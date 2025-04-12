Монако - Марсель, 12 апреля: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

Встреча второй и третьей команд французского первенства обещает быть очень жаркой. До финиша чемпионата остается всего шесть туров, а на два оставшихся места на пьедестале как минимум шесть претендентов. ПСЖ уже оформил чемпионство, но «серебро» и «бронза» остаются в розыгрыше. Стоит напомнить, что места на пьедестале не просто почетны, но и дают пропуск в Лигу чемпионов.

Высокие ставки обычно являются предвестником низкой результативности, но встречи «Монако» и «Марселя» обычно богаты на голы. Лишь однажды в пяти последних матчах этих соперников не был достигнут показатель в три мяча, а отличиться в этих играх неизменно удавалось футболистом каждой из команд.

Рискнем предположить, что тяжелый груз ответственности не помешает игрокам порадовать зрителей приятным количеством результативных атак. Учитывая, что ничья никого не устраивает, добавляем к «обе забьют» победу хозяев поля.