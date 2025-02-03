Милан - Рома, 5 февраля: где смотреть матч Кубка Италии, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе круг соискателей Кубка Италии по футболу сократится вдвое - до четырех команд. Пожалуй, самая интригующая афиша на четвертьфинальной стадии - у матча в Милане. Одноименный клуб принимает «Рому». Прикинем шансы команд на успех.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Милан» (Милан)
05.02.2025, Ср
23:00 МСК
«Рома» (Рим)
|П1 - 2.05
Турнир: Кубок Италии по футболу, 1/4 финала
Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия)
Главный судья: Марко Пиччинини
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Милан»
|84
|63
|53
|283-226
|«Рома»
|53
|63
|84
|226-283
Последние пять матчей «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.02.2025
|«Милан»
1:1
|«Интер»
|Серия А
|29.01.2025
|«Динамо» Загреб
2:1
|«Милан»
|Лига чемпионов
|26.01.2025
|«Милан»
3:2
|«Парма»
|Серия А
|22.01.2025
|«Милан»
1:0
|«Жирона»
|Лига чемпионов
|18.01.2025
|«Ювентус»
2:0
|«Милан»
|Серия А
Последние пять матчей «Ромы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.02.2025
|«Рома»
1:1
|«Наполи»
|Серия А
|30.01.2025
|«Рома»
2:0
|«Айнтрахт»
|Лига Европы
|26.01.2025
|«Удинезе»
1:2
|«Рома»
|Серия А
|23.01.2025
|«АЗ Алкмар»
1:0
|«Рома»
|Лига Европы
|17.01.2025
|«Рома»
3:1
|«Дженоа»
|Серия А
04.02.2025. 23:00. «Аталанта» – «Болонья»
05.02.2025. 23:00. «Милан» – «Рома»
25.02.2025. 23:00. «Лацио» – «Интер»
25.02.2025. 23:00. «Ювентус» – «Эмполи»
В последнем туре Серии A и «Милан», и «Рома» были в центре внимания всего Апеннинского полуострова. Одни принимали на своем поле действующего чемпиона страны, вторые - лидера сезона. И те, и другие сыграли с одинаковым счетом 1:1. Но есть нюанс. Если «россонери» упустили победу над соседским «Интером» на последних секундах, то римляне, напротив, в компенсированное время ушли от поражения в матче с «Наполи». Соответственно, по домам в воскресенье вечером футболисты разъезжались в абсолютно разном настроении.
Что общего у этих четвертьфиналистов, так это отсутствие стабильности. Ярко выраженных трендов в их выступлениях не прослеживается. Недаром они соседствуют в серединке таблицы Серии А - на восьмом-девятом местах. И все-таки в домашних стенах Милан» практически не проигрывает. Последний раз он уступал на «Сан-Сиро» в октябре прошлого года «Наполи». Очевидно, что соперники равны. Для обоих Кубок остается самым реальным шансом на трофей в сезоне. Следовательно, мотивация и концентрация сторон будут максимальными. Предвидим достаточно закрытую и не слишком результативную игру - не больше чем на пару забитых мячей.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2024 ГОДУ
Встречу «Милан» - «Рома» в прямом эфире покажет кабельный канал «Матч! Футбол 1». Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах некоторых букмекерских контор.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|Подписка 249 рублей в месяц
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери:
«Милан»: Лофтус-Чик, ТРойял, Флоренци (все - травма)
«Рома»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Торино»:
|Позиция
|«Милан»
|«Рома»
|Позиция
|Вратарь
|16. Меньян
|99. Свилар
|Вратарь
|Защитник
|31. Павлович
|5. Н'Дика
|Защитник
|Защитник
|23. Томори
|15. Хуммельс
|Защитник
|Защитник
|46. Габбиа
|23. Манчини
|Защитник
|Полузащитник
|19. Эрнандес
|3. Анхелиньо
|Защитник
|Полузащитник
|11. Пулишич
|16. Паредес
|Полузащитник
|Полузащитник
|80. Муса
|17. Коне
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Рейндерс
|7. Пеллегрини
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Леау
|56. Салемакерс
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Мората
|11. Довбик
|Нападающий
|Нападающий
|90. Абрахам
|21. Дибала
|Нападающий
|Главный тренер
|Сержиу Консейсау
|Клаудио Раньери
|Главный тренер
БК PARI выкатила высокие коэффициенты на все самые популярные маркеты. Победа «Милана» идет в конторе за 2.05. Коэффициент на «Рому» на единицу выше (3.05). Выше всего традиционно котируется ничья (3.55).
Аналитики находят шансы хозяев чуть более весомыми, но ожидают конкурентную, упорную игру. Римляне дважды обыграли миланцев в четвертьфинале Лиги Европы в апреле 2024-го, а вот в чемпионате не могут победить на протяжении уже 10 матчей.
Действующим победителем Кубка Италии и самым титулованным клубом турнира сейчас является одна и та же команда. Это «Ювентус». Свой 15-й трофей «Старая синьора» взяла, минимально одолев в финале-2024 «Аталанту» (1:0).
Решающий матч текущего розыгрыша состоится 14 мая на «Стадио Олимпико» в Риме. Для «Ромы» это мощный стимул «дожить» до конца турнира.
Партнерский проект