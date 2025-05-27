Даниил Медведев — Кэмерон Норри, 27 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

Старт Медведева на «Ролан Гаррос» — всегда интригующая история. А в нынешнем сезоне предсказать качество игры россиянина и его результаты вдвойне сложнее. И надо признать, что соперник для первого круга отнюдь не проходной.

Конечно, в целом в карьере Норри явный спад в последние годы, но это всё ещё опытный и мастеровитый теннисист, способный доставить неудобства даже топовым соперникам. Да и грунтовый сезон складывается для британца довольно неплохо.

Впрочем, Медведев, разумеется, видится явным номинальным фаворитом. В его пользу говорит и разгромная статистика личных встреч — во всех четырех матчах с Норри россиянин отдавал ему не более шести геймов. И их первая игра на грунте состоялась меньше месяца назад в Риме и также завершилась уверенной победой Медведева.

Резюмируя, всё-таки верим в успешный старт россиянина. Вероятно, локальные трудности у него возникнут, но всё же максимум Норри, пожалуй, — один выигранный сет.