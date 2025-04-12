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11 апреля 12:14ГлавнаяПрогнозыФутболЛига 1

Монако - Марсель, 12 апреля: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

Команда Головина бьется за медали с главным конкурентом
Руслан Ипполитов

В центральном матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу встретятся «Монако» и «Марсель». Команды соседствуют в турнирной таблице и по итогам матча команда Головина может вытеснить соперника со второй строчки. Оцениваем шансы соперников и коэффициенты букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Монако» (Монако)

12.04.2024, Сб

18:00 МСК

«Марсель» (Марсель)

П1 - 2.00

Х - 3.90

П2 - 3.40

Турнир:  Лига 1, 29-й тур

Стадион: «Луи II» (Монако, Монако)

Главный арбитр: Бенуа Бастьен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Монако» 442751175-177
«Марсель»512744177-175

Последние пять матчей «Монако»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Брест»

2:1

 «Монако» 

Лига 1

29.03.2025 «Монако» 

2:1

«Ницца»

Лига 1

15.03.2025«Анже»

0:2

 «Монако» 

Лига 1

07.03.2025«Тулуза»

1:1

 «Монако» 

Лига 1

28.02.2025 «Монако» 

3:0

«Реймс»

Лига 1

Последние пять матчей «Марселя»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2025«Марсель»

3:2

«Тулуза»

Лига 1

29.03.2025«Реймс»

3:1

«Марсель»

Лига 1

16.03.2025ПСЖ

3:1

«Марсель»

Лига 1

08.03.2025«Марсель»

0:1

«Ланс»

Лига 1

02.03.2025«Марсель»

2:0

«Нант»

Лига 1

Последние пять матчей «Монако» и «Марселя»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.12.2024«Марсель»

2:1

 «Монако» 

Лига 1

27.01.2024«Марсель»

2:2

 «Монако» 

Лига 1

30.09.2023 «Монако» 

3:2

«Марсель»

Лига 1

28.01.2023«Марсель»

1:1

 «Монако» 

Лига 1

30.11.2022 «Монако» 

2:3

«Марсель»

Лига 1

Турнирное положение

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По итогам 28-ми туров «Марсель» занимает второе место, опережая «Монако» на два очка.

КлубИВНПМячиОчки
1. ПСЖ28235080-2674
2. Марсель28164857-3852
3. Монако28155854-3550
4. Страсбур28147746-3549
5. Лион28146854-3848
6. Ницца28138752-3547
7. Лилль28138742-3047
8. Брест281341144-4343
9. Ланс281261032-3042
10. Осер281081039-3938
11. Тулуза28971237-3634
12. Ренн281021638-3832
13. Нант28791233-4730
14. Анже28761526-4627
15. Гавр28831731-5727
16. Реймс28681429-4226
17. Сент-Этьен28651728-6423
18. Монпелье28432121-6415

Прогноз на матч

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Встреча второй и третьей команд французского первенства обещает быть очень жаркой. До финиша чемпионата остается всего шесть туров, а на два оставшихся места на пьедестале как минимум шесть претендентов. ПСЖ уже оформил чемпионство, но «серебро» и «бронза» остаются в розыгрыше.  Стоит напомнить, что места на пьедестале не просто почетны, но и дают пропуск в Лигу чемпионов.

Высокие ставки обычно являются предвестником низкой результативности, но встречи «Монако»  и «Марселя» обычно богаты на голы. Лишь однажды в пяти последних матчах этих соперников не был достигнут показатель в три мяча, а отличиться в этих играх неизменно удавалось футболистом каждой из команд.

Рискнем предположить, что тяжелый груз ответственности не помешает игрокам порадовать зрителей приятным количеством результативных атак. Учитывая, что ничья никого не устраивает, добавляем к «обе забьют» победу хозяев поля.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Официально трансляций чемпионат Франции в России нет. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. Следить за ходом встречи можно на ресурсах некоторых букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Монако»: Элеби (дисквалификация). Магасса, Тезе, Уаттара (все - травма)

«Марсель»: Бланко, Балерди (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Монако» - «Марсель»:

Позиция«Монако»

«Марсель»

Позиция

Вратарь16. Кен

1. Рульи

Вратарь

Защитник17. Синго

62. Мурильо

Защитник

Защитник5. Керер

29. Лирола

Защитник

Защитник2. Вандерсон

19. Кондогбиа

Защитник

Защитник12. Энрике

3. Мерлен

Полузащитник

Полузащитник11. Аклиуш

44. Энрике

Полузащитник

Полузащитник 6. Закария

22. Беннасер

Полузащитник 

Полузащитник 15. Камара

21. Ронжье

Полузащитник

Нападаюший18. Минамино

10. Гринвуд

Полузащитник

Нападающий14. Биерет

25. Рабьо

Полузащитник

Нападающий36. Эмболо

8. Мопе

Нападающий

Главный тренерАдольф Хюттер

Роберто де Дзерби

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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FONBET удвоит номинал удачной ставки на победу хозяев поля. Коэффициент на выигрыш гостей из Марселя - солидные 3.40. Заключить пари на ничью можно за 3.90.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Монако» - «Марсель»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1. На такой итог можно поставить с котировкой 8.50. Угаданные 2:1 в пользу хозяев приведут к девятикратному увеличению номинала пари.

Сыграет ли Александр Головин?

Главная звезда монегасков восстанавливается после серьезной травмы. В двух последних турах французского первенства россиянин стал выходить на замену в концовках встреч. В предыдущем матче «Монако» (с «Брестом») Головин появился на поле на 81-й минуте, заменив Магнеса Аклиуша. В стартовом составе в ближайшем матче Головина ждать не стоит, но его появление во второй половине встречи вполне вероятно. Всего в текущем первенстве Александр принял участие в 19-ти матчах, в которых забил три гола.

Будет ли много голов в матче «Монако» - «Марсель»?

На то, что голов в игре будет не меньше трех (ТБ 2.5) можно поставить с кэфом 1.55. ТМ 2.5 - 2.50.

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