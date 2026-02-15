Монако - ПСЖ, 17 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе пройдут первые стыковые матчи Лиги чемпионов УЕФА. Самое пристальное внимание российских болельщиков будет приковано к чисто французской паре «Монако» - «Пари Сен-Жермен». В гости к Александру Головину едет Матвей Сафонов. Анализируем шансы команд во вторничном противостоянии и в целом на этой стадии.
Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. 1-й матч
Стадион: «Луи II» (Монако)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Монако»
|49
|30
|37
|148-140
|«ПСЖ»
|37
|30
|49
|140-148
Последние пять матчей «Монако»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.02.2026
|«Монако»
3:1
«Нант»
Лига 1
|8.02.2026
|«Ницца»
0:0
«Монако»
Лига 1
|05.02.2026
|«Страсбур»
3:1
«Монако»
Лига 1
|31.01.2026
|«Монако»
4:0
«Ренн»
Лига 1
|28.01.2026
|«Монако»
0:1
«Ювентус»
Лига 1
Последние пять матчей «ПСЖ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.02.2026
|«Ренн»
3:1
«ПСЖ»
Лига 1
|08.02.2026
|«ПСЖ»
5:0
«Марсель»
Лига 1
|01.02.2026
|«Страсбур»
1:2
«ПСЖ»
Лига 1
|28.01.2026
|«ПСЖ»
1:1
«Ньюкасл»
Лига чемпионов
|23.01.2026
|«Осер»
0:1
«ПСЖ»
Лига 1
Стыковые матчи. Первые игры
17.02.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ювентус» (Италия)
17.02.2026, 23:00. «Боруссия Д» (Германия) – «Аталанта» (Италия)
17.02.2026, 23:00. «Монако» (Монако) – «ПСЖ» (Франция)
17.02.2026, 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Реал Мадрид» (Испания)
18.02.2026, 20:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)
18.02.2026, 23:00. «Олимпиакос» (Греция) – «Байер» (Германия)
18.02.2026, 23:00. «Брюгге» (Бельгия) – «Атлетико» (Испания)
18.02.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Интер» (Италия)
Ответные игры
24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия)
24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция)
24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан)
24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)
25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия Д» (Германия)
25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция)
25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако)
25.02.2026, 23:00. «Реал Мадрид» (Испания) – «Бенфика» (Португалия)
Лишь одна пара в «стыках» сформировалась из участников одной лиги, пускай и представляющих разные государства - крошечное Монако и большую Францию. Разумеется, футболисты «Монако» и «ПСЖ» прекрасно друг друга знают, поскольку соперничают минимум два раза в год. В прошлом, например, они сталкивались трижды - дважды в национальной лиге и один раз - в Суперкубке. Итог: две победы парижан и одна - монегасков.
К очередной очной встрече топы Лиги 1 подходят в совершенно разном настроении. Хозяева - в приподнятом после непростой победы над «Нантом» (3:1), гости - в отвратительном - после неожиданного поражения от «Ренна» (1:3). Того самого «Ренна», который «Монако» две недели назад разнес дома - 4:0!
«Монако» в последнее время чередует результативные игры с нулевыми ничьими (из шести предыдущих игр половина закончилась без голов). «ПСЖ» после Нового года уступил уже трижды - перебор для официально лучшего клуба Европы. Учитывая стратегию двухматчевых противостояний и высокую осведомленность сторон о лучших качествах друг друга, предположим, что обилия забитых мячей в княжестве не будет. Прогноз редакции: тотал меньше 3.5. В «БЕТСИТИ» этот исход котируется за 1.63.
В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Монако»: Погба, Минамину, Салису, Бруннер (все - запрет на участие в матчах), Салису, Дайер, Фас, Фати, Уттара, Мависса, Градецки (все - травмы)
«ПСЖ»: Руис, Нджанту (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Монако» - «ПСЖ»:
|Позиция
|«Монако»
|ПСЖ
|Позиция
|Вратарь
|16. Кен
|39. Сафонов
|Вратарь
|Защитник
|2. Вандерсон
|4. Бералдо
|Защитник
|Защитник
|25. Фас
|5. Маркиньос
|Защитник
|Защитник
|4. Тезе
|51. Пачо
|Защитник
|Защитник
|12. Энрике
|25. Мендеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Закария
|33. Заир-Эмери
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Камара
|17. Витинья
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Головин
|24. Маюлу
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Аклиуш
|7. Кварацхелия
|Нападающий
|Нападающий
|24. Адингра
|10. Дембеле
|Нападающий
|Нападающий
|9. Балогун
|14. Дуэ
|Нападающий
|Главный тренер
|Себастьен Поконьоли
|Луис Энрике
|Главный тренер
Несмотря на диаметрально противоположные результаты команд в последнем туре Лиги 1, эксперты считают парижан явными фаворитами в матче. Коэффициент на победу гостей в «БЕТСИТИ» составляет 1.56. Котировка на команду Головина - в три с половиной раза выше. Ничью можно взять за 4.60.
На маркете точного счета коэффициенты начинаются с 7.70. С такой котировкой можно поставить на ничью - 1:1.
Коэффициент 1.53 на тотал больше 2.5 подсказывает, что голов в Монако может быть много.
Головин неоднозначно провел встречу с «Нантом». Но все-таки две результативные передачи перевешивают пару желтых карточек. Нет сомнений, что во вторник Александр выйдет на поле с первых минут. В выходе Сафонова после трех пропущенных мячей такой уверенности нет.