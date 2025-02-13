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13 февраля 12:08ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Милан — Верона, 15 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Команда Сержиу Консейсау имеет хороший шанс приблизиться к «Ювентусу»
Руслан Ипполитов

15 февраля в рамках 25-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Верона». Гости находятся в опасной близости от зоны вылета, а хозяева попытаются сократить отставание от «Фиорентины» и «Ювентуса».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Милан» (Милан)

15.02.2025, Сб

22:45 МСК

«Верона» (Верона)

П1 - 1.35

Х - 5.10

П2 - 8.50

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 25-й тур

Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия)

Главный судья: Франческо Фурно

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Милан»372814126-88
«Верона»14283788-126

Последние пять матчей «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.02.2025«Фейенорд»1:0«Милан»Лига чемпионов
08.02.2025«Эмполи»0:2«Милан»Серия А
05.02.2025«Милан»3:1«Рома»Кубок Италии
02.02.2025«Милан»1:1«Интер»Серия А
29.01.2025«Динамо» Загреб2:1«Милан»Лига чемпионов

Последние пять матчей «Вероны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2025«Верона»0:5«Аталанта»Серия А
01.02.2025«Монца»0:1«Верона»Серия А
27.01.2025«Венеция»1:1«Верона»Серия А
19.01.2025«Верона»0:3«Лацио»Серия А
12.01.2025«Наполи»2:0«Верона»Серия А

Последние пять матчей «Милана» и «Вероны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.12.2024«Верона»0:1«Милан»Серия А
17.03.2024«Верона»1:3«Милан»Серия А
23.09.2023«Милан»1:0«Верона»Серия А
04.06.2023«Милан»

3:1

«Верона»

Серия А

16.10.2022«Верона»

1:2

«Милан»

Серия А

Турнирное положение

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После 24-х туров «Милан» занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Серии А, а «Верона» - 15-ю.

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи24174339-1755
2. Интер24166258-2354
3. Аталанта24155454-2650
4. Лацио24143745-3245
5. Ювентус241013141-2143
6. Фиорентина24126641-2542
7. Милан23108535-2438
8. Болонья23911335-2738
9. Рома2497835-2934
10. Удинезе24861029-3730
11. Торино24610825-2828
12. Дженоа2469922-3327
13. Кальяри24661226-3924
14. Лечче24661218-4124
15. Верона24721526-5323
16. Комо24571228-4022
17. Эмполи24491122-3521
18. Парма24481230-4420
19. Венеция24371422-3916
20. Монца24271521-3913

Прогноз на матч

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Соперники решают в национальном первенстве разные задачи. Настолько же разнится и их класс. «Милан» выиграл восемь из восьми последних матчей с «Вероной» и на бумаге близок к тому, чтобы продлить эту приятную для себя серию. Стоит отметить, что за последние шесть лет в этой паре в подавляющем большинстве случаев побеждает «Милан», но ни одного разгрома более чем в десяти встречах зафиксировано не было.

«Верона» с солидным отрывом возглавляет список самых часто пропускающих команд Серии А. И сохранит свои ворота в неприкосновенности на «Сан-Сиро» гостям вряд ли удастся. Куда интересней, смогут ли сами веронцы хотя бы раз отправить мяч в сетку ворот соперника. В пяти предыдущих турах «Верона» трижды уходила с поля без голов. Есть все основания предполагать, что и в этой встрече команда Паоло Дзанетти не сможет размочить счет. А победа «Милана» сомнений не вызывает. Ставим на «сухую» победу подопечных Консейсау.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет матч «Лацио» - «Наполи» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Милан»: Томори (дисквалификация). Лофтус-Чик, Эмерсон, Флоренци, Бондо (все - травма)

«Верона»: Гиларди (дисквалификация). Арруи, Тенгстедт, Сердар, Фресе, Ливраменто (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Верона»:

Позиция«Милан»«Верона»Позиция
Вратарь16. Меньян1. МонтипоВратарь
Защитник31. Павлович4. ДанилюкЗащитник
Защитник28. Тшау42. КопполаЗащитник
Защитник32. Уокер6. ВалентиниЗащитник
Защитник19. Эрнандес12. БрадаричПолузащитник
Полузащитник29. Фофана38. ТчатчуаПолузащитник
Полузащитник 80. Муса10. НьяссПолузащитник 
Полузащитник14. Рейндерс24. БернедПолузащитник
Нападающий11. Пулишич31. СусловПолузащитник
Нападающий20. Хименес9. СаррНападающий
Нападающий90. Абрахам35. МоскераНападающий
Главный тренерСержиу КонсейсауПаоло ДзанеттиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты называют «Милан» очевидным фаворитом встречи. Вероятность победы «красно-черных» аналитики БК PARI оценивают весьма скромным коэффициентом 1.35. На ничью можно поставить за 5.10, а заключить пари на выигрыш «Вероны» - за 8.50.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится  матч «Милан» - «Верона»?

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Самый скромный коэффициент (7.00) предлагается за победу «Милана» со счетом 2:0. 1:0 идет за 8.50, поставить на 2:1 или 3:0 можно за 9.00.

Где бесплатно смотреть матч «Милан» - «Верона»?

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Встречу в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 1». Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.55

«Наполи» - 2.60

«Аталанта» - 25.00

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