Ризван Куниев – Жаилтон Алмейда, 8 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В рамках турнира UFC Fight Night 266 российский боец Ризван Куниев проведет поединок с вышедшим на замену Жаилтоном Алмейдой. После неожиданного поражения от Волкова бразилец намерен вновь выйти на победную тропу. У кого больше шансов на успех в этом противостоянии?
Куниев
Алмейда
Россия
Страна
Бразилия
33
Возраст
34
16
Бои
25
13 (6 / 3 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
22 (15 / 5 / 2)
3 (0 / 0 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (3 / 0 / 0)
-
Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC
6
193
Рост (см)
193
193
Размах рук (см)
201
104
Размах ног (см)
110
Дебютировал в смешанных единоборствах в октябре 2011 г., одержав победу над представителем Молдовы Анатолием Чумаком. После пяти поединков имел рекорд 2-2-1, но впоследствии вышел на десятиматчевую выигрышную серию.
В феврале 2020 г. завоевал чемпионский титул в организации EagleFC, который впоследствии защитил дважды. Между двумя защитами успешно выступил на претендентской серии Дэйны Уайта и заполучил контракт в UFC. В своем первом поединке в промоушене уступил американцу Кертису Блейдсу в июне 2024-го на турнире в Баку.
В профессиональных ММА выступает с 2012 г. С тех пор на протяжении нескольких лет бился в бразильских организациях, в двух из которых завоевывал титул в полутяжелом дивизионе. В 2021 г. одержал победу в претендентской серии Дэйны Уйта и был подписан в главный промоушен планеты. Алмейда шел на серии из 15 побед, но в марте 2024-го уступил Кертису Блейдсу нокаутом во втором раунде. В последнем поединке раздельным судейским решением проиграл россиянину Александру Волкову.
Алмейда после спорного поражения от Волкова наверняка намерен реабилитироваться перед боссами UFC. Оттого и неудивительно, что бразилец принял бой с Куниевым на коротком уведомлении. Ожидаем, что Жаилтон продолжит набивать статистику по количеству проведенных тейкдаунов. Только в отличие от предыдущего поединка, где Алмейда практически не развивал свое преимущество против Волкова, здесь ситуация может повернуться в другую сторону.
При выборе ставки учитываем тот факт, что оба бойца редко доводят дело до судейского решения. Алмейда имеет 95 процентов досрочных побед, Куниев – 67. Ожидаем быстрой развязки поединка. Рискнем предположить, что он не дойдет до второго раунда. Соответствующий маркер можно найти в линии БК PARI.
Турнир UFC Fight Night 266 пройдет на UFC AREX в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 февраля, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы