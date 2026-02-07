Валенсия - Реал Мадрид, 8 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В 23-го туре испанской Ла Лиги мадридский «Реал» ожидает весьма непростой выезд - в Валенсию, в гости к одноименному клубу. Анализируем шансы сторон на успех и выбираем интересный вариант для пари на воскресное противостояние.
Турнир: чемпионат Испании, 23-й тур
Стадион: «Месталья» (Валенсия, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Валенсия»
|59
|44
|112
|269-404
|«Реал»
|112
|44
|59
|404-269
Последние пять матчей «Валенсии»:
|Дата
|Команда 1
|Счет
|Команда 2
|Турнир
|04.02.2026
|«Валенсия»
|1:2
|«Атлетик»
|Ла Лига
|01.02.2026
|«Бетис»
|2:1
|«Валенсия»
|Ла Лига
|24.01.2026
|«Валенсия»
|3:2
|«Эспаньол»
|Ла Лига
|18.01.2026
|«Хетафе»
|0:1
|«Валенсия»
|Ла Лига
|15.01.2026
|«Бургос»
|0:2
|«Валенсия»
|Кубок Испании
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
|Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2026
|«Реал»
2:1
«Райо Вальекано»
Ла Лига
|28.01.2026
|«Бенфика»
4:2
«Реал»
Лига чемпионов
|24.01.2026
|«Вильярреал»
0:2
«Реал»
Ла Лига
|20.01.2026
|«Реал»
6:1
«Монако»
Лига чемпионов
|17.01.2026
|«Реал»
2:0
«Леванте»
Ла Лига
«Реал» всего на одно очко отстает от «Барселоны» и может в любой момент оказаться на ее месте. «Валенсия» пока довольствуется 16-й позицией.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|22
|18
|1
|3
|60-23
|55
|2
|Реал Мадрид
|22
|17
|3
|2
|47-18
|54
|3
|Атлетико
|22
|13
|6
|3
|38-17
|45
|4
|Вильярреал
|21
|13
|3
|5
|39-23
|42
|5
|Бетис
|22
|9
|8
|5
|36-28
|35
|6
|Эспаньол
|22
|10
|4
|8
|26-27
|34
|7
|Сельта
|22
|8
|9
|5
|29-23
|33
|8
|Реал Сосьедад
|22
|7
|7
|8
|30-30
|28
|9
|Осасуна
|22
|7
|5
|10
|26-27
|26
|10
|Алавес
|22
|7
|4
|11
|20-27
|25
|11
|Атлетик
|22
|7
|4
|11
|21-31
|25
|12
|Жирона
|22
|6
|7
|9
|21-36
|25
|13
|Эльче
|22
|5
|9
|8
|30-32
|24
|14
|Мальорка
|22
|6
|6
|10
|28-34
|24
|15
|Севилья
|22
|7
|3
|12
|29-37
|24
|16
|Валенсия
|22
|5
|8
|9
|23-35
|23
|17
|Хетафе
|22
|6
|5
|11
|16-27
|23
|18
|Райо Вальекано
|22
|5
|7
|10
|18-30
|22
|19
|Леванте
|21
|4
|6
|11
|24-34
|18
|20
|Овьедо
|22
|3
|7
|12
|12-34
|16
«Реал» в этом году недопустимо часто проигрывал как для клуба такого статуса и амбиций: 2:3 «Барселоне» и «Альбасете», 2:4 - «Бенфике». Но все это происходило за пределами чемпионата Испании. Как раз в Примере «сливочные» уже шесть туров не теряют очков, что позволило им вплотную приблизиться к «Барселоне». Естественно, снова отпускать главного противника в отрыв мадридцы не собираются. Прямо сейчас им важно избежать незапланированных потерь в Валенсии.
«Летучие мыши» крайне нестабильны. Так, после трех побед подряд они дважды уступили с одинаковым счетом 1:2 - «Бетису» в гостях и «Атлетику» дома. Соперники, безусловно, крепкие, мастеровитые, но не топы.
Однако матчи на «Месталье» в последние годы неизменно вызывают трудности у мадридцев. В 2025 году они с огромным трудом вырвали здесь три очка в матче-триллере с незабитым пенальти, отмененным голом, удалением Винисиуса и решающим ударом Беллингема на пятой компенсированной минуте. Годом ранее хозяева принудили столичных звезд к миру - 2:2, а в 2023-м - вообще обыграли (1:0). Так что легко столичному гранду не будет.
У обеих команд за 10 матчей набралось по семь игр с забитыми и пропущенными мячами. Похоже на тенденцию. «МАРАФОН» дает коэффициент 1.64 на «обе забьют».
В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«МАРАФОН»
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Валенсия»: Агирресабала, Коррейя, Диакаби (все - травмы)
«Реал Мадрид»: Милитао, Менди, Беллингем, Рюдигер (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Валенсия» - «Реал Мадрид»:
|Позиция
|Валенсия
|«Реал Мадрид»
|Позиция
|Вратарь
|1. Димитриевски
|1. Куртуа
|Вратарь
|Защитник
|2. Фулькье
|8. Вальверде
|Защитник
|Защитник
|24. Джемерт
|24. Хейсен
|Защитник
|Защитник
|3. Копете
|17. Асенсио
|Защитник
|Защитник
|14. Гайя
|6. Камавинга
|Защитник
|Полузащитник
|23. Угринич
|14. Тчуамени
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Пепелу
|15. Гюлер
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Бельтран
|21. Диас
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Риоха
|7. Винисиус
|Нападающий
|Нападающий
|7. Данжума
|11. Родриго
|Нападающий
|Нападающий
|9. Дуро
|10. Мбаппе
|Нападающий
|Главный тренер
|Карлос Корберан
|Альваро Арбелоа
|Главный тренер
Эксперты «МАРАФОН» считают явным фаворитом «Реал». Его победа оценивается в 1.85. Коэффициент на успех «Валенсии» выглядит значительно интереснее - 5.90. На ничью котировка тоже солидная - 4.70.
На маркете точного счета коэффициенты начинаются с 7.50. С такой котировкой можно поставить на победу фаворита со счетом 2:1. Ничья 1:1 и выигрыш «Реала» 2:0 идут за 8.00.
Коэффициент 1.52 на тотал больше 2.5 подсказывает, что игра в Валенсии не будет скучной.
В чемпионской гонке Примеры эксперты отдают предпочтение «Барселоне». На ее триумф сейчас можно поставить с котировкой 1.68. Коэффициент на викторию «Реала» составляет 2.28.