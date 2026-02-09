Атлетико - Бетис, 8 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Волею календарей команды встретятся второй раз в течение одной календарной недели. Первая встреча, в рамках Кубка, завершилась обескураживающе для андалузского - домашним разгромом со счетом 0:5. Причем до этого «Бетис» на своем поле с одинаковым счетом 2:1 обыграл отнюдь не слабые «Фейеноорд» и «Валенсию».

Разумеется, в Мадриде севильцев будут переполнять реваншистские настроения. Скорее всего, игра будет носить другой характер. При таких вводных обмен голами выглядит вполне вероятным исходом.