Даниил Медведев – Брэндон Накашима, 11 января: прогноз на финал турнира в Брисбене

Партнерский проект
В воскресенье, 11 января, Даниил Медведев поборется за титул на турнире ATP-250 в Брисбене. В финале россиянину будет противостоять представитель американской школы тенниса Брэндон Накашима. Анализируем предстоящую встречу и выбираем сбалансированную ставку.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Дата / Время: 11.01.2026, не ранее 11:30 по московскому времени
Арена: Queensland Tennis Center, Корт №1 (Брисбен, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE
Даниил Медведев (29 лет, 13-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Брэндон Накашима (24 года, 33-я ракетка мира)
Экс-первая ракетка мира в одиночном разряде. Россиянин является чемпионом US Open-2021, победителем 21 турнира ATP, а также триумфатором Кубка Дэвиса и Кубка ATP. В минувшем сезоне Медведев сменил тренерский штаб, выиграв всего один титул на соревнованиях в Алматы.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Американец в четвертый раз в карьере дошел до финала в ATP-туре. Пиковым достижением Накашимы в мировом рейтинге является 29-я строчка. На турнирах «Большого шлема» его максимальным результатом был выход в четвертый круг Уимблдона (2022) и US Open (2024).
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Медведев ведет в очных встречах со счетом 2:0. В марте 2023-го россиянин переиграл соперника в двух партиях на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, а в прошлом сезоне оказался сильнее в рамках «тысячника» в Мадриде со счетом 2:1.
Медведев является фаворитом предстоящей встречи. Эксперты PARI предложили за победу россиянина коэффициент 1,32. Шансы Накашимы оцениваются в 3,40.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI
БК PARI склоняется к тому, что поединок между игроками может выйти скоротечным. Коэффициент на ТБ 22,5 составляет 2,00. ТМ 22,5 - 1,80.
Медведев с первого же турнира в 2026 году дал понять, что серьезно настроен на новый сезон. В Брисбене россиянин испытал локальные проблемы только против Майрчзака в четвертьфинале, но тут же исправился и провел хороший матч с Микельсеном, отдав сопернику всего шесть геймов. Тем не менее, Даниил в этот раз был не столь эффективен на подаче, допустив восемь брейк-пойнтов.
Накашима, в отличие от того же Микельсена, не отличается стабильными ударами с задней линии. Козырь американца – эффективная подача и контратакующие действия, но этого едва ли хватит для плотной борьбы с Медведевым, который известен как гроссмейстер на корте, имеющий в арсенале разнообразную тактику.
Полагаем, Медведев максимально решительно настроится на титульное противостояние и не позволит Накашиме действовать в своей манере. Прогнозируем уверенную победу экс-первой ракетки мира в двух сетах за коэффициент 1,90.