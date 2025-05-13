Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
13 мая 8:49ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Италии по футболу

Милан — Болонья, 14 мая: где смотреть финал Кубка Италии, прогноз, составы

Вторая встреча соперников за неделю
Руслан Ипполитов

Противники играли друг с другом меньше недели назад. В том матче 36-го тура Серии А «Милан», уступая по ходу встречи, сумел не только отыграться, но и выиграть. На этот раз миланцы будут лишь номинальными хозяевами поля, ведь матч пройдет на римском «Олимпико». Оцениваем шансы команд перед стартовым свистком.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Милан» (Милан)

14.05.2024, Ср

22:00 МСК

«Болонья» (Болонья)

П1 - 2.95

Х - 3.20

П2 - 2.60

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 7 777 РУБЛЕЙ ОТ ЛИГИ СТАВОК

Турнир:  Кубок Италии, финал

Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Милан» 884754309-238
«Болонья»544788238-309

Последние пять матчей «Милана»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.05.2025«Милан»

3:1

«Болонья»

Серия А

05.05.2025«Дженоа»

1:2

«Милан» 

Серия А

27.04.2025«Венеция»

0:2

«Милан» 

Серия А

23.04.2025«Интер»

0:3

«Милан» 

Кубок Италии

20.04.2025«Милан» 

0:1

«Аталанта»

Серия А

Последние пять матчей «Болоньи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.05.2025«Милан»

3:1

«Болонья»

Серия А

04.05.2025«Болонья»

1:1

«Ювентус»

Серия А

28.04.2025«Удинезе»

0:0

«Болонья»

Серия А

24.04.2025«Болонья»

2:1

«Эмполи»

Кубок Италии

20.04.2025«Болонья»

1:0

«Интер»

Серия А

Последние пять матчей «Милана» и «Болоньи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.05.2025«Милан»

3:1

«Болонья»

Серия А

27.02.2025«Болонья»

2:1

«Милан» 

Серия А

27.01.2024«Милан» 

2:2

«Болонья»

Серия А

21.08.2023«Болонья»

0:2

«Милан» 

Серия А

15.04.2023«Болонья»

1:1

«Милан» 

Серия А

Прогноз на матч

Свернуть

Для каждой из команд на кону будет стоять не только трофей, но и путевка в еврокубки. По итогам первенства и «Болонья», и «Милан» могут не получить аккредитацию в европейских клубных турнирах. За два тура до финиша Серии А болонцы отстают от еврозоны на одно единственное очко, а миланцы - на три.

Предыдущая встреча соперников завершилась красивой победой «Милана», но не стоит забывать, что матч проходил на «Сан-Сиро». Теперь же «россонери» будут лишь номинальными хозяевами со всеми вытекающими.

«Болонья» демонстрирует довольно привлекательный футбол и не должна проиграть во второй раз за неделю одному и тому же противнику. Наш выбор - победа «Болоньи». Возможно, в дополнительное время или серии пенальти.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Общедоступный в России телеканал «МАТЧ!» покажет игру на «Олимпико» в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Милан»: Эмерсон, Абрахам, Соттиль, Бондо (все - травма)

«Болонья»: Ндой, Хольм, Педрола, Миранда (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Болонья»:

Позиция«Милан»

«Болонья»

Позиция

Вратарь16. Меньян

34. Равалья

Вратарь

Защитник46. Габбиа

22. Ликояннис

Защитник

Защитник23. Томори

26. Лукуми

Защитник

Защитник31. Павлович

31. Бекема

Защитник

Полузащитник19. Эрнандес

14. Калабрия

Защитник

Полузащитник29. Фофана

20. Эбишер

Полузащитник

Полузащитник 8. Лофтус-Чик

8. Фройлер 

Полузащитник 

Полузащитник 14. Рейндерс

21. Одгор

Полузащитник

Полузащитник11. Пулишич

30. Домингес

Нападающий

Полузащитник20. Хименес

7. Орсолини

Нападающий

Нападающий9. Йович

24. Даллинга

Нападающий

Главный тренерСержиу Консейсау

Винченцо Итальяно

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Букмекер рассчитает по коэффициенту 2.95 сыгравшую ставку на победу номинальных хозяев поля. Выигрыш гостей котируется за 2.60. Заключить пари на ничью можно за 3.20.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Милан» - «Болонья»?

Самый скромный коэффициент (5.60) предложен за ничью 1:1. Аналитики полагают, что основного времени соперникам для выявления победителя не хватит.

Много ли голов будет в матче «Милан» - «Болонья»?

ТБ 2.5 можно взять за 2.13. На то, что голов будет не больше двух (ТМ 2.5) предлагается поставить с коэффициентом 1.70. На вариант, что забьют обе команды можно заключить пари за 1.84.

Кто действующий обладатель Кубка Италии?

В прошлогоднем финале туринский «Ювентус» с минимальным счетом обыграл «Аталанту» - 1:0.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_6_9afb75c77f.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer262 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_5_deb33b4424.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer262 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_92b3d01477.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer596 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcziya_bcc9768d02.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_pari_7e713a3b5e.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer217 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_vinlaj_554c5e841c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokod_Olimp_9d7e83943f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fribety_betbum_218d744827_ef93fce02e.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f535b66c99.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer596 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных