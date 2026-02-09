Ведомости
7 февраля 16:03

Амир Альбази – Кедзи Хоригути, 8 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Амир Альбази – Кедзи Хоригути, 8 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Есть ли шансы у представителя Ирака?
Валентин Васильев
Источник: UFC
Источник: UFC

Поединок японца Киоджи Хоригути и иракца Амира Альбази станет соглавным событием вечера на турнире в Лас-Вегасе. Несмотря на солидный для спортсмена возраст, Хоригути ярко вернулся в лучшую организацию в мире, недавно побив россиянина Тагира Уланбекова. Какой исход ждать от предстоящего боя?

Статистика

Свернуть

Альбази

 

Хоригути

Ирак

Страна

Япония

32

Возраст

35

19

Бои

39

17 (5 / 3 / 9)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

35 (15 / 14 / 6)

2 (0 / 2 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

5 (2 / 2 / 1)

6

Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC

8

165

Рост (см)

165

173

Размах рук (см)

168

97

Размах ног (см)

94

Амир Альбази

Свернуть

Представитель Ирана дебютировал в ММА в возрасте 15 лет в 2009 г., когда одержал две победы за один день на турнире в Португалии. В период с 2010-го по 2014-й приостановил карьеру, после чего вернулся и завоевал титул FSC в легчайшем весе. До перехода в UFC также попробовал свои силы в элитных промоушенах - Bellator и Brave CF. В общей сложности с 2020 г. провел шесть поединков, одержав пять побед при одном поражении. В своем последнем выступлении уступил мексиканцу Брэндону Морено в ноябре 2024 г.

Кедзи Хоригути

Свернуть

Дебютный бой в смешанных единоборствах провел в мае 2010 г. в родном Токио, одолев соотечественника Ранки Кавана единогласным решением судей. Вплоть до перехода в UFC в 2013 г. японец уступил в одном поединке - против Масакатсу Уэде. 

В рамках американского промоушена потерпел первое поражение в титульном бою против Деметриуса Джонсона в апреле 2015 г. на последней минуте пятого раунда. После этого Хоригути выиграл три боя в UFC и подписал контракт с Rizin, завладев поясом чемпиона. Киоджи вернулся в UFC в ноябре 2025-го, нанеся первое досрочное поражение в карьере Тагиру Уланбекову.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа АльбазиПобеда ХоригутиДосрочное завершениеПолный бой
PARI3,851,281,442,66

Прогноз на бой

Свернуть

Исход этого поединка зависит во многом от того, насколько Альбази окажется готовым к тому темпу, который предложит его соперник. Хоригути, несмотря на ветеранский статус, в своем последнем выступлении продемонстрировал отличное кардио, быстроту передвижений и готовность нивелировать опасные стороны оппонента.

Альбази тяготеет к последнему аспекту, в стойке он должен заметно уступать японцу. Хоригути далеко не в первый раз встречается с соперником подобных навыков, и, скорее всего, за счет своей универсальности и тактического разнообразия сможет выйти из этой схватки победителем решением судей. Найти соответствующий маркер можно в линии PARI.

Полный кард, где смотреть бой Альбази Хоригути

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 266 пройдет на UFC AREX в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 февраля, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Марио Баутиста (США) – Винисиус Оливейра (Бразилия). Легчайший вес;
  • Кедзи Хоригути (Япония) – Амир Альбази (Ирак). Наилегчайший вес;
  • Жаилтон Алмейда (Бразилия) – Ризван Куниев (Россия). Тяжелый вес;
  • Михал Олексейчук (Польша) – Марк-Андре Баррио (Канада). Средний вес;
  • Фарид Башарат (Англия) – Жан Мацумото (Бразилия). Легчайший вес;
  • Дастин Джейкоби (США) – Джулиус Уокер (США). Полутяжелый вес;

Прелимы

  • Даниил Донченко (Украина) – Алекс Мороно (США). Полусредний вес;
  • Николай Веретенников (Казахстан) – Нико Прайс (США). Полусредний вес;
  • Кетлен Соуза (Бразилия) – Бруна Бразил (Бразилия). Женский полусредний вес;
  • Ван Цун (Китай) – Эдуарда Моура (Бразилия). Женский полулегкий вес;
  • Якуб Виклаш (Польша) – Муин Гафуров (Таджикистан). Легчайший вес;
  • Присцила Качоэйра (Бразилия) – Клаудиа Сигула (Польша). Женский легчайший вес.

