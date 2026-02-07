Барселона - Мальорка, 7 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Лидер чемпионата Испании по футболу свой очередной матч проведет в субботу, 7 февраля. В гости к «Барселоне» едет «Мальорка». Гарантированные три очка для фаворита?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Барселона»
07.02.2026, Сб
18:15 МСК
«Мальорка»
|П1 - 1.16
Турнир: чемпионат Испании, 23-й тур
Стадион: «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Барселона»
|46
|13
|17
|154-78
|«Мальорка»
|17
|13
|46
|78-154
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.02.2026
|«Альбасете»
1:2
«Барселона»
Кубок Испании
|31.01.2026
|«Эльче»
1:3
«Барселона»
Ла Лига
|28.01.2026
|«Барселона»
4:1
«Копенгаген»
Лига чемпионов
|25.01.2026
|«Барселона»
3:0
«Овьедо»
Ла Лига
|21.01.2026
|«Славия»
2:4
«Барселона»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Мальорки»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.02.2026
|«Мальорка»
4:1
«Севилья»
Ла Лига
|25.01.2026
|«Атлетико»
3:0
«Мальорка»
Ла Лига
|17.01.2026
|«Мальорка»
3:2
«Атлетик»
Ла Лига
|11.01.2026
|«Райо Вальекано»
2:1
«Мальорка»
Ла Лига
|04.01.2026
|«Мальорка»
1:2
«Жирона»
Ла Лига
«Барселона» всего на одно очко опережает «Реал» и не может позволить себе расслабленности. «Мальорка» занимает 14-ю позицию.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|22
|18
|1
|3
|60-23
|55
|2
|Реал Мадрид
|22
|17
|3
|2
|47-18
|54
|3
|Атлетико
|22
|13
|6
|3
|38-17
|45
|4
|Вильярреал
|21
|13
|3
|5
|39-23
|42
|5
|Бетис
|22
|9
|8
|5
|36-28
|35
|6
|Эспаньол
|22
|10
|4
|8
|26-27
|34
|7
|Сельта
|22
|8
|9
|5
|29-23
|33
|8
|Реал Сосьедад
|22
|7
|7
|8
|30-30
|28
|9
|Осасуна
|22
|7
|5
|10
|26-27
|26
|10
|Алавес
|22
|7
|4
|11
|20-27
|25
|11
|Атлетик
|22
|7
|4
|11
|21-31
|25
|12
|Жирона
|22
|6
|7
|9
|21-36
|25
|13
|Эльче
|22
|5
|9
|8
|30-32
|24
|14
|Мальорка
|22
|6
|6
|10
|28-34
|24
|15
|Севилья
|22
|7
|3
|12
|29-37
|24
|16
|Валенсия
|22
|5
|8
|9
|23-35
|23
|17
|Хетафе
|22
|6
|5
|11
|16-27
|23
|18
|Райо Вальекано
|22
|5
|7
|10
|18-30
|22
|19
|Леванте
|21
|4
|6
|11
|24-34
|18
|20
|Овьедо
|22
|3
|7
|12
|12-34
|16
Пожалуй, именно в этой паре коэффициенты букмекеров наиболее отчетливо отражают пропасть в возможностях клубов. Коэффициент на победу гостей в 12 раз превосходит предложение на хозяев. Однако не спешите соболезновать «Мальорке». Во-первых, она в этом матче не может ничего потерять - только приобрести. Когда от тебя никто ничего не ждет, иногда случаются чудеса. А во-вторых, «Барселона» периодически испытывает трудности именно в играх с «маленькими» командами. Скромный «Альбасете» чемпион Испании обыграл в Кубке не без труда - всего 2:1.
Между тем островитяне за последние три тура обыграли дома отнюдь не хилых соперников - «Атлетик» (3:2) и «Севилью» (4:1). Ставка на «обе забьют» в 10 последних матчах «Мальорки» играла семь раз (у «Барсы» - шесть). Есть надежда, что и субботняя игра в столице Каталонии пройдет не в одни ворота. Тем более, что сине-гранатовые выйдут на поле без Педри и Гави, тогда как гости - в боевом составе. В PARI поставить на обмен результативными ударами сейчас можно с коэффициентом 1.78.
В прямом эфире игру покажет «Матч! Футбол 2».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Футбол 2»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Барселона»: Гави, Педри, Кристенсен (все - травмы)
«Мальорка»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Мальорка»:
|Позиция
|«Барселона»
|«Мальорка»
|Позиция
|Вратарь
|13. Гарсия
|1. Роман
|Вратарь
|Защитник
|3. Бальде
|23. Маффео
|Защитник
|Защитник
|24. Гарсия
|27. Лопес
|Защитник
|Защитник
|5. Кубарси
|22. Мохика
|Защитник
|Защитник
|23. Кунде
|24. Вальент
|Защитник
|Полузащитник
|21. Де Йонг
|12. Кошта
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Берналь
|5. Маскарель
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Рэшфорд
|10. Дардер
|Полузащитник
|Нападающий
|16. Фермин Лопес
|7. Мурики
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Ямаль
|17. Вирхили
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Левандовски
|11. Асано
|Нападающий
|Главный тренер
|Ханс-Дитер Флик
|Хагоба Аррасате
|Главный тренер
Трейдеры предсказуемо установили низкий коэффициент на П1 (1.16) и повышенные - на ничью (8.50) и, особенно, на победу гостей. Сенсационный успех «Мальорки» обещает поверившим в нее 14-кратный выигрыш.