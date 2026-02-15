Монако - ПСЖ, 17 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Лишь одна пара в «стыках» сформировалась из участников одной лиги, пускай и представляющих разные государства - крошечное Монако и большую Францию. Разумеется, футболисты «Монако» и «ПСЖ» прекрасно друг друга знают, поскольку соперничают минимум два раза в год. В прошлом, например, они сталкивались трижды - дважды в национальной лиге и один раз - в Суперкубке. Итог: две победы парижан и одна - монегасков.

К очередной очной встрече топы Лиги 1 подходят в совершенно разном настроении. Хозяева - в приподнятом после непростой победы над «Нантом» (3:1), гости - в отвратительном - после неожиданного поражения от «Ренна» (1:3). Того самого «Ренна», который «Монако» две недели назад разнес дома - 4:0!

«Монако» в последнее время чередует результативные игры с нулевыми ничьими (из шести предыдущих игр половина закончилась без голов). «ПСЖ» после Нового года уступил уже трижды - перебор для официально лучшего клуба Европы. Учитывая стратегию двухматчевых противостояний и высокую осведомленность сторон о лучших качествах друг друга, предположим, что обилия забитых мячей в княжестве не будет. Прогноз редакции: тотал меньше 3.5. В «БЕТСИТИ» этот исход котируется за 1.63.