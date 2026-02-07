Ведомости
Ливерпуль - Манчестер Сити, 8 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Главное событие уикенда в Англии
Валентин Васильев

Грандиозное сражение грядет в английской Премьер-лиге. В гости к действующему чемпиону Англии едет «Манчестер Сити».  Разбираем топ-матч на «Энфилде» с точки зрения котировок букмекеров и интересных вариантов для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ливерпуль»

08.02.2026, Вс

19:30 МСК

«Манчестер Сити»

П1 - 2.40

Х - 3.80

П2 - 2.85

Турнир: английская Премьер-лига. 25-й тур

Стадион: «Энфилд»  (Ливерпуль, Англия)

Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ливерпуль» 965451351-271
«Манчестер Сити»515496271-351

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.01.2026«Ливерпуль»

4:1

«Ньюкасл»

АПЛ

28.01.2026«Ливерпуль»

6:0

«Карабах»

Лига чемпионов

24.01.2026«Борнмут»

3:2

«Ливерпуль»

АПЛ

21.01.2026«Марсель»

0:3

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

17.01.2026«Ливерпуль»

1:1

«Бернли»

АПЛ

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.02.2026«Манчестер Сити»

3:1

«Ньюкасл»

Кубок лиги

01.02.2026«Тоттенхэм»

2:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

28.01.2026«Манчестер Сити»

2:0

«Галатасарай»

Лига чемпионов

24.01.2026«Манчестер Сити»

2:0

«Вулверхэмптон»

    АПЛ

20.01.2026«Буде-Глимт»

3:1

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Манчестер Сити» на шесть очков отстает в турнирной таблице от лидера, «Арсенала», и на восемь опережает действующего чемпиона. 

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Арсенал24165346-1753
2Манчестер Сити24145549-2347
3Астон Вилла24144635-2646
4Манчестер Юнайтед24118544-3641
5Челси24117642-2740
6Ливерпуль24116739-3339
7Брентфорд241131036-3236
8Сандерленд2499627-2636
9Фулхэм241041034-3534
10Эвертон2497826-2734
11Ньюкасл2496933-3333
12Борнмут2489740-4333
13Брайтон24710734-3231
14Тоттенхэм2478935-3329
15Кристал Пэлас2478925-2929
16Лидс24681031-4226
17Ноттингем Форест24751224-3526
18Вест Хэм24551429-4820
19Бернли24361525-4715
20Вулверхэмптон24151815-458

Прогноз на матч

Свернуть

По занятному стечению обстоятельств, свои последние матчи перед личным противоборством на берегах Мерси команды провели против «Ньюкасла». И обе же «сорок» победили, причем с похожим счетом: «Ливерпуль» - 4:1 в АПЛ, «Ман Сити» - 3:1 в Кубке лиги. Последним выигрышем «горожане» оформили выход в финал третьего по значимости национального турнира. Понятно, что амбиции Гвардиолы и его футболистов простираются дальше Кубка лиги, и прежде всего они стремятся вернуться на вершину АПЛ.

В 2026 году оба топа не избежали неожиданных поражений. «Красные» внезапно уступили «Борнмуту» две недели назад. «Горожане» и вовсе потерпели в январе два поражения кряду - от «МЮ» и, что более поразительно, «Буде-Глимт». Стабильность в результатах пока не обретут ни одни, ни другие.

Так или иначе, атакующие линии у Гвардиолы и Слома укомплектованы превосходно, и обе в последнее время со своими обязанностями справляются отлично.Так что голы на «Энфилде» должны быть, причем в исполнении обеих команд. «БЕТСИТИ» дает на ОЗ коэффициент 1.48.

Трансляции

Свернуть

Следить за ходом матчей АПЛ онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ливерпуль»: Исак, Брэдли, Байчетич, Леони (все - травмы)

«Манчестер Сити»: Диаш, Ковачич, Гвардиол, Стоунз, Савиньо (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Ньюкасл»:

Позиция«Ливерпуль»«Манчестер Сити»
Вратарь1. Бекер25. Доннарумма
Защитник3. Эндо27. Нунес
Защитник38. Гравенберх45. Хусанов
Защитник4. ван Дейк33. О’Райли
Защитник26. Робертсон15. Гехи
Полузащитник10. Мак Аллистер4. Рейндерс
Полузащитник8. Собослаи16. Родри
Полузащитник7. Вирц47. Фоден
Полузащитник11. Салах10. Шерки
Полузащитник18. Гакпо20. Бернанду Силва
Нападающий22. Экитике9. Холанд
Главный тренерАрне СлотХосеп Гвардиола

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

«БЕТСИТИ» не поскупился на коэффициенты на главное событие уикенда. Победа чемпиона Англии идет в линии компании за 2.40, а его гостя - за 2.85. Котировка на ничью еще выше - 3.80.

Вопросы и ответы

Сколько голов будет в матче «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»?

Свернуть

Судя по коэффициенту на тотал больше 2.5 (1.58), аналитики ожидают результативный футбол в Ливерпуле.

Где смотреть матч «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»?

Свернуть

Матчи АПЛ в России легально не транслируются. На выручку любителям британского футбола могут прийти онлайн-трансляции на спортивных ресурсах и сайтах ведущих БК.

