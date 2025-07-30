Даниил Медведев — Алексей Попырин, 1 августа: прогноз на матч турнира в Торонто

Для обоих спортсменов сезон складывается тяжело. При этом базово уровень Медведева выше, что подтверждается и результатами. Однако старт в Торонто у обоих получился похожим — не самым уверенным.

При этом в целом данный турнир можно считать успешным для россиянина. Да и по личным встречам у него явное преимущество над австралийцем. Но Медведев успел приучить к тому, что ставки в его пользу — всё более серьезный риск.

Резюмируя, в данном случае не ждем, что россиянин снесет соперника. Полагаем, как минимум в первом сете борьба будет упорной — неслучайно во втором круге оба завершили стартовые отрезки на тай-брейке. Пробуем заиграть ТБ (9,5) в первом сете.