Милан - Фейеноорд, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

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Во вторник и среду определятся оставшиеся восемь участников 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Первыми определят сильнейшего «Милан» с «Фейеноордом». Разбираем линии букмекеров на эту встречу.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Милан» (Италия)
18.02.2025, Вт
20:45 МСК
«Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды)
|П1 - 1.47
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, стыковые матчи, ответный матч
Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия)
Главный судья: еще не определен
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|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Милан»
|1
|0
|2
|1-3
|«Фейеноорд»
|2
|0
|1
|3-1
Последние пять игр «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Милан»
1:0
«Верона»
Серия А
|12.02.2025
|«Фейеноорд»
1:0
«Милан»
Лига чемпионов
|08.02.2025
|«Эмполи»
0:2
«Милан»
Серия А
|05.02.2025
|«Милан»
3:1
«Рома»
Кубок Италии
|02.02.2025
|«Милан»
1:1
«Интер»
Серия А
Последние пять игр «Фейеноорда»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«НАК Бреда»
0:0
«Фейеноорд»
Эредивизия
|12.02.2025
|«Фейеноорд»
1:0
«Милан»
Лига чемпионов
|08.02.2025
|«Фейеноорд»
3:0
«Спарта»
Эредевизия
|05.02.2025
|«ПСВ»
2:0
«Фейеноорд»
Кубок Нидерландов
|02.02.2025
|«Аякс»
2:1
«Фейеноорд»
Эредивизия
18.02.2025. 20:45. «Милан» (Италия) – «Фейеноорд» (Нидерланды). Первый матч - 0:1
18.02.2025. 23:00. «Аталанта» (Италия) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 1:2
18.02.2025. 23:00. «Бавария» (Германия) – «Селтик» (Шотландия). Первый матч - 2:1
18.02.2025. 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Монако» (Монако). Первый матч - 1:0
19.02.2025. 20:45. «Боруссия» Д (Германия) – «Спортинг» (Португалия). Первый матч - 3:0
19.02.2025. 23:00. «Реал» Мадрид (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия). Первый матч - 3:2
19.02.2025. 23:00. «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) – «Ювентус» (Италия). Первый матч - 1:2
19.02.2025. 23:00. ПСЖ (Франция) – «Брест» (Франция). Первый матч - 3:0
Так получилось, что даже после двух поражений подряд «Милан» продолжает борьбу в Лиге чемпионов. Просто первое из них, от загребского «Динамо», он потерпел на финише Общего этапа, а второе, от «Фейеноорда», в первом стыковом матче плей-офф. После относительно неудачного визита в Роттердам (все же 0:1 - не приговор) «россонери» с таким же счетом обыграли «Верону» в Серии А. Даже на седьмом месте в таблице команда Консейсау может рассчитывать на подъем зону ЛЧ, но здесь и сейчас для нее матч жизни - против «Фейеноорда».
У команды Паскаля Боссхарта ситуация в национальной лиге схожая: только четвертое место и призрачные шансы на трофей. Отставание от лидера, ПСВ, составляет 12 очков (пусть и при игре в запасе). Но об этом в «Фейеноорде» подумают в среду утром. А пока все их мысли - на «Сан-Сиро».
Для обеих команд эта игра имеет огромное значение. Ответственность за результат - колоссальная. В таких условиях расслабиться и показать яркий футбол игрокам будет сложно. От них этого никто и не требует - итоговая победа все спишет. У итальянцев четыре из пяти последних матчей были «низовыми», у голландцев - три. Ждем чего-то подобного и во вторник вечером.
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Потери:
«Милан»: Лофтус-Чик, Эмерсон, Флоренци (все - травмы)
«Фейеноорд»: Хартман, Таргаллин, Каррильо (запрет на участие в матчах), Ниувкоп, Хван, Тимбер, Уэда, Бейло, Стенгс, Зерруки, Надже, Траунер (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Фейеноорд»:
|Позиция
|«Милан»
|«Фейеноорд»
Позиция
|Вратарь
|16. Меньян
|22. Велленройтер
Вратарь
|Защитник
|31. Павлович
|26. Рид
Защитник
|Защитник
|23. Томори
|33. Ганцко
Защитник
|Защитник
|32. Уокер
|3. Белен
Защитник
|Защитник
|19. Эрнандес
|7. Модер
Полузащитник
|Полузащитник
|29. Фофана
|14. Пайшао
Полузащитник
|Полузащитник
|80. Муса
|27. Миламбо
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Рейндерс
|23. Мусса
Полузащитник
|Нападающий
|11. Пулишич
|19. Карранса
Нападающий
|Нападающий
|20. Хименес
|17. Иванушец
Нападающий
|Нападающий
|90. Абрахам
|16. Буэно
Нападающий
|Главный тренер
|Сержиу Консейсау
|Паскаль Боссхарт
Главный тренер
Несмотря на поражение итальянцев неделю тому, аналитики БК PARI установили скромный коэффициент на их победу в ответном матче - 1.47. Успех гостей котируется более чем в четыре раза выше (6.50). В случае же ничьей в основное время контора умножит номинал ставки на 4.60.
Исходя из котировок букмекеров, наиболее вероятный счет этого матча - 1:0 или 2:1. На это событие можно поставить с котировкой 8.50.
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Потенциальные соперники этих команд в следующем раунде уже известны - это «Интер» или «Арсенал».
Партнерский проект