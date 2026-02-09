Арсенал - Сандерленд, 7 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Сандерленд» удачно проводит сезон. Команда с 17-м по стоимости составом (по Transfermarkt) занимает восьмое место, опережая даже некоторых участников Лиги чемпионов. По результатам игр доме середняк и вовсе входит в топ-3 АПЛ, уступая только «Манчестер Сити» и «Арсеналу». В гостях парни Режиса Ле Бри не столь успешны: всего 10 очков из 36 возможных. Но турнирное благополучие позволяет «Сандерленду» достаточно раскованно себя чувствовать в играх с грандами. Вот и в Лондоне «Черные коты» ничем не рискуют. В любом случае они ничего не потеряют, а приобрести могут многое - как минимум еще одну порцию аплодисментов за смелость.

«Арсеналу» в психологическом отношении сложнее. Близость преследователей не позволяет лидеру расслабиться. Можно предположить, что игру с опасным середняком «канониры» постараются провести максимально собранно, чтобы исключить вероятность любой неприятной неожиданности. Два последних матча столичный клуб выиграл на ноль. Поэтому наш выбор на субботнее противостояние: обе забьют - нет.