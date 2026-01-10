Ведомости
Даниил Медведев – Брэндон Накашима, 11 января: прогноз на финал турнира в Брисбене

Россиянин начнет год на мажорной ноте?
Валентин Васильев

В воскресенье, 11 января, Даниил Медведев поборется за титул на турнире ATP-250 в Брисбене. В финале россиянину будет противостоять представитель американской школы тенниса Брэндон Накашима. Анализируем предстоящую встречу и выбираем сбалансированную ставку.

Дата / Время: 11.01.2026, не ранее 11:30 по московскому времени

Арена: Queensland Tennis Center, Корт №1 (Брисбен, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE

Турнирная сетка

Свернуть

Даниил Медведев (29 лет, 13-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Мартон Фучович (Венгрия) – 6:2, 6:3
  • 3-й круг: Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 6:2
  • ¼ финала: Камил Майчрзак (Польша) – 6:7, 6:3, 6:2
  • ½ финала: Алекс Микельсен (США) – 6:4, 6:2

Брэндон Накашима (24 года, 33-я ракетка мира)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Алехандро Давидович Фокина (Испания) – 7:6, 6:4
  • 3-й круг: Кентен Гали (Франция) – 6:2, 6:4
  • ¼ финала: Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – 6:3, 6:3
  • ½ финала: Александр Ковачевич (США) – 7:6, 6:4

Даниил Медведев

Свернуть

Экс-первая ракетка мира в одиночном разряде. Россиянин является чемпионом US Open-2021, победителем 21 турнира ATP, а также триумфатором Кубка Дэвиса и Кубка ATP. В минувшем сезоне Медведев сменил тренерский штаб, выиграв всего один титул на соревнованиях в Алматы.

Брэндон Накашима

Свернуть

Американец в четвертый раз в карьере дошел до финала в ATP-туре. Пиковым достижением Накашимы в мировом рейтинге является 29-я строчка. На турнирах «Большого шлема» его максимальным результатом был выход в четвертый круг Уимблдона (2022) и US Open (2024).

Личные встречи

Свернуть

Медведев ведет в очных встречах со счетом 2:0. В марте 2023-го россиянин переиграл соперника в двух партиях на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, а в прошлом сезоне оказался сильнее в рамках «тысячника» в Мадриде со счетом 2:1.

Ставки на исход

Свернуть

Медведев является фаворитом предстоящей встречи. Эксперты PARI предложили за победу россиянина коэффициент 1,32. Шансы Накашимы оцениваются в 3,40.

Ставки на тоталы

Свернуть

БК PARI склоняется к тому, что поединок между игроками может выйти скоротечным. Коэффициент на ТБ 22,5 составляет 2,00. ТМ 22,5 - 1,80.

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа МедведеваПобеда НакашимыТБ (22,5)ТМ (22,5)
PARI1,323,402,001,80

Прогноз и ставка

Свернуть

Медведев с первого же турнира в 2026 году дал понять, что серьезно настроен на новый сезон. В Брисбене россиянин испытал локальные проблемы только против Майрчзака в четвертьфинале, но тут же исправился и провел хороший матч с Микельсеном, отдав сопернику всего шесть геймов. Тем не менее, Даниил в этот раз был не столь эффективен на подаче, допустив восемь брейк-пойнтов.

Накашима, в отличие от того же Микельсена, не отличается стабильными ударами с задней линии. Козырь американца – эффективная подача и контратакующие действия, но этого едва ли хватит для плотной борьбы с Медведевым, который известен как гроссмейстер на корте, имеющий в арсенале разнообразную тактику.

Полагаем, Медведев максимально решительно настроится на титульное противостояние и не позволит Накашиме действовать в своей манере. Прогнозируем уверенную победу экс-первой ракетки мира в двух сетах за коэффициент 1,90.

