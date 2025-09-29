Монако — Манчестер Сити, 1 октября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Манчестер Сити» даже с учетом кадровых потерь по качеству и глубине состава значительно превосходит «Монако». Атакующий потенциал гостей великолепен, что особенно актуально с учетом проблем монегасков в обороне. Хозяева поля еще ни разу в нынешнем сезоне не сыграли на ноль. При этом шесть из семи их матчей во всех турнирах получились верховыми.

Полагаем, результативный футбол ждет зрителей и в предстоящей встрече — в первую очередь за счет «Манчестер Сити». Заиграем комбинацию из двойного шанса в пользу гостей при условии, что они забьют минимум дважды.