Монако — Ницца, 29 марта: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

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В субботу, 29 марта, в чемпионате Франции состоится Лазурное или Ривьерское дерби. «Монако» с «Ниццей» идут вровень в таблице, сражаясь за место в ЛЧ. В России же интерес к игре в княжестве дополнительно подогревает ожидаемое возвращение на поле Александра Головина.
Турнир: чемпионат Франции по футболу, 27-й тур
Стадион: «Луи II» (Монако, Монако)
Главный арбитр: Жером Бризар
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Монако»
|56
|33
|37
|173-143
|«Ницца»
|37
|33
|56
|143-173
Последние пять игр «Монако»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
15.03.2025
«Анже»
0:2
«Монако»
Лига 1
07.03.2025
«Тулуза»
1:1
«Монако»
Лига 1
28.02.2025
«Монако»
3:0
«Реймс»
Лига 1
22.02.2025
«Лилль»
2:1
«Монако»
Лига 1
18.02.2025
«Бенфика»
3:3
«Монако»
Лига чемпионов
Последние пять игр «Ниццы»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
14.03.2025
«Ницца»
1:1
«Осер»
Лига 1
09.03.2025
«Ницца»
0:2
«Лион»
Лига 1
01.03.2025
«Сент-Этьен»
1:3
«Ницца»
Лига 1
23.02.2025
«Ницца»
2:0
«Монпелье»
Лига 1
16.02.2025
«Гавр»
1:3
«Ницца»
Лига 1
Последние пять игр «Монако» и «Ниццы»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
27.10.2024
«Ницца»
2:1
«Монако»
Лига 1
11.02.2024
«Ницца»
2:3
«Монако»
Лига 1
22.09.2023
«Монако»
0:1
«Ницца»
Лига 1
26.02.2023
«Монако»
0:3
«Ницца»
Лига 1
04.09.2022
«Ницца»
0:1
«Монако»
Лига 1
После 26-х туров «Монако» с «Ниццей» делят третье-четвертое места в таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ПСЖ
|26
|21
|5
|0
|73-25
|68
|2. Марсель
|26
|15
|4
|7
|53-33
|49
|3. Монако
|26
|14
|5
|7
|51-32
|47
|4. Ницца
|26
|13
|8
|5
|50-31
|47
|5. Лион
|26
|13
|6
|7
|50-33
|45
|6. Лилль
|26
|12
|8
|6
|40-28
|44
|7. Страсбур
|26
|12
|7
|7
|41-33
|43
|8. Ланс
|26
|11
|6
|9
|31-29
|39
|9. Брест
|26
|11
|4
|11
|38-40
|37
|10. Тулуза
|26
|9
|7
|10
|33-29
|34
|11. Осер
|26
|8
|8
|10
|37-39
|32
|12. Ренн
|26
|9
|2
|15
|35-37
|29
|13. Нант
|26
|6
|9
|11
|29-43
|27
|14. Анже
|26
|7
|6
|13
|26-42
|27
|15. Реймс
|26
|5
|8
|13
|26-40
|23
|16. Гавр
|26
|6
|3
|17
|26-55
|21
|17. Сент-Этьен
|25
|5
|5
|15
|25-57
|20
|18. Монпелье
|25
|4
|3
|18
|21-59
|15
Прогноз: тотал голов меньше 3.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Мелбет»
|Графическая
|Регистрация
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Монако»: Тезе, Магасса, Балогун (все - травма)
«Ницца»: Сансон, Моффи (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Монако» - «Ницца»:
|Позиция
|«Монако»
|«Ницца»
Позиция
|Вратарь
|1. Маецки
|1. Булка
Вратарь
|Защитник
|17. Синго
|55. Ндайишимийе
Защитник
|Защитник
|5. Керер
|64. Бомбито
Защитник
|Защитник
|13. Элеби
|4. Бонфин
Защитник
|Защитник
|12. Энрике
|26. Бар
Защитник
|Полузащитник
|15. Камара
|28. Сантамария
Полузащитник
|Полузащитник
|27. Диатта
|6. Будуаи
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Бен-Сегир
|20. Луше
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Головин
|24. Лаборде
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Минамино
|29. Гессан
Нападающий
|Нападающий
|36. Эмболо
|10. Диоп
Нападающий
|Главный тренер
|Ади Хюттер
|Франк Эз
Главный тренер
Эксперты «Мелбет» оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.92. На «Ниццу» можно поставить за 3.90. Номинал сыгравшей ставки на ничью будет умножен на 3.90.
Наиболее вероятным исходом встречи букмекеры считают ничью 1:1. Пари на результативную ничью принимаются с коэффициентом 7.3.
Коэффициент 1.63 на тотал больше 2.5 намекает, что здесь есть неплохие шансы на обоюдоострую и результативную игру. ТМ 2.5 идет в «Мелбет» за 2.33.
Российский полузащитник залечил травму отводящей мышцы и готов вернуться на поле.
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