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28 марта 11:10ГлавнаяПрогнозыФутболЛига 1

Монако — Ницца, 29 марта: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

Ждем возвращения Александра Головина
Валентин Васильев

В субботу, 29 марта, в чемпионате Франции состоится Лазурное или Ривьерское дерби. «Монако» с «Ниццей» идут вровень в таблице, сражаясь за место в ЛЧ. В России же интерес к игре в княжестве дополнительно подогревает ожидаемое возвращение  на поле Александра Головина. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Монако» 

29.03.2025, Сб

23:05 МСК

«Ницца»

П1 - 1.92

Х - 3.90

П2 - 3.90

Турнир: чемпионат Франции по футболу, 27-й тур

Стадион: «Луи II» (Монако, Монако)

Главный арбитр: Жером Бризар 

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Монако»563337173-143
«Ницца»373356143-173

Последние пять игр «Монако»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2025

«Анже»

0:2

«Монако»

Лига 1

07.03.2025

«Тулуза»

1:1

«Монако»

Лига 1

28.02.2025

«Монако»

3:0

«Реймс»

Лига 1

22.02.2025

«Лилль»

2:1

«Монако»

Лига 1

18.02.2025

«Бенфика»

3:3

«Монако»

Лига чемпионов

Последние пять игр «Ниццы»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.03.2025

«Ницца»

1:1

«Осер»

Лига 1

09.03.2025

«Ницца»

0:2

«Лион»

Лига 1

01.03.2025

«Сент-Этьен»

1:3

«Ницца»

Лига 1

23.02.2025

«Ницца»

2:0

«Монпелье»

Лига 1

16.02.2025

«Гавр»

1:3

«Ницца»

Лига 1

Последние пять игр «Монако» и «Ниццы»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.10.2024

«Ницца»

2:1

«Монако»

Лига 1

11.02.2024

«Ницца»

2:3

«Монако»

Лига 1

22.09.2023

«Монако»

0:1

«Ницца»

Лига 1

26.02.2023

«Монако»

0:3

«Ницца»

Лига 1

04.09.2022

«Ницца»

0:1

«Монако»

Лига 1

Турнирное положение

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После 26-х туров «Монако» с «Ниццей» делят третье-четвертое места в таблице.

КлубИВНПМячиОчки
1. ПСЖ26215073-2568
2. Марсель26154753-3349
3. Монако26145751-3247
4. Ницца26138550-3147
5. Лион26136750-3345
6. Лилль26128640-2844
7. Страсбур26127741-3343
8. Ланс26116931-2939
9. Брест261141138-4037
10. Тулуза26971033-2934
11. Осер26881037-3932
12. Ренн26921535-3729
13. Нант26691129-4327
14. Анже26761326-4227
15. Реймс26581326-4023
16. Гавр26631726-5521
17. Сент-Этьен25551525-5720
18. Монпелье25431821-5915

Прогноз на матч

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  • Земляки ведут борьбу за прямой пропуск в Лигу чемпионов. Третье место Лиги 1 ведет в групповой турнир ЛЧ, а четвертое - в квалификацию.
  • По количеству домашних очков (29) «Монако» уступает только лидеру сезона «ПСЖ» (35).
  • У «Ниццы» пятый в лиге результат выступлений в гостях.
  • Четыре тура подряд «Ницца» побеждала с разницей «+2», но за да последних матчах набрала только очко.
  • Четыре из пяти предыдущих Лазурных дерби завершились в пользу гостей.

Прогноз: тотал голов меньше 3.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Найти бесплатную графическую трансляцию можно на сайтах букмекеров. Следить за развитием событий есть возможность на спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Мелбет»ГрафическаяРегистрация
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Монако»: Тезе, Магасса, Балогун (все - травма)

«Ницца»:  Сансон, Моффи (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Монако» - «Ницца»:

Позиция«Монако»«Ницца»

Позиция

Вратарь1. Маецки1. Булка

Вратарь

Защитник17. Синго55. Ндайишимийе

Защитник

Защитник5. Керер64. Бомбито

Защитник

Защитник13. Элеби 4. Бонфин

Защитник

Защитник12. Энрике26. Бар

Защитник

Полузащитник 15. Камара28. Сантамария

Полузащитник 

Полузащитник 27. Диатта6. Будуаи

Полузащитник 

Полузащитник7. Бен-Сегир20. Луше

Полузащитник

Полузащитник10. Головин24. Лаборде

Полузащитник

Полузащитник18. Минамино29. Гессан

Нападающий

Нападающий36. Эмболо10. Диоп

Нападающий

Главный тренерАди ХюттерФранк Эз

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты «Мелбет» оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.92. На «Ниццу» можно поставить за 3.90. Номинал сыгравшей ставки на ничью будет умножен на 3.90.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Монако» «Ницца»?

Наиболее вероятным исходом встречи букмекеры считают ничью 1:1. Пари на результативную ничью принимаются с коэффициентом 7.3.

Будет ли матч результативным?

Коэффициент 1.63 на тотал больше 2.5 намекает, что здесь есть неплохие шансы на обоюдоострую и результативную игру. ТМ 2.5 идет в «Мелбет» за 2.33.

Сыграет ли Александр Головин?

Российский полузащитник залечил травму отводящей мышцы и готов вернуться на поле. 

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