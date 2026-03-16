Даниил Медведев – Янник Синнер, 15 марта: прогноз на финал турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянин Даниил Медведев в третий раз в карьере дошел до финала хардового турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе. Последней преградой на пути к титулу будет итальянец Янник Синнер. Сумеет ли Медведев вслед за первой ракеткой мира обыграть и вторую?
Дата / Время: 15.03.2026, не ранее 23:50 по московскому времени
Арена: Indian Wells Tennis Garden, Корт №1 (Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Даниил Медведев (30 лет, 11-я ракетка мира, 11-й номер посева)
Янник Синнер (24 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 22 турниров ATP, в том числе 20 хардовых. Также выиграл один мэйджор – US Open 2021 г. В нынешнем сезоне на харде взял титулы в Брисбене и Дубае, а на Australian Open дошел до четвертого круга. Всего в 2026 г. одержал 18 побед при трех поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе уже повторил лучшие результаты 2023 и 2024 гг., когда в финалах проигрывал Алькарасу. В прошлом сезоне вылетел в полуфинале.
Бывшая первая ракетка мира. Победитель 20 турниров ATP, в том числе 18 хардовых. Также выиграл четыре мэйджора – два Australian Open, US Open и Уимблдон. В нынешнем сезоне дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии и суммарно одержал 12 побед при двух поражениях. На турнире в Индиан-Уэллсе уже показал свой лучший результат. В прошлом сезоне пропустил эти соревнования.
Спортсмены ранее провели 15 официальных очных матчей. Единственную встречу на траве выиграл Медведев. На харде он одержал шесть побед, Синнер – восемь.
Букмекеры считают явным фаворитом итальянца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,24 на его победу и 4,50 на успех россиянина.
Букмекеры ожидают, что финал продлится не менее двух десятков геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,87 на ТБ (21,5) и 1,93 на ТМ (21,5).
Приятно было ошибиться с прогнозом на полуфинал Медведева. Россиянин напомнил праймовую версию себя и нанес Алькарасу первое поражение в сезоне. В итоге у Медведева уже девять подряд побед без проигранных сетов. Это серьезная заявка на титул в Индиан-Уэллсе даже при наличии соперника в лице Синнера.
Разница в коэффициентах букмекеров при этом на уровне последних лет – с явным перекосом в сторону итальянца. Кажется, это хороший вариант, чтобы воспользоваться котировками на Медведева. Синнер тоже хорош на нынешнем турнире, но точно не настолько лучше россиянина, как рисуют букмекеры. Ждем борьбу минимум на 20 геймов.