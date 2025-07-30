Даниил Медведев — Алексей Попырин, 1 августа: прогноз на матч турнира в Торонто

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В ночь на пятницу, 1 августа, по московскому времени Даниил Медведев поборется за выход в четвертый круг хардового турнира ATP 1000 в канадском Торонто с австралийцем Алексеем Попыриным. Сумеет ли вторая ракетка России продолжить борьбу за титул?
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Дата / Время: 01.08.2025, не ранее 03:00 по московскому времени
Арена: Aviva Center, Центральный корт (Торонто, Канада)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Даниил Медведев (29 лет, 14-я ракетка мира, 10-й номер посева)
Алексей Попырин (25 лет, 26-я ракетка мира, 18-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшим из пары Александр Мюллер (Франция, 29) — Хольгер Руне (Дания, 5)
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 19 турниров ATP, в том числе 17 хардовых. Также выиграл один мэйджор — US Open 2021 года. В нынешнем сезоне дошел до финала в Галле, полуфинала в Марселе и Индиан-Уэллсе, четвертьфинала в Дохе, Дубае, Мадриде и Вашингтоне. На Australian Open вылетел во втором круге, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне — в первом. Всего в 2025 году одержал 26 побед при 15 поражениях. Турнир в Торонто выиграл в 2021-м, в прошлом сезоне на этих соревнованиях вылетел во втором круге.
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На уровне ATP выиграл три турнира, в том числе два хардовых. В нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала в Монте-Карло и Женеве, на Australian Open и Уимблдоне вылетел в первом круге, на «Ролан Гаррос» — в четвертом. Всего в 2025 году одержал 13 побед при 16 поражениях.
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Соперники провели пять официальных очных матчей. Медведев выиграл единственные встречи на грунте и траве. На харде россиянин одержал две победы, австралиец — одну.
Букмекеры считают Медведева явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,31 на победу россиянина и 3,45 на успех австралийца.
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Единственный очный матч спортсменов в нынешнем сезоне продлился 17 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,94 на ТБ (22,5) и 1,86 на ТМ (22,5).
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Для обоих спортсменов сезон складывается тяжело. При этом базово уровень Медведева выше, что подтверждается и результатами. Однако старт в Торонто у обоих получился похожим — не самым уверенным.
При этом в целом данный турнир можно считать успешным для россиянина. Да и по личным встречам у него явное преимущество над австралийцем. Но Медведев успел приучить к тому, что ставки в его пользу — всё более серьезный риск.
Резюмируя, в данном случае не ждем, что россиянин снесет соперника. Полагаем, как минимум в первом сете борьба будет упорной — неслучайно во втором круге оба завершили стартовые отрезки на тай-брейке. Пробуем заиграть ТБ (9,5) в первом сете.