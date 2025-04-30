Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
30 апреля 8:05ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Миннесота — Вегас, 2 мая: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Капризов и «Дикари» на грани вылета
Руслан Ипполитов

 

В ночь на пятницу, 2 мая, будет сыгран шестой матч в серии «Вегас» - «Миннесота». «Дикари» уже удивили, взяв два матча, а Кирилл Капризов демонстрирует прекрасную игру. Эта встреча может стать последней в серии, но «Уайлд» со своим лидером постараются сделать все возможное, чтобы еще разок съездить в гости к «Вегасу». Оцениваем шансы соперников.

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Команда 1

Время начала

Команда 2

«Миннесота Уайлд»

02.05.2025, Пт

02:30 МСК

«Вегас Голден Найтс»

П1 - 3.30

Х - 4.30

П2 - 2.00

Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф, шестой матч

Счет в серии: 2:3

Стадион: «Эксел Энерджи-центр» (Сент-Пол, США)

Форма команд

Свернуть

История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вегас»2218120-107
«Миннесота»1822107-120

Последние пять матчей «Вегаса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

    
26.04.2025«Миннесота»

3:4 ОТ

«Вегас»

25.04.2025«Миннесота»

5:2

«Вегас»

23.04.2025«Вегас»

2:5

«Миннесота»

21.04.2025«Вегас»

4:2

«Миннесота»

Последние пять матчей «Миннесоты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

30.04.2025«Вегас»

3:2 ОТ

«Миннесота»

26.04.2025«Вегас»

3:4 ОТ

«Вегас»

25.04.2025«Миннесота»

5:2

«Вегас»

23.04.2025«Вегас»

2:5

«Миннесота»

21.04.2025«Вегас»

4:2

«Миннесота»

Последние пять матчей «Вегаса» и «Миннесоты»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

30.04.2025«Вегас»

3:2 ОТ

«Миннесота»

26.04.2025«Миннесота»

3:4 ОТ

«Вегас»

25.04.2025«Миннесота»

5:2

«Вегас»

23.04.2025«Вегас»

2:5

«Миннесота»

21.04.2025«Вегас»

4:2

«Миннесота»

Лидеры

Свернуть
 

«Вегас»

Показатель

«Миннесота»

Показатель

Бомбардир (очки)Айкел97

Болди

80

Снайпер (голы)Дорофеев36

Болди

32

Ассистент (передачи)Айкел69

Болди

48

Вратарь (коэфф. надежности)Хилл2.52

Густавссон

2.55

Пары первого раунда плей-офф:

Свернуть

«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»

«Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»

«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»

«Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»

«Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»

«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»

«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз»

Прогноз на матч

Свернуть

Вряд ли кто-то мог предположить, что в этой паре завяжется такая упорная борьба. Одной из главных причин похвальной неуступчивости «Дикарей» является возвращение в строй Кирилла Капризова, пропустившего из-за травмы довольно много времени. Россиянин в пяти матчах уже забросил пять шайб и четырежды ассистировал партнерам. С этими показателями Капризов возглавляет список снайперов текущего розыгрыша Кубка Стэнли и занимает вторую строчку в рейтинге бомбардиров плей-офф. 

Несомненным фаворитом пары остается «Вегас», но отметим, что обе победы «Миннесоты» получились уверенными. Два предыдущих матча остались за «Рыцарями», но успех приходил к ним лишь в овертайме, что больше говорит о характере игроков «Вегаса», чем об игровом превосходстве. Игровой запас прочности у «Голден Найтс» имеется, а вот психологической устойчивости и опыта сражения в плей-офф, видимо, молодой команде не хватает. Напомним, что в прошлом году «Вегас» вылетел в первом же раунде Кубка Стэнли, так что назвать молодой клуб опытным кубковым бойцом никак нельзя.

Выбирая победителя, пойдем на риск. Да. на бумаге «Вегас» выглядит предпочтительней и имеет приличные шансы поставить в серии точку по итогам ближайшей встречи. Но «Миннесота» уже неоднократно успела нас приятно удивить. Ставим на «Дикарей», которые сравняют счет, а судьба путевки в следующую стадию решится в седьмом матче.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI предлагает поставить на успех «Миннесоты» за солидные 3.30. На победу «Вегаса», являющегося явным фаворитом пары, можно заключить пари за 2.00. Ничья в основное время традиционно котируется выше всего - 4.30.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты выступают за «Вегас»?

Свернуть

За «Голден Найтс» играют голкипер Илья Самсонов и форвард Павел Дорофеев. Последний стал лучшим снайпером команды в регулярном первенстве. В плей-офф Павел набрал пока всего два очка за результативные действия - гол и передача.

Какие российские хоккеисты выступают за «Миннесоту»?

Свернуть

В составе «Уайлд» всего один российский игрок - Кирилл Капризов. Нападающий пропустил из-за травмы довольно приличный временной отрезок в регулярке и только вернулся в строй. Вернулся очень ярко. На счету форварда 9 (5+4) баллов за результативность в пяти матчах. С этим показателем  Кирилл возглавляет список лучших снайперов плей-офф-2025 и идет вторым в списке лучших бомбардиров.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

Свернуть

Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Каролина» - 5.00 

«Флорида» - 5.50

«Даллас» - 7.50

На победу в финале «Вегаса» можно поставить за 9.00. Ставки на триумф «Миннесоты» принимаются коэффициентом 40.00. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_6_9afb75c77f.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer275 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_5_deb33b4424.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer275 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_92b3d01477.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer609 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcziya_bcc9768d02.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Akczii_9_eea1337002.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_pari_7e713a3b5e.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer230 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Акция от BetBoom - фрибеты и скины за выполнение киберспортивных заданийhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Akczii_betbum_046dec5b7b.pngbonus rating4.2/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svgСкины и фрибеты
Акция от BetBoom - фрибеты и скины за выполнение киберспортивных заданий
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 19 часов
Условия
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности BetBoom с кэшбэком до 20%https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Bonusy_Bet_Boom_4267b44909.pngbonus rating4.2/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svgдо 20%
Программа лояльности BetBoom с кэшбэком до 20%
Получить бонусПодробнее
bonus timer609 дней 21 часов
Условия
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_vinlaj_554c5e841c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokod_Olimp_9d7e83943f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer244 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных