Элизе Мертенс — Екатерина Александрова, 14 июня: прогноз на полуфинал турнира в Хертогенбосе

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В субботу, 14 июня, в полуфинале травяного турнира WTA 250 в нидерландском Хертогенбосе россиянка Екатерина Александрова встретится с бельгийкой Элизе Мертенс. Кто окажется сильнее в этом противостоянии?
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Дата / Время: 14.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени
Арена: «Autotron convention center», Центральный корт (Хертогенбос, Нидерланды)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Элизе Мертенс (29 лет, 25-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Екатерина Александрова (30 лет, 19-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Элизабетта Коччаретто (Италия)
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Индивидуально выиграла девять титулов WTA, но ни одного травяного. В нынешнем сезоне взяла трофей на харде в Сингапуре, в Хобарте дошла до финала, на Australian Open вылетела во втором круге, а на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в 2025 году одержала 24 победы при 11 поражениях. На турнире в Хертогенбосе лучший результат показала в 2016-м, когда дошла до четвертьфинала. В прошлом году вылетела в первом круге.
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На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, в том числе два травяных. В нынешнем сезоне взяла титул на харде в Линце, дошла до полуфинала в Дохе (хард), Чарльстоне и Штутгарте (оба — грунт), на Australian Open вылетела в первом круге, на «Ролан Гаррос» — в четвертом. Всего в 2025 году одержала 23 победы при 11 поражениях. Турнир в Хертогенбосе выигрывала в 2022-м и 2023-м. В прошлом сезоне вылетела в полуфинале.
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Соперницы провели четыре официальных очных матча. Россиянка одержала победу в единственной встрече на траве. На харде она выиграла дважды, Мертенс — один раз.
Букмекеры считают россиянку фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,78 на её победу и 2,05 на успех бельгийки.
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Единственный очный матч спортсменок в нынешнем сезоне продлился 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,75 на ТБ (21,5) и 2,04 на ТМ (21,5).
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Александрова проводит прекрасный сезон и продолжает удерживать отличную форму и после перехода с грунта на траву. В Хертогенбосе она дважды брала титул и традиционно хороша на местных кортах. Однако в четвертьфинале с Кудерметовой россиянке было непросто, и после проигранного первого сета пришлось переламывать матч.
Мертенс же в Хертогенбосе просто крушит соперниц. В каждом из матчей она вешала по «баранке» и в итоге не отдала ни сета, проиграв суммарно лишь 11 геймов. Форма бельгийки явно хороша, и трудно ожидать одностороннюю победу от Александровой, даже если она и пробьется в финал.
Похоже, нас ждет борьба, в которой выбирать фаворитку не будем. Попробуем заиграть ТБ (20,5).