Элизе Мертенс — Екатерина Александрова, 14 июня: прогноз на полуфинал турнира в Хертогенбосе

Александрова проводит прекрасный сезон и продолжает удерживать отличную форму и после перехода с грунта на траву. В Хертогенбосе она дважды брала титул и традиционно хороша на местных кортах. Однако в четвертьфинале с Кудерметовой россиянке было непросто, и после проигранного первого сета пришлось переламывать матч.

Мертенс же в Хертогенбосе просто крушит соперниц. В каждом из матчей она вешала по «баранке» и в итоге не отдала ни сета, проиграв суммарно лишь 11 геймов. Форма бельгийки явно хороша, и трудно ожидать одностороннюю победу от Александровой, даже если она и пробьется в финал.

Похоже, нас ждет борьба, в которой выбирать фаворитку не будем. Попробуем заиграть ТБ (20,5).