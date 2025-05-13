Милан — Болонья, 14 мая: где смотреть финал Кубка Италии, прогноз, составы

Для каждой из команд на кону будет стоять не только трофей, но и путевка в еврокубки. По итогам первенства и «Болонья», и «Милан» могут не получить аккредитацию в европейских клубных турнирах. За два тура до финиша Серии А болонцы отстают от еврозоны на одно единственное очко, а миланцы - на три.

Предыдущая встреча соперников завершилась красивой победой «Милана», но не стоит забывать, что матч проходил на «Сан-Сиро». Теперь же «россонери» будут лишь номинальными хозяевами со всеми вытекающими.

«Болонья» демонстрирует довольно привлекательный футбол и не должна проиграть во второй раз за неделю одному и тому же противнику. Наш выбор - победа «Болоньи». Возможно, в дополнительное время или серии пенальти.