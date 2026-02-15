Ведомости
Спорт

14 февраля 4:49

Монако - ПСЖ, 17 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Головин против Сафонова!
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут первые стыковые матчи Лиги чемпионов УЕФА. Самое пристальное внимание российских болельщиков будет приковано к чисто французской паре «Монако» - «Пари Сен-Жермен». В гости к Александру Головину едет Матвей Сафонов. Анализируем шансы команд во вторничном противостоянии и в целом на этой стадии.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Монако» 

17.02.2026, Вт

23:00 МСК

«Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция)

П1 - 5.80

Х - 4.60

П2 - 1.56

Турнир:  Лига чемпионов, стыковые матчи. 1-й матч

Стадион: «Луи II»  (Монако)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Монако»493037148-140
«ПСЖ»373049140-148

Последние пять матчей «Монако»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.02.2026«Монако»

3:1

«Нант»

Лига 1

8.02.2026«Ницца»

0:0

«Монако»

Лига 1

05.02.2026«Страсбур»

3:1

«Монако»

Лига 1

31.01.2026«Монако»

4:0

«Ренн»

Лига 1

28.01.2026«Монако»

0:1

«Ювентус»

Лига 1

Последние пять матчей «ПСЖ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.02.2026«Ренн»

3:1

«ПСЖ»

Лига 1

08.02.2026«ПСЖ»

5:0

«Марсель»

Лига 1

01.02.2026«Страсбур»

1:2

«ПСЖ»

Лига 1

28.01.2026«ПСЖ»

1:1

«Ньюкасл»

 Лига чемпионов

23.01.2026«Осер»

0:1

«ПСЖ»

Лига 1

Календарь игр

Стыковые матчи. Первые игры

17.02.2026, 20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Ювентус» (Италия)  

17.02.2026, 23:00. «Боруссия Д» (Германия) – «Аталанта» (Италия)  

17.02.2026, 23:00. «Монако» (Монако) – «ПСЖ» (Франция)  

17.02.2026, 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Реал Мадрид» (Испания)  

18.02.2026, 20:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)  

18.02.2026, 23:00. «Олимпиакос» (Греция) – «Байер» (Германия)  

18.02.2026, 23:00. «Брюгге» (Бельгия) – «Атлетико» (Испания)  

18.02.2026, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Интер» (Италия)  

Ответные игры

24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия)  

24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция)  

24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан)  

24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия)  

25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия Д» (Германия)  

25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция)  

25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако)  

25.02.2026, 23:00. «Реал Мадрид» (Испания) – «Бенфика» (Португалия)

Прогноз на матч

Лишь одна пара в «стыках» сформировалась из участников одной лиги, пускай и представляющих разные государства - крошечное Монако и большую Францию. Разумеется, футболисты «Монако» и «ПСЖ» прекрасно друг друга знают, поскольку соперничают минимум два раза в год. В прошлом, например, они сталкивались трижды - дважды в национальной лиге и один раз - в Суперкубке. Итог: две победы парижан и одна - монегасков.

К очередной очной встрече топы Лиги 1 подходят в совершенно разном настроении. Хозяева - в приподнятом после непростой победы над «Нантом» (3:1), гости - в отвратительном - после неожиданного поражения от «Ренна» (1:3). Того самого «Ренна», который «Монако» две недели назад разнес дома - 4:0!

«Монако» в последнее время чередует результативные игры с нулевыми ничьими  (из шести предыдущих игр половина закончилась без голов). «ПСЖ» после Нового года уступил уже трижды - перебор для официально лучшего клуба Европы. Учитывая стратегию двухматчевых противостояний и высокую осведомленность сторон о лучших качествах друг друга, предположим, что обилия забитых мячей в княжестве не будет. Прогноз редакции: тотал меньше 3.5. В «БЕТСИТИ» этот исход котируется за 1.63.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Монако»: Погба, Минамину, Салису, Бруннер (все - запрет на участие в матчах), Салису, Дайер, Фас, Фати, Уттара, Мависса, Градецки (все - травмы)  

«ПСЖ»: Руис, Нджанту (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Монако» - «ПСЖ»:

Позиция«Монако»ПСЖПозиция
Вратарь16. Кен39. СафоновВратарь
Защитник2. Вандерсон4. БералдоЗащитник
Защитник25. Фас5. МаркиньосЗащитник
Защитник4. Тезе51. ПачоЗащитник
Защитник12. Энрике25. МендешПолузащитник
Полузащитник 6. Закария33.  Заир-ЭмериПолузащитник
Полузащитник 15. Камара17. ВитиньяПолузащитник 
Полузащитник10. Головин24. МаюлуПолузащитник
Нападающий11. Аклиуш7. КварацхелияНападающий
Нападающий24. Адингра10. ДембелеНападающий
Нападающий9. Балогун14. ДуэНападающий
Главный тренерСебастьен ПоконьолиЛуис ЭнрикеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Несмотря на диаметрально противоположные результаты команд в последнем туре Лиги 1, эксперты считают парижан явными фаворитами в матче. Коэффициент на победу гостей в «БЕТСИТИ» составляет 1.56. Котировка на команду Головина - в три с половиной раза выше. Ничью можно взять за 4.60.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Монако» - «ПСЖ»?

На маркете точного счета коэффициенты начинаются с 7.70. С такой котировкой можно поставить на ничью - 1:1.

Будет ли матч «Монако» - «ПСЖ результативным?

Коэффициент 1.53 на тотал больше 2.5 подсказывает, что голов в Монако может быть много. 

Будут ли играть Головин и Сафонов?

Головин неоднозначно провел встречу с «Нантом». Но все-таки две результативные передачи перевешивают пару желтых карточек. Нет сомнений, что во вторник Александр выйдет на поле с первых минут. В выходе Сафонова после трех пропущенных мячей такой уверенности нет.

Топы букмекеров
Лучшие бонусы

Смотреть всё
