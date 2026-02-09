Ведомости
Спорт

7 февраля 8:24

Арсенал - Сандерленд, 7 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Что сулит лидеру лиги встреча с «Черными котами»?
Валентин Васильев

В 25-м туре английской Премьер-лиги лидер сезона «Арсенал» примет на своем поле «Сандерленд». Рассмотрим предстоящий матч на «Эмирейтс» с точки зрения перспективных вариантов для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Арсенал» (Лондон)

07.02.2026, Сб

18:00 МСК

«Сандерленд»

П1 - 1.27

Х - 5.60

П2 - 11.50

Турнир:  английская Премьер-лига, 25-й тур

Первый матч: 3:2

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Арсенал»634250253-212
«Сандерленд»504263212-253

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.02.2026«Арсенал»

1:0

«Челси»

АПЛ

31.01.2026«Лидс»

0:4

«Арсенал»

АПЛ

28.01.2026«Арсенал»

3:2

«Кайрат»

Лига чемпионов

25.01.2026«Арсенал»

2:3

«МЮ»

АПЛ

20.01.2026«Интер»

1:3

«Арсенал»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Сандерленда»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.02.2026«Сандерленд»

3:0

«Бернли»

АПЛ

24.01.2026«Вест Хэм»

3:1

«Сандерленд»

АПЛ

17.01.2026«Сандерленд»

2:1

«Кристал Пэлас»

АПЛ

10.01.2026«Эвертон»

1:1

«Сандерленд»

АПЛ

07.01.2026«Брентфорд»

3:0

«Сандерленд»

АПЛ

Турнирная таблица

Перед началом субботних матчей таблица АПЛ выглядит следующим образом:

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Арсенал24165346-1753
2Манчестер Сити24145549-2347
3Астон Вилла24144635-2646
4Манчестер Юнайтед24118544-3641
5Челси24117642-2740
6Ливерпуль24116739-3339
7Брентфорд241131036-3236
8Сандерленд2499627-2636
9Фулхэм241041034-3534
10Эвертон2497826-2734
11Ньюкасл2496933-3333
12Борнмут2489740-4333
13Брайтон24710734-3231
14Тоттенхэм2478935-3329
15Кристал Пэлас2478925-2929
16Лидс25781034-4329
17Ноттингем Форест25751325-3826
18Вест Хэм24551429-4820
19Бернли24361525-4715
20Вулверхэмптон24151815-458

Прогноз на матч

«Сандерленд» удачно проводит сезон. Команда с 17-м по стоимости составом (по Transfermarkt) занимает восьмое место, опережая даже некоторых участников Лиги чемпионов. По результатам игр доме середняк и вовсе входит в топ-3 АПЛ, уступая только «Манчестер Сити» и «Арсеналу». В гостях парни Режиса Ле Бри не столь успешны: всего 10 очков из 36 возможных. Но турнирное благополучие позволяет «Сандерленду» достаточно раскованно себя чувствовать в играх с грандами. Вот и в Лондоне «Черные коты» ничем не рискуют. В любом случае они ничего не потеряют, а приобрести могут многое - как минимум еще одну порцию аплодисментов за смелость.

«Арсеналу» в психологическом отношении сложнее. Близость преследователей не позволяет лидеру расслабиться. Можно предположить, что игру с опасным середняком «канониры» постараются провести максимально собранно, чтобы исключить вероятность   любой неприятной неожиданности. Два последних матча столичный клуб выиграл на ноль. Поэтому наш выбор на субботнее противостояние: обе забьют - нет.

FONBET дает коэффициент 1.60 на этот исход.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBET До 15 тысяч рублейПриветственный
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBET ГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Арсенал»: Доумен,  Сака, Мерино (все - травмы)

«Сандерленд»: Джака, Траоре, Джонс, Та Би (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Сандерленд»:

Позиция«Арсенал»«Сандерленд»Позиция
Вратарь1. Райя22. РуфсВратарь
Защитник2. Салиба5. БаллардЗащитник
Защитник12. Тимбер15. АльдеретеЗащитник
Защитник6. Габриэл17. МандаваЗащитник
Защитник33. Калафьори20. МукиэлеЗащитник
Полузащитник 8. Эдегор32. ХьюмПолузащитник
Полузащитник 41. Райс7. ТальбиПолузащитник 
Полузащитник36. Субименди19. ДиарраПолузащитник
Нападающий19. Троссард27. СадикиПолузащитник
Нападающий14. Дьекереш28. ле ФеПолузащитник
Нападающий11. Мартинелли9. БроббейНападающий
Главный тренерМикель АртетаРежис ле БриГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

FONBET  установил коэффициент 1.27 на  победу хозяев поля. Ничья котируется за 5.60. Победа гостей в компании идет с повышенным кэфом 11.50.

