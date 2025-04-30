Миннесота — Вегас, 2 мая: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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В ночь на пятницу, 2 мая, будет сыгран шестой матч в серии «Вегас» - «Миннесота». «Дикари» уже удивили, взяв два матча, а Кирилл Капризов демонстрирует прекрасную игру. Эта встреча может стать последней в серии, но «Уайлд» со своим лидером постараются сделать все возможное, чтобы еще разок съездить в гости к «Вегасу». Оцениваем шансы соперников.
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Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф, шестой матч
Счет в серии: 2:3
Стадион: «Эксел Энерджи-центр» (Сент-Пол, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вегас»
|22
|18
|120-107
|«Миннесота»
|18
|22
|107-120
Последние пять матчей «Вегаса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|26.04.2025
|«Миннесота»
3:4 ОТ
«Вегас»
|25.04.2025
|«Миннесота»
5:2
«Вегас»
|23.04.2025
|«Вегас»
2:5
«Миннесота»
|21.04.2025
|«Вегас»
4:2
«Миннесота»
Последние пять матчей «Миннесоты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|30.04.2025
|«Вегас»
3:2 ОТ
«Миннесота»
|26.04.2025
|«Вегас»
3:4 ОТ
«Вегас»
|25.04.2025
|«Миннесота»
5:2
«Вегас»
|23.04.2025
|«Вегас»
2:5
«Миннесота»
|21.04.2025
|«Вегас»
4:2
«Миннесота»
Последние пять матчей «Вегаса» и «Миннесоты»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|30.04.2025
|«Вегас»
3:2 ОТ
«Миннесота»
|26.04.2025
|«Миннесота»
3:4 ОТ
«Вегас»
|25.04.2025
|«Миннесота»
5:2
«Вегас»
|23.04.2025
|«Вегас»
2:5
«Миннесота»
|21.04.2025
|«Вегас»
4:2
«Миннесота»
«Вегас»
|Показатель
«Миннесота»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Айкел
|97
Болди
80
|Снайпер (голы)
|Дорофеев
|36
Болди
32
|Ассистент (передачи)
|Айкел
|69
Болди
48
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Хилл
|2.52
Густавссон
2.55
«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»
«Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»
«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»
«Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»
«Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»
«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»
«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз»
Вряд ли кто-то мог предположить, что в этой паре завяжется такая упорная борьба. Одной из главных причин похвальной неуступчивости «Дикарей» является возвращение в строй Кирилла Капризова, пропустившего из-за травмы довольно много времени. Россиянин в пяти матчах уже забросил пять шайб и четырежды ассистировал партнерам. С этими показателями Капризов возглавляет список снайперов текущего розыгрыша Кубка Стэнли и занимает вторую строчку в рейтинге бомбардиров плей-офф.
Несомненным фаворитом пары остается «Вегас», но отметим, что обе победы «Миннесоты» получились уверенными. Два предыдущих матча остались за «Рыцарями», но успех приходил к ним лишь в овертайме, что больше говорит о характере игроков «Вегаса», чем об игровом превосходстве. Игровой запас прочности у «Голден Найтс» имеется, а вот психологической устойчивости и опыта сражения в плей-офф, видимо, молодой команде не хватает. Напомним, что в прошлом году «Вегас» вылетел в первом же раунде Кубка Стэнли, так что назвать молодой клуб опытным кубковым бойцом никак нельзя.
Выбирая победителя, пойдем на риск. Да. на бумаге «Вегас» выглядит предпочтительней и имеет приличные шансы поставить в серии точку по итогам ближайшей встречи. Но «Миннесота» уже неоднократно успела нас приятно удивить. Ставим на «Дикарей», которые сравняют счет, а судьба путевки в следующую стадию решится в седьмом матче.
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За «Голден Найтс» играют голкипер Илья Самсонов и форвард Павел Дорофеев. Последний стал лучшим снайпером команды в регулярном первенстве. В плей-офф Павел набрал пока всего два очка за результативные действия - гол и передача.
В составе «Уайлд» всего один российский игрок - Кирилл Капризов. Нападающий пропустил из-за травмы довольно приличный временной отрезок в регулярке и только вернулся в строй. Вернулся очень ярко. На счету форварда 9 (5+4) баллов за результативность в пяти матчах. С этим показателем Кирилл возглавляет список лучших снайперов плей-офф-2025 и идет вторым в списке лучших бомбардиров.
Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Каролина» - 5.00
«Флорида» - 5.50
«Даллас» - 7.50
На победу в финале «Вегаса» можно поставить за 9.00. Ставки на триумф «Миннесоты» принимаются коэффициентом 40.00.
Партнерский проект