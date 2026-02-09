Ведомости
Атлетико - Бетис, 8 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Третья команда сезона - против пятой
Валентин Васильев

Один из самых любопытных матчей 23-го тура испанской Примеры состоится в воскресенье, 8 февраля, в столице. Мадридский «Атлетико» принимает «Бетис» из Севильи. Всего несколько дней назад эти клубы соперничали в Кубке, и тот матч завершился кошмарно для бело-зеленых. Быть реваншу?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Атлетико» (Мадрид)

08.02.2026, Вс
20:30 МСК

«Реал Бетис» (Севилья)

П1 - 1.49

Х - 4.80

П2 - 6.60

Турнир: испанская Ла Лига, 23-й тур

Стадион: «Сивитас Метрополитано»  (Мадрид, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Атлетико»773233269-150
«Бетис»333277150-269

Последние пять матчей «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.02.2026«Бетис»

0:5

«Атлетико»

Кубок Испании

31.01.2026«Леванте»

0:0

«Атлетико»

Ла Лига

28.01.2026«Атлетико»

1:2

«Леванте»

Ла Лига

25.01.2026«Атлетико»

3:0

«Мальорка»

Ла Лига

21.01.2026«Галатасарай»

1:1

«Атлетико»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Бетиса»:

ДатаКоманда 1СчетКоманда 2Турнир
05.02.2026«Бетис»

0:5

«Атлетико»

Кубок Испании

01.02.2026«Бетис»2:1«Валенсия»Ла Лига
30.01.2026«Бетис»2:1«Фейеноорд»Лига Европы
25.01.2026«Алавес»2:1«Бетис»Ла Лига
22.01.2026ПАОК2:0«Бетис»Лига Европы

Место в турнирной таблице

После 22 туров мадридский клуб занимает третье место, а его соперник - пятое.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Барселона22181360-2355
2Реал Мадрид22173247-1854
3Атлетико22136338-1745
4Вильярреал21133539-2342
5Бетис2298536-2835
6Эспаньол22104826-2734
7Сельта2389630-2533
8Осасуна23851028-2829
9Реал Сосьедад2277830-3028
10Алавес22741120-2725
11Атлетик22741121-3125
12Жирона2267921-3625
13Эльче2259830-3224
14Мальорка22661028-3424
15Севилья22731229-3724
16Валенсия2258923-3523
17Хетафе22651116-2723
18Райо Вальекано22571018-3022
19Леванте21461124-3418
20Овьедо22371212-3416

Прогноз на матч

Волею календарей команды встретятся второй раз в течение одной календарной недели. Первая встреча, в рамках Кубка, завершилась обескураживающе для андалузского - домашним разгромом со счетом 0:5. Причем до этого «Бетис» на своем поле с одинаковым счетом 2:1 обыграл отнюдь не слабые «Фейеноорд» и «Валенсию».

Разумеется, в Мадриде севильцев будут переполнять реваншистские настроения. Скорее всего, игра будет носить другой характер. При таких вводных обмен голами выглядит вполне вероятным исходом.

Трансляции

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Атлетико»: Барриос (травма)

«Бетис»: Иско, Амрабат, Эрнандес, Ло Чельсо (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Трейдеры Winline установили коэффициент 1.49 на победу хозяев поля и более чем в четыре раза выше - на гостей (6.60). Ничья идет в линии букмекера за 4.80.

Смотреть всё
Смотреть всё
