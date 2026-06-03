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ГлавнаяПрогнозыМексика - Сербия, 5 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Мексика - Сербия, 5 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Обновлено:
Сербы тоже летят в Америку. Но есть нюанс
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Коэффициенты букмекеров

Среди европейских сборных, помимо соседей по бывшему Союзу, российский болельщик особенно внимательно следит за Сербией. Ближайший Кубок мира сербы, как и россияне, пропустят. Америку этим летом они все-таки навестят, но с очень краткосрочным визитом - ради спарринга с мексиканцами. Прикинем шансы команд на успех в этом любопытном межконтинентальном противостоянии.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Мексика

Место в рейтинге ФИФА: 15

05.06.2026, Пт

05:00 МСК

Сербия

Место в рейтинге ФИФА: 39

П1 - 1.30

Х - 4.90

П2 - 9.00

Турнир: товарищеский матч

Стадион:  «Ацтека» (Мехико, Мексика)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Мексика1002-0
Сербия0010-2

Последние пять матчей  сборной Мексики:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.05.2026Мексика

1:0

Австралия

Товарищеский матч

23.05.2026Мексика

2:0

Гана

Товарищеский матч

11.04.2026Мексика

1:1

Бельгия

Товарищеский матч

29.03.2026Мексика

0:0

Португалия

Товарищеский матч

26.02.2026Мексика

4:0

Исландия

Товарищеский матч

Последние пять матчей сборной Сербии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.05.2026Кабо-Верде

3:0

Сербия

Товарищеский матч

31.03.2026Сербия

2:1

Саудовская Аравия

Товарищеский матч

27.03.2026Испания

3:0

Сербия

Товарищеский матч

16.11.2025Сербия

2:1

Латвия

Отбор ЧМ-2026

13.11.2025Англия

2:0

Сербия

Отбор ЧМ-2026

Прогноз на матч

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У мексиканцев явно большие планы на домашний чемпионат мира. Готовится к нему команда многоопытного Хавьера Агирре очень основательно. Никто из участников турнира не наиграл за первое полугодие столько матчей, сколько «трехцветные». И результаты этих игр вызывают уважение: пять побед, две ничьи и ноль поражений. Причем ничьи пришлись на игры с европейскими топами - Португалией (0:0) и Бельгией (1:1). Кажется, что среди трех стран-хозяек ЧМ-2026 именно Мексика имеет наибольшие шансы зайти дальше всех.

А у сербов очередная перестройка. И протекает она очень болезненно. Два выездных матча 2026 года парни Пауновича проиграли с одинаковым счетом 0:3. И если от игры с испанцами, на тот момент первым номером рейтинга ФИФА, чего-то такого можно было ожидать, то разгром от Кабо-Верде наверняка многих удивил, и не только в Сербии. Интересно, что по голу в этом матче забили легионеры РПЛ - Ленини («Краснодар») и Беншимол («Акрон»). Последний гостевой матч прошлого года, в Англии, Сербия тоже проиграла всухую (0:2). Похоже на тенденцию.

Похоже, на легендарной «Ацтеке» в Мехико, если кто и отличится голом, то только одна команда. Наш прогноз на матч: обе забьют - нет. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В России матч покажет онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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В котировках букмекеров предсказуемо наблюдается широкий разброс. Победа хозяев котируется за 1.30, что соответствует примерно 76% вероятности. На успех Сербии можно поставить за 9.00. Удачная ставка на ничью обещает почти пятикратный выигрыш.

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