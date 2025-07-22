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22 июля 9:14ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Даниил Медведев — Райлли Опелка, 23 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Вашингтоне

Россиянин сыграет с американским гигантом
Руслан Ипполитов

23 июля свой первый матч на турнире в Вашингтоне проведет Даниил Медведев, соперником которого станет Райлли Опелка. Россиянин в столице США получил восьмой номер посева и был освобожден от участия в первом круге. Его американский соперник в предыдущем раунде переиграл соотечественника Мерфи Кассона, пробившегося в основную сетку турнира через квалификацию. Опелка, рост которого составляет 211 см, является одним из самых высоких теннисистов в истории. Оцениваем шансы противников и котировки.

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Дата / Время: 23.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Даниил Медведев (29 лет, 14-я ракетка мира)

  • 1-й круг: освобожден

Райлли Опелка (27 лет, 74-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Мерфи Кассон (США, 185) — 7:6, 6:7, 6:3

Даниил Медведев (Россия)

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Экс-первая ракетка мира в одиночном разряде. Победитель Открытый чемпионат США-2021. Финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победитель Итогового турнира ATP-2020. Финалист Итогового турнира ATP-2021 года. Победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде. Обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP-2021 года в составе сборной России. Двукратный обладатель Кубка Лэйвера в составе сборной Европы.

В текущем сезоне выиграл 23 матча, потерпев 14 поражений. Финалист турнира в Галле (трава). Полуфиналист турниров в Индиан-Уэллсе (хард), Марселе (хард). Четвертьфиналист турниров в Хертогенбосхе (трава), Мадриде (грунт), Дубае (хард), Дохе (хард). 

На Уимблдоне вылетел в первом раунде. На «Ролан Гаррос» проиграл в первом круге. На Australian Open выбыл после второго матча.

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Райлли Опелка (США)

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Победитель четырех турниров ATP в одиночном разряде. Победитель юниорского Уимблдона-2015. Финалист юниорского Уимблдона-2015 в парном разряде. Экс-четвёртая ракетка мира в юниорском рейтинге. Лучшее место в рейтинге АТР за карьеру - 17.

В 2025 году выиграл 18 и проиграл 14 матчей. Полуфиналист турнира в Хертогенбосхе (трава). Четвертьфиналист турнира в Далласе (хард). 

Ну Уимблдоне вылетел во втором круге. На «Ролан Гаррос» не смог преодолеть барьер второго раунда. На Открытом чемпионате Австралии такой же результат.

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Личные встречи

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Соперники ранее провели 6 очных матчей. 4 встречи выиграл Медведев, 2 - Опелка. Последний раз теннисисты играли друг с другом месяц назад в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе (трава). Победу праздновал американец - 7:6, 7:6. Преимущество россиянина на харде - 3:1. 

Ставки на исход

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БК FONBET не сомневается в разгромной победе россиянина, что подчеркивают коэффициенты в линиях. Вероятность победы Медведева оценена довольно скромным коэфом 1.30. Сыгравшая ставка на американца сулит победителю множитель 3.50.

Ставки на тотал

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Тотал меньше 24.5 (не больше 24 геймов) и тотал больше 24.5 идут в букмекерской линии с одним коэффициентом - 1.90.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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 Победа РублеваПобеда КовачевичаТБ (24.5)ТМ (24.5)
FONBET1.303,501.901.90

Прогноз и ставка

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Высоченный (211 см) Опелка, некогда входивший в топ-20 АТР, соперник не из простых. Чуть больше месяца назад российский и американский теннисисты встречались в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе, и тогда в двух сетах, пусть и с огромным трудом, победил Опелка (7:6, 7:6). Но та игра состоялась на травяном корте, а теперь хардовое покрытие.

На турнирах серии Большого шлема в этом сезоне Даниил выступает не лучшим образом, а вот на соревнованиях более низкого уровня периодически добирается до высоких стадий плей-офф. На стороне событий  американца будут местные трибуны, что обязательно добавит Райлли сил. Не факт, что имя победителя определится в двух сетах. Полагаем, что соперникам придется отыграть все три максимально возможных сета.

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