Монако — Манчестер Сити, 1 октября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В среду, 1 октября, «Монако» в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА примет английский «Манчестер Сити». Фаворит очевиден, но вдруг монегаски смогут преподнести сенсацию?
Турнир: Лига чемпионов, общий этап, второй тур
Стадион: «Луи II» (Монако)
Судьи: станут известны позднее
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Монако»
|1
|0
|1
|6-6
|«Манчестер Сити»
|1
|0
|1
|6-6
Последние пять игр «Монако»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.09.2025
|«Лорьян»
3:1
«Монако»
Лига 1
|21.09.2025
|«Монако»
5:2
«Мец»
Лига 1
|18.09.2025
|«Брюгге»
4:1
«Монако»
ЛЧ
|13.09.2025
|«Осер»
1:2
«Монако»
Лига 1
|31.08.2025
|«Монако»
3:2
«Страсбур»
Лига 1
Последние пять игр «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.09.2025
|«Манчестер Сити»
5:1
«Бернли»
АПЛ
|24.09.2025
|«Хаддерсфилд»
0:2
«Манчестер Сити»
Кубок лиги
|21.09.2025
|«Арсенал»
1:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|18.09.2025
|«Манчестер Сити»
2:0
«Наполи»
ЛЧ
|14.09.2025
|«Манчестер Сити»
3:0
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
После первого тура «Манчестер Сити» идет в топ-10, а «Монако» находится внизу таблицы с одной из худших разниц голов.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Айнтрахт
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|2. ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|3. Брюгге
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|4. Спортинг
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|5. Юнион
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|6. Бавария
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|7. Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|8. Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|9. Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|10. Карабах
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|11. Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|12. Барселона
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|13. Реал Мадрид
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|14. Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|15. Боруссия Д
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|16. Ювентус
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|17. Буде-Глимт
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|18. Байер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|19. Славия Прага
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|20. Копенгаген
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|21. Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|22. Пафос
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|23. Атлетико
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|24. Бенфика
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|25. Марсель
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26. Ньюкасл
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|27. Вильярреал
|1
|0
|0
|0
|0-1
|0
|28. Челси
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|29. ПСВ
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|30. Атлетик
|1
|0
|0
|2
|0-2
|0
|31. Наполи
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|32. Аякс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|33. Кайрат
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|34. Монако
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|35. Галатасарай
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|36. Аталанта
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
«Манчестер Сити» даже с учетом кадровых потерь по качеству и глубине состава значительно превосходит «Монако». Атакующий потенциал гостей великолепен, что особенно актуально с учетом проблем монегасков в обороне. Хозяева поля еще ни разу в нынешнем сезоне не сыграли на ноль. При этом шесть из семи их матчей во всех турнирах получились верховыми.
Полагаем, результативный футбол ждет зрителей и в предстоящей встрече — в первую очередь за счет «Манчестер Сити». Заиграем комбинацию из двойного шанса в пользу гостей при условии, что они забьют минимум дважды.
Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Монако» и «Манчестер Сити» будет доступна на «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Okko»
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Монако»: Закария, Градецки, Головин (все — травмы), Погба (восстановление)
«Манчестер Сити»: Шерки, Мармуш, Аит-Нури, Хусанов (все — травмы), Родри (под вопросом)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Монако» — «МС»:
|Позиция
|«Монако»
|«МС»
|Позиция
|Вратарь
|16. Кен
|25. Доннарумма
|Вратарь
|Защитник
|5. Керер
|82. Льюис
|Защитник
|Защитник
|3. Дайер
|3. Диаш
|Защитник
|Защитник
|13. Мависса Элеби
|24. Гвардиол
|Защитник
|Полузащитник
|2. Вандерсон
|33. О'Райлли
|Защитник
|Полузащитник
|28. Кулибали
|14. Гонсалес
|Полузащитник
|Полузащитник
|12. Кайо Энрике
|4. Рейндерс
|Полузащитник
|Полузащитник
|4. Тезе
|47. Фоден
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Минамино
|11. Доку
|Нападающий
|Нападающий
|19. Иленикена
|20. Силва
|Нападающий
|Нападающий
|9. Балогун
|9. Холанд
|Нападающий
|Главный тренер
|Ади Хюттер
|Хосеп Гвардиола
|Главный тренер
Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на ничью и выигрыш «Монако» — 4,70 и 6,10 соответственно. Поставить на победу «Ман Сити» можно с котировкой 1,48.
В соответствующей линии у букмекера PARI наиболее вероятный вариант — победа гостей со счетом 2:0. Этот маркет оценивается коэффициентом 8,00.
Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.
Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.