Мексика - Сербия, 5 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

У мексиканцев явно большие планы на домашний чемпионат мира. Готовится к нему команда многоопытного Хавьера Агирре очень основательно. Никто из участников турнира не наиграл за первое полугодие столько матчей, сколько «трехцветные». И результаты этих игр вызывают уважение: пять побед, две ничьи и ноль поражений. Причем ничьи пришлись на игры с европейскими топами - Португалией (0:0) и Бельгией (1:1). Кажется, что среди трех стран-хозяек ЧМ-2026 именно Мексика имеет наибольшие шансы зайти дальше всех.

А у сербов очередная перестройка. И протекает она очень болезненно. Два выездных матча 2026 года парни Пауновича проиграли с одинаковым счетом 0:3. И если от игры с испанцами, на тот момент первым номером рейтинга ФИФА, чего-то такого можно было ожидать, то разгром от Кабо-Верде наверняка многих удивил, и не только в Сербии. Интересно, что по голу в этом матче забили легионеры РПЛ - Ленини («Краснодар») и Беншимол («Акрон»). Последний гостевой матч прошлого года, в Англии, Сербия тоже проиграла всухую (0:2). Похоже на тенденцию.

Похоже, на легендарной «Ацтеке» в Мехико, если кто и отличится голом, то только одна команда. Наш прогноз на матч: обе забьют - нет.