Даниил Медведев — Райлли Опелка, 23 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Вашингтоне

23 июля свой первый матч на турнире в Вашингтоне проведет Даниил Медведев, соперником которого станет Райлли Опелка. Россиянин в столице США получил восьмой номер посева и был освобожден от участия в первом круге. Его американский соперник в предыдущем раунде переиграл соотечественника Мерфи Кассона, пробившегося в основную сетку турнира через квалификацию. Опелка, рост которого составляет 211 см, является одним из самых высоких теннисистов в истории. Оцениваем шансы противников и котировки.

Дата / Время: 23.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Даниил Медведев (29 лет, 14-я ракетка мира)

1-й круг: освобожден

Райлли Опелка (27 лет, 74-я ракетка мира)