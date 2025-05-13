Милан — Болонья, 14 мая: где смотреть финал Кубка Италии, прогноз, составы

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Противники играли друг с другом меньше недели назад. В том матче 36-го тура Серии А «Милан», уступая по ходу встречи, сумел не только отыграться, но и выиграть. На этот раз миланцы будут лишь номинальными хозяевами поля, ведь матч пройдет на римском «Олимпико». Оцениваем шансы команд перед стартовым свистком.
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Турнир: Кубок Италии, финал
Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)
Главный арбитр: Маурицио Мариани
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Милан»
|88
|47
|54
|309-238
|«Болонья»
|54
|47
|88
|238-309
Последние пять матчей «Милана»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.05.2025
|«Милан»
3:1
«Болонья»
Серия А
|05.05.2025
|«Дженоа»
1:2
«Милан»
Серия А
|27.04.2025
|«Венеция»
0:2
«Милан»
Серия А
|23.04.2025
|«Интер»
0:3
«Милан»
Кубок Италии
|20.04.2025
|«Милан»
0:1
«Аталанта»
Серия А
Последние пять матчей «Болоньи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.05.2025
|«Милан»
3:1
«Болонья»
Серия А
|04.05.2025
|«Болонья»
1:1
«Ювентус»
Серия А
|28.04.2025
|«Удинезе»
0:0
«Болонья»
Серия А
|24.04.2025
|«Болонья»
2:1
«Эмполи»
Кубок Италии
|20.04.2025
|«Болонья»
1:0
«Интер»
Серия А
Последние пять матчей «Милана» и «Болоньи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.05.2025
|«Милан»
3:1
«Болонья»
Серия А
|27.02.2025
|«Болонья»
2:1
«Милан»
Серия А
|27.01.2024
|«Милан»
2:2
«Болонья»
Серия А
|21.08.2023
|«Болонья»
0:2
«Милан»
Серия А
|15.04.2023
|«Болонья»
1:1
«Милан»
Серия А
Для каждой из команд на кону будет стоять не только трофей, но и путевка в еврокубки. По итогам первенства и «Болонья», и «Милан» могут не получить аккредитацию в европейских клубных турнирах. За два тура до финиша Серии А болонцы отстают от еврозоны на одно единственное очко, а миланцы - на три.
Предыдущая встреча соперников завершилась красивой победой «Милана», но не стоит забывать, что матч проходил на «Сан-Сиро». Теперь же «россонери» будут лишь номинальными хозяевами со всеми вытекающими.
«Болонья» демонстрирует довольно привлекательный футбол и не должна проиграть во второй раз за неделю одному и тому же противнику. Наш выбор - победа «Болоньи». Возможно, в дополнительное время или серии пенальти.
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Общедоступный в России телеканал «МАТЧ!» покажет игру на «Олимпико» в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Милан»: Эмерсон, Абрахам, Соттиль, Бондо (все - травма)
«Болонья»: Ндой, Хольм, Педрола, Миранда (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Болонья»:
|Позиция
|«Милан»
«Болонья»
Позиция
|Вратарь
|16. Меньян
34. Равалья
Вратарь
|Защитник
|46. Габбиа
22. Ликояннис
Защитник
|Защитник
|23. Томори
26. Лукуми
Защитник
|Защитник
|31. Павлович
31. Бекема
Защитник
|Полузащитник
|19. Эрнандес
14. Калабрия
Защитник
|Полузащитник
|29. Фофана
20. Эбишер
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Лофтус-Чик
8. Фройлер
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Рейндерс
21. Одгор
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Пулишич
30. Домингес
Нападающий
|Полузащитник
|20. Хименес
7. Орсолини
Нападающий
|Нападающий
|9. Йович
24. Даллинга
Нападающий
|Главный тренер
|Сержиу Консейсау
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Самый скромный коэффициент (5.60) предложен за ничью 1:1. Аналитики полагают, что основного времени соперникам для выявления победителя не хватит.
ТБ 2.5 можно взять за 2.13. На то, что голов будет не больше двух (ТМ 2.5) предлагается поставить с коэффициентом 1.70. На вариант, что забьют обе команды можно заключить пари за 1.84.
В прошлогоднем финале туринский «Ювентус» с минимальным счетом обыграл «Аталанту» - 1:0.
Партнерский проект