Монако - Марсель, 12 апреля: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

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В центральном матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу встретятся «Монако» и «Марсель». Команды соседствуют в турнирной таблице и по итогам матча команда Головина может вытеснить соперника со второй строчки. Оцениваем шансы соперников и коэффициенты букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Монако» (Монако)
12.04.2024, Сб
18:00 МСК
«Марсель» (Марсель)
|П1 - 2.00
Турнир: Лига 1, 29-й тур
Стадион: «Луи II» (Монако, Монако)
Главный арбитр: Бенуа Бастьен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Монако»
|44
|27
|51
|175-177
|«Марсель»
|51
|27
|44
|177-175
Последние пять матчей «Монако»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|«Брест»
2:1
«Монако»
Лига 1
|29.03.2025
|«Монако»
2:1
«Ницца»
Лига 1
|15.03.2025
|«Анже»
0:2
«Монако»
Лига 1
|07.03.2025
|«Тулуза»
1:1
«Монако»
Лига 1
|28.02.2025
|«Монако»
3:0
«Реймс»
Лига 1
Последние пять матчей «Марселя»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2025
|«Марсель»
3:2
«Тулуза»
Лига 1
|29.03.2025
|«Реймс»
3:1
«Марсель»
Лига 1
|16.03.2025
|ПСЖ
3:1
«Марсель»
Лига 1
|08.03.2025
|«Марсель»
0:1
«Ланс»
Лига 1
|02.03.2025
|«Марсель»
2:0
«Нант»
Лига 1
Последние пять матчей «Монако» и «Марселя»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.12.2024
|«Марсель»
2:1
«Монако»
Лига 1
|27.01.2024
|«Марсель»
2:2
«Монако»
Лига 1
|30.09.2023
|«Монако»
3:2
«Марсель»
Лига 1
|28.01.2023
|«Марсель»
1:1
«Монако»
Лига 1
|30.11.2022
|«Монако»
2:3
«Марсель»
Лига 1
По итогам 28-ми туров «Марсель» занимает второе место, опережая «Монако» на два очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ПСЖ
|28
|23
|5
|0
|80-26
|74
|2. Марсель
|28
|16
|4
|8
|57-38
|52
|3. Монако
|28
|15
|5
|8
|54-35
|50
|4. Страсбур
|28
|14
|7
|7
|46-35
|49
|5. Лион
|28
|14
|6
|8
|54-38
|48
|6. Ницца
|28
|13
|8
|7
|52-35
|47
|7. Лилль
|28
|13
|8
|7
|42-30
|47
|8. Брест
|28
|13
|4
|11
|44-43
|43
|9. Ланс
|28
|12
|6
|10
|32-30
|42
|10. Осер
|28
|10
|8
|10
|39-39
|38
|11. Тулуза
|28
|9
|7
|12
|37-36
|34
|12. Ренн
|28
|10
|2
|16
|38-38
|32
|13. Нант
|28
|7
|9
|12
|33-47
|30
|14. Анже
|28
|7
|6
|15
|26-46
|27
|15. Гавр
|28
|8
|3
|17
|31-57
|27
|16. Реймс
|28
|6
|8
|14
|29-42
|26
|17. Сент-Этьен
|28
|6
|5
|17
|28-64
|23
|18. Монпелье
|28
|4
|3
|21
|21-64
|15
Встреча второй и третьей команд французского первенства обещает быть очень жаркой. До финиша чемпионата остается всего шесть туров, а на два оставшихся места на пьедестале как минимум шесть претендентов. ПСЖ уже оформил чемпионство, но «серебро» и «бронза» остаются в розыгрыше. Стоит напомнить, что места на пьедестале не просто почетны, но и дают пропуск в Лигу чемпионов.
Высокие ставки обычно являются предвестником низкой результативности, но встречи «Монако» и «Марселя» обычно богаты на голы. Лишь однажды в пяти последних матчах этих соперников не был достигнут показатель в три мяча, а отличиться в этих играх неизменно удавалось футболистом каждой из команд.
Рискнем предположить, что тяжелый груз ответственности не помешает игрокам порадовать зрителей приятным количеством результативных атак. Учитывая, что ничья никого не устраивает, добавляем к «обе забьют» победу хозяев поля.
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Официально трансляций чемпионат Франции в России нет. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. Следить за ходом встречи можно на ресурсах некоторых букмекерских контор.
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|Тип трансляции
|Условия
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|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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|Текстовая
|-
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Потери
«Монако»: Элеби (дисквалификация). Магасса, Тезе, Уаттара (все - травма)
«Марсель»: Бланко, Балерди (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Монако» - «Марсель»:
|Позиция
|«Монако»
«Марсель»
Позиция
|Вратарь
|16. Кен
1. Рульи
Вратарь
|Защитник
|17. Синго
62. Мурильо
Защитник
|Защитник
|5. Керер
29. Лирола
Защитник
|Защитник
|2. Вандерсон
19. Кондогбиа
Защитник
|Защитник
|12. Энрике
3. Мерлен
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Аклиуш
44. Энрике
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Закария
22. Беннасер
Полузащитник
|Полузащитник
|15. Камара
21. Ронжье
Полузащитник
|Нападаюший
|18. Минамино
10. Гринвуд
Полузащитник
|Нападающий
|14. Биерет
25. Рабьо
Полузащитник
|Нападающий
|36. Эмболо
8. Мопе
Нападающий
|Главный тренер
|Адольф Хюттер
Роберто де Дзерби
Главный тренер
FONBET удвоит номинал удачной ставки на победу хозяев поля. Коэффициент на выигрыш гостей из Марселя - солидные 3.40. Заключить пари на ничью можно за 3.90.
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Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1. На такой итог можно поставить с котировкой 8.50. Угаданные 2:1 в пользу хозяев приведут к девятикратному увеличению номинала пари.
Главная звезда монегасков восстанавливается после серьезной травмы. В двух последних турах французского первенства россиянин стал выходить на замену в концовках встреч. В предыдущем матче «Монако» (с «Брестом») Головин появился на поле на 81-й минуте, заменив Магнеса Аклиуша. В стартовом составе в ближайшем матче Головина ждать не стоит, но его появление во второй половине встречи вполне вероятно. Всего в текущем первенстве Александр принял участие в 19-ти матчах, в которых забил три гола.
На то, что голов в игре будет не меньше трех (ТБ 2.5) можно поставить с кэфом 1.55. ТМ 2.5 - 2.50.
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