Милан - Фейеноорд, 18 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Так получилось, что даже после двух поражений подряд «Милан» продолжает борьбу в Лиге чемпионов. Просто первое из них, от загребского «Динамо», он потерпел на финише Общего этапа, а второе, от «Фейеноорда», в первом стыковом матче плей-офф. После относительно неудачного визита в Роттердам (все же 0:1 - не приговор) «россонери» с таким же счетом обыграли «Верону» в Серии А. Даже на седьмом месте в таблице команда Консейсау может рассчитывать на подъем зону ЛЧ, но здесь и сейчас для нее матч жизни - против «Фейеноорда».

У команды Паскаля Боссхарта ситуация в национальной лиге схожая: только четвертое место и призрачные шансы на трофей. Отставание от лидера, ПСВ, составляет 12 очков (пусть и при игре в запасе). Но об этом в «Фейеноорде» подумают в среду утром. А пока все их мысли - на «Сан-Сиро».

Для обеих команд эта игра имеет огромное значение. Ответственность за результат - колоссальная. В таких условиях расслабиться и показать яркий футбол игрокам будет сложно. От них этого никто и не требует - итоговая победа все спишет. У итальянцев четыре из пяти последних матчей были «низовыми», у голландцев - три. Ждем чего-то подобного и во вторник вечером.