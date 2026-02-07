Ведомости
6 февраля 18:21

Ризван Куниев – Жаилтон Алмейда, 8 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Ризван Куниев – Жаилтон Алмейда, 8 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Оцениваем шансы российского бойца на победу
Валентин Васильев
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

В рамках турнира UFC Fight Night 266 российский боец Ризван Куниев проведет поединок с вышедшим на замену Жаилтоном Алмейдой. После неожиданного поражения от Волкова бразилец намерен вновь выйти на победную тропу. У кого больше шансов на успех в этом противостоянии?

Статистика

Свернуть

Куниев

 

Алмейда

Россия

Страна

Бразилия

33

Возраст

34

16

Бои

25

13 (6 / 3 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

22 (15 / 5 / 2)

3 (0 / 0 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (3 / 0 / 0)

-

Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC

6

193

Рост (см)

193

193

Размах рук (см)

201

104

Размах ног (см)

110

Ризван Куниев

Свернуть

Дебютировал в смешанных единоборствах в октябре 2011 г., одержав победу над представителем Молдовы Анатолием Чумаком. После пяти поединков имел рекорд 2-2-1, но впоследствии вышел на десятиматчевую выигрышную серию.

В феврале 2020 г. завоевал чемпионский титул в организации EagleFC, который впоследствии защитил дважды. Между двумя защитами успешно выступил на претендентской серии Дэйны Уайта и заполучил контракт в UFC. В своем первом поединке в промоушене уступил американцу Кертису Блейдсу в июне 2024-го на турнире в Баку.

Жаилтон Алмейда

Свернуть

В профессиональных ММА выступает с 2012 г. С тех пор на протяжении нескольких лет бился в бразильских организациях, в двух из которых завоевывал титул в полутяжелом дивизионе. В 2021 г. одержал победу в претендентской серии Дэйны Уйта и был подписан в главный промоушен планеты. Алмейда шел на серии из 15 побед, но в марте 2024-го уступил Кертису Блейдсу нокаутом во втором раунде. В последнем поединке раздельным судейским решением проиграл россиянину Александру Волкову.

Прогноз на бой

Свернуть

Алмейда после спорного поражения от Волкова наверняка намерен реабилитироваться перед боссами UFC. Оттого и неудивительно, что бразилец принял бой с Куниевым на коротком уведомлении. Ожидаем, что Жаилтон продолжит набивать статистику по количеству проведенных тейкдаунов. Только в отличие от предыдущего поединка, где Алмейда практически не развивал свое преимущество против Волкова, здесь ситуация может повернуться в другую сторону.

При выборе ставки учитываем тот факт, что оба бойца редко доводят дело до судейского решения. Алмейда имеет 95 процентов досрочных побед, Куниев – 67. Ожидаем быстрой развязки поединка. Рискнем предположить, что он не дойдет до второго раунда. Соответствующий маркер можно найти в линии БК PARI.

Полный кард, где смотреть бой Куниев Алмейда

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 266 пройдет на UFC AREX в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в воскресенье, 8 февраля, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Марио Баутиста (США) – Винисиус Оливейра (Бразилия). Легчайший вес;
  • Киоджи Хоригучи (Япония) – Амир Альбази (Ирак). Наилегчайший вес;
  • Жаилтон Алмейда (Бразилия) – Ризван Куниев (Россия). Тяжелый вес;
  • Михал Олексейчук (Польша) – Марк-Андре Баррио (Канада). Средний вес;
  • Фарид Башарат (Англия) – Жан Мацумото (Бразилия). Легчайший вес;
  • Дастин Джейкоби (США) – Джулиус Уокер (США). Полутяжелый вес;

Прелимы

  • Даниил Донченко (Украина) – Алекс Мороно (США). Полусредний вес;
  • Николай Веретенников (Казахстан) – Нико Прайс (США). Полусредний вес;
  • Кетлен Соуза (Бразилия) – Бруна Бразил (Бразилия). Женский полусредний вес;
  • Ван Цун (Китай) – Эдуарда Моура (Бразилия). Женский полулегкий вес;
  • Якуб Виклаш (Польша) – Муин Гафуров (Таджикистан). Легчайший вес;
  • Присцила Качоэйра (Бразилия) – Клаудиа Сигула (Польша). Женский легчайший вес.

