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16 февраля 4:10ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Милан - Фейеноорд, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Миланское дерби - в 1/8 финала ЛЧ?
Валентин Васильев

Во вторник и среду определятся оставшиеся восемь участников 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Первыми определят сильнейшего «Милан» с «Фейеноордом». Разбираем линии букмекеров на эту встречу.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Милан» (Италия)

18.02.2025, Вт

20:45 МСК

 «Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды)

П1 - 1.47

Х - 4.60

П2 - 6.50

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, стыковые матчи, ответный матч

Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия)

Главный судья: еще не определен

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Форма команд

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 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Милан»1021-3
«Фейеноорд»2013-1

Последние пять игр «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Милан»

1:0

«Верона»

Серия А

12.02.2025«Фейеноорд»

1:0

«Милан»

Лига чемпионов

08.02.2025«Эмполи»

0:2

«Милан»

Серия А

05.02.2025«Милан»

3:1

«Рома»

Кубок Италии

02.02.2025«Милан»

1:1

«Интер»

Серия А

Последние пять игр «Фейеноорда»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«НАК Бреда»

0:0

«Фейеноорд»

Эредивизия

12.02.2025«Фейеноорд»

1:0

«Милан»

Лига чемпионов

08.02.2025«Фейеноорд»

3:0

«Спарта»

Эредевизия

05.02.2025«ПСВ»

2:0

«Фейеноорд»

Кубок Нидерландов

02.02.2025«Аякс»

2:1

«Фейеноорд»

Эредивизия

Календарь и результаты матчей

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Плей-офф. Ответные матчи

18.02.2025.  20:45. «Милан» (Италия) – «Фейеноорд» (Нидерланды). Первый матч - 0:1
18.02.2025.  23:00. «Аталанта» (Италия) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 1:2
18.02.2025.  23:00. «Бавария» (Германия) – «Селтик» (Шотландия). Первый матч - 2:1
18.02.2025.  23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Монако» (Монако). Первый матч - 1:0
19.02.2025.  20:45. «Боруссия» Д (Германия) – «Спортинг» (Португалия). Первый матч - 3:0
19.02.2025.  23:00. «Реал» Мадрид (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия). Первый матч - 3:2  
19.02.2025.  23:00. «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) – «Ювентус» (Италия). Первый матч - 1:2
19.02.2025.  23:00. ПСЖ (Франция) – «Брест» (Франция). Первый матч - 3:0

Прогноз на матч

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Так получилось, что даже после двух поражений подряд «Милан» продолжает борьбу в Лиге чемпионов. Просто первое из них, от загребского «Динамо», он потерпел на финише Общего этапа, а второе, от «Фейеноорда», в первом стыковом матче плей-офф. После относительно неудачного визита в Роттердам (все же 0:1 - не приговор) «россонери» с таким же счетом обыграли «Верону» в Серии А. Даже на седьмом месте в таблице команда Консейсау может рассчитывать на подъем зону ЛЧ, но здесь и сейчас для нее матч жизни - против «Фейеноорда».

У команды Паскаля Боссхарта ситуация в национальной лиге схожая: только четвертое место и призрачные шансы на трофей. Отставание от лидера, ПСВ, составляет 12 очков (пусть и при игре в запасе). Но об этом в «Фейеноорде» подумают в среду утром. А пока все их мысли - на «Сан-Сиро».

Для обеих команд эта игра имеет огромное значение. Ответственность за результат - колоссальная. В таких условиях расслабиться и показать яркий футбол игрокам будет сложно. От них этого никто и не требует - итоговая победа все спишет. У итальянцев четыре из пяти последних матчей были «низовыми», у голландцев - три. Ждем чего-то подобного и во вторник вечером.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери:

«Милан»: Лофтус-Чик, Эмерсон, Флоренци (все - травмы)

«Фейеноорд»: Хартман, Таргаллин, Каррильо (запрет на участие в матчах), Ниувкоп, Хван, Тимбер, Уэда, Бейло, Стенгс, Зерруки, Надже, Траунер (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Фейеноорд»:

Позиция«Милан»«Фейеноорд»

Позиция

Вратарь16. Меньян22. Велленройтер

Вратарь

Защитник31. Павлович26. Рид

Защитник

Защитник23. Томори33. Ганцко

Защитник

Защитник32. Уокер3. Белен

Защитник

Защитник19. Эрнандес7. Модер

Полузащитник

Полузащитник 29. Фофана14. Пайшао

Полузащитник 

Полузащитник 80. Муса27. Миламбо

Полузащитник 

Полузащитник14. Рейндерс23. Мусса

Полузащитник

Нападающий11. Пулишич19. Карранса

Нападающий

Нападающий20. Хименес17. Иванушец

Нападающий

Нападающий90. Абрахам16. Буэно

Нападающий

Главный тренерСержиу КонсейсауПаскаль Боссхарт

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Несмотря на поражение итальянцев неделю тому, аналитики БК PARI установили скромный коэффициент на их победу в ответном матче - 1.47. Успех гостей котируется более чем в четыре раза выше (6.50). В случае же ничьей в основное время контора умножит номинал ставки на 4.60.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Милан» - «Фейеноорд»?

Исходя из котировок букмекеров, наиболее вероятный счет этого матча - 1:0 или 2:1. На это событие можно поставить с котировкой 8.50.

Где смотреть бесплатно матч «Милан» - «Фейеноорд»?

В Okko можно оформить пробную подписку на спортивный пакет всего за 1 рубль. В него входят все еврокубковые матчи.

На кого выходит победитель пары «Милан» - «Фейеноорд» в 1/8 финала?

Потенциальные соперники этих команд в следующем раунде уже известны - это «Интер» или «Арсенал».

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