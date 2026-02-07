Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



5 февраля 12:26ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Барселона - Мальорка, 7 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Островитянам терять нечего - могут попортить нервы фавориту
Валентин Васильев

Лидер чемпионата Испании по футболу свой очередной матч проведет в субботу, 7 февраля. В гости к «Барселоне» едет «Мальорка». Гарантированные три очка для фаворита? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона» 

07.02.2026, Сб

18:15 МСК

«Мальорка» 

П1 - 1.16

Х - 8.50

П2 - 14.00

Турнир: чемпионат Испании, 23-й тур

Стадион: «Спотифай Камп Ноу»   (Барселона, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Получить до 25 000 рублей от PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Барселона» 461317154-78
«Мальорка»17134678-154

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.02.2026«Альбасете» 

1:2

«Барселона» 

Кубок Испании

31.01.2026«Эльче» 

1:3

«Барселона» 

Ла Лига

28.01.2026«Барселона» 

4:1

«Копенгаген»

Лига чемпионов

25.01.2026«Барселона» 

3:0

«Овьедо»  

Ла Лига

21.01.2026«Славия»

2:4

«Барселона» 

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Мальорки»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.02.2026«Мальорка»

4:1

«Севилья» 

Ла Лига

25.01.2026«Атлетико» 

3:0

«Мальорка»

Ла Лига

17.01.2026«Мальорка»

3:2

«Атлетик»

Ла Лига

11.01.2026«Райо Вальекано» 

2:1

«Мальорка»

Ла Лига

04.01.2026«Мальорка»

1:2

«Жирона» 

Ла Лига

Место в таблице

Свернуть

«Барселона» всего на одно очко опережает «Реал» и не может позволить себе расслабленности. «Мальорка» занимает 14-ю позицию.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Барселона22181360-2355
2Реал Мадрид22173247-1854
3Атлетико22136338-1745
4Вильярреал21133539-2342
5Бетис2298536-2835
6Эспаньол22104826-2734
7Сельта2289529-2333
8Реал Сосьедад2277830-3028
9Осасуна22751026-2726
10Алавес22741120-2725
11Атлетик22741121-3125
12Жирона2267921-3625
13Эльче2259830-3224
14Мальорка22661028-3424
15Севилья22731229-3724
16Валенсия2258923-3523
17Хетафе22651116-2723
18Райо Вальекано22571018-3022
19Леванте21461124-3418
20Овьедо22371212-3416

Прогноз на матч

Свернуть

Пожалуй, именно в этой паре коэффициенты букмекеров наиболее отчетливо отражают пропасть в возможностях клубов. Коэффициент на победу гостей в 12 раз превосходит предложение на хозяев. Однако не спешите соболезновать «Мальорке». Во-первых, она в этом матче не может ничего потерять - только приобрести. Когда от тебя никто ничего не ждет, иногда случаются чудеса. А во-вторых, «Барселона» периодически испытывает трудности именно в играх  с «маленькими» командами. Скромный «Альбасете» чемпион Испании обыграл в Кубке не без труда - всего 2:1.

Между тем островитяне за последние три тура обыграли дома отнюдь не хилых соперников - «Атлетик» (3:2) и «Севилью» (4:1). Ставка на «обе забьют» в 10 последних матчах «Мальорки» играла семь раз (у «Барсы» - шесть).  Есть надежда, что и субботняя игра в столице Каталонии пройдет не в одни ворота. Тем более, что сине-гранатовые выйдут на поле без Педри и Гави, тогда как гости - в боевом составе. В PARI поставить на обмен результативными ударами сейчас можно с коэффициентом 1.78.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру покажет «Матч! Футбол 2». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Футбол 2»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Барселона»: Гави, Педри, Кристенсен (все - травмы)

«Мальорка»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Мальорка»:

Позиция«Барселона»«Мальорка»Позиция
Вратарь13. Гарсия1. РоманВратарь
Защитник3. Бальде23. МаффеоЗащитник
Защитник24. Гарсия27. ЛопесЗащитник
Защитник5. Кубарси22. МохикаЗащитник
Защитник23. Кунде24. ВальентЗащитник
Полузащитник 21. Де Йонг12. КоштаПолузащитник
Полузащитник 22. Берналь5. МаскарельПолузащитник 
Полузащитник14. Рэшфорд10. ДардерПолузащитник
Нападающий16. Фермин Лопес7. МурикиПолузащитник
Нападающий10. Ямаль17. ВирхилиПолузащитник
Нападающий9. Левандовски11. АсаноНападающий
Главный тренерХанс-Дитер ФликХагоба АррасатеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Трейдеры предсказуемо установили низкий коэффициент на П1 (1.16) и повышенные - на ничью (8.50) и, особенно, на победу гостей. Сенсационный успех «Мальорки» обещает поверившим в нее 14-кратный выигрыш.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer327 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer21 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer143 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer52 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer327 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer327 дней 12 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer327 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer327 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё