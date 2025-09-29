Ведомости
Монако — Манчестер Сити, 1 октября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Монегаски без Александра Головина не получат шанса?
Александр Бокулёв

В среду, 1 октября, «Монако» в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА примет английский «Манчестер Сити». Фаворит очевиден, но вдруг монегаски смогут преподнести сенсацию?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Монако» (Монако/Франция)

01.10.2025, Ср

22:00 МСК

«Манчестер Сити» (Манчестер, Англия)

П1 - 6,10

Х - 4,70

П2 - 1,48

Турнир: Лига чемпионов, общий этап, второй тур

Стадион: «Луи II» (Монако)

Судьи: станут известны позднее

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Монако»1016-6
«Манчестер Сити»1016-6

Последние пять игр «Монако»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.09.2025«Лорьян»

3:1

«Монако»

Лига 1

21.09.2025«Монако»

5:2

«Мец»

Лига 1

18.09.2025«Брюгге»

4:1

«Монако»

ЛЧ

13.09.2025«Осер»

1:2

«Монако»

Лига 1

31.08.2025«Монако»

3:2

«Страсбур»

Лига 1

Последние пять игр «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.09.2025«Манчестер Сити»

5:1

«Бернли»

АПЛ

24.09.2025«Хаддерсфилд»

0:2

«Манчестер Сити»

Кубок лиги

21.09.2025«Арсенал»

1:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

18.09.2025«Манчестер Сити»

2:0

«Наполи»

ЛЧ

14.09.2025«Манчестер Сити»

3:0

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

После первого тура «Манчестер Сити» идет в топ-10, а «Монако» находится внизу таблицы с одной из худших разниц голов.

КомандаИВНПМО
1. Айнтрахт11005-13
2. ПСЖ11004-03
3. Брюгге11004-13
4. Спортинг11004-13
5. Юнион11003-13
6. Бавария11003-13
7. Арсенал11002-03
8. Интер11002-03
9. Манчестер Сити11002-03
10. Карабах11003-23
11. Ливерпуль11003-23
12. Барселона11002-13
13. Реал Мадрид11002-13
14. Тоттенхэм11001-03
15. Боруссия Д10104-41
16. Ювентус10104-41
17. Буде-Глимт10102-21
18. Байер10102-21
19. Славия Прага10102-21
20. Копенгаген10102-21
21. Олимпиакос10100-01
22. Пафос10100-01
23. Атлетико10012-30
24. Бенфика10012-30
25. Марсель10011:20
26. Ньюкасл10011-20
27. Вильярреал10000-10
28. Челси10011-30
29. ПСВ10011-30
30. Атлетик10020-20
31. Наполи10010-20
32. Аякс10010-20
33. Кайрат10011-40
34. Монако10011-40
35. Галатасарай10011-50
36. Аталанта10010-40

Прогноз на матч

Свернуть

«Манчестер Сити» даже с учетом кадровых потерь по качеству и глубине состава значительно превосходит «Монако». Атакующий потенциал гостей великолепен, что особенно актуально с учетом проблем монегасков в обороне. Хозяева поля еще ни разу в нынешнем сезоне не сыграли на ноль. При этом шесть из семи их матчей во всех турнирах получились верховыми.

Полагаем, результативный футбол ждет зрителей и в предстоящей встрече — в первую очередь за счет «Манчестер Сити». Заиграем комбинацию из двойного шанса в пользу гостей при условии, что они забьют минимум дважды. 

Бонусы на матч

Трансляции

Свернуть

Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Монако» и «Манчестер Сити» будет доступна на «Okko».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видео, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Монако»: Закария, Градецки, Головин (все — травмы), Погба (восстановление)

«Манчестер Сити»: Шерки, Мармуш, Аит-Нури, Хусанов (все — травмы), Родри (под вопросом)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Монако»«МС»:

Позиция«Монако»«МС»Позиция
Вратарь16. Кен25. ДоннаруммаВратарь
Защитник5. Керер82. ЛьюисЗащитник
Защитник3. Дайер3. ДиашЗащитник
Защитник13. Мависса Элеби24. ГвардиолЗащитник
Полузащитник2. Вандерсон33. О'РайллиЗащитник
Полузащитник28. Кулибали14. ГонсалесПолузащитник
Полузащитник 12. Кайо Энрике4. РейндерсПолузащитник 
Полузащитник4. Тезе47. ФоденПолузащитник
Полузащитник18. Минамино11. ДокуНападающий
Нападающий19. Иленикена20. СилваНападающий
Нападающий9. Балогун9. ХоландНападающий
Главный тренерАди ХюттерХосеп ГвардиолаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК PARI дают высокие коэффициенты на ничью и выигрыш «Монако» — 4,70 и 6,10 соответственно. Поставить на победу «Ман Сити» можно с котировкой 1,48.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Монако» — «Манчестер Сити»?

Свернуть

В соответствующей линии у букмекера PARI наиболее вероятный вариант — победа гостей со счетом 2:0. Этот маркет оценивается коэффициентом 8,00.

Кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?

Свернуть

Как и в прошлом сезоне, на общем этапе выступают 36 клубов. Восемь сильнейших напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи.

Где смотреть матч «Монако» — «Манчестер Сити»?

Свернуть

Официальный вещатель Лиги чемпионов в России — «Okko». Там и будет доступна легальная прямая трансляция.

