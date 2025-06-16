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13 июня 17:04ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Элизе Мертенс — Екатерина Александрова, 14 июня: прогноз на полуфинал турнира в Хертогенбосе

Россиянка традиционно хороша на этих соревнованиях
Александр Бокулёв

В субботу, 14 июня, в полуфинале травяного турнира WTA 250 в нидерландском Хертогенбосе россиянка Екатерина Александрова встретится с бельгийкой Элизе Мертенс. Кто окажется сильнее в этом противостоянии?

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Дата / Время: 14.06.2025, не ранее 12:00 по московскому времени

Арена: «Autotron convention center», Центральный корт (Хертогенбос, Нидерланды)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline 

Турнирная сетка

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Элизе Мертенс (29 лет, 25-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: Виктория Томова (Болгария) — 6:4, 6:0
  • 2-й круг: Мария Саккари (Греция) — 6:3, 6:0
  • 1/4 финала: Юань Юэ (Китай) — 6:0, 6:4

Екатерина Александрова (30 лет, 19-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: Мариам Болквадзе (Грузия) — 6:3, 6:4
  • 2-й круг: Анна Блинкова (Россия) — 6:0, 7:5
  • 1/4 финала: Вероника Кудерметова (Россия, 8) — 5:7, 6:4, 6:2

Победительница этого матча встретится в финале с сильнейшей из пары Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Элизабетта Коччаретто (Италия)

Элизе Мертенс

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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Индивидуально выиграла девять титулов WTA, но ни одного травяного. В нынешнем сезоне взяла трофей на харде в Сингапуре, в Хобарте дошла до финала, на Australian Open вылетела во втором круге, а на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в 2025 году одержала 24 победы при 11 поражениях. На турнире в Хертогенбосе лучший результат показала в 2016-м, когда дошла до четвертьфинала. В прошлом году вылетела в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Екатерина Александрова

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На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, в том числе два травяных. В нынешнем сезоне взяла титул на харде в Линце, дошла до полуфинала в Дохе (хард), Чарльстоне и Штутгарте (оба — грунт), на Australian Open вылетела в первом круге, на «Ролан Гаррос» — в четвертом. Всего в 2025 году одержала 23 победы при 11 поражениях. Турнир в Хертогенбосе выигрывала в 2022-м и 2023-м. В прошлом сезоне вылетела в полуфинале.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели четыре официальных очных матча. Россиянка одержала победу в единственной встрече на траве. На харде она выиграла дважды, Мертенс — один раз.

Ставки на исход

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Букмекеры считают россиянку фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,78 на её победу и 2,05 на успех бельгийки.

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Ставки на тоталы

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Единственный очный матч спортсменок в нынешнем сезоне продлился 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,75 на ТБ (21,5) и 2,04 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа МертенсПобеда АлександровойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE2,051,781,752,04

Прогноз и ставка

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Александрова проводит прекрасный сезон и продолжает удерживать отличную форму и после перехода с грунта на траву. В Хертогенбосе она дважды брала титул и традиционно хороша на местных кортах. Однако в четвертьфинале с Кудерметовой россиянке было непросто, и после проигранного первого сета пришлось переламывать матч.

Мертенс же в Хертогенбосе просто крушит соперниц. В каждом из матчей она вешала по «баранке» и в итоге не отдала ни сета, проиграв суммарно лишь 11 геймов. Форма бельгийки явно хороша, и трудно ожидать одностороннюю победу от Александровой, даже если она и пробьется в финал.

Похоже, нас ждет борьба, в которой выбирать фаворитку не будем. Попробуем заиграть ТБ (20,5).

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