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19 июня 10:19ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Алекс Михельсен — Даниил Медведев, 20 июня: прогноз на матч турнира в Галле

Одержит ли Медведев 401-ю победу в карьере?
Руслан Ипполитов

20 июня в четвертьфинале травяного турнира ATP 500 в немецком Галле сыграют Алекс Михельсен и Даниил Медведев. Сумеет ли россиянин одержать третью подряд победу на траве и пройти юного американца? До этого соперники встречались лишь однажды, а их матч продолжался всего 11 минут.

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Дата / Время: 20.06.2025, не ранее 12:30 по московскому времени

Арена: «Герри Вебер Штадион» (Галле, Германия)

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на ресурсах некоторых официальных букмекеров. 

Турнирная сетка

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Алекс Михельсен (20 лет, 33-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Франсиско Серундоло (Аргентина, 18) — 2:6, 7:5, 6:4
  • 2-й круг: Стефанос Циципас (Греция, 20) — 7:6, 7:5

Даниил Медведев (29 лет, 11-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Даниэль Альтмайер (Германия, 66) — 6:3, 6:3
  • 2-й круг: Кентен Алис (Франция, 50) — 6:2, 7:5

Алекс Михельсен

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Профессионал с 2023 года. Наивысшее место в рейтинге - 32. Побед на турнирах АТР не одерживал. В 2025 году провел 14 матчей, одержав 14 побед и потерпев 14 поражений. Полуфиналист турнира в Делрэй-Бич (хард). Четвертьфиналист турнира в Окленде (хард) и Хьюстоне (грунт). На «Ролан Гаррос» вылетел в первом круге.

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Даниил Медведев

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Победитель US Open-2021. Выиграл 20 турниров ATP. Экс-первая ракетка мира. В текущем сезоне дошел до полуфинальной стадии на турнирах в Индиан-Уэллсе (хард) и Марселе (хард). Четвертьфиналист турниров в Дохе (хард), Дубайе (хард), Мадриде (грунт) и Хертогенбосхе (трава). На Australian Open вылетел во втором круге, на «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в 2025 году одержал 19 побед при 12 поражениях.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Единственная пока встреча соперников состоялась совсем недавно - 10 марта. В 3-м круге Индиан-Уэллса. Матч продолжался всего 11 минут. После того, как Медведев взял два первых гейма, американец снялся с турнира. Причиной было названо пищевое отравление.

Ставки на исход

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Аналитики записным фаворитом видят опытного и куда более именитого россиянина. WINLINE зафиксировал коэффициент 1,51 на победу Медведева. Номинал сыгравшей ставки на Михельсена будет конторой рассчитан по солидному кэфу 2.70.

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Ставки на тоталы

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Статистика личных встреч не поможет, но легкой добычей для Даниила американец стать не должен. Компания WINLINE предлагает 2,02 за ТБ 23,5 и 1,86 за ТМ 23,5.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

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 Победа МихельсенаПобеда МедведеваТБ (23,5)ТМ (23,5)
WINLINE2.701.512.021.86

Прогноз и ставка

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Судя по последним результатам, Михельсен находится в приличной форме. На двух предыдущих стадиях турнира молодой американец выбил стоящих выше него в мировом рейтинге Стефаноса Циципаса и Франсиско Серундоло. Каждая из побед далась Алексу с большим трудом, но он неизменно дожимал соперников. Теперь ему предстоит встреча с противником, который через неделю вернется в первую десятку АТР.

Обыграв во втором круге Кентена Алиса, Медведев одержал 400-ю победу в турнирах АТР, став 10-м действующим игроком, добившимся такого результата. Настроение у Дани, надо полагать, превосходное, но рвать жилы ради победы за 10 дней до старта Уимблдона вряд ли разумно. Сам россиянин, рассуждая о травяных кортах, на которых играется турнир в Галле, отметил, что на траве нет необходимости играть, а достаточно сильно бить. Можно предположить самые разные сценарии предстоящего матча, но, если у Дани удар пойдет, то он вполне может уложиться в два сета. Наш выбор - 0:2 в пользу Медведева, за которые букмекер предлагает довольно щедрый коэффициент.  

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