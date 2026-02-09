Арсенал - Сандерленд, 7 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В 25-м туре английской Премьер-лиги лидер сезона «Арсенал» примет на своем поле «Сандерленд». Рассмотрим предстоящий матч на «Эмирейтс» с точки зрения перспективных вариантов для пари.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Арсенал» (Лондон)
07.02.2026, Сб
18:00 МСК
«Сандерленд»
|П1 - 1.27
Турнир: английская Премьер-лига, 25-й тур
Первый матч: 3:2
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
Получить до 15 000 рублей от FONBET
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Арсенал»
|63
|42
|50
|253-212
|«Сандерленд»
|50
|42
|63
|212-253
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.02.2026
|«Арсенал»
1:0
«Челси»
АПЛ
|31.01.2026
|«Лидс»
0:4
«Арсенал»
АПЛ
|28.01.2026
|«Арсенал»
3:2
«Кайрат»
Лига чемпионов
|25.01.2026
|«Арсенал»
2:3
«МЮ»
АПЛ
|20.01.2026
|«Интер»
1:3
«Арсенал»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Сандерленда»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.02.2026
|«Сандерленд»
3:0
«Бернли»
АПЛ
|24.01.2026
|«Вест Хэм»
3:1
«Сандерленд»
АПЛ
|17.01.2026
|«Сандерленд»
2:1
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|10.01.2026
|«Эвертон»
1:1
«Сандерленд»
АПЛ
|07.01.2026
|«Брентфорд»
3:0
«Сандерленд»
АПЛ
Перед началом субботних матчей таблица АПЛ выглядит следующим образом:
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|24
|16
|5
|3
|46-17
|53
|2
|Манчестер Сити
|24
|14
|5
|5
|49-23
|47
|3
|Астон Вилла
|24
|14
|4
|6
|35-26
|46
|4
|Манчестер Юнайтед
|24
|11
|8
|5
|44-36
|41
|5
|Челси
|24
|11
|7
|6
|42-27
|40
|6
|Ливерпуль
|24
|11
|6
|7
|39-33
|39
|7
|Брентфорд
|24
|11
|3
|10
|36-32
|36
|8
|Сандерленд
|24
|9
|9
|6
|27-26
|36
|9
|Фулхэм
|24
|10
|4
|10
|34-35
|34
|10
|Эвертон
|24
|9
|7
|8
|26-27
|34
|11
|Ньюкасл
|24
|9
|6
|9
|33-33
|33
|12
|Борнмут
|24
|8
|9
|7
|40-43
|33
|13
|Брайтон
|24
|7
|10
|7
|34-32
|31
|14
|Тоттенхэм
|24
|7
|8
|9
|35-33
|29
|15
|Кристал Пэлас
|24
|7
|8
|9
|25-29
|29
|16
|Лидс
|25
|7
|8
|10
|34-43
|29
|17
|Ноттингем Форест
|25
|7
|5
|13
|25-38
|26
|18
|Вест Хэм
|24
|5
|5
|14
|29-48
|20
|19
|Бернли
|24
|3
|6
|15
|25-47
|15
|20
|Вулверхэмптон
|24
|1
|5
|18
|15-45
|8
«Сандерленд» удачно проводит сезон. Команда с 17-м по стоимости составом (по Transfermarkt) занимает восьмое место, опережая даже некоторых участников Лиги чемпионов. По результатам игр доме середняк и вовсе входит в топ-3 АПЛ, уступая только «Манчестер Сити» и «Арсеналу». В гостях парни Режиса Ле Бри не столь успешны: всего 10 очков из 36 возможных. Но турнирное благополучие позволяет «Сандерленду» достаточно раскованно себя чувствовать в играх с грандами. Вот и в Лондоне «Черные коты» ничем не рискуют. В любом случае они ничего не потеряют, а приобрести могут многое - как минимум еще одну порцию аплодисментов за смелость.
«Арсеналу» в психологическом отношении сложнее. Близость преследователей не позволяет лидеру расслабиться. Можно предположить, что игру с опасным середняком «канониры» постараются провести максимально собранно, чтобы исключить вероятность любой неприятной неожиданности. Два последних матча столичный клуб выиграл на ноль. Поэтому наш выбор на субботнее противостояние: обе забьют - нет.
FONBET дает коэффициент 1.60 на этот исход.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|БЕТСИТИ
|До 100 тысяч рублей
|Приветственный
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Арсенал»: Доумен, Сака, Мерино (все - травмы)
«Сандерленд»: Джака, Траоре, Джонс, Та Би (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «Сандерленд»:
|Позиция
|«Арсенал»
|«Сандерленд»
|Позиция
|Вратарь
|1. Райя
|22. Руфс
|Вратарь
|Защитник
|2. Салиба
|5. Баллард
|Защитник
|Защитник
|12. Тимбер
|15. Альдерете
|Защитник
|Защитник
|6. Габриэл
|17. Мандава
|Защитник
|Защитник
|33. Калафьори
|20. Мукиэле
|Защитник
|Полузащитник
|8. Эдегор
|32. Хьюм
|Полузащитник
|Полузащитник
|41. Райс
|7. Тальби
|Полузащитник
|Полузащитник
|36. Субименди
|19. Диарра
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Троссард
|27. Садики
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Дьекереш
|28. ле Фе
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Мартинелли
|9. Броббей
|Нападающий
|Главный тренер
|Микель Артета
|Режис ле Бри
|Главный тренер
FONBET установил коэффициент 1.27 на победу хозяев поля. Ничья котируется за 5.60. Победа гостей в компании идет с повышенным кэфом 11.50.