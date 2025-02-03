Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
3 февраля 17:37ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Италии по футболу

Милан - Рома, 5 февраля: где смотреть матч Кубка Италии, прогноз, составы

Дойдут ли «волки» до домашнего финала?
Валентин Васильев

На этой неделе круг соискателей Кубка Италии по футболу сократится вдвое - до четырех команд. Пожалуй, самая интригующая афиша на четвертьфинальной стадии - у матча в Милане. Одноименный клуб принимает «Рому». Прикинем шансы команд на успех.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Милан» (Милан)

05.02.2025, Ср

23:00 МСК

«Рома» (Рим)

П1 - 2.05

Х - 3.55

П2 - 3.05

Турнир: Кубок Италии по футболу, 1/4 финала

Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия)

Главный судья: Марко Пиччинини

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Милан»846353283-226
«Рома»536384226-283

Последние пять матчей «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.02.2025«Милан»

1:1

«Интер»Серия А
29.01.2025«Динамо» Загреб

2:1

«Милан»Лига чемпионов
26.01.2025«Милан»

3:2

«Парма»Серия А
22.01.2025«Милан»

1:0

«Жирона»Лига чемпионов
18.01.2025«Ювентус»

2:0

«Милан»Серия А

Последние пять матчей «Ромы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.02.2025«Рома»

1:1

«Наполи»Серия А
30.01.2025«Рома»

2:0

«Айнтрахт»Лига Европы
26.01.2025«Удинезе»

1:2

«Рома»Серия А
23.01.2025«АЗ Алкмар»

1:0

«Рома»Лига Европы
17.01.2025«Рома»

3:1

«Дженоа»Серия А

Расписание матчей

Свернуть

1/4 финала

04.02.2025.  23:00. «Аталанта» – «Болонья» 

05.02.2025.  23:00. «Милан» – «Рома» 

25.02.2025.  23:00. «Лацио» – «Интер» 

25.02.2025.  23:00. «Ювентус» – «Эмполи» 

Прогноз на матч

Свернуть

В последнем туре Серии A и «Милан», и «Рома» были в центре внимания всего Апеннинского полуострова. Одни принимали на своем поле действующего чемпиона страны, вторые - лидера сезона. И те, и другие сыграли с одинаковым счетом 1:1. Но есть нюанс. Если «россонери» упустили победу над соседским «Интером» на последних секундах, то римляне, напротив, в компенсированное время ушли от поражения в матче с «Наполи». Соответственно, по домам в воскресенье вечером футболисты разъезжались в абсолютно разном настроении. 

Что общего у этих четвертьфиналистов, так это отсутствие стабильности. Ярко выраженных трендов в их выступлениях не прослеживается. Недаром они соседствуют в серединке таблицы Серии А - на восьмом-девятом местах. И все-таки в домашних стенах Милан» практически не проигрывает. Последний раз он уступал на «Сан-Сиро» в октябре прошлого года «Наполи». Очевидно, что соперники равны. Для обоих Кубок остается самым реальным шансом на трофей в сезоне. Следовательно, мотивация и концентрация сторон будут максимальными. Предвидим достаточно закрытую и не слишком результативную игру - не больше чем на пару забитых мячей.   

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Встречу «Милан» - «Рома» в прямом эфире покажет кабельный канал «Матч! Футбол 1». Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах некоторых букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПодписка 249 рублей в месяц 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери:

«Милан»: Лофтус-Чик, ТРойял, Флоренци (все - травма)

«Рома»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Торино»:

Позиция«Милан»«Рома»Позиция
Вратарь16. Меньян99. СвиларВратарь
Защитник31. Павлович5. Н'ДикаЗащитник
Защитник23. Томори15. ХуммельсЗащитник
Защитник46. Габбиа23. МанчиниЗащитник
Полузащитник19. Эрнандес3. АнхелиньоЗащитник
Полузащитник11. Пулишич16. ПаредесПолузащитник
Полузащитник 80. Муса17. Коне Полузащитник 
Полузащитник14. Рейндерс7. ПеллегриниПолузащитник
Нападающий10. Леау56. СалемакерсПолузащитник
Нападающий7. Мората11. ДовбикНападающий
Нападающий90. Абрахам21. ДибалаНападающий
Главный тренерСержиу КонсейсауКлаудио РаньериГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БК PARI выкатила высокие коэффициенты на все самые популярные маркеты. Победа «Милана» идет в конторе за 2.05. Коэффициент на «Рому» на единицу выше (3.05). Выше всего традиционно котируется ничья (3.55).

Вопросы и ответы

Кто выиграет в матче «Милан» - «Рома»?

Свернуть

Аналитики находят шансы хозяев чуть более весомыми, но ожидают конкурентную, упорную игру. Римляне дважды обыграли миланцев в четвертьфинале Лиги Европы в апреле 2024-го, а вот в чемпионате не могут победить на протяжении уже 10 матчей.

Кто владеет Кубком Италии?

Свернуть

Действующим победителем Кубка Италии и самым титулованным клубом турнира сейчас является одна и та же команда. Это «Ювентус». Свой 15-й трофей «Старая синьора» взяла, минимально одолев в финале-2024 «Аталанту» (1:0).

Когда финал Кубка Италии? 

Решающий матч текущего розыгрыша состоится 14 мая на «Стадио Олимпико» в Риме. Для «Ромы» это мощный стимул «дожить» до конца турнира.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров