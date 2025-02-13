Милан — Верона, 15 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Соперники решают в национальном первенстве разные задачи. Настолько же разнится и их класс. «Милан» выиграл восемь из восьми последних матчей с «Вероной» и на бумаге близок к тому, чтобы продлить эту приятную для себя серию. Стоит отметить, что за последние шесть лет в этой паре в подавляющем большинстве случаев побеждает «Милан», но ни одного разгрома более чем в десяти встречах зафиксировано не было.

«Верона» с солидным отрывом возглавляет список самых часто пропускающих команд Серии А. И сохранит свои ворота в неприкосновенности на «Сан-Сиро» гостям вряд ли удастся. Куда интересней, смогут ли сами веронцы хотя бы раз отправить мяч в сетку ворот соперника. В пяти предыдущих турах «Верона» трижды уходила с поля без голов. Есть все основания предполагать, что и в этой встрече команда Паоло Дзанетти не сможет размочить счет. А победа «Милана» сомнений не вызывает. Ставим на «сухую» победу подопечных Консейсау.