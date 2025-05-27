Даниил Медведев — Кэмерон Норри, 27 мая: прогноз на матч «Ролан Гаррос»

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Первая ракетка России Даниил Медведев начнет выступление на Открытом чемпионате Франции 2025 года матчем с британцем Кэмероном Норри. Оправдает ли фаворит свой статус?
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Дата / Время: 27.05.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Roland Garros» (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Победитель этого матча встретится во втором круге с сильнейшим из пары Александр Ковачевич (США) — Федерико-Агустин Гомес (Аргентина).
29 лет, 11-я ракетка мира, 11-й номер посева
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 19 турниров ATP, в том числе одного грунтового. Также выиграл один мэйджор — US Open 2021 года. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала в Марселе и Индиан-Уэллсе, четвертьфинала в Дохе, Дубае и Мадриде, вылетел во втором круге Australian Open. Всего в 2025 году одержал 18 побед при 10 поражениях. Лучший результат на «Ролан Гаррос» показал в 2021-м, когда дошел до четвертьфинала. В прошлом сезоне вылетел в четвертом круге.
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29 лет, 81-я ракетка мира
Бывшая восьмая ракетка мира. Победитель пяти турниров ATP, в том числе двух грунтовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до полуфинала в Женеве, а на харде пробивался в четвертьфинал в Гонконге и Делрей-Бич. На Australian Open вылетел в первом круге. Всего в 2025 году одержал 13 побед при 12 поражениях. На «Ролан Гаррос» лучший результат показывал в период с 2021-го по 2023-й, когда доходил до третьего круга. В прошлом сезоне вылетел в стартовом раунде.
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Соперники провели четыре официальных очных матча — три на харде и один на грунте. Все в двух сетах выиграл Медведев.
Букмекеры считают россиянина явным фаворитом предстоящего матча. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,23 на его победу и 4,20 на успех британца.
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Единственный очный матч спортсменов на грунте продлился 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,91 на ТБ (35,5) и 1,89 на ТМ (35,5).
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Старт Медведева на «Ролан Гаррос» — всегда интригующая история. А в нынешнем сезоне предсказать качество игры россиянина и его результаты вдвойне сложнее. И надо признать, что соперник для первого круга отнюдь не проходной.
Конечно, в целом в карьере Норри явный спад в последние годы, но это всё ещё опытный и мастеровитый теннисист, способный доставить неудобства даже топовым соперникам. Да и грунтовый сезон складывается для британца довольно неплохо.
Впрочем, Медведев, разумеется, видится явным номинальным фаворитом. В его пользу говорит и разгромная статистика личных встреч — во всех четырех матчах с Норри россиянин отдавал ему не более шести геймов. И их первая игра на грунте состоялась меньше месяца назад в Риме и также завершилась уверенной победой Медведева.
Резюмируя, всё-таки верим в успешный старт россиянина. Вероятно, локальные трудности у него возникнут, но всё же максимум Норри, пожалуй, — один выигранный сет.
Партнерский проект