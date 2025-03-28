Монако — Ницца, 29 марта: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

В субботу, 29 марта, в чемпионате Франции состоится Лазурное или Ривьерское дерби. «Монако» с «Ниццей» идут вровень в таблице, сражаясь за место в ЛЧ. В России же интерес к игре в княжестве дополнительно подогревает ожидаемое возвращение на поле Александра Головина.

Турнир: чемпионат Франции по футболу, 27-й тур

Стадион: «Луи II» (Монако, Монако)

Главный арбитр: Жером Бризар