Валенсия - Реал Мадрид, 8 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Реал» в этом году недопустимо часто проигрывал как для клуба такого статуса и амбиций: 2:3 «Барселоне» и «Альбасете», 2:4 - «Бенфике». Но все это происходило за пределами чемпионата Испании. Как раз в Примере «сливочные» уже шесть туров не теряют очков, что позволило им вплотную приблизиться к «Барселоне». Естественно, снова отпускать главного противника в отрыв мадридцы не собираются. Прямо сейчас им важно избежать незапланированных потерь в Валенсии.

«Летучие мыши» крайне нестабильны. Так, после трех побед подряд они дважды уступили с одинаковым счетом 1:2 - «Бетису» в гостях и «Атлетику» дома. Соперники, безусловно, крепкие, мастеровитые, но не топы.

Однако матчи на «Месталье» в последние годы неизменно вызывают трудности у мадридцев. В 2025 году они с огромным трудом вырвали здесь три очка в матче-триллере с незабитым пенальти, отмененным голом, удалением Винисиуса и решающим ударом Беллингема на пятой компенсированной минуте. Годом ранее хозяева принудили столичных звезд к миру - 2:2, а в 2023-м - вообще обыграли (1:0). Так что легко столичному гранду не будет.

У обеих команд за 10 матчей набралось по семь игр с забитыми и пропущенными мячами. Похоже на тенденцию. «МАРАФОН» дает коэффициент 1.64 на «обе забьют».