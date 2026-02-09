Атлетико - Бетис, 8 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Один из самых любопытных матчей 23-го тура испанской Примеры состоится в воскресенье, 8 февраля, в столице. Мадридский «Атлетико» принимает «Бетис» из Севильи. Всего несколько дней назад эти клубы соперничали в Кубке, и тот матч завершился кошмарно для бело-зеленых. Быть реваншу?
Турнир: испанская Ла Лига, 23-й тур
Стадион: «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не назначен
ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Атлетико»
|77
|32
|33
|269-150
|«Бетис»
|33
|32
|77
|150-269
Последние пять матчей «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.02.2026
|«Бетис»
0:5
«Атлетико»
Кубок Испании
|31.01.2026
|«Леванте»
0:0
«Атлетико»
Ла Лига
|28.01.2026
|«Атлетико»
1:2
«Леванте»
Ла Лига
|25.01.2026
|«Атлетико»
3:0
«Мальорка»
Ла Лига
|21.01.2026
|«Галатасарай»
1:1
«Атлетико»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Бетиса»:
|Дата
|Команда 1
|Счет
|Команда 2
|Турнир
|05.02.2026
|«Бетис»
0:5
«Атлетико»
Кубок Испании
|01.02.2026
|«Бетис»
|2:1
|«Валенсия»
|Ла Лига
|30.01.2026
|«Бетис»
|2:1
|«Фейеноорд»
|Лига Европы
|25.01.2026
|«Алавес»
|2:1
|«Бетис»
|Ла Лига
|22.01.2026
|ПАОК
|2:0
|«Бетис»
|Лига Европы
После 22 туров мадридский клуб занимает третье место, а его соперник - пятое.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|22
|18
|1
|3
|60-23
|55
|2
|Реал Мадрид
|22
|17
|3
|2
|47-18
|54
|3
|Атлетико
|22
|13
|6
|3
|38-17
|45
|4
|Вильярреал
|21
|13
|3
|5
|39-23
|42
|5
|Бетис
|22
|9
|8
|5
|36-28
|35
|6
|Эспаньол
|22
|10
|4
|8
|26-27
|34
|7
|Сельта
|23
|8
|9
|6
|30-25
|33
|8
|Осасуна
|23
|8
|5
|10
|28-28
|29
|9
|Реал Сосьедад
|22
|7
|7
|8
|30-30
|28
|10
|Алавес
|22
|7
|4
|11
|20-27
|25
|11
|Атлетик
|22
|7
|4
|11
|21-31
|25
|12
|Жирона
|22
|6
|7
|9
|21-36
|25
|13
|Эльче
|22
|5
|9
|8
|30-32
|24
|14
|Мальорка
|22
|6
|6
|10
|28-34
|24
|15
|Севилья
|22
|7
|3
|12
|29-37
|24
|16
|Валенсия
|22
|5
|8
|9
|23-35
|23
|17
|Хетафе
|22
|6
|5
|11
|16-27
|23
|18
|Райо Вальекано
|22
|5
|7
|10
|18-30
|22
|19
|Леванте
|21
|4
|6
|11
|24-34
|18
|20
|Овьедо
|22
|3
|7
|12
|12-34
|16
Волею календарей команды встретятся второй раз в течение одной календарной недели. Первая встреча, в рамках Кубка, завершилась обескураживающе для андалузского - домашним разгромом со счетом 0:5. Причем до этого «Бетис» на своем поле с одинаковым счетом 2:1 обыграл отнюдь не слабые «Фейеноорд» и «Валенсию».
Разумеется, в Мадриде севильцев будут переполнять реваншистские настроения. Скорее всего, игра будет носить другой характер. При таких вводных обмен голами выглядит вполне вероятным исходом.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Атлетико»: Барриос (травма)
«Бетис»: Иско, Амрабат, Эрнандес, Ло Чельсо (все - травмы)
Трейдеры Winline установили коэффициент 1.49 на победу хозяев поля и более чем в четыре раза выше - на гостей (6.60). Ничья идет в линии букмекера за 4.80.