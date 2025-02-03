Милан - Рома, 5 февраля: где смотреть матч Кубка Италии, прогноз, составы

В последнем туре Серии A и «Милан», и «Рома» были в центре внимания всего Апеннинского полуострова. Одни принимали на своем поле действующего чемпиона страны, вторые - лидера сезона. И те, и другие сыграли с одинаковым счетом 1:1. Но есть нюанс. Если «россонери» упустили победу над соседским «Интером» на последних секундах, то римляне, напротив, в компенсированное время ушли от поражения в матче с «Наполи». Соответственно, по домам в воскресенье вечером футболисты разъезжались в абсолютно разном настроении.

Что общего у этих четвертьфиналистов, так это отсутствие стабильности. Ярко выраженных трендов в их выступлениях не прослеживается. Недаром они соседствуют в серединке таблицы Серии А - на восьмом-девятом местах. И все-таки в домашних стенах Милан» практически не проигрывает. Последний раз он уступал на «Сан-Сиро» в октябре прошлого года «Наполи». Очевидно, что соперники равны. Для обоих Кубок остается самым реальным шансом на трофей в сезоне. Следовательно, мотивация и концентрация сторон будут максимальными. Предвидим достаточно закрытую и не слишком результативную игру - не больше чем на пару забитых мячей.