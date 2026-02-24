Даниил Медведев – Цзюньчэн Шан, 24 февраля: прогноз на первый круг турнира в Дубае

Партнерский проект
Российский теннисист Даниил Медведев и представитель Китая Цзюньчэн Шан скрестят ракетки во второй раз за последнюю неделю. На старте турнира в Дохе Медведев не испытал особых проблем, переиграв оппонента в двух сетах. Есть ли место интриге в Дубае?
Дата / Время: 24.02.2026, не ранее 10:00 по московскому времени
Арена:
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Даниил Медведев (30 лет, 11-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Цзюньчэн Шан (21 год, 262-я ракетка мира)
Экс-лидер мирового рейтинга в одиночном разряде, финалист пяти турниров «Большого шлема», обладатель 22 титулов на уровне ATP. В текущей кампании россиянин одержал победу на соревнованиях в Брисбене и дошел до четвертого круга австралийского мэйджора. В прошлом году на турнире в Дубае завершил борьбу на стадии четвертьфинала.
За карьеру выиграл один турнир ATP в одиночном разряде. В октябре 2024 года установил карьерный максимум, расположившись на 47-й строчке в мировом рейтинге. Китайский теннисист пропустил внушительную часть минувшего сезона на фоне травмы.
Неделю назад Медведев в двух сетах выиграл единственный очный матч.
Аналитики PARI высоко оценили шансы Медведева повторно победить китайского спортсмена. На проход экс-первой ракетки мира во второй круг дают коэффициент 1,25. Успех Шана оценивается в 4,00.
Букмекеры ожидают, что минимум одна партия может затянуться или вовсе перейти в экстра-гейм. В линии PARI коэффициент на ТБ (20,5) по геймам составляет 1,55, на ТМ (20,5) - 2,25.
Неделю назад Медведев не встретил серьезного сопротивления со стороны Шана. Россиянин был предельно сконцентрирован в затяжных розыгрышах и уверенно смотрелся на подаче. Было заметно, что Шан уступает в скорости и в силе ударов.
По ходу карьеры Даниил успешно играет против представителей Поднебесной, одержав восемь побед при всего двух неудачах. Шан – весьма талантливый игрок, и в своей лучшей физической форме способен потягаться даже с топовыми соперниками. Тем не менее, 21-летний теннисист только набирает оптимальные кондиции. Считаем, что и на этот раз Медведев доведет дело до уверенной победы.