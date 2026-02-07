Ливерпуль - Манчестер Сити, 8 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

По занятному стечению обстоятельств, свои последние матчи перед личным противоборством на берегах Мерси команды провели против «Ньюкасла». И обе же «сорок» победили, причем с похожим счетом: «Ливерпуль» - 4:1 в АПЛ, «Ман Сити» - 3:1 в Кубке лиги. Последним выигрышем «горожане» оформили выход в финал третьего по значимости национального турнира. Понятно, что амбиции Гвардиолы и его футболистов простираются дальше Кубка лиги, и прежде всего они стремятся вернуться на вершину АПЛ.

В 2026 году оба топа не избежали неожиданных поражений. «Красные» внезапно уступили «Борнмуту» две недели назад. «Горожане» и вовсе потерпели в январе два поражения кряду - от «МЮ» и, что более поразительно, «Буде-Глимт». Стабильность в результатах пока не обретут ни одни, ни другие.

Так или иначе, атакующие линии у Гвардиолы и Слома укомплектованы превосходно, и обе в последнее время со своими обязанностями справляются отлично.Так что голы на «Энфилде» должны быть, причем в исполнении обеих команд. «БЕТСИТИ» дает на ОЗ коэффициент 1.48.