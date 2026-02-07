Ведомости
Валенсия - Реал Мадрид, 8 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Традиционно непростой выезд для мадридского топа
Валентин Васильев

В 23-го туре испанской Ла Лиги мадридский «Реал» ожидает весьма непростой выезд - в Валенсию, в гости к одноименному клубу. Анализируем шансы сторон на успех и выбираем интересный вариант для пари на воскресное противостояние.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Валенсия» 

08.02.2026, Вс

23:00 МСК

«Реал» (Мадрид)

П1 - 5.90

Х - 4.70

П2 - 1.54

Турнир: чемпионат Испании, 23-й тур

Стадион: «Месталья»  (Валенсия, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Валенсия» 5944112269-404
«Реал»1124459404-269

Последние пять матчей «Валенсии»:

ДатаКоманда 1СчетКоманда 2Турнир
04.02.2026«Валенсия»1:2«Атлетик»Ла Лига
01.02.2026«Бетис»2:1«Валенсия»Ла Лига
24.01.2026«Валенсия»3:2«Эспаньол»Ла Лига
18.01.2026«Хетафе»0:1«Валенсия»Ла Лига
15.01.2026«Бургос»0:2«Валенсия»Кубок Испании

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2026«Реал»

2:1

«Райо Вальекано»

Ла Лига

28.01.2026«Бенфика»

4:2

«Реал»

Лига чемпионов

24.01.2026«Вильярреал»

0:2

«Реал»

Ла Лига

20.01.2026«Реал»

6:1

«Монако»

Лига чемпионов

17.01.2026«Реал»

2:0

«Леванте»

Ла Лига

Место в таблице

Свернуть

«Реал» всего на одно очко отстает от «Барселоны» и может в любой момент оказаться на ее месте. «Валенсия» пока довольствуется 16-й позицией.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Барселона22181360-2355
2Реал Мадрид22173247-1854
3Атлетико22136338-1745
4Вильярреал21133539-2342
5Бетис2298536-2835
6Эспаньол22104826-2734
7Сельта2289529-2333
8Реал Сосьедад2277830-3028
9Осасуна22751026-2726
10Алавес22741120-2725
11Атлетик22741121-3125
12Жирона2267921-3625
13Эльче2259830-3224
14Мальорка22661028-3424
15Севилья22731229-3724
16Валенсия2258923-3523
17Хетафе22651116-2723
18Райо Вальекано22571018-3022
19Леванте21461124-3418
20Овьедо22371212-3416

Прогноз на матч

Свернуть

«Реал» в этом году недопустимо часто проигрывал как для клуба такого статуса и амбиций: 2:3 «Барселоне» и «Альбасете», 2:4 - «Бенфике». Но все это происходило за пределами чемпионата Испании. Как раз в Примере «сливочные» уже шесть туров не теряют очков, что позволило им вплотную приблизиться к «Барселоне». Естественно, снова отпускать главного противника в отрыв мадридцы не собираются. Прямо сейчас им важно избежать незапланированных потерь в Валенсии.

«Летучие мыши» крайне нестабильны. Так, после трех побед подряд они дважды уступили с одинаковым счетом 1:2 - «Бетису» в гостях и «Атлетику» дома. Соперники, безусловно, крепкие, мастеровитые, но не топы.  

Однако матчи на «Месталье» в последние годы неизменно вызывают трудности у мадридцев. В 2025 году они с огромным трудом вырвали здесь три очка в матче-триллере с незабитым пенальти, отмененным голом, удалением Винисиуса и решающим ударом Беллингема на пятой компенсированной минуте. Годом ранее хозяева принудили столичных звезд к миру - 2:2, а в 2023-м - вообще обыграли (1:0). Так что легко столичному гранду не будет.

У обеих команд за 10 матчей набралось по семь игр с забитыми и пропущенными мячами. Похоже на тенденцию. «МАРАФОН» дает коэффициент 1.64 на «обе забьют».

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«МАРАФОН»Графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Валенсия»: Агирресабала,  Коррейя, Диакаби (все - травмы)

«Реал Мадрид»: Милитао, Менди, Беллингем, Рюдигер (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Валенсия» - «Реал Мадрид»:

ПозицияВаленсия«Реал Мадрид»Позиция
Вратарь1. Димитриевски1. КуртуаВратарь
Защитник2. Фулькье8. ВальвердеЗащитник
Защитник24. Джемерт24. ХейсенЗащитник
Защитник3. Копете17. АсенсиоЗащитник
Защитник14. Гайя6. КамавингаЗащитник
Полузащитник23. Угринич14. ТчуамениПолузащитник
Полузащитник18. Пепелу15. ГюлерПолузащитник
Полузащитник15. Бельтран21. ДиасПолузащитник
Нападающий11. Риоха7. ВинисиусНападающий
Нападающий7. Данжума11. РодригоНападающий
Нападающий9. Дуро10. МбаппеНападающий
Главный тренерКарлос КорберанАльваро АрбелоаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты «МАРАФОН» считают явным фаворитом «Реал». Его победа оценивается в 1.85. Коэффициент на успех «Валенсии» выглядит значительно интереснее - 5.90. На ничью котировка тоже солидная - 4.70.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Валенсия» - «Реал»?

На маркете точного счета коэффициенты начинаются с 7.50. С такой котировкой можно поставить на победу фаворита со счетом 2:1. Ничья 1:1 и выигрыш «Реала» 2:0 идут за 8.00.

Будет ли матч «Валенсия» - «Реал» результативным?

Коэффициент 1.52 на тотал больше 2.5 подсказывает, что игра в Валенсии не будет скучной. 

Кто выиграет чемпионат Испании?

В чемпионской гонке Примеры эксперты отдают предпочтение «Барселоне». На ее триумф сейчас можно поставить с котировкой 1.68. Коэффициент на викторию «Реала» составляет 2.28.

