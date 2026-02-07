Ливерпуль - Манчестер Сити, 8 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Грандиозное сражение грядет в английской Премьер-лиге. В гости к действующему чемпиону Англии едет «Манчестер Сити». Разбираем топ-матч на «Энфилде» с точки зрения котировок букмекеров и интересных вариантов для пари.
Турнир: английская Премьер-лига. 25-й тур
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ливерпуль»
|96
|54
|51
|351-271
|«Манчестер Сити»
|51
|54
|96
|271-351
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.01.2026
|«Ливерпуль»
4:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|28.01.2026
|«Ливерпуль»
6:0
«Карабах»
Лига чемпионов
|24.01.2026
|«Борнмут»
3:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|21.01.2026
|«Марсель»
0:3
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
|17.01.2026
|«Ливерпуль»
1:1
«Бернли»
АПЛ
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.02.2026
|«Манчестер Сити»
3:1
«Ньюкасл»
Кубок лиги
|01.02.2026
|«Тоттенхэм»
2:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|28.01.2026
|«Манчестер Сити»
2:0
«Галатасарай»
Лига чемпионов
|24.01.2026
|«Манчестер Сити»
2:0
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|20.01.2026
|«Буде-Глимт»
3:1
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
«Манчестер Сити» на шесть очков отстает в турнирной таблице от лидера, «Арсенала», и на восемь опережает действующего чемпиона.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|24
|16
|5
|3
|46-17
|53
|2
|Манчестер Сити
|24
|14
|5
|5
|49-23
|47
|3
|Астон Вилла
|24
|14
|4
|6
|35-26
|46
|4
|Манчестер Юнайтед
|24
|11
|8
|5
|44-36
|41
|5
|Челси
|24
|11
|7
|6
|42-27
|40
|6
|Ливерпуль
|24
|11
|6
|7
|39-33
|39
|7
|Брентфорд
|24
|11
|3
|10
|36-32
|36
|8
|Сандерленд
|24
|9
|9
|6
|27-26
|36
|9
|Фулхэм
|24
|10
|4
|10
|34-35
|34
|10
|Эвертон
|24
|9
|7
|8
|26-27
|34
|11
|Ньюкасл
|24
|9
|6
|9
|33-33
|33
|12
|Борнмут
|24
|8
|9
|7
|40-43
|33
|13
|Брайтон
|24
|7
|10
|7
|34-32
|31
|14
|Тоттенхэм
|24
|7
|8
|9
|35-33
|29
|15
|Кристал Пэлас
|24
|7
|8
|9
|25-29
|29
|16
|Лидс
|24
|6
|8
|10
|31-42
|26
|17
|Ноттингем Форест
|24
|7
|5
|12
|24-35
|26
|18
|Вест Хэм
|24
|5
|5
|14
|29-48
|20
|19
|Бернли
|24
|3
|6
|15
|25-47
|15
|20
|Вулверхэмптон
|24
|1
|5
|18
|15-45
|8
По занятному стечению обстоятельств, свои последние матчи перед личным противоборством на берегах Мерси команды провели против «Ньюкасла». И обе же «сорок» победили, причем с похожим счетом: «Ливерпуль» - 4:1 в АПЛ, «Ман Сити» - 3:1 в Кубке лиги. Последним выигрышем «горожане» оформили выход в финал третьего по значимости национального турнира. Понятно, что амбиции Гвардиолы и его футболистов простираются дальше Кубка лиги, и прежде всего они стремятся вернуться на вершину АПЛ.
В 2026 году оба топа не избежали неожиданных поражений. «Красные» внезапно уступили «Борнмуту» две недели назад. «Горожане» и вовсе потерпели в январе два поражения кряду - от «МЮ» и, что более поразительно, «Буде-Глимт». Стабильность в результатах пока не обретут ни одни, ни другие.
Так или иначе, атакующие линии у Гвардиолы и Слома укомплектованы превосходно, и обе в последнее время со своими обязанностями справляются отлично.Так что голы на «Энфилде» должны быть, причем в исполнении обеих команд. «БЕТСИТИ» дает на ОЗ коэффициент 1.48.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2026 ГОДУ
Следить за ходом матчей АПЛ онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Ливерпуль»: Исак, Брэдли, Байчетич, Леони (все - травмы)
«Манчестер Сити»: Диаш, Ковачич, Гвардиол, Стоунз, Савиньо (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Ньюкасл»:
|Позиция
|«Ливерпуль»
|«Манчестер Сити»
|Вратарь
|1. Бекер
|25. Доннарумма
|Защитник
|3. Эндо
|27. Нунес
|Защитник
|38. Гравенберх
|45. Хусанов
|Защитник
|4. ван Дейк
|33. О’Райли
|Защитник
|26. Робертсон
|15. Гехи
|Полузащитник
|10. Мак Аллистер
|4. Рейндерс
|Полузащитник
|8. Собослаи
|16. Родри
|Полузащитник
|7. Вирц
|47. Фоден
|Полузащитник
|11. Салах
|10. Шерки
|Полузащитник
|18. Гакпо
|20. Бернанду Силва
|Нападающий
|22. Экитике
|9. Холанд
|Главный тренер
|Арне Слот
|Хосеп Гвардиола
«БЕТСИТИ» не поскупился на коэффициенты на главное событие уикенда. Победа чемпиона Англии идет в линии компании за 2.40, а его гостя - за 2.85. Котировка на ничью еще выше - 3.80.
Судя по коэффициенту на тотал больше 2.5 (1.58), аналитики ожидают результативный футбол в Ливерпуле.
Матчи АПЛ в России легально не транслируются. На выручку любителям британского футбола могут прийти онлайн-трансляции на спортивных ресурсах и сайтах ведущих БК.