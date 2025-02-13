Милан — Верона, 15 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

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15 февраля в рамках 25-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Верона». Гости находятся в опасной близости от зоны вылета, а хозяева попытаются сократить отставание от «Фиорентины» и «Ювентуса».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Милан» (Милан)
15.02.2025, Сб
22:45 МСК
«Верона» (Верона)
|П1 - 1.35
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 25-й тур
Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия)
Главный судья: Франческо Фурно
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Милан»
|37
|28
|14
|126-88
|«Верона»
|14
|28
|37
|88-126
Последние пять матчей «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.02.2025
|«Фейенорд»
|1:0
|«Милан»
|Лига чемпионов
|08.02.2025
|«Эмполи»
|0:2
|«Милан»
|Серия А
|05.02.2025
|«Милан»
|3:1
|«Рома»
|Кубок Италии
|02.02.2025
|«Милан»
|1:1
|«Интер»
|Серия А
|29.01.2025
|«Динамо» Загреб
|2:1
|«Милан»
|Лига чемпионов
Последние пять матчей «Вероны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.02.2025
|«Верона»
|0:5
|«Аталанта»
|Серия А
|01.02.2025
|«Монца»
|0:1
|«Верона»
|Серия А
|27.01.2025
|«Венеция»
|1:1
|«Верона»
|Серия А
|19.01.2025
|«Верона»
|0:3
|«Лацио»
|Серия А
|12.01.2025
|«Наполи»
|2:0
|«Верона»
|Серия А
Последние пять матчей «Милана» и «Вероны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.12.2024
|«Верона»
|0:1
|«Милан»
|Серия А
|17.03.2024
|«Верона»
|1:3
|«Милан»
|Серия А
|23.09.2023
|«Милан»
|1:0
|«Верона»
|Серия А
|04.06.2023
|«Милан»
3:1
«Верона»
Серия А
|16.10.2022
|«Верона»
1:2
«Милан»
Серия А
После 24-х туров «Милан» занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Серии А, а «Верона» - 15-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|24
|17
|4
|3
|39-17
|55
|2. Интер
|24
|16
|6
|2
|58-23
|54
|3. Аталанта
|24
|15
|5
|4
|54-26
|50
|4. Лацио
|24
|14
|3
|7
|45-32
|45
|5. Ювентус
|24
|10
|13
|1
|41-21
|43
|6. Фиорентина
|24
|12
|6
|6
|41-25
|42
|7. Милан
|23
|10
|8
|5
|35-24
|38
|8. Болонья
|23
|9
|11
|3
|35-27
|38
|9. Рома
|24
|9
|7
|8
|35-29
|34
|10. Удинезе
|24
|8
|6
|10
|29-37
|30
|11. Торино
|24
|6
|10
|8
|25-28
|28
|12. Дженоа
|24
|6
|9
|9
|22-33
|27
|13. Кальяри
|24
|6
|6
|12
|26-39
|24
|14. Лечче
|24
|6
|6
|12
|18-41
|24
|15. Верона
|24
|7
|2
|15
|26-53
|23
|16. Комо
|24
|5
|7
|12
|28-40
|22
|17. Эмполи
|24
|4
|9
|11
|22-35
|21
|18. Парма
|24
|4
|8
|12
|30-44
|20
|19. Венеция
|24
|3
|7
|14
|22-39
|16
|20. Монца
|24
|2
|7
|15
|21-39
|13
Соперники решают в национальном первенстве разные задачи. Настолько же разнится и их класс. «Милан» выиграл восемь из восьми последних матчей с «Вероной» и на бумаге близок к тому, чтобы продлить эту приятную для себя серию. Стоит отметить, что за последние шесть лет в этой паре в подавляющем большинстве случаев побеждает «Милан», но ни одного разгрома более чем в десяти встречах зафиксировано не было.
«Верона» с солидным отрывом возглавляет список самых часто пропускающих команд Серии А. И сохранит свои ворота в неприкосновенности на «Сан-Сиро» гостям вряд ли удастся. Куда интересней, смогут ли сами веронцы хотя бы раз отправить мяч в сетку ворот соперника. В пяти предыдущих турах «Верона» трижды уходила с поля без голов. Есть все основания предполагать, что и в этой встрече команда Паоло Дзанетти не сможет размочить счет. А победа «Милана» сомнений не вызывает. Ставим на «сухую» победу подопечных Консейсау.
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|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
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|Текстовая
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Потери:
«Милан»: Томори (дисквалификация). Лофтус-Чик, Эмерсон, Флоренци, Бондо (все - травма)
«Верона»: Гиларди (дисквалификация). Арруи, Тенгстедт, Сердар, Фресе, Ливраменто (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Верона»:
|Позиция
|«Милан»
|«Верона»
|Позиция
|Вратарь
|16. Меньян
|1. Монтипо
|Вратарь
|Защитник
|31. Павлович
|4. Данилюк
|Защитник
|Защитник
|28. Тшау
|42. Коппола
|Защитник
|Защитник
|32. Уокер
|6. Валентини
|Защитник
|Защитник
|19. Эрнандес
|12. Брадарич
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Фофана
|38. Тчатчуа
|Полузащитник
|Полузащитник
|80. Муса
|10. Ньясс
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Рейндерс
|24. Бернед
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Пулишич
|31. Суслов
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Хименес
|9. Сарр
|Нападающий
|Нападающий
|90. Абрахам
|35. Москера
|Нападающий
|Главный тренер
|Сержиу Консейсау
|Паоло Дзанетти
|Главный тренер
Эксперты называют «Милан» очевидным фаворитом встречи. Вероятность победы «красно-черных» аналитики БК PARI оценивают весьма скромным коэффициентом 1.35. На ничью можно поставить за 5.10, а заключить пари на выигрыш «Вероны» - за 8.50.
Самый скромный коэффициент (7.00) предлагается за победу «Милана» со счетом 2:0. 1:0 идет за 8.50, поставить на 2:1 или 3:0 можно за 9.00.
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 1». Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.55
«Наполи» - 2.60
«Аталанта» - 25.00
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