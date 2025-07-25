Даниил Медведев — Корентен Муте, 25 июля: прогноз на матч 1/4 финала турнира в Вашингтоне

Россиянин является записным фаворитом в матче с французом, никогда в карьере не фигурировавшим в топ-50 мирового мужского рейтинга. Единственным серьезным достижением Муте в текущем сезоне пока остается выход в финал травяного турнира в Мальорке. На остальных соревнованиях Корентен до высоких стадий плей-офф не добирался.

Настроение Медведева после ранних вылетов на Уимблдоне и «Ролан Гаррос» было не лучшим. Сам спортсмен говорил, что его самолюбие было задето, ведь он был доволен своей игрой, но результат каждый раз выходил удручающим. Россиянин признавал, что в подобных моментах помочь может только усердная работа на тренировках. После выхода в четвертьфинал в Вашингтоне Даниил говорил уже о личном оптимизме, что пытается поймать свой игровой ритм и способности обыграть любого противника.

Букмекеры верят в выход россиянина в полуфинал, предлагая на его победу довольно скромный коэффициент. С аналитиками сложно не согласиться. Наш выбор - победа Медведева с форой в 4.5 гейма.