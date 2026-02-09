Амир Альбази – Кедзи Хоригути, 8 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Дебютный бой в смешанных единоборствах провел в мае 2010 г. в родном Токио, одолев соотечественника Ранки Кавана единогласным решением судей. Вплоть до перехода в UFC в 2013 г. японец уступил в одном поединке - против Масакатсу Уэде.

В рамках американского промоушена потерпел первое поражение в титульном бою против Деметриуса Джонсона в апреле 2015 г. на последней минуте пятого раунда. После этого Хоригути выиграл три боя в UFC и подписал контракт с Rizin, завладев поясом чемпиона. Киоджи вернулся в UFC в ноябре 2025-го, нанеся первое досрочное поражение в карьере Тагиру Уланбекову.