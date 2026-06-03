Мексика - Сербия, 5 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

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Среди европейских сборных, помимо соседей по бывшему Союзу, российский болельщик особенно внимательно следит за Сербией. Ближайший Кубок мира сербы, как и россияне, пропустят. Америку этим летом они все-таки навестят, но с очень краткосрочным визитом - ради спарринга с мексиканцами. Прикинем шансы команд на успех в этом любопытном межконтинентальном противостоянии.
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Ацтека» (Мехико, Мексика)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Мексика
|1
|0
|0
|2-0
|Сербия
|0
|0
|1
|0-2
Последние пять матчей сборной Мексики:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.05.2026
|Мексика
1:0
Австралия
Товарищеский матч
|23.05.2026
|Мексика
2:0
Гана
Товарищеский матч
|11.04.2026
|Мексика
1:1
Бельгия
Товарищеский матч
|29.03.2026
|Мексика
0:0
Португалия
Товарищеский матч
|26.02.2026
|Мексика
4:0
Исландия
Товарищеский матч
Последние пять матчей сборной Сербии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.05.2026
|Кабо-Верде
3:0
Сербия
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Сербия
2:1
Саудовская Аравия
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Испания
3:0
Сербия
Товарищеский матч
|16.11.2025
|Сербия
2:1
Латвия
Отбор ЧМ-2026
|13.11.2025
|Англия
2:0
Сербия
Отбор ЧМ-2026
У мексиканцев явно большие планы на домашний чемпионат мира. Готовится к нему команда многоопытного Хавьера Агирре очень основательно. Никто из участников турнира не наиграл за первое полугодие столько матчей, сколько «трехцветные». И результаты этих игр вызывают уважение: пять побед, две ничьи и ноль поражений. Причем ничьи пришлись на игры с европейскими топами - Португалией (0:0) и Бельгией (1:1). Кажется, что среди трех стран-хозяек ЧМ-2026 именно Мексика имеет наибольшие шансы зайти дальше всех.
А у сербов очередная перестройка. И протекает она очень болезненно. Два выездных матча 2026 года парни Пауновича проиграли с одинаковым счетом 0:3. И если от игры с испанцами, на тот момент первым номером рейтинга ФИФА, чего-то такого можно было ожидать, то разгром от Кабо-Верде наверняка многих удивил, и не только в Сербии. Интересно, что по голу в этом матче забили легионеры РПЛ - Ленини («Краснодар») и Беншимол («Акрон»). Последний гостевой матч прошлого года, в Англии, Сербия тоже проиграла всухую (0:2). Похоже на тенденцию.
Похоже, на легендарной «Ацтеке» в Мехико, если кто и отличится голом, то только одна команда. Наш прогноз на матч: обе забьют - нет.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
В котировках букмекеров предсказуемо наблюдается широкий разброс. Победа хозяев котируется за 1.30, что соответствует примерно 76% вероятности. На успех Сербии можно поставить за 9.00. Удачная ставка на ничью обещает почти пятикратный выигрыш.
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