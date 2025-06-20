Алекс Михельсен — Даниил Медведев, 20 июня: прогноз на матч турнира в Галле

20 июня в четвертьфинале травяного турнира ATP 500 в немецком Галле сыграют Алекс Михельсен и Даниил Медведев. Сумеет ли россиянин одержать третью подряд победу на траве и пройти юного американца? До этого соперники встречались лишь однажды, а их матч продолжался всего 11 минут.

Дата / Время: 20.06.2025, не ранее 12:30 по московскому времени

Арена: «Герри Вебер Штадион» (Галле, Германия)

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