Даниил Медведев – Брэндон Накашима, 11 января: прогноз на финал турнира в Брисбене

Медведев с первого же турнира в 2026 году дал понять, что серьезно настроен на новый сезон. В Брисбене россиянин испытал локальные проблемы только против Майрчзака в четвертьфинале, но тут же исправился и провел хороший матч с Микельсеном, отдав сопернику всего шесть геймов. Тем не менее, Даниил в этот раз был не столь эффективен на подаче, допустив восемь брейк-пойнтов.

Накашима, в отличие от того же Микельсена, не отличается стабильными ударами с задней линии. Козырь американца – эффективная подача и контратакующие действия, но этого едва ли хватит для плотной борьбы с Медведевым, который известен как гроссмейстер на корте, имеющий в арсенале разнообразную тактику.

Полагаем, Медведев максимально решительно настроится на титульное противостояние и не позволит Накашиме действовать в своей манере. Прогнозируем уверенную победу экс-первой ракетки мира в двух сетах за коэффициент 1,90.