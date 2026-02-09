Амир Альбази – Кедзи Хоригути, 8 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Поединок японца Киоджи Хоригути и иракца Амира Альбази станет соглавным событием вечера на турнире в Лас-Вегасе. Несмотря на солидный для спортсмена возраст, Хоригути ярко вернулся в лучшую организацию в мире, недавно побив россиянина Тагира Уланбекова. Какой исход ждать от предстоящего боя?
Альбази
Хоригути
Ирак
Страна
Япония
32
Возраст
35
19
Бои
39
17 (5 / 3 / 9)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
35 (15 / 14 / 6)
2 (0 / 2 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (2 / 2 / 1)
6
Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC
8
165
Рост (см)
165
173
Размах рук (см)
168
97
Размах ног (см)
94
Представитель Ирана дебютировал в ММА в возрасте 15 лет в 2009 г., когда одержал две победы за один день на турнире в Португалии. В период с 2010-го по 2014-й приостановил карьеру, после чего вернулся и завоевал титул FSC в легчайшем весе. До перехода в UFC также попробовал свои силы в элитных промоушенах - Bellator и Brave CF. В общей сложности с 2020 г. провел шесть поединков, одержав пять побед при одном поражении. В своем последнем выступлении уступил мексиканцу Брэндону Морено в ноябре 2024 г.
Дебютный бой в смешанных единоборствах провел в мае 2010 г. в родном Токио, одолев соотечественника Ранки Кавана единогласным решением судей. Вплоть до перехода в UFC в 2013 г. японец уступил в одном поединке - против Масакатсу Уэде.
В рамках американского промоушена потерпел первое поражение в титульном бою против Деметриуса Джонсона в апреле 2015 г. на последней минуте пятого раунда. После этого Хоригути выиграл три боя в UFC и подписал контракт с Rizin, завладев поясом чемпиона. Киоджи вернулся в UFC в ноябре 2025-го, нанеся первое досрочное поражение в карьере Тагиру Уланбекову.
Исход этого поединка зависит во многом от того, насколько Альбази окажется готовым к тому темпу, который предложит его соперник. Хоригути, несмотря на ветеранский статус, в своем последнем выступлении продемонстрировал отличное кардио, быстроту передвижений и готовность нивелировать опасные стороны оппонента.
Альбази тяготеет к последнему аспекту, в стойке он должен заметно уступать японцу. Хоригути далеко не в первый раз встречается с соперником подобных навыков, и, скорее всего, за счет своей универсальности и тактического разнообразия сможет выйти из этой схватки победителем решением судей. Найти соответствующий маркер можно в линии PARI.
Турнир UFC Fight Night 266 пройдет на UFC AREX в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 февраля, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы