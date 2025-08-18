Партнерский проект
Пока прогнозы на эту лигу закончились. Но есть и другие прогнозы!
Попробуйте выбрать другую лигу или почитайте один из прогнозов
Одна из самых представительных пар третьего раунда
В Гибралтаре было недоразумение?
Вторая встреча за четыре дня
Еще один трофей для Матвея Сафонова?
Самый неудобный соперник для бело-голубых в последние годы
Южане проиграли самарцам все предыдущие матчи!
Третий заезд команды Талалаева в столицу. Два предыдущих были удачными для нее
Российская дуэль
Две чемпионки турниров Большого шлема
Крайне непредсказуемый матч: коэффициенты на победу обеих команд равны