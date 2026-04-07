Гаэль Монфис – Александр Бублик, 7 апреля: прогноз на матч турнира в Монте-Карло

Казахстанец Александр Бублик начнет выступление на грунтовом турнире ATP-1000 в Монте-Карло со второго круга. Его соперником по этой стадии будет француз Гаэль Монфис. Сумеет ли уроженец Гатчины обыграть звездного ветерана?
Дата / Время: 07.04.2026, не ранее 16:30 по московскому времени
Арена: Monte Carlo Country Club, корт имени Ренье III (Монте-Карло)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК BetBoom
Гаэль Монфис (39 лет, 199-я ракетка мира)
Александр Бублик (28 лет, 11-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Победитель этого матча в третьем круге встретится с сильнейшим из пары Иржи Легечка (Чехия, 11) – Алехандро Табило (Чили)
Бывшая шестая ракетка мира. Супруг украинской теннисистки Элины Свитолиной. Победитель 13 турниров ATP, в том числе одного грунтового. В нынешнем сезоне на Australian Open вылетел в первом круге, всего одержал три победы при четырех поражениях. Лучший результат в Монте-Карло показал в 2016-м, когда дошел до финала. В прошлом году вылетел во втором круге.
До 2016 г. представлял Россию. Победитель девяти турниров ATP в одиночном разряде, в том числе двух грунтовых. В нынешнем сезоне на харде взял титул в Гонконге и дошел до полуфинала в Роттердаме. На Australian Open вылетел в четвертом круге. Всего в 2026 г. одержал 13 побед при шести поражениях. На турнире в Монте-Карло уже повторил лучший результат, ранее показанный в 2022 г. В прошлом сезоне вылетел в первом раунде квалификации.
Спортсмены ранее провели три официальных очных матча. Единственную встречу на грунте выиграл Бублик. Затем Монфис дважды победил на харде.
Букмекеры считают явным фаворитом казахстанца. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,43 на его победу и 2,80 на успех француза.
Единственный очный матч спортсменов вне турниров «Большого шлема» продлился 19 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,94 на ТБ (22,5) и 1,86 на ТМ (22,5).
Монфис умудрился в первом круге одержать волевую победу в трехсетовом матче после проигранного тай-брейка. Подобные встречи отнимают у французского ветерана много сил. В следующих матчах ему всё сложнее поддерживать качественные кондиции.
Но и Бублик едва ли сейчас в оптимальной форме. Казахстанцу наверняка потребуется время для восстановления соревновательного тонуса, тем более в контексте перехода на грунт. Турнир в Монте-Карло традиционно дается ему тяжело. Вот и сейчас, полагаем, проблем не избежать. Рискнем предположить, что как минимум в первом сете будет борьба – пока Монфиса не покинут силы.