Барселона - Мальорка, 7 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Пожалуй, именно в этой паре коэффициенты букмекеров наиболее отчетливо отражают пропасть в возможностях клубов. Коэффициент на победу гостей в 12 раз превосходит предложение на хозяев. Однако не спешите соболезновать «Мальорке». Во-первых, она в этом матче не может ничего потерять - только приобрести. Когда от тебя никто ничего не ждет, иногда случаются чудеса. А во-вторых, «Барселона» периодически испытывает трудности именно в играх с «маленькими» командами. Скромный «Альбасете» чемпион Испании обыграл в Кубке не без труда - всего 2:1.

Между тем островитяне за последние три тура обыграли дома отнюдь не хилых соперников - «Атлетик» (3:2) и «Севилью» (4:1). Ставка на «обе забьют» в 10 последних матчах «Мальорки» играла семь раз (у «Барсы» - шесть). Есть надежда, что и субботняя игра в столице Каталонии пройдет не в одни ворота. Тем более, что сине-гранатовые выйдут на поле без Педри и Гави, тогда как гости - в боевом составе. В PARI поставить на обмен результативными ударами сейчас можно с коэффициентом 1.78.