Ризван Куниев – Жаилтон Алмейда, 8 февраля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Дебютировал в смешанных единоборствах в октябре 2011 г., одержав победу над представителем Молдовы Анатолием Чумаком. После пяти поединков имел рекорд 2-2-1, но впоследствии вышел на десятиматчевую выигрышную серию.

В феврале 2020 г. завоевал чемпионский титул в организации EagleFC, который впоследствии защитил дважды. Между двумя защитами успешно выступил на претендентской серии Дэйны Уайта и заполучил контракт в UFC. В своем первом поединке в промоушене уступил американцу Кертису Блейдсу в июне 2024-го на турнире в Баку.