюбие было задето, ведь он был доволен своей игрой, но результат каждый раз выходил удручающим. Россиянин признавал, что в подобных моментах помочь может только усердная работа на тренировках. После выхода в четвертьфинал в Вашингтоне Даниил говорил уже о личном оптимизме, что пытается поймать свой игровой ритм и способности обыграть любого противника.
Букмекеры верят в выход россиянина в полуфинал, предлагая на его победу довольно скромный коэффициент. С аналитиками сложно не согласиться. Наш выбор - победа Медведева с форой в 4.5 гейма.