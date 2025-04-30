Миннесота — Вегас, 2 мая: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Вряд ли кто-то мог предположить, что в этой паре завяжется такая упорная борьба. Одной из главных причин похвальной неуступчивости «Дикарей» является возвращение в строй Кирилла Капризова, пропустившего из-за травмы довольно много времени. Россиянин в пяти матчах уже забросил пять шайб и четырежды ассистировал партнерам. С этими показателями Капризов возглавляет список снайперов текущего розыгрыша Кубка Стэнли и занимает вторую строчку в рейтинге бомбардиров плей-офф.

Несомненным фаворитом пары остается «Вегас», но отметим, что обе победы «Миннесоты» получились уверенными. Два предыдущих матча остались за «Рыцарями», но успех приходил к ним лишь в овертайме, что больше говорит о характере игроков «Вегаса», чем об игровом превосходстве. Игровой запас прочности у «Голден Найтс» имеется, а вот психологической устойчивости и опыта сражения в плей-офф, видимо, молодой команде не хватает. Напомним, что в прошлом году «Вегас» вылетел в первом же раунде Кубка Стэнли, так что назвать молодой клуб опытным кубковым бойцом никак нельзя.

Выбирая победителя, пойдем на риск. Да. на бумаге «Вегас» выглядит предпочтительней и имеет приличные шансы поставить в серии точку по итогам ближайшей встречи. Но «Миннесота» уже неоднократно успела нас приятно удивить. Ставим на «Дикарей», которые сравняют счет, а судьба путевки в следующую стадию решится в седьмом матче.