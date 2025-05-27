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26 мая 8:39ГлавнаяПрогнозыТеннисРолан Гаррос

Даниил Медведев — Кэмерон Норри, 27 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

2,5 недели назад россиянин уже обыгрывал британца на грунте
Александр Бокулёв

Первая ракетка России Даниил Медведев начнет выступление на Открытом чемпионате Франции 2025 года матчем с британцем Кэмероном Норри. Оправдает ли фаворит свой статус?

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Дата / Время: 27.05.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Roland Garros» (Париж, Франция)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline 

Турнирная сетка

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Победитель этого матча встретится во втором круге с сильнейшим из пары Александр Ковачевич (США) — Федерико-Агустин Гомес (Аргентина).

Даниил Медведев

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29 лет, 11-я ракетка мира, 11-й номер посева

Бывшая первая ракетка мира. Победитель 19 турниров ATP, в том числе одного грунтового. Также выиграл один мэйджор — US Open 2021 года. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Марселе и Индиан-Уэллсе, четвертьфинала в Дохе, Дубае и Мадриде, вылетел во втором круге Australian Open. Всего в 2025 году одержал 18 побед при 10 поражениях. Лучший результат на «Ролан Гаррос» показал в 2021-м, когда дошел до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетел в четвертом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Кэмерон Норри

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29 лет, 81-я ракетка мира

Бывшая восьмая ракетка мира. Победитель пяти турниров ATP, в том числе двух грунтовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до полуфинала в Женеве, а на харде пробивался в четвертьфинал в Гонконге и Делрей-Бич. На Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал 13 побед при 12 поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показывал в период с 2021-го по 2023-й, когда доходил до третьего круга. В прошлом сезоне вылетел в стартовом раунде.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперники провели четыре официальных очных матча — три на харде и один на грунте. Все в двух сетах выиграл Медведев.

Ставки на исход

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Букмекеры считают россиянина явным фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,23 на его победу и 4,20 на успех британца.

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Ставки на тоталы

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Единственный очный матч спортсменов на грунте продлился 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,91 на ТБ (35,5) и 1,89 на ТМ (35,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа МедведеваПобеда НорриТБ (35,5)ТМ (35,5)
WINLINE1,234,201,911,89

Прогноз и ставка

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Старт Медведева на «Ролан Гаррос» — всегда интригующая история. А в нынешнем сезоне предсказать качество игры россиянина и его результаты вдвойне сложнее. И надо признать, что соперник для первого круга отнюдь не проходной. 

Конечно, в целом в карьере Норри явный спад в последние годы, но это всё ещё опытный и мастеровитый теннисист, способный доставить неудобства даже топовым соперникам. Да и грунтовый сезон складывается для британца довольно неплохо.

Впрочем, Медведев, разумеется, видится явным номинальным фаворитом. В его пользу говорит и разгромная статистика личных встреч — во всех четырех матчах с Норри россиянин отдавал ему не более шести геймов. И их первая игра на грунте состоялась меньше месяца назад в Риме и также завершилась уверенной победой Медведева.

Резюмируя, всё-таки верим в успешный старт россиянина. Вероятно, локальные трудности у него возникнут, но всё же максимум Норри, пожалуй, — один выигранный сет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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