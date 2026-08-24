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Милан - Венеция: прогноз и ставка на 28 августа

Обновлено:
28 августа в рамках 2-го тура итальянской Серии А «Милан» примет на стадионе «Сан-Сиро» «Венецию»!
Валентин Васильев

«Милан» подходит к этому матчу с хорошим настроением после уверенного старта сезона. «Россонери» одержали гостевую победу над «Торино» со счетом 2:1 в первом туре, продемонстрировав характер и атакующий потенциал. 

Дома на «Сан-Сиро» команда традиционно играет с двойной мотивацией, стремясь контролировать игру с первых минут и активно использовать фланги для создания голевых моментов.

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«Венеция» начала сезон сложно и пока не может найти свою игру. В стартовом туре Серии А команда уступила дома «Лечче» со счетом 0:2, испытывая серьезные проблемы как в обороне, так и в организации атак. 

Выезд на «Сан-Сиро» для гостей будет серьезнейшим испытанием, учитывая историческое доминирование «Милана» в личных встречах: в последних четырех официальных матчах «россонери» одержали четыре уверенные победы, не пропустив при этом ни одного мяча.

Обе команды находятся на разных этапах развития, и разница в классе исполнителей очевидна. «Венеция» постарается выстроить плотную оборону и рассчитывать на стандартные положения или редкие контратаки, но «Милан» обладает глубиной состава и высоким индивидуальным мастерством игроков, чтобы взломать любой оборонительный заслон. В таких матчах фаворит редко упускает свой шанс, особенно когда нуждается в наборе очков для закрепления в верхней части таблицы.

«БетБум» дает коэффициент 1.65 на победу хозяев, 4.20 на ничью и 5.50 на победу гостей. Уверенная победа «Милана» (П1) смотрится наиболее логичным и обоснованным исходом. 

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